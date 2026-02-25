Компаниите в Германия все повече планират съкращения на работни места, според заключенията от най-новото проучване на института „Ифо“, получени днес в БТА.
Барометърът за заетостта на мюнхенския икономически институт спадна допълнително този месец - до 93,1 пункта спрямо 93,4 пункта през януари.
„На пазара на труда отново се наблюдава по-голяма сдържаност“, казва Клаус Волрабе, ръководител на проучванията в „Ифо“.
„Много компании планират да съкратят още персонал, вместо да създават нови работни места“, добави той.
В промишлеността съкращенията остават доминиращ проблем. Почти всички индустриални сектори планират да намалят броя на служителите си, особено автомобилната промишленост, където натискът за коригиране на нивата на персонала остава висок.
Показателят за заетостта при доставчиците на услуги отново премина на отрицателна територия. Въпреки това, отделни сектори като доставчиците на ИТ услуги и юридическите и данъчните консултанти все още търсят все повече нови служители.
В търговията фирмите продължават да оперират с по-малко персонал. В строителството обаче барометърът леко се повиши, като компаниите планират да наемат малко повече служители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мигрант
11:54 25.02.2026
3 А нашата . ,, умна ,, Урсула
11:55 25.02.2026
4 ФЕЙК
Коментиран от #7, #9, #11
11:55 25.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ще одат у Русиа
11:56 25.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бъдеще
11:56 25.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 честен ционист
11:57 25.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Едераст Пепеев
В крайна сметка фирмите трябва да бъдат ппедадении на Щатити.
11:59 25.02.2026
13 Оказа
12:00 25.02.2026
14 Санкциите работят
А немските стоки ще се произвеждат в Китай, което вече се прави.
Коментиран от #16
12:02 25.02.2026
15 Блатните
12:03 25.02.2026
16 Хасам Нухамад
До коментар #14 от "Санкциите работят":И самите жители на Германия се произвеждат в Близкия Изток
12:04 25.02.2026
17 Русия
12:04 25.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Робота Федя
12:06 25.02.2026
21 За какво са им места
Внасят си работници от Турция, щото местните немци отдавна се занимават с размяна на половете и черпят нейните плодове. Не им остава време за работа от ппрпдддппарски дейности.
12:06 25.02.2026
22 евреин
12:06 25.02.2026
23 Курсант
12:06 25.02.2026
24 ЪХЪ
До коментар #19 от "ЕвроАтлантически гьон":И един милион индийци в Московията 😂😂😂
Коментиран от #36
12:07 25.02.2026
25 Анонимен
12:08 25.02.2026
26 Тролове пука ли ви за Германия
12:09 25.02.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford е пристигнал в базата на САЩ в залива Суда на гръцкия остров Крит, съобщи гръцката информационна агенция..."🤔🤔🤔
12:10 25.02.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
самолетоносачът е на ремонт заради
проблем с WC инсталацията ‼️
12:12 25.02.2026
29 Германия е Северна Турция
Та някой трябва да спре да работи, за да не наранява мохамеданските чувства на съгражданите си. Нормално е да съкращават. Немците трябва да се арабизират.
12:12 25.02.2026
30 Тези дойчовци си направиха сами
12:13 25.02.2026
31 западналите
12:19 25.02.2026
32 Това е само
Държава извън ЕС и нато ръководителите се месят, а сметката га плащат работниците....като печалнара, яко в бъдеще.се намърдат в Осрайна ологарсите
12:21 25.02.2026
33 Мухаа ха!
12:23 25.02.2026
34 българина
12:24 25.02.2026
35 Минувач
До коментар #11 от "Копеи не философствай!":Урките ги събират по автобусните спирки за тази дейност … търкай чиниите и си трай да не те приберат и теб хихи
12:26 25.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Варньенски розов пудел с бустер
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един клепар не замина за краварския рай? Да спи и да се друса под мостовете
12:31 25.02.2026
38 ЛУКОИЛ
12:44 25.02.2026
39 ГАНЮ
12:46 25.02.2026