Посланикът на Украйна в Съединените щати, Олга Стефанишина, заяви на брифинг, че е получила демарш от Държавния департамент след атаките на украинските въоръжени сили срещу нефтено съоръжение в Черно море в края на миналата година, предаде CNN.

„Чухме, че украинските атаки срещу Новоросийск са повлияли на някои американски инвестиции, които се насочват през Казахстан. И чухме от Държавния департамент, че трябва да се въздържаме от атакуване на американски интереси“, каза тя.

Стефанишина добави, че Киев „е взел това предвид“. Според нея в нотата на Държавния департамент се отбелязва, че Съединените щати в момента нямат същите икономически интереси в Украйна, както в Казахстан.

В края на ноември миналата година морският терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) близо до Новоросийск беше атакуван от дронове. При нападението бе повредено пристанищно съоръжение за акостиране на коръби, чиято експлоатация се оказа невъзможна, товаренето бе спряно, а танкерите се отклоняват. Консорциумът отбеляза, че не е имало разливи на петрол в Черно море.

Каспийският тръбопроводен консорциум е най-големият маршрут за транспортиране на петрол от Каспийския регион до световните пазари. Тръбопроводът, дълъг над 1500 километра, свързва находища в Западен Казахстан с морския терминал в Новоросийск.

Консорциумът обединява най-големите горивно-енергийни компании в Русия, САЩ, Казахстан и няколко западноевропейски страни. Сред членовете му е американската компания Chevron.