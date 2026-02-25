Новини
Осимен подчертава готовността на Галатасарай и споделя мечтата си за бъдещ трансфер в Юве

25 Февруари, 2026 07:55

Първият двубой между двата отбора завърши с резултат 5-2 за турците

Осимен подчертава готовността на Галатасарай и споделя мечтата си за бъдещ трансфер в Юве - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

В навечерието на мача от Шампионската лига срещу Ювентус, Виктор Осимен даде обширна пресконференция, в която подчерта значението на двубоя и готовността на Галатасарай. „Мачът утре е много важен и всички го разбираме. Ювентус е силен отбор с много качествени играчи, не искаме да ги подценяваме. Имаме опитни футболисти и сме готови да се справим. Ще се борим и искаме да повторим представянето си от първия мач“, заяви нападателят.

Осимен не скри и амбициите си за бъдещ трансфер: „Ювентус е един от най-големите клубове и много легенди са играли там. Когато се заговори за трансфер, бях много заинтересован. За съжаление не се осъществи, но ако се появят възможности в бъдеще, Ювентус може да бъде един от клубовете, в които бих искал да играя. Сега съм щастлив тук, но никога не се знае какво ще се случи.“

Галатасарай ще се опита да изненада „старата госпожа“ на терена и да се представи силно в мача, като Осимен се очаква да бъде сред ключовите фигури за отбора.


