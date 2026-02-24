Новини
Спорт »
Световен футбол »
Горещи футболни емоции: Вълнуващи реванши в плейофите на Шампионската лига тази вечер

Горещи футболни емоции: Вълнуващи реванши в плейофите на Шампионската лига тази вечер

24 Февруари, 2026 12:04 727 0

  • програма -
  • реванши-
  • шампионската лига-
  • атлетико мадрид -
  • брюж -
  • байер леверкузен -
  • олимпиакос -
  • интер -
  • бодьо/глимт -
  • нюкасъл -
  • карабах 

Интер срещу Бодьо/Глимт с мисия за обрат

Горещи футболни емоции: Вълнуващи реванши в плейофите на Шампионската лига тази вечер - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес футболните фенове по цял свят ще насочат погледите си към стадионите на Европа, където предстоят решаващите реванши от плейофната фаза на Шампионската лига. Четири двубоя ще определят кои отбори ще продължат мечтата си за място в следващата фаза на най-престижния клубен турнир.

Интер срещу Бодьо/Глимт: Мисия "Обрат" за "нерадзурите"

Безспорно най-голямото внимание тази вечер е приковано към сблъсъка между Интер и норвежкия Бодьо/Глимт. След като италианският гранд претърпя тежко поражение с 1:3 в първия мач на скандинавска земя, сега "нерадзурите" са изправени пред сериозно изпитание. За да запазят шансовете си, те трябва да победят с поне два гола разлика и да изпратят срещата в продължения.

Атлетико Мадрид и Брюж – равенството обещава драма

В испанската столица Атлетико Мадрид приема белгийския Брюж след зрелищно равенство 3:3 в първия двубой. И двата тима ще хвърлят всички сили в търсене на победата, а интригата е гарантирана до последния съдийски сигнал. Дали "дюшекчиите" ще се възползват от домакинското предимство или Брюж ще поднесе изненада?

Байер Леверкузен – Олимпиакос: Немците с комфортна преднина

Германският Байер Леверкузен изглежда в отлична позиция преди реванша срещу Олимпиакос. След категоричен успех с 2:0 като гост, "аспирините" ще се опитат да затвърдят превъзходството си пред собствена публика и да си осигурят безпроблемно класиране напред.

Карабах пред невъзможна мисия срещу Нюкасъл

Азербайджанският Карабах се изправя пред почти непреодолима задача, след като инкасира тежка загуба с 1:6 от Нюкасъл на собствен терен. Английският тим е абсолютен фаворит за продължаване, а феновете на "свраките" очакват нова убедителна победа на "Сейнт Джеймсис Парк".

Програма на реваншите в Шампионската лига днес:

19:45 ч. – Атлетико Мадрид - Брюж

22:00 ч. – Байер Леверкузен - Олимпиакос

22:00 ч. – Интер - Бодьо/Глимт

22:00 ч. – Нюкасъл - Карабах


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове