Компаниите в Германия все повече планират съкращения на работни места

25 Февруари, 2026 11:51

Много компании планират да съкратят още персонал, вместо да създават нови работни места, заяви местен експерт

Компаниите в Германия все повече планират съкращения на работни места - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Компаниите в Германия все повече планират съкращения на работни места, според заключенията от най-новото проучване на института „Ифо“, получени днес в БТА.

Барометърът за заетостта на мюнхенския икономически институт спадна допълнително този месец - до 93,1 пункта спрямо 93,4 пункта през януари.

„На пазара на труда отново се наблюдава по-голяма сдържаност“, казва Клаус Волрабе, ръководител на проучванията в „Ифо“.

„Много компании планират да съкратят още персонал, вместо да създават нови работни места“, добави той.

В промишлеността съкращенията остават доминиращ проблем. Почти всички индустриални сектори планират да намалят броя на служителите си, особено автомобилната промишленост, където натискът за коригиране на нивата на персонала остава висок.

Показателят за заетостта при доставчиците на услуги отново премина на отрицателна територия. Въпреки това, отделни сектори като доставчиците на ИТ услуги и юридическите и данъчните консултанти все още търсят все повече нови служители.

В търговията фирмите продължават да оперират с по-малко персонал. В строителството обаче барометърът леко се повиши, като компаниите планират да наемат малко повече служители.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Мигрант

    24 4 Отговор
    Мен ко ми пука? Нали има социални помощи...

    11:54 25.02.2026

  • 3 А нашата . ,, умна ,, Урсула

    26 3 Отговор
    съкращава петрола и газта. Но пази мургавите скакалци пристигнали да влеят свежа кръв в жените и дъщерите ни.

    11:55 25.02.2026

  • 4 ФЕЙК

    36 4 Отговор
    Що така бе евролидери? Санкциите са срещу Русия пък Германия затваря фабрики и ще увеличава пенсионната възраст на 70 години???

    Коментиран от #7, #9, #11

    11:55 25.02.2026

  • 6 Ще одат у Русиа

    6 14 Отговор
    Да произвеждат квас.

    11:56 25.02.2026

  • 8 Бъдеще

    34 3 Отговор
    Мдаа... санкциите работят наистина. И то не само в Германия, а и в цяла Европа.

    11:56 25.02.2026

  • 10 честен ционист

    23 2 Отговор
    Ген Зи-то навсякъде по света не ще да бачка. Нищо не го влече, нито електронни игри, нито физическа активност като спорт, да не говорим за физически труд. Ген Зи-то залага главно на скролване из Тик-Тока по цял ден, онлайн залози из казина и спортни събития, и онлифенса.

    11:57 25.02.2026

  • 12 Едераст Пепеев

    17 2 Отговор
    Хубаво е, че го планират. Можеше направо да ги съкращават без планиране.

    В крайна сметка фирмите трябва да бъдат ппедадении на Щатити.

    11:59 25.02.2026

  • 13 Оказа

    16 1 Отговор
    се че, с братската американска протегната ръка, е не да извади Европа от блатото а да я натиска навътре. но доакт има балъци ще има и тарикати. Европа (-ците) ще се събудят, ама дано да не е късно.

    12:00 25.02.2026

  • 14 Санкциите работят

    14 1 Отговор
    Няма нужда от работници в Германия, защото Санкциите ще работят вместо тях.

    А немските стоки ще се произвеждат в Китай, което вече се прави.

    Коментиран от #16

    12:02 25.02.2026

  • 15 Блатните

    5 9 Отговор
    пък имат недостиг!

    12:03 25.02.2026

  • 16 Хасам Нухамад

    17 2 Отговор

    До коментар #14 от "Санкциите работят":

    И самите жители на Германия се произвеждат в Близкия Изток

    12:04 25.02.2026

  • 17 Русия

    13 4 Отговор
    изпревари Германия и Япония !

    12:04 25.02.2026

  • 20 Робота Федя

    3 6 Отговор
    Мога да клякам ,да се навеждам!Само,като се спъна не мога да стана!

    12:06 25.02.2026

  • 21 За какво са им места

    10 3 Отговор
    Те и без това нищо не работят.
    Внасят си работници от Турция, щото местните немци отдавна се занимават с размяна на половете и черпят нейните плодове. Не им остава време за работа от ппрпдддппарски дейности.

    12:06 25.02.2026

  • 22 евреин

    6 4 Отговор
    маркс,енгелс,ленин.все мои сънародници,и къде намери почва теорията им?: в най-инфантилната част на света! ха сега отгатнете коя е тя!

    12:06 25.02.2026

  • 23 Курсант

    0 0 Отговор
    А бе . а-р о,напиши нещо за решението на Бундес-тага от снощи.Цяла Германия ликува!Дадох ти сламка,а ти си стоиш в полога и това си знаеш,колко е зле .

    12:06 25.02.2026

  • 24 ЪХЪ

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "ЕвроАтлантически гьон":

    И един милион индийци в Московията 😂😂😂

    Коментиран от #36

    12:07 25.02.2026

  • 25 Анонимен

    8 1 Отговор
    След напълването на страната с пришълци,всички те се наредиха на опашка за полагаемите,според стратезите на държавата,помощи .После ,по реда си ,почнаха да съкращават ударно служители.Разумява се виновни няма,като се дават обяснения за лошо стечение на обстятелсвата.Меркел спази обещанието си да призове пролетарии от всички краища на света.Така изпълни комсомолската заръка (като бивша комсомолка от ГДР)страната да се промени толкова,че самите германци да се учудят къде живеят и къде се намират .

    12:08 25.02.2026

  • 26 Тролове пука ли ви за Германия

    10 1 Отговор
    Дори на Еманюел Макрон не му пука за Шолц, Мерци, Бабата, Травеститът и английският крал. Само Зеленски е важен и има пари за дрога.

    12:09 25.02.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    вИЕ 3- е-те, но ХОРАТА го пишат:
    "Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford е пристигнал в базата на САЩ в залива Суда на гръцкия остров Крит, съобщи гръцката информационна агенция..."🤔🤔🤔

    12:10 25.02.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    Вместо да плаши Иран...
    самолетоносачът е на ремонт заради
    проблем с WC инсталацията ‼️

    12:12 25.02.2026

  • 29 Германия е Северна Турция

    9 1 Отговор
    Миналата година ходих до Кьолн. Разпровяха ми, че се бил запазил немският дух. Обаче се чувствах като в Кайро след араби. Дори беше жега.

    Та някой трябва да спре да работи, за да не наранява мохамеданските чувства на съгражданите си. Нормално е да съкращават. Немците трябва да се арабизират.

    12:12 25.02.2026

  • 30 Тези дойчовци си направиха сами

    5 0 Отговор
    Харакири. Като им е толкова акъла

    12:13 25.02.2026

  • 31 западналите

    5 1 Отговор
    изтичат в канала!

    12:19 25.02.2026

  • 32 Това е само

    7 0 Отговор
    ...до 19 пакет, след 20 пакет, ще затварят, е намаляват....добре га "подредиха" на Русия.
    Държава извън ЕС и нато ръководителите се месят, а сметката га плащат работниците....като печалнара, яко в бъдеще.се намърдат в Осрайна ологарсите

    12:21 25.02.2026

  • 33 Мухаа ха!

    7 0 Отговор
    Голям праз! Важното е да са от кохортата на желаещите.Точно тяхната сънародничка фондерлайнен, ще им разкаже играта,в икономически,социален и финансов аспект.Разполага с огромен ресурс от време,плюс властови ресурс,който самите дойчовци и подариха, когато гласуваха цели 9 години,масово за партии,членки на ЕНП,зелени,люляви и пембени.Точно те е направиха два мандата шеф на ЕК,с гласовете си в Европарламента.Ганъо постъпи по същия начин,а сега е благославя на родителка! Защо,вие си е избрахте,с вашите гласове в България.

    12:23 25.02.2026

  • 34 българина

    4 0 Отговор
    в германия гласуват за същите атлантически бо к луци като тук. Гернмания е занулена , кой каквото си направи

    12:24 25.02.2026

  • 35 Минувач

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Копеи не философствай!":

    Урките ги събират по автобусните спирки за тази дейност … търкай чиниите и си трай да не те приберат и теб хихи

    12:26 25.02.2026

  • 37 Варньенски розов пудел с бустер

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един клепар не замина за краварския рай? Да спи и да се друса под мостовете

    12:31 25.02.2026

  • 38 ЛУКОИЛ

    2 0 Отговор
    ЩЕ УВЯХНЕТЕ ТОТАЛНО ФОБЧЕТА.

    12:44 25.02.2026

  • 39 ГАНЮ

    1 0 Отговор
    И НИЕ СЛЕД ТЯХ.

    12:46 25.02.2026

