Задържаха четирима българи в Гърция за отвличания и трудова експлоатация

Четирима български граждани са задържани край гръцкия град Фарсала в южната част на Тесалия по подозрение за участие в престъпна група, занимавала се с отвличания, трафик и експлоатация на българи. Това съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, предава БТА.
По информация на разследващите задържаните - двама мъже на 26 и 48 години и две жени на 24 и 44 години - са държали против волята им свои сънародници и са ги принуждавали да работят в земеделски стопанства.
Разследването е започнало миналата седмица след сигнал на телефон 112 от двама български граждани, поискали помощ, без да могат да уточнят местонахождението си. Полицията ги е открила в района на Фарсала. Пред органите на реда те разказали, че седмица по-рано, в търсене на работа, са се свързали чрез интернет приложение със свой сънародник. Той и негова съучастничка ги транспортирали до Гърция, където им били отнети личните документи.
Впоследствие двамата били настанени при още четирима българи, които също заявили пред полицията, че са пристигнали да работят, но не са получавали заплащане и са живеели в тежки условия.
Отделно българка е подала сигнал, че през декември 2025 г. е била отвлечена от родното си село в България и откарана с автомобил в Гърция. По думите ѝ похитителите са ѝ попречили насилствено да се свърже с близките си. Жената твърди още, че е била подложена на сексуално насилие от 48-годишния задържан, както и от възрастен мъж, който е заплатил за това.
Заподозрените са арестувани на 21 февруари. При задържането у тях са открити личните документи на жертвите. Разследването продължава.
1 работа тук бол за хамали а баламите
Коментиран от #11
11:50 24.02.2026
2 Превод:
Коментиран от #9
11:51 24.02.2026
3 Махараминдри баба
11:54 24.02.2026
4 хаха
11:55 24.02.2026
5 хахаха
по български следва сигнал на 112.
заложника става похитител на похитителите си
12:07 24.02.2026
6 Българин
12:11 24.02.2026
7 Марио
12:18 24.02.2026
8 Лука
12:37 24.02.2026
9 Галина Колева
До коментар #2 от "Превод:":Коренното население (индианците)на т.н.америки в частност великите команчи нямат нищо общо с ,който и да е народ и раса на планетата. Образовайте се.
13:00 24.02.2026
10 Някой
Има и то не само в Катар, Саудитска Арабия ... има и в ЕС. Не е само Гърция и България, повечето проститутки и прислужници на Запад също са робини.
Коментиран от #12, #13
13:02 24.02.2026
11 мдаа
До коментар #1 от "работа тук бол за хамали а баламите":Работа тук бол, каза дианният експерт, кйто инак не е платил и цент зпалата или осигуровка.
13:13 24.02.2026
12 не точно
До коментар #10 от "Някой":Най-опасни за заробване професии са точно селскостопанските позиции и строителството заради изолацията и възможноста да ги работи човек без чужд език.
Прислужници, проститутки... как ще ги контролират пимповете, ако не съдействат?
Повечето са си баш доброволни. Нарушават им правата като ги крадат и после карат да предлагат "услуги" които не желаят да предлагат. Но началото им е доброволно на 99%.
13:15 24.02.2026
13 робството в наше време е
До коментар #10 от "Някой":Икономическо. Изнудват ви за пари.
В незападните страни пак има робство - в гетата, от мафиите, от работиничките, които мачкат всеки който не им играе по свирката. Не е робство, но зависимост като крепостната.
13:17 24.02.2026