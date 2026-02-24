Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Лили Колинс ще изиграе Одри Хепбърн в биографичен филм за "Закуска в Тифани"

Лили Колинс ще изиграе Одри Хепбърн в биографичен филм за "Закуска в Тифани"

24 Февруари, 2026 11:57 585 4

  • лили колинс-
  • фил колинс-
  • одри хепбърн-
  • биографичен филм-
  • роля

Фенове на кинолегендата са очаровани от поразителната прилика между нея и дъщерята на Фил Колинс

Лили Колинс ще изиграе Одри Хепбърн в биографичен филм за "Закуска в Тифани" - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Фил Колинс - Лили Колинс ще се превъплъти в образа на холивудската легенда Одри Хепбърн в нов биографичен филм, посветен на създаването на класиката от 1961 г. „Закуска в Тифани“. Кастингът на звездата от „Емили в Париж“ предизвика оживени реакции в социалните мрежи, включително недоволство сред част от феновете на певицата Ариана Гранде, която също бе спрягана за ролята.

Проектът е базиран на книгата на Сам Уосън „Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman“, считана за първия цялостен разказ за създаването на един от най-емблематичните филми в кариерата на Одри Хепбърн. Лентата ще проследи както продукцията на филма, така и културното влияние на филма, който се превръща в символ на модерната женственост в началото на 60-те години.

Одри Хепбърн остава сред най-значимите фигури на Златната ера на Холивуд. Тя печели „Оскар“ за ролята си в „Римска ваканция“, а впоследствие участва в редица класически заглавия, сред които „Сабрина“, „Смешно лице“ и „Закуска в Тифани“. В последния филм тя играе Холи Голайтли – млада нюйоркска светска дама, чийто сложен личен живот и минало се преплитат с романтична история. Продукцията получава пет номинации за наградите на Академията, включително за най-добра актриса за Хепбърн.

Лили Колинс съобщи новината за участието си чрез социалните мрежи, като подчерта, че проектът е в развитие близо десетилетие. „С почти 10 години подготовка и цял живот възхищение към Одри, най-накрая мога да споделя тази новина. Честта и вълнението, които чувствам, трудно могат да бъдат описани“, написа актрисата. Колинс неведнъж е отдавала почит към стила на Одри Хепбърн, включително чрез костюмите и визията на героинята си в сериала „Емили в Париж“, където елегантната, ретро естетика често напомня за британската икона.

Решението за кастинга предизвика недоволство сред част от почитателите на Ариана Гранде, които в социалната мрежа X изразиха мнение, че певицата би била по-подходящ избор за ролята. Някои фенове посочиха, че Гранде нееднократно е демонстрирала вдъхновение от стила на Хепбърн на червения килим и е споделяла желание да я изиграе в бъдещ проект. До момента от екипа на продукцията не са коментирали публично реакциите.

Ариана Гранде наскоро получи положителни критически отзиви за ролята си на Глинда в екранизацията на мюзикъла „Злосторница“, където си партнира с Синтия Ериво. Предстои ѝ участие в продължението на франчайза „Запознай се с нашите“ („Focker-In-Law“), както и нови музикални проекти.

От своя страна Лили Колинс продължава работата си по сериала „Емили в Париж“, чийто пети сезон бе излъчен през декември, а продукцията вече е подновена за шести сезон. В новите епизоди героинята ѝ разделя времето си между Париж и Рим, докато развива нова връзка и участва в разширяването на модната агенция Agence Grateau.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Одри

    5 0 Отговор
    Е била хубавица!

    12:00 24.02.2026

  • 2 6135

    0 0 Отговор
    Ариана Гранде да играе Одри Хепбърн?
    Това е по-смешно от оная мургавата дето беше "Снежанка".

    Коментиран от #4

    12:49 24.02.2026

  • 3 Който...

    1 0 Отговор
    ...иска да се нагледа на Одри Хепбърн да си пусне "Обир в музея". Американска криминална комедия, снимана във Франция, 1966 г., Питър О, Тул млад, готин, кара Ягуар И Тайп, Одри също, абе, каква жена , а...Западна Европа, байко...

    13:08 24.02.2026

  • 4 ариана гранде

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "6135":

    ще играе пушена скумрия в филма.

    13:26 24.02.2026