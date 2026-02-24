Задържаха четирима българи в Гърция за отвличания и трудова експлоатация

Четирима български граждани са задържани край гръцкия град Фарсала в южната част на Тесалия по подозрение за участие в престъпна група, занимавала се с отвличания, трафик и експлоатация на българи. Това съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, предава БТА.

По информация на разследващите задържаните - двама мъже на 26 и 48 години и две жени на 24 и 44 години - са държали против волята им свои сънародници и са ги принуждавали да работят в земеделски стопанства.

Разследването е започнало миналата седмица след сигнал на телефон 112 от двама български граждани, поискали помощ, без да могат да уточнят местонахождението си. Полицията ги е открила в района на Фарсала. Пред органите на реда те разказали, че седмица по-рано, в търсене на работа, са се свързали чрез интернет приложение със свой сънародник. Той и негова съучастничка ги транспортирали до Гърция, където им били отнети личните документи.

Впоследствие двамата били настанени при още четирима българи, които също заявили пред полицията, че са пристигнали да работят, но не са получавали заплащане и са живеели в тежки условия.

Отделно българка е подала сигнал, че през декември 2025 г. е била отвлечена от родното си село в България и откарана с автомобил в Гърция. По думите ѝ похитителите са ѝ попречили насилствено да се свърже с близките си. Жената твърди още, че е била подложена на сексуално насилие от 48-годишния задържан, както и от възрастен мъж, който е заплатил за това.

Заподозрените са арестувани на 21 февруари. При задържането у тях са открити личните документи на жертвите. Разследването продължава.