Тръмп в рекордно дълга реч „За състоянието на Съюза“: Бяхме умряла държава, сега Америка е най-яката в целия свят!

Тръмп в рекордно дълга реч „За състоянието на Съюза“: Бяхме умряла държава, сега Америка е най-яката в целия свят!

25 Февруари, 2026 05:54, обновена 25 Февруари, 2026 06:34 3 077 47

Америка е в златна ера, заяви президентът

Тръмп в рекордно дълга реч „За състоянието на Съюза“: Бяхме умряла държава, сега Америка е най-яката в целия свят! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рекордните един час и 48 минути продължи годишното обръщение на президента Доналд Тръмп за състоянието на Съюза пред Конгреса, предаде ФОКУС.

Президентът поднася тази реч на фона на рекордно ниско одобрение в Съединените щати, като едва 36 на сто смятат, че поставените от него приоритети са правилни.

Очаквано Тръмп беше посрещнат с аплодисменти и одобрителни възгласи, но част от конгресмените демократи отказаха да присъстват на речта. Близо 5 минути той си проправяше път към трибуната, като по пътя спираше за снимка с политици, както и да поздрави присъстващите в залата.

В началото на изказването си той поздрави председателя на Конгреса Джонсън, вицепрезидента Джей Ди Ванс, както и специално съпругата си Мелания.

Държавата ни се завърна! По-голяма, по-богата, по-силна от всякога. Тази година отбелязваме 250 години от нашата Независимост. И се справяме все по-добре и по-добре. Това е златният век на Америка.

Поех държавата в криза, икономическа стагнация, хаос по целия свят. Постигнахме трансформация, която никой не е виждал. Няма да се върнем никога назад, бяха първите думи на Тръмп.

"Преди бяхме умряла държава, сега сме най-яката държава в целия свят“, заяви в стила си Тръмп. Той наблегна на увеличеното производство на петрол от САЩ, както и на факта, че ще добиват допълнително петрол от Венецуела. "Пробивай, бейби, пробивай!“ - повтори любимата си фраза относно добива на нефт Тръмп.

Той поздрави специално, в типичния за него шоу стил, националния отбор по хокей на САЩ, който спечели олимпийската титла на игрите в Италия.

Отборът беше награден от Тръмп с най-високото президентско отличие – Медалът на свободата.

Тръмп отдели специално внимание на факта, че САЩ ще домакинстват световното първенство по футбол тази година и лятната олимпиада през 2028 година.

Доналд Тръмп подчерта, че страната е станала по-сигурна, като даде за пример намалелия брой на убийствата, който за миналата година е бил най-нисък от 125 години насам.

Президентът подчерта значението за всички американци на законите, които републиканците са променили, за да бъдат намалени данъците на работещите. И обвини демократите, че не само са гласували против, но и са искали някои данъци да бъдат повишени.

И отново, в типичния си стил, той преувеличи размера на инвестициите, които са предвидени да влязат в страната. Обявената от Тръмп цифра от над 18 трилиона долара не се покрива с разчетите, публикувани от Белия дом. Те показват едва 9.7 трилиона долара.

Тръмп се обяви за промяна в правилата за гласуване. Той призова конгресмените да подкрепят предложението на изборите да могат да гласуват само хора, които представят лична карта и документ за американско гражданство.

Така, според Тръмп, ще се ограничат изборните измани и гласуванията от хора, които са нелегално пребиваващи в страната. Още през миналата седмица той написа в социалната си мрежа Truth Social, че ще направи всичко възможно тази промяна да влезе още за предстоящите през ноември междинни избори.

С намаляващото одобрение към действията на Тръмп и правителството социологическите изследвания сочат, че има голяма вероятност на тези избори републиканците да изгубят предимството си в Сената и Конгреса.

Доналд Тръмп за пореден път заяви, че е спрял осем войни по целия свят. Така той подкрепи думите си, че е направил държавата по-силна и безопасна не само вътре, но и навън. В изброяването той спомена Камбоджа, Косово и Сърбия, Индия и Пакистан, Израел и Иран. Не пропусна да благодари на специалните си пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и на държавния секретар Марко Рубио.

Доналд Тръмп подчерта, че работи силно за прекратяването на деветата война - тази между Русия и Украйна.

И не пропусна да добави, че се оказва натиск върху Иран с военното присъствие да не допусне Техеран да се сдобие с ядрено оръжие. Тръмп спомена за възможностите на Иран да обстрелва с балистични ракети Европа и американските бази в Близкия Изток.

Тръмп заяви, че първият му избор е дипломацията, но че никога няма да позволи на "основния спонсор на тероризма" да се сдобие с ядрено оръжие.

"Когато Светът се нуждае от вдъхновение и кураж, той се обръща към Америка. бъдещето ни ще бъде по-ярко." Така завърши рекордното си обръщение Доналд Тръмп.

"Производството на петрол в САЩ се е увеличило с над 600 000 барела на ден. И току-що получихме над 80 милиона барела петрол от нашия нов приятел и партньор, Венецуела“, каза той.

Тръмп заяви, че много страни очакват да продължат да плащат на Вашингтон предварително договорени тарифи, въпреки решението на Върховния съд на САЩ.

„Добрата новина е, че почти всяка страна и корпорация иска да запази сделките, които вече е сключила“, каза той.

Тръмп твърди, че условията за други страни, сключващи нови търговски сделки със САЩ, биха могли да бъдат „много по-лоши“. „Следователно те ще продължат да работят по успешния път, договорен преди злополучната намеса на Върховния съд“, заяви шефът на Белия дом.

Според американския лидер тарифите „ще останат в сила, съгласно алтернативно, правно обосновано и изпитано във времето законодателство“.

„Малко по-сложно е, но може би дори по-добре“, каза президентът на САЩ, добавяйки, че „няма да се изисква одобрение от Конгреса“.

„Възстановяваме американската сигурност и господство в Западното полукълбо, като защитаваме националните си интереси и родината си от насилие, наркотици, тероризъм и чуждестранна намеса. В продължение на години голяма част от нашия регион, включително голяма част от Мексико, беше контролирана от брутални наркокартели. Като президент ще се стремя към мир, където и да мога. Въпреки това, никога няма да се поколебая да отговоря на заплахите към Америка, където и да е необходимо.“, допълни Тръмп.

„Всичко, което изпращаме на Украйна, се изпраща чрез НАТО и те ни плащат за всичко“, каза той.

Тръмп нарече страните от НАТО „приятели и съюзници на Съединените щати“, защото те „са се съгласили да харчат 5% от БВП за отбрана“.

„Работим много усилено, за да сложим край на деветата война“, каза той. Според американския лидер той е помогнал за прекратяването на осем други конфликта. „Тази война никога нямаше да се случи, ако бях президент“, заяви Тръмп, визирайки ситуацията в Украйна.

Президентът каза, че Иран не е обещал на САЩ да не разработва ядрени оръжия и предупреди, че няма да позволи на Техеран да ги получи.

„Преговаряме. Те искат сделка, но все още не сме чули свещените думи „Никога няма да имаме ядрени оръжия. Бих предпочел този въпрос да бъде решен по дипломатически път“, каза той. Американският лидер отбеляза, че „няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия“, като същевременно заяви, че Ислямската република е „спонсор номер едно на тероризма в света“.

„След операция „Полунощен чук“ те бяха предупредени да не се опитват да възстановят оръжейните си програми, особено тези, свързани с ядрени оръжия. И все пак те продължават да го правят. Ние унищожихме ядрената им програма и те искат да започнат всичко отначало“, каза американският лидер.

Според него Ислямската република работи и по разработването на ракети, способни да достигнат Съединените щати.

Тръмп се похвали, че е предизвикал бум на работните места и производството в страната, като същевременно налага нов световен ред в чужбина – с надеждата, че представянето на дълъг списък с постижения може да противодейства на спада на рейтинга му, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Основната цел на Тръмп беше да убеди все по-предпазливите американци, че икономиката е по-силна, отколкото мнозина от тях вярват, и че те трябва да отново да подкрепят републиканците на междинните избори през ноември.

Тръмп защити репресивните си мерки срещу имиграцията и съкращенията във федералното правителство, както и усилията си да запази широкообхватните си мита, които Върховният съд неотдавна отмени, както и правомощията си да ръководи военни действия по целия свят, включително в Иран и Венецуела.

Президентът също така обяви, че технологичните компании, занимаващи се с изкуствен интелект, са се съгласили да плащат по-високи цени за електроенергия в районите, където се намират техните центрове за данни. Центровете за данни обикновено използват големи количества електроенергия, което потенциално увеличава разходите за електроенергия на домакинствата около тях.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    46 6 Отговор
    и на тоя му е умряла ромката та затова сам се хвали какво е постигнал досущ като нашата тиква.

    Коментиран от #4

    05:07 25.02.2026

  • 3 Златна ера били🤣🤣🤣🤣

    41 5 Отговор
    Със 100 трилиона дългове🤣🤣🤣🤣

    05:12 25.02.2026

  • 4 Митко

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Иуя също.

    05:13 25.02.2026

  • 5 Ти да видиш

    35 3 Отговор
    Никой не го интересува какво плещи рижият психопат от задокеанския обор....тия там са неспасяеми ....и не се заблуждавайте....там няма положителни герои, всички са тепане!

    Коментиран от #12

    05:26 25.02.2026

  • 6 Вуте от Бусманци

    14 3 Отговор
    Под мъдрото ръководство на другаря Краснов у Америка постигнаа големи успехи.

    05:32 25.02.2026

  • 7 Риж перчем

    14 2 Отговор
    бях,сега розов!

    05:32 25.02.2026

  • 8 2 луди

    9 5 Отговор
    начело на 1 и 4 военни сили в света!

    05:35 25.02.2026

  • 9 Лопата Орешник

    8 0 Отговор
    Зафазил е бай Дончо!!

    05:39 25.02.2026

  • 10 евала тромпетий

    14 0 Отговор
    трепи наред.земай нобел за мир....

    05:41 25.02.2026

  • 12 Какво да ги гледаме там

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ти да видиш":

    Тука сме по същия модел.

    05:54 25.02.2026

  • 14 Коч

    6 3 Отговор
    тръмпоч!

    06:01 25.02.2026

  • 15 Карликово

    4 10 Отговор
    Ще е интересно,Дони и Вова в една килия!

    06:02 25.02.2026

  • 18 Мишел

    14 2 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    06:10 25.02.2026

  • 20 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    .....И НАЙ МРАЗЕНАТА!

    06:17 25.02.2026

  • 22 китайски балон

    13 1 Отговор
    БайДончо: Америка е зомби! 😅

    06:30 25.02.2026

  • 23 Ей ломски

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Меги Маникюристката":

    Пак си предписал синко.

    06:33 25.02.2026

  • 25 Отивай отивай

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Меги Маникюристката":

    Те там те чакат отдавна. Пълно е с просяци като теб.

    06:34 25.02.2026

  • 29 Факт е

    11 2 Отговор
    че и в Говедария нямат адекватно психиатрично лечение, затова са като нас - всеки изтърван ненормален е назначен на висок управленски пост.

    06:38 25.02.2026

  • 30 Жоро

    3 5 Отговор
    За всички които си мислят,че Тръмп е дементирал дъртак,показа повече енергия и дар слово от повечето си млади наследници!

    06:39 25.02.2026

  • 31 Бай Дончо

    12 0 Отговор
    Много сте остарели вече и ти и великата ти Америка. Самолетоносача ти не може да стигне до омурския залив без ремонт. Накъде си тръгнал, към поредното поражение.

    Коментиран от #45

    06:40 25.02.2026

  • 32 В западната

    6 3 Отговор
    култура самохвалството е нещо положително, а не признак на инфантилност и нарцисизъм.

    06:41 25.02.2026

  • 34 Нямам думи

    7 1 Отговор
    Пълен и обстоен преглед на човека

    06:42 25.02.2026

  • 35 Хи хи

    6 2 Отговор
    Тръмпи жестоко резна нпо-тата и еурогейчетата, и сега стомасите стържат, а ревът е голям !!

    06:44 25.02.2026

  • 36 Защото

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Никой не разбира че се изгражда държава в държавата с нови правила и зависимости. Това не е помощ, а робство и кражба на средства и подкупност. Това е като заем от мафията , връщаш то цял живот с лихвите.

    06:45 25.02.2026

  • 37 Хаха

    17 1 Отговор
    Тръмп в рекордно дълга реч „За състоянието на Съюза“: Бяхме умряла държава, сега Америка е най-яката в целия свят!

    Чудно защо ли няма и думичка за държавния дълг на Америка в речта или тя си го е изплатила вече 🤣

    06:52 25.02.2026

  • 38 Уф значи

    12 0 Отговор
    Факти, то и аз бих използвал chat gpt точно за тая статия, ама поне си я прочетете после. Пълна е с повторения, последователността е все едно автора е на кило шльокавица. Малко по-сериозно, моля

    06:56 25.02.2026

  • 39 Неясно

    9 3 Отговор
    защо бай Трампо ги търпи още тези луди скандинавци и не основе една собствена, още по-голяма награда за мир - наградата Тръмп.
    Така може първата да си я даде на себе си, разбира се. С какво е по-лош от онзи динамитен бос Нобел? С нищо.

    07:00 25.02.2026

  • 40 Оранжгутанът

    8 4 Отговор
    Е заеършен идиот!

    07:09 25.02.2026

  • 41 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    Едно време Съюза казвахме на СССР, сега Съюза е ФАЩ...

    07:14 25.02.2026

  • 42 777

    10 0 Отговор
    Великата депресия започва след като САЩ налага мита на всички за да регулира търговския дисбаланс. Държавите вносители отвръщат със същото и кашата е забъркана. Сега е нещо подобно.

    07:21 25.02.2026

  • 43 Госあ

    8 2 Отговор
    когато има хаос, убийства и войни по света, сащ винаги са в разцвет и златна ера 💁

    07:26 25.02.2026

  • 46 Рекордно дълга реч

    3 2 Отговор
    За един тесноумен елемент!
    Самохвалепсия

    07:52 25.02.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    FE- калоносачът осмърдял пристанището‼️

    07:53 25.02.2026