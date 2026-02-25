Зеленски: Русия няма да се откаже от Донбас, но ако им подадем пръст, ще ни отхапят ръката

За нова атака с дронове от Русия км Украйна информира 24tv.ua. Предупреждения за летящи шахети от райони в Източна Украйна, както и от райони на Одеса и Николаев.

За момента няма информация за поражения, но тревогата не е отменена и е възможна атака с ракети, писа Whitewash.

Още новини от Украйна

Русия няма намерение да се отказва от претенциите си за Донбас, казва украинският президент Володимир Зеленски в интервю, цитирано от Униан.

Те не искат да променят позицията си и настояват, че Украйна трябва да им предаде цялата област Донбас. Но, ако направим това, ако им подадем пръст, те ще ни отхапят ръката, подчертава Зеленски.



Според него отстъпване на територия в замяна на мир ще бъде само временно решение, въпреки сигналите от тристранните преговори, че има напредък по постигането на мирно споразумение.



Междувременно началникът на кабинета на Зеленски Кирило Буданов заяви, че нито Украйна, нито Русия искат да загубят посредничеството на Съединените щати в процеса. Америка има всички инструменти да намери обща позиция между Киев и Москва, подчерта Буданов.



Дали ще се стигне до такава ще стане ясно на следващия кръг преговори, който трябва да се състои на 27 февруари.

Русия иска да достигне административните граници на Донецка област в началото на април. Това заяви днес заместник-началникът на президентската администрация, бригаден генерал Павло Палица, в интервю за телевизионния канал My-Ukraine.



''Плановете на врага са очевидни, той си поставя за цел да достигне административните граници на Донецка област до края на март - началото на април, а също така да напредне максимално в Запорожка и Днепропетровска област“, ​​отбеляза той.



Заместник-началникът на кабинета на президента смята, че Русия не се е отказала от намеренията си да създаде буферна зона по границата в Сумска и Харковска област.



''Ако успее, до края на годината врагът ще се опита да развие настъпление за превземане или създаване на условия за превземане на Запорожие, Херсон, Николаев и по-късно Одеса“, категоричен е Палица.



В същото време генералът подчертава, че към момента не вижда възможност Кремъл да реализира тези планове през следващите шест месеца.

Възможното прехвърляне на ядрени оръжия към Киев е най-сериозната заплаха за Русия след Великата отечествена война, заяви военния руски експерт Андрей Марочко, цитиран от ТАСС.



По-рано пресбюрото на руската Служба за външно разузнаване съобщи, че Париж и Лондон активно работят за осигуряване на Киев с ядрени оръжия и средства за доставка. Разглежданият вариант е френската малогабаритна бойна глава TN75 от балистичната ракета M51.1, изстрелвана от подводници.



''Това е наистина сериозна заплаха, каквато не е виждана от Великата отечествена война насам. Може да е по-лоша от всяка кубинска ракетна криза, защото в момента сме свидетели на истинска конфронтация и часовникът, който тиктака към ядрен апокалипсис, естествено се приближава до това число. Мисля, че здравият разум ще надделее над лудостта, която в момента се разпалва от късогледи, безразсъдни западни политици'', смята Марочко.

Докато руският президент Владимир Путин се хвали с руските бойни успехи, четири години след нахлуването в Украйна, неговите войски са понесли може би най-тежките жертви, които която и да е голяма военна сила е понесла в конфликт от Втората световна война насам, пише The New York Times.



Вестникът отбелязва, че няма признаци, че конфликтът става по-малко смъртоносен, тъй като Украйна се стреми да използва нови бойни технологии, за да увеличи руските загуби.



В статията се отбелязва, че очакваният брой на жертвите за цялата война сред руските и украинските войници може да надхвърли половин милион до 2026 г.



Точният брой на убитите във войната войници остава строго пазена тайна и за двете страни, тъй като Москва и Киев се стремят да избегнат показването на слабост, отбелязва изданието.



Някои оценки показват, че Украйна е загубила повече войници като процент от населението във войната, отколкото Русия.



Неофициални данни показват, че броят на убитите руски военнослужещи е пет пъти по-голям от загубите, понесени от американските въоръжени сили по време на войната във Виетнам.



Изданието съобщава, че журналисти от независимата руска информационна агенция ''Mediazona'' е публикувала във вторник, 24 февруари, нови резултати от свое проучване, което продължава от първите месеци на инвазията, относно броя на убитите руски войници.



Според техните данни засега са потвърдени до 200 186 смъртни случая на руски войници. Журналистите обаче подчертават, че тази цифра ''показва консервативен минимум, а не максимум''.



Те са идентифицирали почти 27 000 руски града, села и населени места, които са изпратили войници в Украйна. Според проучването всичката жива сила от тези райони, която е била изпратена на украинска територия, е била безвъзвратно загубена.



Базираният във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания обяви по-рано, че Русия е загубила близо 325 000 души на бойното поле.



NYT подчертава, че тази цифра изглежда разумна, предвид потвърдените данни от ''Mediazona'' които не отразяват пълните загуби на бойните полета през 2025 и 2026 г.



''Никоя голяма сила не е претърпяла толкова значителни загуби от Втората световна война насам“, смята и водещият автор на изследването на C.S.I.S., Сет Джоунс.



Той добавя, че изключение може да са само загубите на Китай по време на Корейската война, въпреки че оценките за този конфликт се различават значително.

Русия използва украинските деца като инструмент във войната чрез насилствени депортации и постоянни атаки. Това заяви пред ООН министърът за Европа, Северна Америка и отвъдморските територии на Великобритания Стивън Доути, предава Укринформ.



Той разказа, че е имал срещи с деца, които са били отведени насила от руските войски от родните им места в Украйна. Децата са били разделени от семействата им и им е дадена нова самоличност, допълни той. От началото на войната децата в Украйна са преживели общо 4 хиляди часа на въздушни атаки.



Постоянното прекъсване на тока, страха и загубата на близки и роднини причиняват сериозни вреди на психичното им здраве, подчертава Доути.



Завръщането на отвлечените украински деца трябва да бъде задължителна част от едно мирно споразумение и Обединеното кралство поддържа тези усилия, заяви дипломатът.

Огромно количество ракети и бойни дронове са били изстреляни от Русия към Украйна от началото на войната през 2022 година. 13000 ракети от различни видове, както и 88 хиляди дрона са отбелязани от украинската отбрана, казва началникът на управлението по комуникации на военновъздушните сили на Украйна Юрий Игнат, цитиран от Униан.



Над 120 хиляди пък са били планиращите тежки бомби, изсипани над страната. Голяма част от съвременната балистика може да бъде унищожена от противовъздушната система Patriot, споделя Игнат. Украинските специалисти са свалили 86 от свръхзвуковите руски ракети "Кинжал“, над 700 крилати ракети "Калибър“, 2500 ракети Х-101 и техни аналози, както и 260 ракети "Искандер“.



Въпреки това преди дни украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю, че голяма част от територията на страната не е защитена от противовъздушна отбрана, а за част от доставените системи Patriot няма боеприпаси, допълва Униан.

Руски шпиони са превърнали голямо количество недвижими имоти в Европа в "троянски коне“, предназначени за организиране на координирани саботажи, пише The Telegraph.

Според изданието с особен интерес се търсят и купуват имоти около стратегически военни, или граждански обекти.



Руските граждани използват пропуски в нормативната уредба, за да се сдобият с недвижимите имоти в най-малко десетина европейски държави, отбелязва изданието. За да развиват хибридната война, агентите са изкупили къщи, апартаменти, складове, изоставени училища и дори цели острови.



Според The Telegraph плановете са те да бъдат използвани за позиции за координирани наблюдения, диверсии и тайни атаки. Европейски разузнавателни агенции имат подозрения, че в тези обекти вече може да има оръжия, взривни вещества и дронове.



Агентите могат да бъдат активирани в случай на кризисна за Москва ситуация, отбелязва изданието.