Макрон: Русия се провали стратегически четири години след инвазията в Украйна
  Тема: Украйна

Макрон: Русия се провали стратегически четири години след инвазията в Украйна

24 Февруари, 2026 10:32

Френският президент заяви, че Европа ще остане твърдо зад Киев, въпреки блокираните санкции и опасенията около диалога между Вашингтон и Москва

Макрон: Русия се провали стратегически четири години след инвазията в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че четири години след началото на руската инвазия в Украйна Москва се е провалила „във военен, икономически и стратегически план“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация в платформата X той посочи, че Русия е укрепила НАТО - разширяване, което е искала да предотврати, обединила е европейските държави, които е целяла да отслаби, и е разкрила „нестабилността на един империализъм от друга епоха“.

Макрон подчерта, че Украйна е „първата линия на отбрана на нашия континент“ и увери, че Европа ще продължи да я подкрепя. По думите му доставките на военна техника и обучението на украински сили ще продължат, „за да може Украйна да удържи и за да може Русия да разбере, че времето не е в нейна полза“.

„На тези, които искат да могат да разчитат на нашата умора: те се лъжат“, заяви френският държавен глава. Той обеща и продължаване на мерките срещу руската военновременна икономика.

Междувременно 27-те страни членки на ЕС не успяха да постигнат съгласие по нов пакет санкции срещу Москва заради унгарско вето. Блокирано остава и одобрението на заем от 90 милиарда евро за Украйна, договорен от европейските лидери през декември. Макрон подчерта, че нищо не оправдава „поставянето под въпрос“ на този проект и заяви, че ще настоява интересите на европейците да бъдат отчетени в дискусиите за мирно уреждане на конфликта.

Американският президент Доналд Тръмп, който настоява за бърз край на войната, е установил канал за комуникация с руския си колега Владимир Путин. Това поражда опасения в ЕС и Киев, че могат да бъдат изключени от евентуални преговори, припомня АФП.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц също призова за европейско единство. В публикация в X той заяви, че четири години „всеки ден и всяка нощ са били кошмар за народа на Украйна“ и предупреди, че войната се е завърнала в Европа.

„Само с общи сили ще я прекратим. Съдбата на Украйна е и наша съдба“, подчерта Мерц.


Украйна
  • 1 микрон

    64 11 Отговор
    НАТО е в мозъчна смърт

    10:34 24.02.2026

  • 2 Пора

    9 69 Отговор
    Путинова русия умря.Предсмъртни гърчове.

    Коментиран от #11, #66

    10:34 24.02.2026

  • 3 име

    58 10 Отговор
    Да пожелаем на бандерите още 4 години провал без ток, вода, отопление, телефони, телевизия, интернет, радио, жп и воден транстпорт! Щастливо денацифициране, мили бандери!

    Коментиран от #28, #34

    10:34 24.02.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    58 8 Отговор
    да отричаш очевидното никога не е било печеливша стратегия!
    Проблема на заравянето на главата в пясъка е, че задните ти части започват да стърчат много удобно!

    Жалки евросмешници И МИЗЕРНИ ЕВРОПРЕСТЪПНИЦИ! Това е ЕС днес!

    Коментиран от #14

    10:35 24.02.2026

  • 5 Пепи Волгата

    6 49 Отговор
    Хаха, смахнати тролове копейкаджии, аз откога съм на евро.

    10:35 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гориил

    49 5 Отговор
    И той съобщава това само часове преди инвазията в Иран?Макрон, нямаш ли представа какво ще се случи след това?

    10:36 24.02.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    51 4 Отговор
    Вагнер изгони французите от Судан

    10:36 24.02.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    7 53 Отговор
    24 февруари 2022г, 04.00ч Русия нахлува вероломно в Украйна, нарушавайки всякаква международна етика и правила !!! Сегодня след Четири Года и стотици хиляди жертви войната е в тупик, а тъпоглавите руски чалми не знаят как да излязат от ситуацията и приберат домой в родната Удмуртия. Петър I-ви 25 години е воювал със Швеция, да пожелаем на Путин и дружките му същото ☝️

    Коментиран от #21, #49

    10:36 24.02.2026

  • 10 Атина Палада

    9 51 Отговор
    Русия беше унижена и ще загуби и тази война !

    Коментиран от #47

    10:36 24.02.2026

  • 11 Старец

    52 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пора":

    То, щото Урсолова Европа цъфти и връзва.

    10:36 24.02.2026

  • 12 име

    40 6 Отговор
    Явно хунтата и евроатлантиците забравят, че "борбата" започна с цел " нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до молби за "достоен мир".

    Коментиран от #26

    10:36 24.02.2026

  • 13 Още един гений на войната

    39 7 Отговор
    Е, Путин, издържа срещу 80 държави, като не уби кой знае колко украинци. Може би Макрон е очаквал от него Повече. Не е късно тези очаквания да бъдат покрити. Тогава, обаче ще го обвинят в геноцид.

    10:36 24.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Димяща ушанка

    3 31 Отговор

    До коментар #6 от "Руснак без крак":

    Аз също влизам в Киев с 200!!!

    10:36 24.02.2026

  • 16 ами

    36 4 Отговор
    ха ха ха - патетично героични европейски декларации, а пари нанай - за европейските украинци пари няма - действайте

    10:37 24.02.2026

  • 17 Карго 200

    3 41 Отговор
    Украйна 4 : 0 Русия

    10:37 24.02.2026

  • 18 Гончар Романенко

    27 3 Отговор
    На баба ти хурката!

    10:37 24.02.2026

  • 19 БАЦЕ ЕООД

    29 4 Отговор
    Ей сега като съберат френското капо с немския капут и ще види тя, Русията ...

    10:38 24.02.2026

  • 20 Атина Палада

    6 37 Отговор
    Русия загуби Първата световна,с помощта на САЩ и с десетки милиони жертви победи във Втората-сега 4 години се мъчи в Донбас-за всеки е ясно,че от руснака войник не става !

    Коментиран от #35

    10:38 24.02.2026

  • 21 име

    29 5 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Русия закити своите граждани в ДНР и ЛНР, има право да ги защитава след като украински неонацисти ги нападат.

    Коментиран от #30

    10:38 24.02.2026

  • 22 Хмм

    28 3 Отговор
    Макрон какво иска, да бомбардират безогледно, както те в Либия и когато след две седмици свършиха боеприпасите трябваше американците да ги спасяват, провал е Наполеон който влиза с 600 хиляди войници и излиза с 60 хиляди без да е имал сражение с руската армия, само с партизански отряди, в които е имало дори крепостни селяни, Кутузов заявил няма да си жертвам войниците, а царят не отговорил на нито едно от писмата за примирие, позор е, че станали съюзници на Хитлер и американците са освободили Париж

    10:40 24.02.2026

  • 23 Всъщност

    30 4 Отговор
    Русия показа, че може и ще воюва, ако евро.ейските атлантисти я пренебрегват. Всичко това донесе истински смут и потрес, но и много ярост и злоба в атлантическите редици. Това е равносметката. Можеше ли тази война да се избегне или поне да се постигне дълготраен мир? - не и докато на власт в Европа са атлантическите ястреби

    10:40 24.02.2026

  • 24 френски мишок

    27 3 Отговор
    вие сте с най големите дългове в ес
    малко ли ви е че народа ви е обеднял благодарение на 4г кихане за бункера
    и не се сеща както през френската революция да въстане и прекатури

    10:41 24.02.2026

  • 25 Бесен - Язовец

    23 2 Отговор
    Дедо му трав€стита Бриджит му е писал речта

    10:41 24.02.2026

  • 26 Карго 200

    3 20 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Аз пък си мисля,че рушляците се пазарят за 10% от това което немогат да завземат ...

    10:42 24.02.2026

  • 27 az СВО Победа 80

    24 6 Отговор
    И тук ще го напиша
    Най-важното накратко:

    1. За четири години СВО светът се промени коренно.

    2. ЕвроатлантизъмЪт е минало.

    3. Коалицията от 52 държави, впрегнати във войната срещу РФ от бившата администрация на САЩ се разпадна.

    4. ЕС и НАТО са на командно дишане.

    5. РФ не просто не фалира, както ни обясняваше пропагандата, а стана четвърта икономика в света...

    6. Ясно се разбра, че основните световни играчи са КНР, РФ, САЩ и Индия. Именно те ще пишат новите правила, с които всички останали в света ще трябва да се съобразяват.

    7. Всъщност последствията от СВО в световен мсщаб далеч надхвърлиха първоначалните очаквания.

    10:43 24.02.2026

  • 28 Лука

    4 22 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Слава на Украйна и нейните защитници !

    10:43 24.02.2026

  • 29 микрон

    19 3 Отговор
    а Макрон какво направи как е живота в франция икономиката и инфлацията добре ли са нестаа само да си купува високи обувки

    10:44 24.02.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    2 18 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    "...Русия защити своите граждани в ДНР и ЛНР..."

    Абсолютно съм сигурен че същите тези граждани вече съжаляват и ще съжаляват за това, виждайки как Украйна процъфтява и развива, а Русия прави бомби и кьорфишеци от миналия век.

    Коментиран от #39, #74

    10:45 24.02.2026

  • 31 Бесен - Язовец

    21 1 Отговор
    Тоя ли го шамариха в самолета?

    10:46 24.02.2026

  • 32 С други думи казано!

    24 3 Отговор
    Макрон :
    ,,Продължаваме подкрепата за Украйна-
    ...До последният Украинец!"

    10:46 24.02.2026

  • 33 Репараций

    3 18 Отговор
    ще изплащат ватенките - точно 300 години

    10:46 24.02.2026

  • 34 Путин е като хитлер но е в зародиш

    4 22 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    10:46 24.02.2026

  • 35 Ми щом не

    11 4 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    стават за войници, да се вдигат европейците и да ги превземат😂😂😂

    10:46 24.02.2026

  • 36 защо

    12 2 Отговор
    И за това търсиш контакти.

    10:47 24.02.2026

  • 37 Аз съм веган

    4 17 Отговор
    Провал е другото име на Бензиностанцията

    Коментиран от #42

    10:48 24.02.2026

  • 38 Гостъ

    13 1 Отговор
    20 или 25% от земята на Украйна, башка и Крим. Аз мисля, че Европа се провали в защитата на Украйна. Макроне кажи чий е Крим и завзетата земя? И какво направихте за да не стане е това дето се случи, щото преди 2022 тази земя поне си беше на Украйна, а сега не е.

    10:48 24.02.2026

  • 39 Ко речи...,Ко...?!

    21 3 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    ,,Украйна процъфтява и развива..."...?!
    И как се случва това-без ток и на лоени свещи ли...?!

    10:48 24.02.2026

  • 40 ЦРУ

    11 0 Отговор
    Още един късопаметен или непознаващ Европейската история.В Европа са се водили и 100-годишни войни.И тази клони натам.

    10:48 24.02.2026

  • 41 ОЛЕЛЕМАКА РОНЕЕЕЕ

    16 4 Отговор
    А ФРАНсИЯ ЦЪФНА И ВЪРЗА ,...А ..........?

    10:50 24.02.2026

  • 42 Хмм

    12 2 Отговор

    До коментар #37 от "Аз съм веган":

    веганството води до ментални проблеми поради липсата на витамин В12

    Коментиран от #45

    10:50 24.02.2026

  • 43 анонимен

    19 3 Отговор
    Боже, прибери си вересиите! Макрон обяви загуба на Русия, Мерц- съдбата на Украйна била и наша. Ами аз не искам съдбата на украинците да се повтори и за българите. Ние така или иначе се топим и без война, какво остава иначе. В Орбан ми е надеждата да спре тези лунатици.

    10:51 24.02.2026

  • 44 На кратко

    19 1 Отговор
    Украина е в развалини.
    НАТО е провалена организация.
    ЕС е задлъжнял до капата...

    10:52 24.02.2026

  • 45 Бихлюл

    8 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хмм":

    Тва веганството и до контитупация води бате. Да не мое се изодиш бате и си се раздразнен от тоаксините. Елакса требва по много.

    10:53 24.02.2026

  • 46 Дали

    15 0 Отговор
    Русия се е провалила стратегически четири години след инвазията на НАТО в Украйна?
    Я пак?

    10:54 24.02.2026

  • 47 Гого

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    По всичко личи как е губи. Европа затънала до шията в .............. Как няма един читъв да каже с оръжие не става.

    10:55 24.02.2026

  • 48 Слава на Русия!

    18 2 Отговор
    След 4 години руснаците смляха оръжието джендър натото , а гейсъюза е във фалит !

    Коментиран от #52

    10:55 24.02.2026

  • 49 анонимен

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Русия навлезе в Украйна защото беше провокирана. Вие какво ще направите ако съседа ви инсталира картечница на оградата . Ще чакате да почне да стреля? Същото е НАТО в Украйна на границата на Русия.

    10:58 24.02.2026

  • 50 дядо поп

    16 0 Отговор
    Явно баба ти трябва скоро да ти направи някой спаринг , че да ходиш пак със слънчеви очилца.

    10:59 24.02.2026

  • 51 Доктор

    12 0 Отговор
    Неолиберален глупак.

    10:59 24.02.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    1 11 Отговор

    До коментар #48 от "Слава на Русия!":

    Аха....чалмите руските помляхя HATO c 1 000 000 : 0 убити. Малодец 😁

    10:59 24.02.2026

  • 53 Хаяско

    1 9 Отговор
    Победата се отменя. Всичко е по план.

    10:59 24.02.2026

  • 54 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 6 Отговор
    СВР РФ
    .....
    ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ ИСКАТ ДА ДАДАТ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ НА УКРАЙНА
    .......

    Коментиран от #58

    10:59 24.02.2026

  • 55 И тоя

    14 1 Отговор
    си е изгубил ума! Франция на ръба на фалита!!! Какви ги дрънка.

    11:00 24.02.2026

  • 56 хаха

    17 0 Отговор
    Подобни статийки всъщност подготовят Украина за неизбежното. Плакнат я предварително с хладка водичка , а после ще я убедят че това което подписва не е капитулация и че всъщност тя е реалният победител.

    11:00 24.02.2026

  • 57 Ветеран от протеста

    13 0 Отговор
    Макароня нещо без тъмни очила ,явно се държи увабително и дедо Бриджит не го е бушунирал скоро 😂😂😂 .

    11:01 24.02.2026

  • 58 мдамм

    13 0 Отговор

    До коментар #54 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Така е, опитват всичко, дори и най-абсурдното.
    Последни гърчове на гнусните англо-сакси и пуделите около тях.

    11:03 24.02.2026

  • 59 az СВО Победа 80

    11 1 Отговор
    Великобритания и Франция се готвят да прехвърлят ядрени оръжия на Киев, заяви руската Служба за външно разузнаване (СВР).

    Ключовите моменти от изявлението на СВР:

    Лондон и Париж разбират, че настоящата ситуация в Украйна не оставя шанс за победа над Русия чрез украинските въоръжени сили. Лондон и Париж не могат да приемат това

    Те искат да прикрият предаването на ядрени оръжия на Киев като ги представят за украинска разработка;

    Това включва скрито прехвърляне на европейски компоненти, оборудване и технологии на Украйна в тази сфера. Като вариант за предоставяне на Киев се разглежда френската малогабаритна бойна глава TN75 от балистичната ракета M51.1, изстрелвана от подводници.

    Лондон и Париж смятат, че притежаването на ядрена бомба, или поне така наречената „мръсна“ бомба от Киев, ще му позволи да настоява за по-благоприятни условия за прекратяване на военните действия;

    Известно е, че Берлин е отказал да участва в този безразсъден план на Франция и Великобритания.

    Коментиран от #60

    11:06 24.02.2026

  • 60 Луд с картечница в мол

    10 0 Отговор

    До коментар #59 от "az СВО Победа 80":

    Ами време е среднощното слънце да изгрее от запад в неделя в полунощ !

    11:08 24.02.2026

  • 61 Гост

    8 0 Отговор
    Дядоти пак щете нокаутира маранчо

    11:10 24.02.2026

  • 62 Този като нашия Плевню

    7 0 Отговор
    Жена му като го изтърве ходи да дрънка глупости. Бой трябва повече.

    11:10 24.02.2026

  • 63 Соваж бейби

    7 1 Отговор
    Този и той е забравил на коя държава е президент !Макроне в Франция малко ли проблеми има ,тръгнал си да гониш вятъра се занимаваш с Русия и Украйна ?

    11:17 24.02.2026

  • 64 не може да бъде

    4 2 Отговор
    Според мен казаното от Макрон е просто проява на хвърлянето му ту в една посока ту в друга !2Така се хвърля мишката която е попаднала в капана!?Пред очите ни елитът на колективния Запад налагаше едни "либерални" правила на морал на отношение към човека към семейството към цивилизационните ценности които правила се оказаха смъртоносна отрова предлагана като деликатес!?Пред очите ни елитът на колективния Запад прие едни правила за действие в икономиката -най-представителния израз на които е т.н.зелена програма -които доведоха до катастрофа!?Пред очите ни в западните елити се разигра драмата "файловете на Епщайн "- символ на падението! Искам да обърна специално внимание -един от "героите" на тия файлове е Питър Манделсон -Лорд-председател на тайния съвет на Негово Величество Чарлз III /това е длъжност/ -няма съобщение че е освободен от поста!?Тази драма не е само символ за разврат извращения и т.н.отклонения -тя е символ за организирана злоупотреба с доверие и власт в изгода на определени кръгове!?И какво виждаме още -търсене на изкупителна жертва за оправдание на собствените недостатъци !?Така беше и по-рано -но тогава беше убедително защото болшевиките -/не комунистите а болшевиките/имаха доста недостатъци !?Но Путин не е болшевик и се държи така както образците на западната история .Рузвелт де Гол Хелмут Кол !?Страхувам се че и ние ще бъдем въвлечени в тая лудост обхванала хора като Макрон!?

    11:23 24.02.2026

  • 65 ЦРУ

    7 0 Отговор
    В западните столици на западналата Европа,всики който са на копанята(на кражбите)на наркото в Укрия,отлично разбират,че след края на СВО-то в Укрия идва и техния край.Затова със зъби и нокти не само на думи ще"държат"СВО-то (гражданската война в Укрия )да продължи ако може ако не 100 години,то поне докато те са живи.Отлично знаят какво ще им се случи,ако се подпише пълна капитулация на Укрия.Ако това се случи сега, в Лондон,веднага ще загубят интерес към Укрия,ако тя бъде откъсната от Черно море,т.е.загуби Одеска област.И в най-добрия случай ще поискат репарации от Русия,като компенсация за помощта оказвана на Укрия от тях.Но ще получат контра-предложение да напуснат Источна Европа и повече да не се месят в Европа,ако искат Островът им да е обитаем.Не толкова кухите европейски лейки са за продължаването на войната в Европа,колкото са ингилизките педофили,като братчето на Краля.

    11:28 24.02.2026

  • 66 да да

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пора":

    Надрусани във вагона..лидерите на ЕС..все още не са напълно адекватни..Ще дойде и този момент..НЮРНБЕРГ 2..или народа сам ще ги награди с полагаща им участ...както се случи с Мусолини..

    11:32 24.02.2026

  • 67 Чочо

    4 0 Отговор
    Питай, Наполеон за това !?!?!

    12:08 24.02.2026

  • 68 Гледащ

    1 0 Отговор
    Макрона забрави да спомене че операцията е още във действие

    12:14 24.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 4 Отговор

    До коментар #69 от "🇷🇺РУСИЯ УНИЖИ САЩ,ЕС,И НАТО ! ФАКТ !":

    Единствения ФАКТ е,че нямаш абсолютно нищо в "мисловната" си тенджера, твоят ветеринар знае ли,че си избягал от лечебницата??!!😂😂😂

    12:28 24.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Умереният

    1 1 Отговор
    Поредният СМЕШНИК.АБЕ ЧОВЕЧЕ(НЕ ДЪМ ДИГУРЕН В ТОВА)КАК ТЕ ИЗБИРАТ С ТОЗИ МЪЖ/ЖЕНА ДО ТЕБ.ЗАКОПА ФРАНЦИЯ,ТОВА СЕ СТРЕМИШ И ЕВРОПА ДА ПОЛУЧИ.НЕ ЧЕ И РУСКИТО ЧЕНГЕ НЕ СЕ ПРОВАЛИ.МАЛКО Е ЧЕЛ ТРУДОВЕ НА СТАЛИН.КАТО ЦЯЛО ГОЛЯМА КАША,ПИТАМ : КАКВО ПРАВИМ ТАМ?АМИ И У НАС ДЖЕНДЪРИ ДАЛ ГОСПОД, ДРУГО НЕМА.

    12:43 24.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

