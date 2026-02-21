Простреляха фатално френски войник след запой в казарма

Френски военнослужещ е починал, след като е бил прострелян по невнимание в главата по време на пиянска вечер с други войници в казарма край Париж, съобщи днес прокурорът на Париж, цитиран от Ройтерс.
Загиналият войник е идентифициран като Александър Ланкбен.
Ръководител на френските въоръжени сили в парижкия район Лоик Мизон, потвърди смъртта на Ланкбен в публикация в платформата „Екс“ днес.
Парижката прокуратура съобщи, че инцидентът е станал на 14 февруари във Военната учебна болница „Перси“ в Кламар, близо до Париж.
Въпреки че консумацията на алкохол е забранена на територията на казармата, няколко военнослужещи са се снабдили с алкохол и са пиели през вечерта. Докато войниците играели игра, целяща да тества реакциите на участниците, зареден пистолет произвел изстрел и куршумът улучил Ланкбен в главата. Той е бил откаран в болница, но впоследствие е починал от раните си.
Четирима военнослужещи са били арестувани във връзка с инцидента.
