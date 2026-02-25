Компаниите в Германия все повече планират съкращения на работни места, според заключенията от най-новото проучване на института „Ифо“, получени днес в БТА.

Барометърът за заетостта на мюнхенския икономически институт спадна допълнително този месец - до 93,1 пункта спрямо 93,4 пункта през януари.

„На пазара на труда отново се наблюдава по-голяма сдържаност“, казва Клаус Волрабе, ръководител на проучванията в „Ифо“.

„Много компании планират да съкратят още персонал, вместо да създават нови работни места“, добави той.

В промишлеността съкращенията остават доминиращ проблем. Почти всички индустриални сектори планират да намалят броя на служителите си, особено автомобилната промишленост, където натискът за коригиране на нивата на персонала остава висок.

Показателят за заетостта при доставчиците на услуги отново премина на отрицателна територия. Въпреки това, отделни сектори като доставчиците на ИТ услуги и юридическите и данъчните консултанти все още търсят все повече нови служители.

В търговията фирмите продължават да оперират с по-малко персонал. В строителството обаче барометърът леко се повиши, като компаниите планират да наемат малко повече служители.