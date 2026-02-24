Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЕС обяви, че ще се погрижи Русия да понесе отговорност за войната в Украйна
  Тема: Украйна

ЕС обяви, че ще се погрижи Русия да понесе отговорност за войната в Украйна

24 Февруари, 2026 11:08

Тъй като Русия не може да напредне на бойното поле, умишлено се прицелва в украинската гражданска инфраструктура, посочиха европейските институции

ЕС обяви, че ще се погрижи Русия да понесе отговорност за войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Председателите на Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент разпространиха днес съвместно изявление по повод навършването на четвъртата годишнина от руското военно нападение срещу Украйна. Ще се погрижим Русия да бъде подведена под отговорност за извършените престъпления и причинените от нея щети, се посочва в текста, предаде БТА.

Преди четири години Русия започна пълномащабно и незаконно военно нападение срещу Украйна. За пореден път отдаваме почит на смелия народ на Украйна, който продължава да се съпротивлява и защитава страната си. Русия не е постигнала военните си цели в Украйна. Тъй като Русия не може да напредне на бойното поле, умишлено се прицелва в украинската гражданска инфраструктура, включително болници, училища и жилищни сгради, отбелязват Антонио Коща, Урсула фон дер Лайен и Роберта Мецола.

ЕС твърдо стои до Украйна и нейния народ от първия ден на руското нападение. Нашата цел е цялостен, справедлив и траен мир за Украйна, основан на принципите на Устава на ООН и международното право. Подкрепяме всички усилия, насочени към постигането на такъв мир - мир с достойнство и дългосрочна сигурност. Зачитането на суверенитета и териториалната цялост е крайъгълният камък. Никоя държава не може да анексира съседа си. Границите не може да бъдат променяни със сила. Нападателят не може да бъде възнаграден. В днешната трудна международна и геополитическа обстановка подчертаваме важността от поддържането на трансатлантическа и глобална солидарност с Украйна, добавят тримата председатели.

ЕС ще продължи да предоставя политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа на Украйна и нейния народ. Оставаме най-големият донор на Украйна. В допълнение към близо 200 милиарда евро подкрепа от 2022 г. насам, европейските лидери се споразумяха да предоставят на Украйна 90 милиарда евро през 2026-2027 г., за да помогнат на Украйна да посрещне своите неотложни бюджетни и отбранителни нужди. Общо 60 милиарда евро ще бъдат насочени за военни нужди. Първото плащане ще бъде извършено възможно най-скоро, се отбелязва в изявлението.

Войната на (руския президент Владимир) Путин непрекъснато изтощава Русия и сме решени да окажем допълнителен натиск върху Москва, за да спре нападението и да се ангажира със смислени преговори за мир. Решени сме да увеличим натиска върху енергийния и финансовия сектор на Русия, и да предприемем допълнителни мерки срещу сенчестия флот.

Нашите усилия в подкрепа на Украйна са насочени и към утрешния ден, когато боевете приключат. ЕС е готов да допринесе за надеждни гаранции за сигурност, така че Русия никога повече да не може да нападне Украйна. Бъдещето на сигурна и просперираща Украйна е в ЕС. Украйна постигна значителен напредък в реформите за присъединяване при много трудни обстоятелства. Украйна може да разчита на нашата пълна подкрепа за присъединяването си и за следвоенното си възстановяване, се посочва в изявлението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Атина Палада

    18 107 Отговор
    Братушките 100 години ще плащат репарации .

    Коментиран от #39, #53, #54, #61

    11:10 24.02.2026

  • 3 Вовата

    90 11 Отговор
    Може да им покаже къде го е ухапал петеля 🐓,не знам в случая ЕС кои си мислят ,че са ?

    Коментиран от #87

    11:11 24.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ххххххххххх

    102 14 Отговор
    Руснаците ще бъдат победители. ЕС ще плати репарации.

    11:11 24.02.2026

  • 6 Трол

    89 4 Отговор
    Най-важно в момента е да се съсредоточим и да съберем още 300-400 милиарда евро помощи.

    11:11 24.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НАТОпорчен

    8 71 Отговор
    Много правилно!
    На зла круша, зъл прът!

    Коментиран от #20

    11:12 24.02.2026

  • 9 Същите ципори

    84 8 Отговор
    е ЕС и след 20- тия пакет.
    Само да не стане обратно ЕС да се самонакаже. Мухаха.

    11:12 24.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ООрана държава

    67 5 Отговор
    То така с евтини закани скоро ще сложите край на тая война....

    11:12 24.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха Ха

    71 5 Отговор
    Атлантическа Европа също плаща прескъпо за русофобията и високомерието си. А може би Русия ще успее да покаже за сетен път, че е част от този сбъркан континент, генератор на световни войни

    11:13 24.02.2026

  • 14 Сандо

    62 4 Отговор
    ес-то да се погрижи за себе си първо,че пода под краката му е прогнил и всеки момент ще се продъни.А на Русия не и е за първи път в историята да се бори за оцеляването си и да успява.

    11:13 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 джафкащото псе обяви,

    52 3 Отговор
    че ще се погрижи както винаги наивните им данъкоплатци да понесат отговорност за Украйна
    като ги качат на гърба си барабар с кафявите пришълци

    11:14 24.02.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    64 5 Отговор
    ЯВНО ЧЕ РУСНАЦИТЕ ПАК ЩЕ ТРЯБВА ДА ХОДЯТ
    В ЗАПАДНА ЕВРОПА БЕЗ ВИЗИ
    КАКТО ПРЕЗ 1812 И 1945 ГОДИНА :)

    Коментиран от #27, #43

    11:14 24.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Отреазвяващ

    31 2 Отговор
    Това да не ти е Буркина Фасо?

    11:15 24.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ами

    21 7 Отговор
    ха ха ха - да живей евро украинската дружба

    11:17 24.02.2026

  • 24 az СВО Победа 80

    40 43 Отговор
    "Зачитането на суверенитета и териториалната цялост е крайъгълният камък. Никоя държава не може да анексира съседа си. Границите не може да бъдат променяни със сила. Нападателят не може да бъде възнаграден."

    В бивша Югославия и в Израел са умрели от смях....

    Коментиран от #70

    11:17 24.02.2026

  • 25 сава

    36 3 Отговор
    Поредните празни приказки!

    11:18 24.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ще ще

    6 28 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Да им пожелаем успех, че ЩЕ им трябва.
    Преди 4 години отидоха без визи на 17км от Киев и изведнъж загубили интерес. Да бе, да.

    11:18 24.02.2026

  • 28 Симпатизант

    36 4 Отговор
    4 години откакто Русия успешно троши атлантически зъби в Украйна и така докато атлантическото чудовище стане беззъбо и поплачосано. Успех!

    11:19 24.02.2026

  • 29 Цвете

    4 38 Отговор
    ДОСТА ЗАКЪСНЯЛА ПОЗИЦИЯ.ОЩЕ ПЪРВАТА ГОДИНА ТРЯБВАШЕ ДА ИМА САНКЦИИ И ТО ДОСТА ТЕЖКИ, ЗА ДА НЕ СЕ БЕШЕ СТИГАЛО ДО ЧЕТИРИ ГОДИНИ И МНОГО СМЪРТ. ТОЙ Е КАПИТУЛИРАЛ ,НО ПРОДЪЛЖАВА, ЗАЩОТО ЗНАЕ КАКВО ГО ЧАКА. САТРАП. 😠🤔🙄👎☹️

    Коментиран от #36

    11:19 24.02.2026

  • 30 доктор

    7 33 Отговор
    След като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.

    Коментиран от #38, #44

    11:20 24.02.2026

  • 31 Цвете

    4 26 Отговор
    ДОСТА ЗАКЪСНЯЛА ПОЗИЦИЯ.ОЩЕ ПЪРВАТА ГОДИНА ТРЯБВАШЕ ДА ИМА САНКЦИИ И ТО ДОСТА ТЕЖКИ, ЗА ДА НЕ СЕ БЕШЕ СТИГАЛО ДО ЧЕТИРИ ГОДИНИ И МНОГО СМЪРТ. ТОЙ Е КАПИТУЛИРАЛ ,НО ПРОДЪЛЖАВА, ЗАЩОТО ЗНАЕ КАКВО ГО ЧАКА. САТРАП. 😠🤔🙄👎☹️

    11:20 24.02.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    36 6 Отговор
    Завой "на 360°" 😀
    Щяха да разбият МАЦква❗
    Щяха да върнат Крим на У...йна❗
    Щяха да постигат "Мир чрез сила!"❗
    Щяха... Щяха .... Щяха.....
    А сега "Русия да понесе... щета ."🤔🤔🤔

    Коментиран от #40

    11:20 24.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бум

    17 4 Отговор
    СВР: Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с ядрена бомба.

    Берлин мъдро отказа да участва в авантюрата с евентуално снабдяване на Киев с ядрени оръжия.

    11:23 24.02.2026

  • 35 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    6 22 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    11:23 24.02.2026

  • 36 БОЙ ПО

    18 3 Отговор

    До коментар #29 от "Цвете":

    УКРОКАПАЦУНИТЕ
    И РАЗМЕНТЕШВАНЕ НА ЕВРО АН.....СИТЕ МУ Е МАЙКАТА

    11:25 24.02.2026

  • 37 Скръндзи!

    6 28 Отговор
    Давайте ракети,бомби и всякакво джепане на братята от Украйна.Те лекуват руската иzмет.

    Коментиран от #42

    11:25 24.02.2026

  • 38 Хххххххххх

    17 1 Отговор

    До коментар #30 от "доктор":

    Ела и се пробвай, да видиш кой кого...

    11:25 24.02.2026

  • 39 Само че

    18 6 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Унгария и Словакия няма да разрешат Русия да плаща репарации. Ще блокират всичко.

    Коментиран от #41, #81

    11:25 24.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Кухоглава копейка

    6 26 Отговор

    До коментар #39 от "Само че":

    След 12 април Орбан е пътник.

    Коментиран от #47, #63, #85

    11:28 24.02.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 3 Отговор

    До коментар #37 от "Скръндзи!":

    Да давате, ама складовете са вече празни,
    ПРАС-ПРАС- ПРАЗНИ❗

    11:28 24.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ТехноЛог

    16 0 Отговор

    До коментар #30 от "доктор":

    Докторе теб те очаква по завидна съдба ,отиваш за пастет за домашни любимци ,заедно с кожените гаши и кубинките ,автоклава и 75тонна преса вършат чудеса ,а Маца и Шаро вече се облизват .

    11:29 24.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 стоян георгиев

    17 0 Отговор
    Бухахах, клоуни 😂😂😂

    11:30 24.02.2026

  • 47 Така де

    14 3 Отговор

    До коментар #41 от "Кухоглава копейка":

    На мястото на Орбан в защита на Русия ще бъде Румен Радев от България.

    11:30 24.02.2026

  • 48 СЛОНА

    19 2 Отговор
    ЕС Е НИЩОЖЕСТВОТО НА ФАШАГИТЕ!!!...

    11:30 24.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 А някой ще се погрижи ли?!

    24 1 Отговор
    Да разследва къде потънаха милиардите помощи от европейският ни джоб,налети най-безконтролно и безотчетно в бездънната каца,наречена - ,,Украйна"!

    Коментиран от #57

    11:30 24.02.2026

  • 51 Софиянец

    20 4 Отговор
    Евроатлантически дбили в действие 😁

    11:31 24.02.2026

  • 52 Така е

    4 18 Отговор

    До коментар #45 от "Така е!":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    11:31 24.02.2026

  • 53 Ако остане изобщо Русия

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Бункера твърдо е решил да я затрие

    11:31 24.02.2026

  • 54 Чакай!

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    От умрял-писмо...!

    11:31 24.02.2026

  • 55 аz СВО Победа 80

    2 12 Отговор
    Започва по петата година от Киев за два дня.
    🤣🤣🤣

    11:33 24.02.2026

  • 56 Историк

    11 3 Отговор

    До коментар #43 от "Така е":

    Недей дава акъл бре минн.. дилл ,фашистска Унгария изпраща непоканени агресори 240000 войници на източния фронт които стават лешшш при Сталинград ,та кво очакваш да се е случило .

    11:33 24.02.2026

  • 57 Давам ти жокер!

    20 2 Отговор

    До коментар #50 от "А някой ще се погрижи ли?!":

    Един милиард от парите ни потъна за...златни тоалетни,на Зеленски и върхушката му...!

    Коментиран от #60

    11:33 24.02.2026

  • 58 Учуден

    3 19 Отговор
    Защо не съм чул някой бг Улигифрен-русофил да е отишъл да се установи в Блатото на Пусин?

    Коментиран от #77

    11:35 24.02.2026

  • 59 Пора

    3 17 Отговор
    Путинова русия умря. Предсмъртни конвулсии.

    11:36 24.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Паладий

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Ти ще плащаш и чайветата ти също.

    11:38 24.02.2026

  • 62 Димяща ушанка

    2 8 Отговор

    До коментар #40 от "Руснак без крак":

    Имаш моята подкрепа!

    Коментиран от #69

    11:38 24.02.2026

  • 63 Да знаеш

    15 1 Отговор

    До коментар #41 от "Кухоглава копейка":

    Путин обърна САЩ срещу Европа, та колко му е винаги да има на разположение две - три държави от ЕС, които да блокират всяко решение срещу Русия.

    11:39 24.02.2026

  • 64 Това за златните тоалетни...

    19 2 Отговор

    До коментар #60 от "Руската пропаганда":

    ...на Зеленски го написа ,,Ню Йорк Таймс"!
    Но откъде,като твоят Н-к Борисов,да знаеш английски...?!?!

    11:40 24.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 луганин

    4 1 Отговор
    Аман от грижи, за децата на Донбас.

    11:40 24.02.2026

  • 67 Копеи не философствай!

    1 17 Отговор
    Отивай да пълниш снаряди за братята украинци! Заплащането за гладната копейка е добро.В евро!
    Марш!!!

    Коментиран от #78, #79, #86

    11:42 24.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хе,хе...!

    11 0 Отговор

    До коментар #62 от "Димяща ушанка":

    Та вие пишете от един и същ ,,IP"-адрес...😉!

    11:44 24.02.2026

  • 70 По точно

    20 7 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа 80":

    Засега САЩ твърдо стоят на страната на нападателя. И притискат и унижават жертвата.

    11:44 24.02.2026

  • 71 Нормално

    17 17 Отговор
    Рашистите отдавна разбраха, че не могат да победят Украйна.
    Безсилието им на фронта изби в бомбардировки по градовете на украинците.

    11:45 24.02.2026

  • 72 Бачко

    12 3 Отговор
    Мара Грантаджийката,познаватели я?

    11:45 24.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Абе

    10 1 Отговор

    До коментар #68 от "Бял червей":

    Искаш да кажеш 2.5 млн. хохохоля.

    11:48 24.02.2026

  • 75 Куцото Добиче

    16 1 Отговор
    Аз предлагам международния трибунал да е пак в Нюрнберг...и този път червеното знаме да се вее, както над райхстага, така и над европарламента в Брюксел. А Лондон ще свети в тъмното и гайгера ще чука превъзбудено.

    Коментиран от #93

    11:49 24.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 хаха🤣

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "Учуден":

    Ти па що не ходиш обратно на най касси и у умирррсссното блато 😂 !

    11:51 24.02.2026

  • 78 Ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #67 от "Копеи не философствай!":

    Нивото на грамотност ти е втори клас.Моля,без съвети .Липсва ти ум за да го ръсиш.

    11:52 24.02.2026

  • 79 Бат Тъньо Кочаня

    5 0 Отговор

    До коментар #67 от "Копеи не философствай!":

    Заповядай да тии понапълня и понатъп чаа хуубаво прррр делллаа !

    11:53 24.02.2026

  • 80 Махараминдри баба

    6 0 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    11:55 24.02.2026

  • 81 Орбан

    9 0 Отговор

    До коментар #39 от "Само че":

    Победителят никога не плаща репарации.

    11:56 24.02.2026

  • 82 Тези хора явно

    5 1 Отговор
    Не сладят по същество как и защо започна войната
    Стига са се напъвали срещу Русия
    Този клоун ще ги заведе на неправилното масто

    12:03 24.02.2026

  • 83 Чочо

    4 0 Отговор
    Когато копаеш гроб другиму... сам падаш в него !

    12:06 24.02.2026

  • 84 Инна

    5 0 Отговор
    Няма да е трудно да намерите тази снимка онлайн!

    И (изненада!) какво откриваме?

    „През 2024 г. украинска ракета за противовъздушна отбрана частично разруши панелна сграда в Южен Салтивка, близо до улица „Метростроителите“ 40. Жителите все още не са получили сертификати, които биха могли да им помогнат да решат жилищните си проблеми.

    Жителите на разрушената сграда се оплакват, че не могат да постигнат никакви съществени резултати от местните власти.

    Сградата е разрушена на 24 септември 2024 г., но местните власти все още отлагат издаването на сертификат за състоянието на апартамента, без който не могат да получат стая.“

    Телеграм канал
    „Първи Харков.“
    14.10.2025

    12:07 24.02.2026

  • 85 Ти да не си

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Кухоглава копейка":

    Главният фалсифика.тор на избори?

    12:10 24.02.2026

  • 86 българин 777

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Копеи не философствай!":

    🌽👃👃👃👃👃👃👃🌽☠💀

    12:14 24.02.2026

  • 87 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вовата":

    Какво да кажа прочетох статията И за пореден път се убедих че Европейския колониален и тоталитарен съюз се управлява от слабоумни и тотално неграмотни ръководители....

    12:33 24.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Иво

    0 1 Отговор
    Нещо за Израел...

    12:44 24.02.2026

  • 90 Слугинчета

    0 1 Отговор
    Фактосаните и те са лицемери, защото уж заради добрият тон, който в подобни коментари едва ли ще се наруши, колят и бесят с модерациите си.

    12:51 24.02.2026

  • 91 защо

    0 0 Отговор
    "Донор (от лат. donare – дарявам) е човек, който доброволно дарява кръв, тъкани или органи за трансплантация, с цел спасяване на друг живот. Донорството може да бъде от жив човек."

    Та те така. Кой разбрал - разбрал.

    12:54 24.02.2026

  • 92 ОРЪЖИЕ НА ЕС

    1 0 Отговор
    Избива путинисти като за последно....
    Тепърва Путин ша носи отговорност.

    13:24 24.02.2026

  • 93 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Куцото Добиче":

    До 75 ком - интересно ми е - в кой клас си че все още детски игри сънуваш

    13:27 24.02.2026

