Лили Колинс ще изиграе Одри Хепбърн в биографичен филм за "Закуска в Тифани"

Дъщерята на Фил Колинс - Лили Колинс ще се превъплъти в образа на холивудската легенда Одри Хепбърн в нов биографичен филм, посветен на създаването на класиката от 1961 г. „Закуска в Тифани“. Кастингът на звездата от „Емили в Париж“ предизвика оживени реакции в социалните мрежи, включително недоволство сред част от феновете на певицата Ариана Гранде, която също бе спрягана за ролята.

Проектът е базиран на книгата на Сам Уосън „Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman“, считана за първия цялостен разказ за създаването на един от най-емблематичните филми в кариерата на Одри Хепбърн. Лентата ще проследи както продукцията на филма, така и културното влияние на филма, който се превръща в символ на модерната женственост в началото на 60-те години.

Одри Хепбърн остава сред най-значимите фигури на Златната ера на Холивуд. Тя печели „Оскар“ за ролята си в „Римска ваканция“, а впоследствие участва в редица класически заглавия, сред които „Сабрина“, „Смешно лице“ и „Закуска в Тифани“. В последния филм тя играе Холи Голайтли – млада нюйоркска светска дама, чийто сложен личен живот и минало се преплитат с романтична история. Продукцията получава пет номинации за наградите на Академията, включително за най-добра актриса за Хепбърн.

Лили Колинс съобщи новината за участието си чрез социалните мрежи, като подчерта, че проектът е в развитие близо десетилетие. „С почти 10 години подготовка и цял живот възхищение към Одри, най-накрая мога да споделя тази новина. Честта и вълнението, които чувствам, трудно могат да бъдат описани“, написа актрисата. Колинс неведнъж е отдавала почит към стила на Одри Хепбърн, включително чрез костюмите и визията на героинята си в сериала „Емили в Париж“, където елегантната, ретро естетика често напомня за британската икона.

Решението за кастинга предизвика недоволство сред част от почитателите на Ариана Гранде, които в социалната мрежа X изразиха мнение, че певицата би била по-подходящ избор за ролята. Някои фенове посочиха, че Гранде нееднократно е демонстрирала вдъхновение от стила на Хепбърн на червения килим и е споделяла желание да я изиграе в бъдещ проект. До момента от екипа на продукцията не са коментирали публично реакциите.

Ариана Гранде наскоро получи положителни критически отзиви за ролята си на Глинда в екранизацията на мюзикъла „Злосторница“, където си партнира с Синтия Ериво. Предстои ѝ участие в продължението на франчайза „Запознай се с нашите“ („Focker-In-Law“), както и нови музикални проекти.

От своя страна Лили Колинс продължава работата си по сериала „Емили в Париж“, чийто пети сезон бе излъчен през декември, а продукцията вече е подновена за шести сезон. В новите епизоди героинята ѝ разделя времето си между Париж и Рим, докато развива нова връзка и участва в разширяването на модната агенция Agence Grateau.