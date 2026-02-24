Горещи футболни емоции: Вълнуващи реванши в плейофите на Шампионската лига тази вечер

Днес футболните фенове по цял свят ще насочат погледите си към стадионите на Европа, където предстоят решаващите реванши от плейофната фаза на Шампионската лига. Четири двубоя ще определят кои отбори ще продължат мечтата си за място в следващата фаза на най-престижния клубен турнир.

Интер срещу Бодьо/Глимт: Мисия "Обрат" за "нерадзурите"

Безспорно най-голямото внимание тази вечер е приковано към сблъсъка между Интер и норвежкия Бодьо/Глимт. След като италианският гранд претърпя тежко поражение с 1:3 в първия мач на скандинавска земя, сега "нерадзурите" са изправени пред сериозно изпитание. За да запазят шансовете си, те трябва да победят с поне два гола разлика и да изпратят срещата в продължения.

Атлетико Мадрид и Брюж – равенството обещава драма

В испанската столица Атлетико Мадрид приема белгийския Брюж след зрелищно равенство 3:3 в първия двубой. И двата тима ще хвърлят всички сили в търсене на победата, а интригата е гарантирана до последния съдийски сигнал. Дали "дюшекчиите" ще се възползват от домакинското предимство или Брюж ще поднесе изненада?

Байер Леверкузен – Олимпиакос: Немците с комфортна преднина

Германският Байер Леверкузен изглежда в отлична позиция преди реванша срещу Олимпиакос. След категоричен успех с 2:0 като гост, "аспирините" ще се опитат да затвърдят превъзходството си пред собствена публика и да си осигурят безпроблемно класиране напред.

Карабах пред невъзможна мисия срещу Нюкасъл

Азербайджанският Карабах се изправя пред почти непреодолима задача, след като инкасира тежка загуба с 1:6 от Нюкасъл на собствен терен. Английският тим е абсолютен фаворит за продължаване, а феновете на "свраките" очакват нова убедителна победа на "Сейнт Джеймсис Парк".

Програма на реваншите в Шампионската лига днес:

19:45 ч. – Атлетико Мадрид - Брюж

22:00 ч. – Байер Леверкузен - Олимпиакос

22:00 ч. – Интер - Бодьо/Глимт

22:00 ч. – Нюкасъл - Карабах