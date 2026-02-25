КЕВР обсъжда цената на природния газ за март

КЕВР ще обсъди на открито заседание предложението на "Булгаргаз" цена на природния газ, съобщи БНТ.
От компанията за март 32,85 евро за мегават час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС за март. Това е увеличение с 1.7%.
Предстои КЕВР да вземе окончателно решение за цената на природния газ през март на закрито заседание, което ще се състои след общественото обсъждане.
1 Пич
07:54 25.02.2026
2 Хасан
08:02 25.02.2026
3 Жайме
08:03 25.02.2026
4 Как
08:04 25.02.2026
5 Супер
23 лева /12 евро/ за мегават час беше лошия руски газ
Демократичния газ пак е руски, но като мине през Азербайджан и му сложат надценка става един такъв хубавичък:)
08:05 25.02.2026
6 Комисия за регулиране на регулациите
08:11 25.02.2026