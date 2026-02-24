Новини
Белгия: препълнени килии, затворници спят на пода

24 Февруари, 2026 11:37 1 235 30

В много европейски държави затворите са препълнени - особено тежко е положението в Белгия

Белгия: препълнени килии, затворници спят на пода - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Положението в Белгия е толкова критично, че в страната все по-често се питат какво би станало, ако се окаже, че поради препълнените затвори изпълнението на присъдите на практика не е възможно. АРД разказва за белгийско сатирично предаване, в което двамата клоуни учели затворниците как да си гълтат корема, за да се сместят в килиите.

Белгийската телевизия също показа шокиращата реалност на затворите. Репортаж разказа за затвора в Сен Жил - мрачна постройка от 19 век, напомняща средновековна крепост. Килиите там изобщо не стават за обитаване, но въпреки това са заети, защото друго място за затворниците няма.

По 23 часа на ден в килията

Около 600 затворници в Белгия са принудени да спят върху матраци на пода, защото за тях няма свободни легла - тази информация се потвърждава и от Министерството на правосъдието в Брюксел. Тъй като няма достатъчно персонал, в затвора в град Мехелен например не се провеждат никакви спортни активности, курсове и други дейности. Затворниците прекарват по 23 часа на ден в килиите. Разнообразието за тях е единственият час, в който могат да се разхождат в двора.

Експертите се опасяват, че в подобни условия ресоциализацията се проваля, а след освобождаването им, осъдените могат отново да се превърнат в заплаха. „Ако затвориш лъв в клетка за прекалено дълго време, естествено ще те ухапе, когато го пуснеш на свобода“, казва съдебен служител, цитиран от АРД.

Белгийските затвори разполагат с общо 11 хиляди места, но в тях са настанени 13 500 души. Една от причините е затягането на законодателство в борбата срещу наркотиците. Само в Брюксел броят на заповедите за арест се е удвоил до 2500 за година, откакто съдебната система въведе ускорени производства.

Белгийският министър-председател Барт де Вевер предлага 1300 задържани да бъдат пуснати и контролирани с помощта на електронни гривни. Според белгийската министърка на правосъдието Анелис Верлинден обаче електронните гривни не са сигурна алтернатива. Затова тя иска да наеме килии в чужбина, за облекчи ситуацията в затворите на своя територия.

Естония ще приема затворници от други държави

Подобни идеи се обсъждат и във Франция, където затворите също са препълнени. Естония пък е държава, която има достатъчно свободен капацитет в затворите. Идеята е там да приемат близо 600 затворници от Белгия. Швеция също е постигнала подобно споразумение с Естония. Белгийското правителство преговаряше също с Косово и Албания, но тъй като те не са членове на ЕС, бе прието, че рисковете там са твърде сериозни.

Интересен е въпросът как ще бъдат избрани затворниците, които да се прехвърлят в Естония. Един затворник не може да бъде прехвърлен в друга страна против волята му, само защото в неговата страна няма достатъчно места в затворите. Затова Белгия явно ще се концентрира над чужденците, които пребивават нелегално в страната и са били осъдени. По данни на властите това са около 30% от всички затворници.

В Кипър проблемът е най-сериозен. Къде е България?

Препълването на затворите е голям проблем в Европа, посочва германската обществена медия. Кипър е изправен пред най-сериозни предизвикателства - там на всяко място в затвор се падат по двама задържани. Проблеми изпитват също Словения, Франция, Италия, Белгия и Румъния. Затова пък Полша и Унгария разполагат с достатъчно свободни места в затворите, макар да имат най-висок процент лишени от свобода. В Германия също няма препълнени затвори, а квотата на арестантите е 72-ма на 100 000 души. В България се падат по 86 затворници на 100 хиляди души, което е под средноевропейската стойност от 111 на 100 хиляди.

Словения се опитва да реши проблема с помощта на условни присъди. Желанието на Франция и Белгия да наемат килии в чужбина е политически оспорвано. „Нуждаем се от реформи в собствената ни страна, за да премахнем причините за препълнените затвори, вместо да лекуваме симптомите чрез скъпи наеми в чужбина“, смята белгийският депутат Аксел Вейдс, цитиран от АРД.

Нови съоръжения

Междувременно властите в Белгия обявиха, че започват изграждането на нови съоръжения. Докато те станат готови, се търсят бързи решения, съобразени и с новата европейска директива за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Тя предвижда те да бъдат настанявани в центрове за депортиране извън територията на ЕС. Държави като Албания и Косово могат да са пример за такива, посочват експерти.

Автор: Андреас Майер-Файст ARD


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да си

    21 0 Отговор
    ги пращат всичките , кой от където е дошъл !

    Коментиран от #4

    11:40 24.02.2026

  • 2 честен ционист

    8 2 Отговор
    България скоро ще почне да внася банани от Белгия.

    11:40 24.02.2026

  • 3 Пич

    20 0 Отговор
    Разревах се от мъка!!! Ма после се сетих, че затворниците са предимно камилари и по културен обичай предпочитат да спят на земята!!! Ето до каква пренаселеност води липсата на смъртно наказание!

    11:42 24.02.2026

  • 4 честен ционист

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Да си":

    По-скоро, който откъдето е влезнал.. Стотици млн евро дойдоха в България от европейския данъкоплатец, за да спира тези маргинали по външните граници на ЕС, а напрактика средствата бяха усвоени по програма "Петрохан".

    Коментиран от #13

    11:42 24.02.2026

  • 5 там има голяма престъпност .

    6 0 Отговор
    има подвижни затвори . до някоя каменна кариера . слагат 20 тип шатра затвори . и там да се превъзпитават . но е редно да си имат по големи за да спят на наровете . ако заслабнат може по 2 на нар . навални сам бил в изолатора . 3 на 3 метра с лампа и клозетна чиния без капак да не се прещипе .

    11:43 24.02.2026

  • 6 Трол

    3 0 Отговор
    Един оптимизатор на производствен процес от соца щеше да каже, че трябва да се заложи на качеството, не на количеството.

    11:43 24.02.2026

  • 7 значи

    3 1 Отговор
    правосъдието работи!

    11:43 24.02.2026

  • 8 Соваж бейби

    11 0 Отговор
    Това са гостите на Меркел ,препълнено е с тях като се започне от държавните апартаменти живеят по 8,12 човека в един апартамент,по улиците клошари бол,по затвори и в лагера на изчакване .А на ден има ли информация по колко пришълци идва на Европейска земя и до кога това ?

    Коментиран от #11

    11:44 24.02.2026

  • 9 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Еврейското зеле ,не бяхте ли вие и не сте ли за повече либерастия ,ами оправдавахте ги пускайте ги и пак търсете под вола телета

    11:46 24.02.2026

  • 10 БОРУНА ЛОМ

    1 3 Отговор
    Ще станат като е Русия бре.

    Коментиран от #30

    11:47 24.02.2026

  • 11 Вие

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Соваж бейби":

    Там, що не изкарате гилотините от музеите, а?

    Коментиран от #16

    11:47 24.02.2026

  • 12 Да ги изпращат

    4 0 Отговор
    в България, тук се строи нов модерен затвор по европейски изисквания за сметка на българския данъкоплатец и всичко е безплатно.

    11:47 24.02.2026

  • 13 Освен

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    това по 5 до 10 € на калпак ! Включително и ключарите в арестите лапат за всевъзможни услуги , телефони и контакти !

    11:48 24.02.2026

  • 14 Българин

    0 6 Отговор
    Всички руснаци вън от България!

    11:49 24.02.2026

  • 15 Махараминдри баба

    2 2 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    11:54 24.02.2026

  • 16 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вие":

    Ми на там следва гилотина не ама гражданска война може би .Имаше един смъртен случай скоро този уикенд бе погребението .На шествието без притеснение бяха много анти мигранисти и си казаха мнението ги назоваха по раса и да се махат.А журналистите и анти европейски политици казаха че били фашисти много изкривиха истината .С гостите на Меркел само не са ни заповядали с закон да гиприбираме и по къщите си им заделим по една стая ..

    11:56 24.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хе хе...

    0 0 Отговор
    Трябват им още инженери, художници и архитекти от близкия изток и Магреба, още стотина пакета санкции срещу Русия и нещата ще се оправят.

    11:58 24.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Чудо голямо

    2 0 Отговор
    То и евродепутатите спят на пода. Има снимки. В Европа е така

    11:59 24.02.2026

  • 21 Фалира тая Европа кардинално

    4 0 Отговор
    И пари за затвори даже няма

    12:01 24.02.2026

  • 22 Теслатъ

    2 0 Отговор
    Докато не започнат масово да Екстрадират "затворниците" от Белгийските затвори, тъй ще е....

    12:06 24.02.2026

  • 23 ДС ковpи

    5 0 Отговор
    Пращайте ги йв осрайнъ

    12:07 24.02.2026

  • 24 Механик

    3 0 Отговор
    "В много европейски държави затворите са препълнени - особено тежко е положението в Белгия"
    Така е в клуба на богатите. Много престъпници и никаква ХУМАННОСТ.

    12:07 24.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 тц, тц, тц

    4 0 Отговор
    Е бива ли такова нещо - да оставят да се търкалят по пода лекари, инженери, архитекти, юристи, университетски преподаватели...

    12:11 24.02.2026

  • 27 провинциалист

    1 0 Отговор
    Първо, статията се оказа вкиснатозелева, а не "руска дезинформация", което само по себе си трябва да се отбележи. Второ, "Един затворник не може да бъде прехвърлен в друга страна против волята му, само защото в неговата страна няма достатъчно места в затворите" май ни е единствената надежда да не започнат да преливат насам утайките от мигрантските вълни.

    Коментиран от #28

    12:15 24.02.2026

  • 28 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "провинциалист":

    Аз преди една година вече има ви го написах ,че чух по телевизията че ще ги пращат по балканските държави кой го е чел ме спукахте от минуси .Земур още преди 6 години каза че няма места,и него го обвиниха в расист и лош човек .Днес може би все още не го виждате и усещате ама до няколко години ще вдигнете и в България ръце от тях.Да поясня не съм расист интересни са ми всичски народи и раси ,обаче в рамките на нармалното и който е станал европеец да живее според нашите традиции и закони ,да работи и да плаща данъци.Не да седи на социални ,да се размножават по много защото скучае няма нужда от пари храним ги ,а то краде ,насилва,пълни затвори и прави атентати и се опитват с закон да си налага тяхната култура и традиции на чужда земя с различна култура от тяхната .

    12:25 24.02.2026

  • 29 ОНя

    0 0 Отговор
    Могат да си решат проблема с връщане на смътното наказание за някои престъпления... Например убийства , търговия с забранени субстанции, пияни шофьори....

    13:22 24.02.2026

  • 30 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "БОРУНА ЛОМ":

    ОТПАДЪК НЕ ПИШИ ОТ МОЕ ИМЕ БЕ ДЕБИЛЕН!

    13:37 24.02.2026

