Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на президента за секциите в чужбина

Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на президента за секциите в чужбина

24 Февруари, 2026 07:51 742 14

  • изборен кодекс-
  • вето-
  • президент-
  • правна комисия-
  • секции-
  • чужбина

Дотук се стигна, след като държавният глава върна текстовете за ново разглеждане от НС. В мотивите си Илияна Йотова посочи, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън ЕС.

Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на президента за секциите в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Депутатите от правната комисия в парламента ще обсъдят ветото, наложено от президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, с които се ограничиха до 20 секциите в страните извън ЕС. Това съобщават от БНТ.

Дотук се стигна, след като държавният глава върна текстовете за ново разглеждане от НС. В мотивите си Илияна Йотова посочи, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън ЕС. Според президента, където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право. Сега предстои първо депутатите да гласуват ветото в ресорната комисия, а след това и в пленарната зала.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 4 Отговор
    На президента може тези на Доган да са му обещали нещо ! Въобще, държи се много Алогично с това приклякане на ПП ! И тъпото Наде в служебното правителство ???!!! Веднага побърза да се изложи тази...

    Коментиран от #3

    07:55 24.02.2026

  • 2 Правната Комисия

    6 2 Отговор
    е Незаконно избрана от Незаконно НС. КС реши на последните избори в 46% от 2000 секции са открити изборни нарушения. Близо 50% от състав на НС е незаконен. Вместо да се касират изборите и назначат нови, те се гаврят с избирателите.
    Цялото им законодателство: Концесии, Забрана Референдуми, поправки БНБ, изборни Закони, бюджети, заеми, меж. и нац. договори са Незаконни.
    Какво става с Референдумът 360 000гласа. Къде са Незаконните Комисии?
    Къде е незаконното НС и незаконен Служебен Кабинет?
    Всички милиарди заеми теглени от Незаконно НС, министри незаконни трябва да бъдат опростени.
    Заемите са взимани от Омразни Правителства.
    "Кой разреши това Безобразие?".

    07:57 24.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    Против съм хора които не живеят в България да определят как да живеем.

    Коментиран от #6, #11

    08:04 24.02.2026

  • 5 Жоро

    9 2 Отговор
    В мотивите си Илияна Йотова посочи, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън ЕС." Как да няма равенство?20 секции в САЩ и 20 в Турция.Защо в Турция трябва да има стотици?Ние да не сме мулти-билионери?Аре малко по скромно а!

    08:07 24.02.2026

  • 6 ккк

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    да до тук добре , но аршина да е за всички с какво тези в Германия , Италия и Франция се различават от тези в Австралия , Англия , Турция, Канада, СаЩ и т.н

    08:15 24.02.2026

  • 7 розодендрон

    2 0 Отговор
    секссциците в чужбина

    08:16 24.02.2026

  • 8 шпагат

    2 1 Отговор
    Кривната комисия в парлиаментаще обсъдят вениното.

    08:19 24.02.2026

  • 9 Перо

    7 2 Отговор
    Котова изпълнява безпрекословно всички искания на ПП/ДБ, чрез льотчика! Това индикира и бъдещата коалиция! Льотчика се е изпокрил и не смее дума да каже, да не загуби гласове, Сорос медиите трият всички коментари против него, да не се намалят гласовете и мандатите на бъдещата коалиция! Само овцете могат да заяват подкрепа за партия, която не съществува, да не говорим за политика, позициониране, идеология, позиции по актуални вътрешни и външни въпроси и т.н., пълна неяснота и тишина! Подобно на македонистите в РСМ: “Немам доказ, али тврдам”!

    08:27 24.02.2026

  • 10 Перо

    5 2 Отговор
    Разходите за повече от 20 секции са абсолютно неоправдани! Как може едно консулство в САЩ да обслужва административно, безпроблемно българите от няколко щата, а за изборите да не може! Правата на българите не са възпрепятствани! Ще се дават $ стотици хиляди от данъкоплатците за трима-четирима гласуващи, т.е. по-малко от комисията, в средните щати! Същото е и в Турция, където изселниците са в големи обществени групи в западната част! В източна Турция изборите са безконтролни!

    08:38 24.02.2026

  • 11 Значи

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Си съгласен братята от Столипиново-Пловдив, факултета-София, Максуда, Боровица-Кърджали и други махали и гета, да определят срещу заплащане нашата съдва?

    08:46 24.02.2026

  • 12 хихи

    2 1 Отговор
    Аз ще гласувам за Андреа Банда Банда, ако се канидатира за президент...

    08:51 24.02.2026

  • 13 Румен Хаджипенчович

    8 1 Отговор
    Да питам марионетката на турско-натовският генерал, която е "длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право" - ЗАЩО в Македония изобщо е забранено хората да се изявяват като българи камо ли да гласуват, макар че техните деди винаги, преди и след Освобождението, са били българи?

    09:09 24.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове