Макрон: Русия се провали стратегически четири години след инвазията в Украйна

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че четири години след началото на руската инвазия в Украйна Москва се е провалила „във военен, икономически и стратегически план“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В публикация в платформата X той посочи, че Русия е укрепила НАТО - разширяване, което е искала да предотврати, обединила е европейските държави, които е целяла да отслаби, и е разкрила „нестабилността на един империализъм от друга епоха“.
Макрон подчерта, че Украйна е „първата линия на отбрана на нашия континент“ и увери, че Европа ще продължи да я подкрепя. По думите му доставките на военна техника и обучението на украински сили ще продължат, „за да може Украйна да удържи и за да може Русия да разбере, че времето не е в нейна полза“.
„На тези, които искат да могат да разчитат на нашата умора: те се лъжат“, заяви френският държавен глава. Той обеща и продължаване на мерките срещу руската военновременна икономика.
Междувременно 27-те страни членки на ЕС не успяха да постигнат съгласие по нов пакет санкции срещу Москва заради унгарско вето. Блокирано остава и одобрението на заем от 90 милиарда евро за Украйна, договорен от европейските лидери през декември. Макрон подчерта, че нищо не оправдава „поставянето под въпрос“ на този проект и заяви, че ще настоява интересите на европейците да бъдат отчетени в дискусиите за мирно уреждане на конфликта.
Американският президент Доналд Тръмп, който настоява за бърз край на войната, е установил канал за комуникация с руския си колега Владимир Путин. Това поражда опасения в ЕС и Киев, че могат да бъдат изключени от евентуални преговори, припомня АФП.
По-рано германският канцлер Фридрих Мерц също призова за европейско единство. В публикация в X той заяви, че четири години „всеки ден и всяка нощ са били кошмар за народа на Украйна“ и предупреди, че войната се е завърнала в Европа.
„Само с общи сили ще я прекратим. Съдбата на Украйна е и наша съдба“, подчерта Мерц.
1 микрон
10:34 24.02.2026
2 Пора
Коментиран от #11, #66
10:34 24.02.2026
3 име
Коментиран от #28, #34
10:34 24.02.2026
4 ДрайвингПлежър
Проблема на заравянето на главата в пясъка е, че задните ти части започват да стърчат много удобно!
Жалки евросмешници И МИЗЕРНИ ЕВРОПРЕСТЪПНИЦИ! Това е ЕС днес!
Коментиран от #14
10:35 24.02.2026
5 Пепи Волгата
10:35 24.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гориил
10:36 24.02.2026
8 Бесен - Язовец
10:36 24.02.2026
9 Владимир Путин, президент
Коментиран от #21, #49
10:36 24.02.2026
10 Атина Палада
Коментиран от #47
10:36 24.02.2026
11 Старец
До коментар #2 от "Пора":То, щото Урсолова Европа цъфти и връзва.
10:36 24.02.2026
12 име
Коментиран от #26
10:36 24.02.2026
13 Още един гений на войната
10:36 24.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Димяща ушанка
До коментар #6 от "Руснак без крак":Аз също влизам в Киев с 200!!!
10:36 24.02.2026
16 ами
10:37 24.02.2026
17 Карго 200
10:37 24.02.2026
18 Гончар Романенко
10:37 24.02.2026
19 БАЦЕ ЕООД
10:38 24.02.2026
20 Атина Палада
Коментиран от #35
10:38 24.02.2026
21 име
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Русия закити своите граждани в ДНР и ЛНР, има право да ги защитава след като украински неонацисти ги нападат.
Коментиран от #30
10:38 24.02.2026
22 Хмм
10:40 24.02.2026
23 Всъщност
10:40 24.02.2026
24 френски мишок
малко ли ви е че народа ви е обеднял благодарение на 4г кихане за бункера
и не се сеща както през френската революция да въстане и прекатури
10:41 24.02.2026
25 Бесен - Язовец
10:41 24.02.2026
26 Карго 200
До коментар #12 от "име":Аз пък си мисля,че рушляците се пазарят за 10% от това което немогат да завземат ...
10:42 24.02.2026
27 az СВО Победа 80
Най-важното накратко:
1. За четири години СВО светът се промени коренно.
2. ЕвроатлантизъмЪт е минало.
3. Коалицията от 52 държави, впрегнати във войната срещу РФ от бившата администрация на САЩ се разпадна.
4. ЕС и НАТО са на командно дишане.
5. РФ не просто не фалира, както ни обясняваше пропагандата, а стана четвърта икономика в света...
6. Ясно се разбра, че основните световни играчи са КНР, РФ, САЩ и Индия. Именно те ще пишат новите правила, с които всички останали в света ще трябва да се съобразяват.
7. Всъщност последствията от СВО в световен мсщаб далеч надхвърлиха първоначалните очаквания.
10:43 24.02.2026
28 Лука
До коментар #3 от "име":Слава на Украйна и нейните защитници !
10:43 24.02.2026
29 микрон
10:44 24.02.2026
30 Владимир Путин, президент
До коментар #21 от "име":"...Русия защити своите граждани в ДНР и ЛНР..."
Абсолютно съм сигурен че същите тези граждани вече съжаляват и ще съжаляват за това, виждайки как Украйна процъфтява и развива, а Русия прави бомби и кьорфишеци от миналия век.
Коментиран от #39, #74
10:45 24.02.2026
31 Бесен - Язовец
10:46 24.02.2026
32 С други думи казано!
,,Продължаваме подкрепата за Украйна-
...До последният Украинец!"
10:46 24.02.2026
33 Репараций
10:46 24.02.2026
34 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #3 от "име":Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
10:46 24.02.2026
35 Ми щом не
До коментар #20 от "Атина Палада":стават за войници, да се вдигат европейците и да ги превземат😂😂😂
10:46 24.02.2026
36 защо
10:47 24.02.2026
37 Аз съм веган
Коментиран от #42
10:48 24.02.2026
38 Гостъ
10:48 24.02.2026
39 Ко речи...,Ко...?!
До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":,,Украйна процъфтява и развива..."...?!
И как се случва това-без ток и на лоени свещи ли...?!
10:48 24.02.2026
40 ЦРУ
10:48 24.02.2026
41 ОЛЕЛЕМАКА РОНЕЕЕЕ
10:50 24.02.2026
42 Хмм
До коментар #37 от "Аз съм веган":веганството води до ментални проблеми поради липсата на витамин В12
Коментиран от #45
10:50 24.02.2026
43 анонимен
10:51 24.02.2026
44 На кратко
НАТО е провалена организация.
ЕС е задлъжнял до капата...
10:52 24.02.2026
45 Бихлюл
До коментар #42 от "Хмм":Тва веганството и до контитупация води бате. Да не мое се изодиш бате и си се раздразнен от тоаксините. Елакса требва по много.
10:53 24.02.2026
46 Дали
Я пак?
10:54 24.02.2026
47 Гого
До коментар #10 от "Атина Палада":По всичко личи как е губи. Европа затънала до шията в .............. Как няма един читъв да каже с оръжие не става.
10:55 24.02.2026
48 Слава на Русия!
Коментиран от #52
10:55 24.02.2026
49 анонимен
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Русия навлезе в Украйна защото беше провокирана. Вие какво ще направите ако съседа ви инсталира картечница на оградата . Ще чакате да почне да стреля? Същото е НАТО в Украйна на границата на Русия.
10:58 24.02.2026
50 дядо поп
10:59 24.02.2026
51 Доктор
10:59 24.02.2026
52 Владимир Путин, президент
До коментар #48 от "Слава на Русия!":Аха....чалмите руските помляхя HATO c 1 000 000 : 0 убити. Малодец 😁
10:59 24.02.2026
53 Хаяско
10:59 24.02.2026
54 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ ИСКАТ ДА ДАДАТ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ НА УКРАЙНА
.......
Коментиран от #58
10:59 24.02.2026
55 И тоя
11:00 24.02.2026
56 хаха
11:00 24.02.2026
57 Ветеран от протеста
11:01 24.02.2026
58 мдамм
До коментар #54 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Така е, опитват всичко, дори и най-абсурдното.
Последни гърчове на гнусните англо-сакси и пуделите около тях.
11:03 24.02.2026
59 az СВО Победа 80
Ключовите моменти от изявлението на СВР:
Лондон и Париж разбират, че настоящата ситуация в Украйна не оставя шанс за победа над Русия чрез украинските въоръжени сили. Лондон и Париж не могат да приемат това
Те искат да прикрият предаването на ядрени оръжия на Киев като ги представят за украинска разработка;
Това включва скрито прехвърляне на европейски компоненти, оборудване и технологии на Украйна в тази сфера. Като вариант за предоставяне на Киев се разглежда френската малогабаритна бойна глава TN75 от балистичната ракета M51.1, изстрелвана от подводници.
Лондон и Париж смятат, че притежаването на ядрена бомба, или поне така наречената „мръсна“ бомба от Киев, ще му позволи да настоява за по-благоприятни условия за прекратяване на военните действия;
Известно е, че Берлин е отказал да участва в този безразсъден план на Франция и Великобритания.
Коментиран от #60
11:06 24.02.2026
60 Луд с картечница в мол
До коментар #59 от "az СВО Победа 80":Ами време е среднощното слънце да изгрее от запад в неделя в полунощ !
11:08 24.02.2026
61 Гост
11:10 24.02.2026
62 Този като нашия Плевню
11:10 24.02.2026
63 Соваж бейби
11:17 24.02.2026
64 не може да бъде
11:23 24.02.2026
65 ЦРУ
11:28 24.02.2026
66 да да
До коментар #2 от "Пора":Надрусани във вагона..лидерите на ЕС..все още не са напълно адекватни..Ще дойде и този момент..НЮРНБЕРГ 2..или народа сам ще ги награди с полагаща им участ...както се случи с Мусолини..
11:32 24.02.2026
67 Чочо
12:08 24.02.2026
68 Гледащ
12:14 24.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
До коментар #69 от "🇷🇺РУСИЯ УНИЖИ САЩ,ЕС,И НАТО ! ФАКТ !":Единствения ФАКТ е,че нямаш абсолютно нищо в "мисловната" си тенджера, твоят ветеринар знае ли,че си избягал от лечебницата??!!😂😂😂
12:28 24.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Умереният
12:43 24.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.