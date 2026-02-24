Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на президента за секциите в чужбина

Депутатите от правната комисия в парламента ще обсъдят ветото, наложено от президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, с които се ограничиха до 20 секциите в страните извън ЕС. Това съобщават от БНТ.
Дотук се стигна, след като държавният глава върна текстовете за ново разглеждане от НС. В мотивите си Илияна Йотова посочи, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън ЕС. Според президента, където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право. Сега предстои първо депутатите да гласуват ветото в ресорната комисия, а след това и в пленарната зала.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #3
07:55 24.02.2026
2 Правната Комисия
Цялото им законодателство: Концесии, Забрана Референдуми, поправки БНБ, изборни Закони, бюджети, заеми, меж. и нац. договори са Незаконни.
Какво става с Референдумът 360 000гласа. Къде са Незаконните Комисии?
Къде е незаконното НС и незаконен Служебен Кабинет?
Всички милиарди заеми теглени от Незаконно НС, министри незаконни трябва да бъдат опростени.
Заемите са взимани от Омразни Правителства.
"Кой разреши това Безобразие?".
07:57 24.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #11
08:04 24.02.2026
5 Жоро
08:07 24.02.2026
6 ккк
До коментар #4 от "Последния Софиянец":да до тук добре , но аршина да е за всички с какво тези в Германия , Италия и Франция се различават от тези в Австралия , Англия , Турция, Канада, СаЩ и т.н
08:15 24.02.2026
7 розодендрон
08:16 24.02.2026
8 шпагат
08:19 24.02.2026
9 Перо
08:27 24.02.2026
10 Перо
08:38 24.02.2026
11 Значи
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Си съгласен братята от Столипиново-Пловдив, факултета-София, Максуда, Боровица-Кърджали и други махали и гета, да определят срещу заплащане нашата съдва?
08:46 24.02.2026
12 хихи
08:51 24.02.2026
13 Румен Хаджипенчович
09:09 24.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.