Броят на браковете в Турция е намалял, а този на разводите се е увеличил

25 Февруари, 2026 07:33 542 8

Това показват актуалните данни на Турския статистически институт

Броят на браковете в Турция е намалял, а този на разводите се е увеличил - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През 2025 г. броят на двойките от Турция, които са сключили брак, е спаднал с над 17 000, а броят на развелите се е нараснал с близо 5000, сочат данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ), публикувани на 24 февруари и цитирани от сайта „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

Според официалните данни броят на браковете в Турция е намалял от 569 983 през 2024 г. до 552 237 през 2025 г., с което общият коефициент на бракосъчетанията е достигнал ниво от 6,43 на 1000 души. В същото време броят на разводите се е увеличил от 188 963 през 2024 г. до 193 793 през 2025 г., с което общият коефициент на разводите е достигнал 2,26 на 1000 души.

Според данните през 2025 г. най-много бракове са сключени в южния турски окръг Газиантеп (7,76 на 1000 души), а на челните места се нареждат окръзите Османие (7,68 на 1000 души) и Шанлъурфа (7,5 на 1000 души), които също се намират в южната част на Турция. Най-малко бракове пък са сключени в източния окръг Тунджели (4,18 на 1000 души) и североизточните окръзи Гюмюшхане и Ардахан (4,58 и 4,67 на 1000 души).

В същото време най-много разводи са отчетени в западния окръг Измир (3,28 на 1000 души), както и в окръзите Анталия (3,21 на 1000 души) и Денизли (3,14 на 1000 души), сочат още данните. Най-малък брой разводи пък са настъпили в окръзите Хаккяри, Шърнак и Битлис (съответно 0,51, 0,52 и 0,63 на 1000 души) в Източна Турция.


Турция
  • 3 какво от това?

    3 1 Отговор
    И В България разводите са около 50%. На всеки два брака единия се разпада.

    07:57 25.02.2026

  • 4 Гошо

    2 0 Отговор
    Вие напишете за раждаемостта в България.
    Ние сме вече изчезващ вид.

    Коментиран от #6

    07:57 25.02.2026

  • 6 здрасти

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    Да питам, сега като Желязков вече го няма, жълтопаветниците протестирали в Германия и Швейцария, върнаха ли се да раждат българчета?

    Коментиран от #7

    07:58 25.02.2026

  • 7 Защо да си дойда?

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "здрасти":

    Само ще ти кажа 1870 евро ми удържат на месец и съм доволен. Сега като го няма Желязков, какво ще ми предложите за да си дойда? Сопа ли?

    Коментиран от #8

    08:11 25.02.2026

  • 8 а защо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо да си дойда?":

    Защо свали редовното правителство на България, като си си добре в чужбина?

    08:15 25.02.2026

