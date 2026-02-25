Новини
КЕВР обсъжда цената на природния газ за март

25 Февруари, 2026 07:49 433 6

Това е увеличение с 1.7%

Снимка: БГНЕС
КЕВР ще обсъди на открито заседание предложението на "Булгаргаз" цена на природния газ, съобщи БНТ.

От компанията за март 32,85 евро за мегават час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС за март. Това е увеличение с 1.7%.

Предстои КЕВР да вземе окончателно решение за цената на природния газ през март на закрито заседание, което ще се състои след общественото обсъждане.


  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Тези нищоправци първо дължат отговор за електричеството !!! Всички се въртят като мишоци в брашно !!! И ГЕРБ, и ПП и ДБ, и разните им клатифорци...... щото се светнаха че идат избори.....

    07:54 25.02.2026

  • 2 Хасан

    2 0 Отговор
    КЕВР след февруари го чака камъни по главата заради електричеството, нека да излязат новите сметки.

    08:02 25.02.2026

  • 3 Жайме

    1 0 Отговор
    КЕВР ще ни бръкне дълбоко в джоба!

    08:03 25.02.2026

  • 4 Как

    2 0 Отговор
    КЕВР всеки месец слага нова цена и то го решава на закрити врата. Държавата спи! Тези могат да си слагат каквито цени искат и нищо не се предприема в защита на потребителите.

    08:04 25.02.2026

  • 5 Супер

    2 0 Отговор
    33 евро за мегават час хубав демократичен газ
    23 лева /12 евро/ за мегават час беше лошия руски газ
    Демократичния газ пак е руски, но като мине през Азербайджан и му сложат надценка става един такъв хубавичък:)

    08:05 25.02.2026

  • 6 Комисия за регулиране на регулациите

    1 0 Отговор
    Като и махнаха главното Дъ, тази комисия да не е частна вече?

    08:11 25.02.2026

