Задържаха двама в Сърбия за предполагаем заговор срещу президента Александър Вучич

Двама мъже са арестувани в сръбския град Кралево по подозрение, че са подготвяли атентат срещу президента на страната Александър Вучич, съпругата и децата му, предаде БГНЕС. По информация на разследващите те са планирали и нападения срещу служители на сръбското Министерство на вътрешните работи, предава News.bg.

Задържаните са с инициали Д. Р. (1975 г.) и М. Р. (1983 г.), и двамата от Кралево. Според властите те са действали в съучастие и са подготвяли престъпления срещу държавното устройство и сигурността на Сърбия. Арестът е извършен от служители на МВР в Кралево в координация с Агенцията за сигурност и информация (БИА).

Разследващите твърдят, че в периода от декември 2025 г. до февруари 2026 г. двамата са планирали насилствена смяна на властта и сваляне на висшите държавни органи. По данни на прокуратурата те са обсъждали набавяне на оръжие и нападение срещу живота на президента и неговото семейство, както и атаки срещу служители на МВР, на които възнамерявали да причинят телесни повреди.

Двамата са задържани за срок до 48 часа, след което предстои да бъдат изправени пред Висшата прокуратура в Кралево.

Председателят на Сръбската прогресивна партия и съветник на държавния глава Милош Вучевич заяви, че на фона на „непрестанната чудовищна кампания“ срещу президента не е изненадващо, че има хора, готови да извършат подобно престъпление. В публикация в платформата X той подчерта, че опитите за дехуманизиране на държавния глава и семейството му създават опасна атмосфера.

„Плановете им бяха осуетени и винаги ще бъдат. Няма да убият Вучич и няма да спрат Сърбия“, заяви още Вучевич.