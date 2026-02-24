Рюте: Не може да има мир в Европа без траен мир в Украйна

„Не може да има мир в Европа без истински мир в Украйна.“ Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на церемония в централата на алианса в Брюксел, посветена на четвъртата годишнина от руската инвазия, предава БТА.

По думите му, когато бойните действия приключат, мирът трябва да бъде устойчив, а украинската армия – достатъчно силна, за да предотврати ново нападение. „Ако сериозно мисли за мир, Путин трябва да го покаже“, заяви Рюте, визирайки руския президент Владимир Путин. Той отбеляза също, че американският президент Доналд Тръмп ясно е заявил желанието си войната да приключи възможно най-скоро.

Рюте подчерта, че НАТО подкрепя Украйна от началото на конфликта и ще продължи да го прави и занапред. Според него е задължително Киев да получава необходимата хуманитарна, финансова и военна помощ.

„Обещанията не спират войната. Нужни са боеприпаси, докато сраженията не приключат“, изтъкна той.

Генералният секретар отбеляза още, че Русия не е постигнала целите си на бойното поле и подчерта, че украинският народ заслужава траен и справедлив мир. Изявлението бе направено пред дипломати и военни представители на страните членки на алианса.