CNN: Вашингтон скастри Киев за атаките срещу Новоросийск - засягали американските интереси
  Тема: Украйна

25 Февруари, 2026 06:43, обновена 25 Февруари, 2026 06:53 2 081 19

Украйна е взела предвид забележките, заяви посланикът на страната в САЩ Олга Стефанишина

CNN: Вашингтон скастри Киев за атаките срещу Новоросийск - засягали американските интереси - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посланикът на Украйна в Съединените щати, Олга Стефанишина, заяви на брифинг, че е получила демарш от Държавния департамент след атаките на украинските въоръжени сили срещу нефтено съоръжение в Черно море в края на миналата година, предаде CNN.

„Чухме, че украинските атаки срещу Новоросийск са повлияли на някои американски инвестиции, които се насочват през Казахстан. И чухме от Държавния департамент, че трябва да се въздържаме от атакуване на американски интереси“, каза тя.

Стефанишина добави, че Киев „е взел това предвид“. Според нея в нотата на Държавния департамент се отбелязва, че Съединените щати в момента нямат същите икономически интереси в Украйна, както в Казахстан.

В края на ноември миналата година морският терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) близо до Новоросийск беше атакуван от дронове. При нападението бе повредено пристанищно съоръжение за акостиране на коръби, чиято експлоатация се оказа невъзможна, товаренето бе спряно, а танкерите се отклоняват. Консорциумът отбеляза, че не е имало разливи на петрол в Черно море.

Каспийският тръбопроводен консорциум е най-големият маршрут за транспортиране на петрол от Каспийския регион до световните пазари. Тръбопроводът, дълъг над 1500 километра, свързва находища в Западен Казахстан с морския терминал в Новоросийск.

Консорциумът обединява най-големите горивно-енергийни компании в Русия, САЩ, Казахстан и няколко западноевропейски страни. Сред членовете му е американската компания Chevron.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 21 Отговор
    Путин се оплака на Тръмп че Украйна прави ядрени оръжия с помощта на Франция и Англия.

    06:55 25.02.2026

  • 2 Ще ги шляпа,

    18 3 Отговор
    Дони през ръцете...май?

    06:56 25.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    9 5 Отговор
    Е нали Нато и Сащ воюваше с блатарите‼️

    Коментиран от #10

    06:57 25.02.2026

  • 5 ИМПЕРИАЛИСТ

    11 33 Отговор
    Русофилската проказа е плъзнала навсякъде по света! Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички руснаци-путинисти, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се отвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".

    Коментиран от #7, #11, #12, #16

    06:57 25.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    8 18 Отговор

    До коментар #5 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Зеленски оправя нещата, над милион са при кабзоня!

    06:58 25.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мурка

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ВЪРВИШ- В ШОУТО на ОПРА

    06:59 25.02.2026

  • 10 Дони

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    НЕ СИ МНОГО УМЕН -ПАРИЦА Е ЦАРИЦА

    07:00 25.02.2026

  • 11 Мурка

    5 17 Отговор

    До коментар #5 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Така е, раша е на дъното при крайцера!

    07:01 25.02.2026

  • 12 Дони

    6 17 Отговор

    До коментар #5 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    От толкова авантюри от втарая остана само скрап и бели лади!

    07:02 25.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Съвършенно Правилно

    14 2 Отговор
    Достъпът на Киев до вода трябва да се отнеме. Искаме си лодки и туристи по черноморието, а не мини и дронове

    Коментиран от #19

    07:29 25.02.2026

  • 16 Антиимпериалист

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Разбирам мъката ти. Хем атлантическа цензура и демонизация до Бога, хем Русия печели симпатизанти - Божа работа шъ знайш

    07:31 25.02.2026

  • 17 никой

    13 0 Отговор
    Там Америка товари Руски газ и петрол за да го продава скъпо на Европа,така ще се отървем от енергийната зависимост на евтини горива от Русия!

    07:41 25.02.2026

  • 18 име

    11 1 Отговор
    Украйна е независима държава, там изборите бяха спечелени честно, нямаше никакъв преврат, президента и парламента работят за държавата и народа и си изпълняват обещанията, а слуховете за корупция се разпространяват от копейки за да разколебаят подкрепата ни за демокрацията и свободата на украинския народ! Нали така, жълтопаветници?!

    07:52 25.02.2026

  • 19 Шопо

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Съвършенно Правилно":

    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса

    08:10 25.02.2026

Новини по държави:
