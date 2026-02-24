Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Започва процедурата за избиране на нов подуправител на БНБ

24 Февруари, 2026 07:47 1 117 11

Според закона, ако управителят или подуправителите на БНБ поемат поста служебен премиер, трябва да подадат оставка от длъжността си в банковата институция. 

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Започва процедурата за избор на нов подуправител на Българската народна банка, след като Андрей Гюров пое поста на служебен премиер. Това съобщават от Нова телевизия.

В дневния ред на Комисията по бюджет и финанси е предвидено приемането на процедурните правила и реда за предлагането на кандидатите за ръководител на управление "Емисионно" на Централната банка. Очаква се обявяване на кандидатури и изслушването им от депутатите.

Според закона, ако управителят или подуправителите на БНБ поемат поста служебен премиер, трябва да подадат оставка от длъжността си в банковата институция.


Подобни новини


  • 1 Незаконно НС

    6 0 Отговор
    Според решение на КС в 2000 проверени секции са открити 46% изборни нарушения. Вместо изборите да бъдат касирани и проверени останалите десет хиляди секции. Незаконниците в НС, близо 50%, променят Конституция, правят незаконни избори, незаконни служебни кабинети, незаконни органи, незаконни бюджети.
    Незаконни Министри. Незаконно въвеждане юро. Незаконни забрани референдуми. Незаконни състави на Комисии.
    Народе????

    08:02 24.02.2026

  • 2 Пешо

    7 0 Отговор
    Егати закона,единия подава оставка,а Главчев не подава оставка.

    08:29 24.02.2026

  • 3 чужди интереси

    4 1 Отговор
    Смяна на цялото ръководство! Заради гафовете с приемането на еврото! И съд за виновните за фалита на КТБ!

    08:32 24.02.2026

  • 4 Лама Цицелко

    3 1 Отговор
    Искам аз! Може ли аз?!

    08:33 24.02.2026

  • 5 Ели Енчева

    1 0 Отговор
    Имам си управление "Емисионно" на моя портфейл.

    08:36 24.02.2026

  • 6 в кратце

    1 0 Отговор
    Депутатките да се цицелкат в залата на Народното Събрание.

    08:38 24.02.2026

  • 7 Никой

    3 0 Отговор
    Не е ли рано стурнита или те заседават от 6 часа.

    И какво правят пък толкова в тази Банка.

    08:39 24.02.2026

  • 8 Дедо ви...

    3 0 Отговор
    А бе ако е като тоз който сета ни е премиер....мани, мани

    08:52 24.02.2026

  • 9 Шопо

    3 0 Отговор
    След влизане в еврозоната Народната Банкя не е нужна, станахме роби на ЕЦБ.

    08:52 24.02.2026

  • 10 Оги

    4 0 Отговор
    И сега след два месец е Гюрката кво ще го правим, къде ще го уреждаме? Пак в Парламента, че е свикнал на 10 бона евраци на месец и ще му е кофти иначе.

    08:55 24.02.2026

  • 11 факуса

    0 0 Отговор
    махнете вече тва бнб,нито е българсака още по малко народна,тшб е,тикво шишкава банка

    10:24 24.02.2026

