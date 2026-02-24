Макрон: Русия се провали стратегически четири години след инвазията в Украйна

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че четири години след началото на руската инвазия в Украйна Москва се е провалила „във военен, икономически и стратегически план“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация в платформата X той посочи, че Русия е укрепила НАТО - разширяване, което е искала да предотврати, обединила е европейските държави, които е целяла да отслаби, и е разкрила „нестабилността на един империализъм от друга епоха“.

Макрон подчерта, че Украйна е „първата линия на отбрана на нашия континент“ и увери, че Европа ще продължи да я подкрепя. По думите му доставките на военна техника и обучението на украински сили ще продължат, „за да може Украйна да удържи и за да може Русия да разбере, че времето не е в нейна полза“.

„На тези, които искат да могат да разчитат на нашата умора: те се лъжат“, заяви френският държавен глава. Той обеща и продължаване на мерките срещу руската военновременна икономика.

Междувременно 27-те страни членки на ЕС не успяха да постигнат съгласие по нов пакет санкции срещу Москва заради унгарско вето. Блокирано остава и одобрението на заем от 90 милиарда евро за Украйна, договорен от европейските лидери през декември. Макрон подчерта, че нищо не оправдава „поставянето под въпрос“ на този проект и заяви, че ще настоява интересите на европейците да бъдат отчетени в дискусиите за мирно уреждане на конфликта.

Американският президент Доналд Тръмп, който настоява за бърз край на войната, е установил канал за комуникация с руския си колега Владимир Путин. Това поражда опасения в ЕС и Киев, че могат да бъдат изключени от евентуални преговори, припомня АФП.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц също призова за европейско единство. В публикация в X той заяви, че четири години „всеки ден и всяка нощ са били кошмар за народа на Украйна“ и предупреди, че войната се е завърнала в Европа.

„Само с общи сили ще я прекратим. Съдбата на Украйна е и наша съдба“, подчерта Мерц.