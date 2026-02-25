Новини
Германия предупреди своите граждани в Близкия изток за риск от предстояща американска атака

25 Февруари, 2026 06:55, обновена 25 Февруари, 2026 07:01 1 059 8

  • иран-
  • германия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • близък изток-
  • израел

Външното министерство предупреди и за влошаване на обстановката със сигурността в съседната на Израел страна Ливан

Германия предупреди своите граждани в Близкия изток за риск от предстояща американска атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Германия призова германските граждани в Близкия изток да вземат предпазни мерки предвид потенциалния риск от американска атака срещу Иран, която може да има последствия и за Израел и други страни в региона, предаде ДПА, съобщи БТА.

На германците в Израел се препоръчва да се подготвят да останат за неопределено време на мястото, където се намират, в случай че въздушното пространство бъде затворено поради ирански атаки, каза германското посолство в Тел Авив.

Ако САЩ атакуват Иран, се очаква Техеран да нанесе удари и по цели в Израел, посочва ДПА.

На германските граждани в Израел се препоръчва да инсталират на мобилните си телефони приложение, което предупреждава за предстоящи ракетни атаки. Министерството също така препоръчва „предвид ескалиращата ситуация със сигурността в региона“, хората да се запасят с провизии и да се запознаят с възможностите за защита и убежища.

Външното министерство предупреди и за влошаване на обстановката със сигурността в съседната на Израел страна Ливан. В случай на по-нататъшна ескалация, по всяко време могат да бъдат наложени ограничения на полетите, подчерта германското посолство в Бейрут.

Ливанската групировка „Хизбула“ се счита за най-важния съюзник на Иран в региона.

Още през 2024 г. шиитската групировка влезе в открита война с Израел. Оттогава се счита, че тя е значително отслабена. Съществуват обаче опасения, че групировката може да се намеси в конфликта в случай на атака срещу Иран.

Иран е готов да предприеме всички необходими стъпки, за да постигне споразумение със САЩ, заяви вчера иранският заместник външен министър Маджид Тахт Раванчи, докато двете страни се готвят за нов кръг от преговори, предаде Ройтерс. Преговорите ще се състоят на 26 февруари в Женева, съобщи високопоставен американски представител, като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американският президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, ще се срещнат с иранската делегация.

"Готови сме да постигнем споразумение възможно най-скоро. Ще направим всички необходимо, за да се случи това. Ще влезем в залата за преговори в Женева с пълна честност и добра воля", каза иранският заместник външен министър в коментари, публикувани от държавните медии в Иран.

Непреките преговори между двете страни през миналата година не доведоха до споразумение, главно поради противоречия по отношение на американското искане Иран да се откаже от обогатяването на уран на своя територия, тъй като Вашингтон разглежда това като път към създаването на ядрена бомба.

Иран винаги е отричал, че се стреми да придобие такъв вид оръжие. През юни миналата година САЩ се присъединиха към Израел в ударите срещу ирански ядрени обекти, което ефективно ограничи обогатяването на уран в Иран. Тогава Тръмп заяви, че ключовите ядрени обекти на страната са "унищожени". Смята се обаче, че Иран все още разполага със запаси, обогатени преди атаката, които Вашингтон иска да бъдат предадени в чужбина.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    В 17 ч протест пред Министерството на отбраната.

    06:56 25.02.2026

  • 2 Факти

    3 1 Отговор
    Германия предупреди своите граждани в Близкия изток за риск от предстояща американска атака и им раздаде каски

    07:07 25.02.2026

  • 3 Мисиркий

    8 0 Отговор
    Иран предупреждава своите граждани в Германия за предстояща руска атака. Престанете да публикувате глупости и елементарна пропаганда, Оляхте се вече.

    07:16 25.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 6 Отговор
    Ще падне пак яко загрузка на блатни лакеи, Дони не си играе!

    Коментиран от #6

    07:25 25.02.2026

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 5 Отговор
    А бункерното пак ще се крие зад Урал до като мине жегата‼️

    Коментиран от #7, #8

    07:26 25.02.2026

  • 6 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    "Дони не си играе!"

    Играе си той - ами ако Путин реши да даде един Орешник на ятоласите са ядрени бойни глави.

    08:08 25.02.2026

  • 7 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    А зеленото бункерно къде ще се крие

    08:09 25.02.2026

  • 8 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    "до като мине жегата"

    Що бе мерак ти е да се намеси ли - да не ти е омръзнал животеца

    08:11 25.02.2026

