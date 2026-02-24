ЕС обяви, че ще се погрижи Русия да понесе отговорност за войната в Украйна

Председателите на Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент разпространиха днес съвместно изявление по повод навършването на четвъртата годишнина от руското военно нападение срещу Украйна. Ще се погрижим Русия да бъде подведена под отговорност за извършените престъпления и причинените от нея щети, се посочва в текста, предаде БТА.
Преди четири години Русия започна пълномащабно и незаконно военно нападение срещу Украйна. За пореден път отдаваме почит на смелия народ на Украйна, който продължава да се съпротивлява и защитава страната си. Русия не е постигнала военните си цели в Украйна. Тъй като Русия не може да напредне на бойното поле, умишлено се прицелва в украинската гражданска инфраструктура, включително болници, училища и жилищни сгради, отбелязват Антонио Коща, Урсула фон дер Лайен и Роберта Мецола.
ЕС твърдо стои до Украйна и нейния народ от първия ден на руското нападение. Нашата цел е цялостен, справедлив и траен мир за Украйна, основан на принципите на Устава на ООН и международното право. Подкрепяме всички усилия, насочени към постигането на такъв мир - мир с достойнство и дългосрочна сигурност. Зачитането на суверенитета и териториалната цялост е крайъгълният камък. Никоя държава не може да анексира съседа си. Границите не може да бъдат променяни със сила. Нападателят не може да бъде възнаграден. В днешната трудна международна и геополитическа обстановка подчертаваме важността от поддържането на трансатлантическа и глобална солидарност с Украйна, добавят тримата председатели.
ЕС ще продължи да предоставя политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа на Украйна и нейния народ. Оставаме най-големият донор на Украйна. В допълнение към близо 200 милиарда евро подкрепа от 2022 г. насам, европейските лидери се споразумяха да предоставят на Украйна 90 милиарда евро през 2026-2027 г., за да помогнат на Украйна да посрещне своите неотложни бюджетни и отбранителни нужди. Общо 60 милиарда евро ще бъдат насочени за военни нужди. Първото плащане ще бъде извършено възможно най-скоро, се отбелязва в изявлението.
Войната на (руския президент Владимир) Путин непрекъснато изтощава Русия и сме решени да окажем допълнителен натиск върху Москва, за да спре нападението и да се ангажира със смислени преговори за мир. Решени сме да увеличим натиска върху енергийния и финансовия сектор на Русия, и да предприемем допълнителни мерки срещу сенчестия флот.
Нашите усилия в подкрепа на Украйна са насочени и към утрешния ден, когато боевете приключат. ЕС е готов да допринесе за надеждни гаранции за сигурност, така че Русия никога повече да не може да нападне Украйна. Бъдещето на сигурна и просперираща Украйна е в ЕС. Украйна постигна значителен напредък в реформите за присъединяване при много трудни обстоятелства. Украйна може да разчита на нашата пълна подкрепа за присъединяването си и за следвоенното си възстановяване, се посочва в изявлението.
2 Атина Палада
11:10 24.02.2026
3 Вовата
11:11 24.02.2026
5 Ххххххххххх
11:11 24.02.2026
6 Трол
11:11 24.02.2026
8 НАТОпорчен
На зла круша, зъл прът!
11:12 24.02.2026
9 Същите ципори
Само да не стане обратно ЕС да се самонакаже. Мухаха.
11:12 24.02.2026
11 ООрана държава
11:12 24.02.2026
13 Ха Ха
11:13 24.02.2026
14 Сандо
11:13 24.02.2026
17 джафкащото псе обяви,
като ги качат на гърба си барабар с кафявите пришълци
11:14 24.02.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ЗАПАДНА ЕВРОПА БЕЗ ВИЗИ
КАКТО ПРЕЗ 1812 И 1945 ГОДИНА :)
11:14 24.02.2026
21 Отреазвяващ
11:15 24.02.2026
23 ами
11:17 24.02.2026
24 az СВО Победа 80
В бивша Югославия и в Израел са умрели от смях....
11:17 24.02.2026
25 сава
11:18 24.02.2026
До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Да им пожелаем успех, че ЩЕ им трябва.
Преди 4 години отидоха без визи на 17км от Киев и изведнъж загубили интерес. Да бе, да.
11:18 24.02.2026
28 Симпатизант
11:19 24.02.2026
29 Цвете
11:19 24.02.2026
30 доктор
11:20 24.02.2026
31 Цвете
11:20 24.02.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Щяха да разбият МАЦква❗
Щяха да върнат Крим на У...йна❗
Щяха да постигат "Мир чрез сила!"❗
Щяха... Щяха .... Щяха.....
А сега "Русия да понесе... щета ."🤔🤔🤔
11:20 24.02.2026
34 Бум
Берлин мъдро отказа да участва в авантюрата с евентуално снабдяване на Киев с ядрени оръжия.
11:23 24.02.2026
35 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
11:23 24.02.2026
36 БОЙ ПО
До коментар #29 от "Цвете":УКРОКАПАЦУНИТЕ
И РАЗМЕНТЕШВАНЕ НА ЕВРО АН.....СИТЕ МУ Е МАЙКАТА
11:25 24.02.2026
37 Скръндзи!
11:25 24.02.2026
38 Хххххххххх
До коментар #30 от "доктор":Ела и се пробвай, да видиш кой кого...
11:25 24.02.2026
39 Само че
До коментар #2 от "Атина Палада":Унгария и Словакия няма да разрешат Русия да плаща репарации. Ще блокират всичко.
11:25 24.02.2026
41 Кухоглава копейка
До коментар #39 от "Само че":След 12 април Орбан е пътник.
11:28 24.02.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "Скръндзи!":Да давате, ама складовете са вече празни,
ПРАС-ПРАС- ПРАЗНИ❗
11:28 24.02.2026
44 ТехноЛог
До коментар #30 от "доктор":Докторе теб те очаква по завидна съдба ,отиваш за пастет за домашни любимци ,заедно с кожените гаши и кубинките ,автоклава и 75тонна преса вършат чудеса ,а Маца и Шаро вече се облизват .
11:29 24.02.2026
46 стоян георгиев
11:30 24.02.2026
47 Така де
До коментар #41 от "Кухоглава копейка":На мястото на Орбан в защита на Русия ще бъде Румен Радев от България.
11:30 24.02.2026
48 СЛОНА
11:30 24.02.2026
50 А някой ще се погрижи ли?!
11:30 24.02.2026
51 Софиянец
11:31 24.02.2026
52 Така е
До коментар #45 от "Така е!":Руската пропаганда има за цел глупака.
11:31 24.02.2026
53 Ако остане изобщо Русия
До коментар #2 от "Атина Палада":Бункера твърдо е решил да я затрие
11:31 24.02.2026
54 Чакай!
До коментар #2 от "Атина Палада":От умрял-писмо...!
11:31 24.02.2026
55 аz СВО Победа 80
🤣🤣🤣
11:33 24.02.2026
56 Историк
До коментар #43 от "Така е":Недей дава акъл бре минн.. дилл ,фашистска Унгария изпраща непоканени агресори 240000 войници на източния фронт които стават лешшш при Сталинград ,та кво очакваш да се е случило .
11:33 24.02.2026
57 Давам ти жокер!
До коментар #50 от "А някой ще се погрижи ли?!":Един милиард от парите ни потъна за...златни тоалетни,на Зеленски и върхушката му...!
11:33 24.02.2026
58 Учуден
11:35 24.02.2026
59 Пора
11:36 24.02.2026
61 Паладий
До коментар #2 от "Атина Палада":Ти ще плащаш и чайветата ти също.
11:38 24.02.2026
62 Димяща ушанка
До коментар #40 от "Руснак без крак":Имаш моята подкрепа!
11:38 24.02.2026
63 Да знаеш
До коментар #41 от "Кухоглава копейка":Путин обърна САЩ срещу Европа, та колко му е винаги да има на разположение две - три държави от ЕС, които да блокират всяко решение срещу Русия.
11:39 24.02.2026
64 Това за златните тоалетни...
До коментар #60 от "Руската пропаганда":...на Зеленски го написа ,,Ню Йорк Таймс"!
Но откъде,като твоят Н-к Борисов,да знаеш английски...?!?!
11:40 24.02.2026
66 луганин
11:40 24.02.2026
67 Копеи не философствай!
Марш!!!
11:42 24.02.2026
69 Хе,хе...!
До коментар #62 от "Димяща ушанка":Та вие пишете от един и същ ,,IP"-адрес...😉!
11:44 24.02.2026
70 По точно
До коментар #24 от "az СВО Победа 80":Засега САЩ твърдо стоят на страната на нападателя. И притискат и унижават жертвата.
11:44 24.02.2026
71 Нормално
Безсилието им на фронта изби в бомбардировки по градовете на украинците.
11:45 24.02.2026
72 Бачко
11:45 24.02.2026
74 Абе
До коментар #68 от "Бял червей":Искаш да кажеш 2.5 млн. хохохоля.
11:48 24.02.2026
75 Куцото Добиче
11:49 24.02.2026
77 хаха🤣
До коментар #58 от "Учуден":Ти па що не ходиш обратно на най касси и у умирррсссното блато 😂 !
11:51 24.02.2026
78 Ха ха
До коментар #67 от "Копеи не философствай!":Нивото на грамотност ти е втори клас.Моля,без съвети .Липсва ти ум за да го ръсиш.
11:52 24.02.2026
79 Бат Тъньо Кочаня
До коментар #67 от "Копеи не философствай!":Заповядай да тии понапълня и понатъп чаа хуубаво прррр делллаа !
11:53 24.02.2026
80 Махараминдри баба
11:55 24.02.2026
81 Орбан
До коментар #39 от "Само че":Победителят никога не плаща репарации.
11:56 24.02.2026
82 Тези хора явно
Стига са се напъвали срещу Русия
Този клоун ще ги заведе на неправилното масто
12:03 24.02.2026
83 Чочо
12:06 24.02.2026
84 Инна
И (изненада!) какво откриваме?
„През 2024 г. украинска ракета за противовъздушна отбрана частично разруши панелна сграда в Южен Салтивка, близо до улица „Метростроителите“ 40. Жителите все още не са получили сертификати, които биха могли да им помогнат да решат жилищните си проблеми.
Жителите на разрушената сграда се оплакват, че не могат да постигнат никакви съществени резултати от местните власти.
Сградата е разрушена на 24 септември 2024 г., но местните власти все още отлагат издаването на сертификат за състоянието на апартамента, без който не могат да получат стая.“
Телеграм канал
„Първи Харков.“
14.10.2025
12:07 24.02.2026
85 Ти да не си
До коментар #41 от "Кухоглава копейка":Главният фалсифика.тор на избори?
12:10 24.02.2026
86 българин 777
До коментар #67 от "Копеи не философствай!":🌽👃👃👃👃👃👃👃🌽☠💀
12:14 24.02.2026
87 Европеец
До коментар #3 от "Вовата":Какво да кажа прочетох статията И за пореден път се убедих че Европейския колониален и тоталитарен съюз се управлява от слабоумни и тотално неграмотни ръководители....
12:33 24.02.2026
89 Иво
12:44 24.02.2026
90 Слугинчета
12:51 24.02.2026
91 защо
Та те така. Кой разбрал - разбрал.
12:54 24.02.2026
92 ОРЪЖИЕ НА ЕС
Тепърва Путин ша носи отговорност.
13:24 24.02.2026
93 стоян
До коментар #75 от "Куцото Добиче":До 75 ком - интересно ми е - в кой клас си че все още детски игри сънуваш
13:27 24.02.2026