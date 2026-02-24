Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Задържаха двама в Сърбия за предполагаем заговор срещу президента Александър Вучич

Задържаха двама в Сърбия за предполагаем заговор срещу президента Александър Вучич

24 Февруари, 2026 09:56

24 Февруари, 2026 09:56 694 5

Мъжете от Кралево са заподозрени, че са планирали покушение срещу държавния глава и семейството му, както и атаки срещу служители на МВР

Задържаха двама в Сърбия за предполагаем заговор срещу президента Александър Вучич - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама мъже са арестувани в сръбския град Кралево по подозрение, че са подготвяли атентат срещу президента на страната Александър Вучич, съпругата и децата му, предаде БГНЕС. По информация на разследващите те са планирали и нападения срещу служители на сръбското Министерство на вътрешните работи, предава News.bg.

Задържаните са с инициали Д. Р. (1975 г.) и М. Р. (1983 г.), и двамата от Кралево. Според властите те са действали в съучастие и са подготвяли престъпления срещу държавното устройство и сигурността на Сърбия. Арестът е извършен от служители на МВР в Кралево в координация с Агенцията за сигурност и информация (БИА).

Разследващите твърдят, че в периода от декември 2025 г. до февруари 2026 г. двамата са планирали насилствена смяна на властта и сваляне на висшите държавни органи. По данни на прокуратурата те са обсъждали набавяне на оръжие и нападение срещу живота на президента и неговото семейство, както и атаки срещу служители на МВР, на които възнамерявали да причинят телесни повреди.

Двамата са задържани за срок до 48 часа, след което предстои да бъдат изправени пред Висшата прокуратура в Кралево.

Председателят на Сръбската прогресивна партия и съветник на държавния глава Милош Вучевич заяви, че на фона на „непрестанната чудовищна кампания“ срещу президента не е изненадващо, че има хора, готови да извършат подобно престъпление. В публикация в платформата X той подчерта, че опитите за дехуманизиране на държавния глава и семейството му създават опасна атмосфера.

„Плановете им бяха осуетени и винаги ще бъдат. Няма да убият Вучич и няма да спрат Сърбия“, заяви още Вучевич.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТИР

    1 2 Отговор
    Колко ли бой ще отнесат тия двамата вносители на демокрация ....

    Коментиран от #2

    10:01 24.02.2026

  • 2 лама Мъдурков

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ТИР":

    освен бой може и да ги съйдисат

    10:04 24.02.2026

  • 3 Гориил

    2 3 Отговор
    Убийците искали да станат войници на НАТО в Украйна.Те с нетърпение очакват момента, в който ще замръзнат до смърт в Украйна.

    10:05 24.02.2026

  • 4 Васил

    3 0 Отговор
    И този почна с театрите на Ердоган.

    10:05 24.02.2026

  • 5 може да са от протестърите

    1 1 Отговор
    поръчители, финансисти и извършители . поне 18 трябва да са . клаушев може да е подразбрал нещо . щом 2 са хванати . в имението на тръмпи един го опушкаха . петрохан от какво се финансирал . определили ситуацията безнадежна . може да са ги разкрили . будиски монаси . богати . с дългове . планували всичко 2018г. лагери, патрули , гмуркания, пещери . въоръжаването . резки противоречия в действителност . в сектата мир и любов . и пъклен план .

    10:40 24.02.2026

