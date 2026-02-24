Започва процедурата за избиране на нов подуправител на БНБ

Започва процедурата за избор на нов подуправител на Българската народна банка, след като Андрей Гюров пое поста на служебен премиер. Това съобщават от Нова телевизия.
В дневния ред на Комисията по бюджет и финанси е предвидено приемането на процедурните правила и реда за предлагането на кандидатите за ръководител на управление "Емисионно" на Централната банка. Очаква се обявяване на кандидатури и изслушването им от депутатите.
Според закона, ако управителят или подуправителите на БНБ поемат поста служебен премиер, трябва да подадат оставка от длъжността си в банковата институция.
