CNN: Вашингтон скастри Киев за атаките срещу Новоросийск - засягали американските интереси

Посланикът на Украйна в Съединените щати, Олга Стефанишина, заяви на брифинг, че е получила демарш от Държавния департамент след атаките на украинските въоръжени сили срещу нефтено съоръжение в Черно море в края на миналата година, предаде CNN.
„Чухме, че украинските атаки срещу Новоросийск са повлияли на някои американски инвестиции, които се насочват през Казахстан. И чухме от Държавния департамент, че трябва да се въздържаме от атакуване на американски интереси“, каза тя.
Стефанишина добави, че Киев „е взел това предвид“. Според нея в нотата на Държавния департамент се отбелязва, че Съединените щати в момента нямат същите икономически интереси в Украйна, както в Казахстан.
В края на ноември миналата година морският терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) близо до Новоросийск беше атакуван от дронове. При нападението бе повредено пристанищно съоръжение за акостиране на коръби, чиято експлоатация се оказа невъзможна, товаренето бе спряно, а танкерите се отклоняват. Консорциумът отбеляза, че не е имало разливи на петрол в Черно море.
Каспийският тръбопроводен консорциум е най-големият маршрут за транспортиране на петрол от Каспийския регион до световните пазари. Тръбопроводът, дълъг над 1500 километра, свързва находища в Западен Казахстан с морския терминал в Новоросийск.
Консорциумът обединява най-големите горивно-енергийни компании в Русия, САЩ, Казахстан и няколко западноевропейски страни. Сред членовете му е американската компания Chevron.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
06:55 25.02.2026
2 Ще ги шляпа,
06:56 25.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
Коментиран от #10
06:57 25.02.2026
5 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #7, #11, #12, #16
06:57 25.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Зеленски оправя нещата, над милион са при кабзоня!
06:58 25.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мурка
До коментар #3 от "Последния Софиянец":ВЪРВИШ- В ШОУТО на ОПРА
06:59 25.02.2026
10 Дони
До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":НЕ СИ МНОГО УМЕН -ПАРИЦА Е ЦАРИЦА
07:00 25.02.2026
11 Мурка
До коментар #5 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Така е, раша е на дъното при крайцера!
07:01 25.02.2026
12 Дони
До коментар #5 от "ИМПЕРИАЛИСТ":От толкова авантюри от втарая остана само скрап и бели лади!
07:02 25.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Съвършенно Правилно
Коментиран от #19
07:29 25.02.2026
16 Антиимпериалист
До коментар #5 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Разбирам мъката ти. Хем атлантическа цензура и демонизация до Бога, хем Русия печели симпатизанти - Божа работа шъ знайш
07:31 25.02.2026
17 никой
07:41 25.02.2026
18 име
07:52 25.02.2026
19 Шопо
До коментар #15 от "Съвършенно Правилно":Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса
08:10 25.02.2026