Простреляха фатално френски войник след запой в казарма

Простреляха фатално френски войник след запой в казарма

21 Февруари, 2026 07:26, обновена 21 Февруари, 2026 06:30 1 895 17

Инцидентът е станал на 14 февруари във Военната учебна болница „Перси“ в Кламар, близо до Париж.

Простреляха фатално френски войник след запой в казарма - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Френски военнослужещ е починал, след като е бил прострелян по невнимание в главата по време на пиянска вечер с други войници в казарма край Париж, съобщи днес прокурорът на Париж, цитиран от Ройтерс.

Загиналият войник е идентифициран като Александър Ланкбен.

Ръководител на френските въоръжени сили в парижкия район Лоик Мизон, потвърди смъртта на Ланкбен в публикация в платформата „Екс“ днес.

Парижката прокуратура съобщи, че инцидентът е станал на 14 февруари във Военната учебна болница „Перси“ в Кламар, близо до Париж.

Въпреки че консумацията на алкохол е забранена на територията на казармата, няколко военнослужещи са се снабдили с алкохол и са пиели през вечерта. Докато войниците играели игра, целяща да тества реакциите на участниците, зареден пистолет произвел изстрел и куршумът улучил Ланкбен в главата. Той е бил откаран в болница, но впоследствие е починал от раните си.

Четирима военнослужещи са били арестувани във връзка с инцидента.


Франция
  • 1 БРАВО

    30 4 Отговор
    Ами, не им давайте на жендитата да се напиват с колички и редбули!

    06:32 21.02.2026

  • 2 А бе,

    20 11 Отговор
    Нещо в текста ми напомни на онзи запой в Бургас, дето се натровиха с метилов алкохол, а ние им издигнахме мемориал и обявихме, че геройски са загинали в неравни боеве за свободата на България

    06:39 21.02.2026

  • 3 Лост

    28 2 Отговор
    Те и в Петрохан сигурно така са се простреляли по невнимание.

    06:41 21.02.2026

  • 4 МАКРОН

    30 3 Отговор
    Ще помоля бабата ,да набие виновниците

    06:42 21.02.2026

  • 5 Колко пъти

    29 2 Отговор
    Се е прострелял у главата? Защото нашите самоубийци от Петрохан се прострелват по два пъти, за по сигурно!?
    С юмруци да се кръстиш!

    Коментиран от #6

    06:46 21.02.2026

  • 6 Лост

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Колко пъти":

    Три пъти, защото е бил под алкохолна упойка.

    07:04 21.02.2026

  • 7 Азззззззз

    18 3 Отговор
    Тоя е изневерил на някой баш на св. Валентин. Любовна драма във френската войска.

    07:06 21.02.2026

  • 8 западналите

    15 4 Отговор
    изтичат в канала!

    07:17 21.02.2026

  • 9 Фен

    13 3 Отговор
    Полът е без значение. Урсулианец некъв си.

    07:52 21.02.2026

  • 10 Аматьори

    20 2 Отговор
    "войниците играели игра, целяща да тества реакциите на участниците". Да бяха извикали братята от Коиловци да им тестват реакциите. Ем щяха да ги научат да бият, ем щяха да ги научат да пият

    07:56 21.02.2026

  • 11 Отново

    8 1 Отговор
    цветна фауна.

    08:25 21.02.2026

  • 12 Хмм

    11 1 Отговор
    игра - руска рулетка?

    Коментиран от #14

    08:29 21.02.2026

  • 13 Механик

    9 0 Отговор
    Където има оръжие и алкохол, тия сакатлъци се срещат често.
    Казвам го от лични наблюдения и благодаря на Бог, че ме е опазвал.

    09:19 21.02.2026

  • 14 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хмм":

    Не, не е руска ролетка. Тя се играе с револвер, а във френската армия няма такова оръжие на въоръжение.

    Коментиран от #16

    09:21 21.02.2026

  • 15 и тез пияндурници ще ни вардят от Мечока

    5 1 Отговор
    пиянска вечер с други войници в казарма край Париж

    10:27 21.02.2026

  • 16 Ами да ама

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Жендърята са пробвали с автоматичен, да видят какво ще стане......

    10:40 21.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
