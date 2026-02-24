Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Генералният секретар на НАТО настоя Киев да продължи да получава военна, финансова и хуманитарна подкрепа до окончателно прекратяване на сраженията

Рюте: Не може да има мир в Европа без траен мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Не може да има мир в Европа без истински мир в Украйна.“ Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на церемония в централата на алианса в Брюксел, посветена на четвъртата годишнина от руската инвазия, предава БТА.

По думите му, когато бойните действия приключат, мирът трябва да бъде устойчив, а украинската армия – достатъчно силна, за да предотврати ново нападение. „Ако сериозно мисли за мир, Путин трябва да го покаже“, заяви Рюте, визирайки руския президент Владимир Путин. Той отбеляза също, че американският президент Доналд Тръмп ясно е заявил желанието си войната да приключи възможно най-скоро.

Рюте подчерта, че НАТО подкрепя Украйна от началото на конфликта и ще продължи да го прави и занапред. Според него е задължително Киев да получава необходимата хуманитарна, финансова и военна помощ.

„Обещанията не спират войната. Нужни са боеприпаси, докато сраженията не приключат“, изтъкна той.

Генералният секретар отбеляза още, че Русия не е постигнала целите си на бойното поле и подчерта, че украинският народ заслужава траен и справедлив мир. Изявлението бе направено пред дипломати и военни представители на страните членки на алианса.


  • 1 Атина Палада

    3 40 Отговор
    Русия ще бъде разделена м/у Китай и Украйна

    Коментиран от #11, #21, #22

    10:59 24.02.2026

  • 2 Меката китка

    38 3 Отговор
    да отива на източния фронт и да се бие срещу Русия, вместо да ръси мозъци.

    10:59 24.02.2026

  • 3 Атина Палада

    3 35 Отговор
    Унижението на Матушка продължава денонощно!

    Коментиран от #7

    11:00 24.02.2026

  • 4 Трол

    3 39 Отговор
    Украйна е Европа и Европа е Украйна.

    Коментиран от #16

    11:00 24.02.2026

  • 5 Уникална

    30 1 Отговор
    тъпотия, и простотия излъчва това нещо.

    11:02 24.02.2026

  • 6 РЮТЕ

    19 2 Отговор
    Е гай прикрит гай!

    11:02 24.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ами

    20 0 Отговор
    да ха ха ха - европа зависи от украина - военно, икономически и стратегически, ако украина изчезне европа ще престане да съществува

    11:03 24.02.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 1 Отговор
    СВР РФ ОФИЦИАЛНО
    .....
    АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ ИСКАТ ДА ДАДАТ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ НА УКРАЙНА
    ......
    ГЕРМАНИЯ ОТКАЗАЛА ДА Е В МРЪСНАТА ИГРА

    11:04 24.02.2026

  • 10 анонимен

    27 2 Отговор
    Европа си е мирна, засега. НАТО е този който ръчка за война с Русия.

    11:05 24.02.2026

  • 11 ами

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ха ха ха - украйна ще превземе русия, после ще окупира китай и накрая сащ ще стане област в украйна

    11:07 24.02.2026

  • 12 Този се чуди

    21 2 Отговор
    какви глупости да дрънка.Вие предизвикахте тази патаклама в украйна и с бодри крачки вървите към трета световна. Малоумни мазохисти.

    11:07 24.02.2026

  • 13 Евроасматик с нервен тик

    16 1 Отговор
    Не може да има мир докато такива дебили на ключови позиции в ес

    11:09 24.02.2026

  • 14 Соваж бейби

    16 1 Отговор
    Този е още един неадекватен политик незнаещ къде се намира и в коя територия политик !Какво общо има Украйна с Европа бе ,махайте се в Украйна завинаги всички анти европейски политици.

    11:11 24.02.2026

  • 15 име

    13 1 Отговор
    Траен мир може да има само след като бъде денацифициран всеки един бандера и наследниците му. Колкото и да не им се иска на руснаците, Украйна трябва да бъде малка и слаба държава, без излаз на море. Време е да ги обработят както ционистите обработваха палестинците. Ако не изкоренят бандеризма до дъно, след години пак ще се навдигнат. Решението е или пълна денацификация на Украйна, което е много трудно, или отцепване на все повече райони и постепенна денацификация, като оставят в западната част малко парче, наречено Украйна, където да се съберат оцелелите бандери и да изплащат многомилиардите заеми поколения наред.

    11:13 24.02.2026

  • 16 Всъщност

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Русия е Европа, но Европа не е и никога няма да бъде Русия

    Коментиран от #24

    11:16 24.02.2026

  • 17 Хи хи хи

    5 0 Отговор
    Не може да има мир в Европа ???!
    А война може ли ???!

    Коментиран от #25

    11:18 24.02.2026

  • 18 Гостъ

    7 1 Отговор
    Да де, ама за мир в Украйна трябва с Путин да се разберете, ама вие не говорите с него. А защо ли не говорите с него? Уж сте цивилизовани и дипломатични всички... Да не би да има някаква предистория тая Украйна та така не искате да говорите с Путин?

    11:19 24.02.2026

  • 19 Рюте

    3 0 Отговор
    щял да се омъжва за кая......

    пасвали си идеологически

    11:21 24.02.2026

  • 20 прав е Пюте

    1 2 Отговор
    Не може да има спокойствие и рахат за бръмбарите и мишоците в Европа без траен мир в Украйна

    11:21 24.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Айде

    3 1 Отговор
    тогава вземай си всичките холандци и бърже на фронта, ние ще ви пазим къщите и теритроията за като се върнете. Шашав човек си да не искаш мир.

    11:25 24.02.2026

  • 24 Лука

    0 7 Отговор

    До коментар #16 от "Всъщност":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    11:26 24.02.2026

  • 25 Лука

    0 8 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи хи":

    Няма друг военнолюбец наоколо освен путин и рашистите !!!

    11:31 24.02.2026

  • 26 Да се Унищожи

    0 5 Отговор
    Пруссия

    11:33 24.02.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    24 февруари 2022г, 04.00ч Русия нахлува вероломно в Украйна, нарушавайки всякаква международна етика и правила !!! Сегодня след Четири Года и стотици хиляди жертви войната е в тупик, а тъпоглавите руски чалми не знаят как да излязат от ситуацията и приберат домой в родната Удмуртия. Петър I-ви 25 години е воювал със Швеция, да пожелаем на Путин и дружките му същото.
    Война в Украйна, Мир в Европа ☝️

    11:33 24.02.2026

  • 28 Баба Яга

    6 0 Отговор
    Абе джендър колоездач, какъв мир да искаш с англосакскте в черни цилиндри, които смятайки се за невидимки, с украински ръце обстрелват завод за ракети във Воткиснк в РФ??! Лондон си проси орешника в техния завод за нападателни ракети. И ако си го получи - сами са си виновни и никакво НАТО не трябва да се задейства - това си етехен риск и наглост. После Бэългария ли да яде бой заради лондонското Сити?! Нима досега Русия е обстрелвала Лондонските мекерета с ракети, дори с ръцете на хусите, на разни муджахидини или мафиоти от накркокартели?! Гадовете искат трепане, а не мирно съществуване.

    11:34 24.02.2026

  • 29 Така

    2 0 Отговор
    се изходи нАТО, което провокира гражданската война.

    11:39 24.02.2026

  • 30 Анонимен

    3 0 Отговор
    Казва, че войната трябва да продължи, за да се сключи мир.

    Добра логика, няма що.

    11:42 24.02.2026

  • 31 не може да бъде

    3 1 Отговор
    Думите на Рюте означават следното - война до последния украинец и война до превръщането на Украйна в територия в руини!?

    11:43 24.02.2026

  • 32 Махараминдри баба

    5 0 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    11:55 24.02.2026

  • 33 Карго 200

    0 4 Отговор
    4 години, откакто руснаците тръгнаха за 3 дни да превземат Киев! 😬
    Ден 1463 русия се пазари за 10% от Донбас. След юли 2022 г. Украйна си върна повече територия от,колкото Русия завладя. Факт.

    Коментиран от #39

    11:56 24.02.2026

  • 34 Деций

    2 0 Отговор
    То е така,но идеята Ви относно минските споразумения беше в друга посока,нали искахте да ги до вуаражите,след това в Истанбул онзи със сламеният покрив Борис Джонсън им даде друга посока и така се стигна до тук с една разбита тотално страна и - 3 милиона жертви от двете страни ,и кой знае колко осакатени за цял живот.Но за вас това е добре дошло,вие нямате нищо против да се само изтребват православните,дори за вас това е търсен ефект.Важно е да се отслаби Русия,нали така?Един ден украинците ще отчетат тази грандиозна глупост,ще разберат ,че са използвани като таран.Вместо да се съюзят с Русия и да размажат Европа те се бият един с друг.Главният враг и за двете страни е един и същ.

    11:59 24.02.2026

  • 35 Русия ви го говори

    3 0 Отговор
    това повече от 20 години, ама кой да слуша.

    12:03 24.02.2026

  • 36 Карго 200

    2 4 Отговор
    Незнам САЩ,незнам русия,но Германия как се въоражава!
    Незнам САЩ,незнам русия,но се молете Германия да не реши,че трябва да се яви на поправителен 3-ти път за щастие. Когато немците се ядосат,на света се гледа като консерва,а етикета гласи ПАСТЕТ СМЕС.

    Коментиран от #38

    12:07 24.02.2026

  • 37 ха ха

    0 0 Отговор
    добре че русия започна тая война , че западния елит беше наточил ножа да редуцира световното население , а злите псета на властта да не си мислят че ще бъдат помилвани от елита когато приключат мръсната работа

    12:15 24.02.2026

  • 38 оле ле

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Карго 200":

    Хептен си се ошашавил!

    12:22 24.02.2026

  • 39 мушмул

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Карго 200":

    Нищо не си е върнала укрията! Нито Вовата се пазари за Донбас, каза ако не го вземе по мирен път ще си го вземе по другия! За трито дена справка ген. Мили-"Генерал Марк Мили каза на конгресмените, че Киев може да падне в рамките на 72 часа в случай на "пълномащабно русконашествие" в Украйна. Съответните изявления се цитират от канал “Фокс Нюз”, позовавайки се на източници в Конгреса". Всъщност руснаците бяха до Киев за три дена, сплашиха комика, договорката беше готова, но Борката сламената шапка реши, че се отдава възможност на Запада да удари Русия. Те така западняците мина,не минат стотина години и Юропата решава да превзема, съответно да освобождава на изток!

    12:29 24.02.2026

  • 40 ВИК

    0 0 Отговор
    Не съобщавате ли за срещата на Надежда Нейнски с Рюте? Това е голям пропуск за българската дипломация, но сигурно се дължи на факта, че той е по-умният и няма да я уважи както Костов или Стоянов!

    12:58 24.02.2026

  • 41 НАТО копае дъното

    2 0 Отговор
    В медицинската комисия на БНА проверяваха анусите на новобранците за отсяване на педeрaсите, а НАТО сложи такъв за председател.

    12:59 24.02.2026

  • 42 Един

    0 0 Отговор
    Леле , колко са умни тия натовци ... аз не бих се сетил...

    13:14 24.02.2026

  • 43 Българин

    0 0 Отговор
    Може да има мир без Украйна.Украйна вреди на Европа,затова,че не иска да слага край на войната,защото Зеленски печели от тази война.

    13:16 24.02.2026

