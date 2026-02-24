ЕС обяви, че ще се погрижи Русия да понесе отговорност за войната в Украйна

Председателите на Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент разпространиха днес съвместно изявление по повод навършването на четвъртата годишнина от руското военно нападение срещу Украйна. Ще се погрижим Русия да бъде подведена под отговорност за извършените престъпления и причинените от нея щети, се посочва в текста, предаде БТА.

Преди четири години Русия започна пълномащабно и незаконно военно нападение срещу Украйна. За пореден път отдаваме почит на смелия народ на Украйна, който продължава да се съпротивлява и защитава страната си. Русия не е постигнала военните си цели в Украйна. Тъй като Русия не може да напредне на бойното поле, умишлено се прицелва в украинската гражданска инфраструктура, включително болници, училища и жилищни сгради, отбелязват Антонио Коща, Урсула фон дер Лайен и Роберта Мецола.

Още новини от Украйна

ЕС твърдо стои до Украйна и нейния народ от първия ден на руското нападение. Нашата цел е цялостен, справедлив и траен мир за Украйна, основан на принципите на Устава на ООН и международното право. Подкрепяме всички усилия, насочени към постигането на такъв мир - мир с достойнство и дългосрочна сигурност. Зачитането на суверенитета и териториалната цялост е крайъгълният камък. Никоя държава не може да анексира съседа си. Границите не може да бъдат променяни със сила. Нападателят не може да бъде възнаграден. В днешната трудна международна и геополитическа обстановка подчертаваме важността от поддържането на трансатлантическа и глобална солидарност с Украйна, добавят тримата председатели.

ЕС ще продължи да предоставя политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа на Украйна и нейния народ. Оставаме най-големият донор на Украйна. В допълнение към близо 200 милиарда евро подкрепа от 2022 г. насам, европейските лидери се споразумяха да предоставят на Украйна 90 милиарда евро през 2026-2027 г., за да помогнат на Украйна да посрещне своите неотложни бюджетни и отбранителни нужди. Общо 60 милиарда евро ще бъдат насочени за военни нужди. Първото плащане ще бъде извършено възможно най-скоро, се отбелязва в изявлението.

Войната на (руския президент Владимир) Путин непрекъснато изтощава Русия и сме решени да окажем допълнителен натиск върху Москва, за да спре нападението и да се ангажира със смислени преговори за мир. Решени сме да увеличим натиска върху енергийния и финансовия сектор на Русия, и да предприемем допълнителни мерки срещу сенчестия флот.

Нашите усилия в подкрепа на Украйна са насочени и към утрешния ден, когато боевете приключат. ЕС е готов да допринесе за надеждни гаранции за сигурност, така че Русия никога повече да не може да нападне Украйна. Бъдещето на сигурна и просперираща Украйна е в ЕС. Украйна постигна значителен напредък в реформите за присъединяване при много трудни обстоятелства. Украйна може да разчита на нашата пълна подкрепа за присъединяването си и за следвоенното си възстановяване, се посочва в изявлението.