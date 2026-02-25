Новини
Вучич: Военното сътрудничество между Косово, Албания и Хърватия повишава напрежението

25 Февруари, 2026 14:43 679 8

Сръбският президент предупреди ЕС, че новите закони в Косово застрашават сръбската общност

Вучич: Военното сътрудничество между Косово, Албания и Хърватия повишава напрежението - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Сръбският президент Александър Вучич заяви в разговор със специалния представител на ЕС за диалога Белград-Прищина Петер Сьоренсен, че задълбочаването на военното сътрудничество между Косово, Албания и Хърватия създава допълнително напрежение и поставя под заплаха сигурността на сръбския народ, предава БТА.

По-рано тази година албанският министър на отбраната Пиро Венгу обяви, че през 2026 г. ще се проведе първо тристранно военно учение между трите държави, в рамките на споразумение за сътрудничество, подписано през 2024 г. На 18 март 2025 г. Косово, Албания и Хърватия подписаха декларация в Тирана за засилване на партньорството в областта на отбраната, включително чрез съвместни обучения и координация срещу хибридни заплахи.

Белград реагира остро на инициативата, като изрази опасения, че тя е насочена срещу Сърбия. Вучич посочи, че е получил уверение от хърватския премиер Андрей Пленкович, че сътрудничеството не е насочено срещу сръбската държава.

В разговора със Сьоренсен сръбският президент е призовал международната общност да обърне внимание на положението на сърбите в Косово. Той изрази тревога от намерението на Прищина да приложи от 15 март нови закони, които според него са дискриминационни и могат да застрашат оцеляването на сръбската общност.

Става дума за пълното въвеждане на закони за чужденците и за правилата за движение по пътищата, които според медийни информации ще засегнат сърбите, използващи автомобили със сръбски регистрационни табели или без косовски документи.

Сърбия не признава независимостта на Косово, обявена през 2008 г., а от 2011 г. двете страни водят диалог под егидата на ЕС за нормализиране на отношенията. Част от договореностите - включително създаването на Съюз на сръбските общини - все още не са изпълнени.

Вучич отново подчерта необходимостта от формиране на този съюз, предвиден в споразумението от 2013 г., и настоя за пълно изпълнение на поетите ангажименти с посредничеството на ЕС, за да се гарантират мирът и стабилността в региона.


Сърбия
  • 1 Курти

    4 3 Отговор
    Ще те схрускам за закуска!

    14:45 25.02.2026

  • 2 БУХАХАХА

    8 5 Отговор
    Фламинго е поразило руския завод за ракети Искандер

    Коментиран от #4

    14:54 25.02.2026

  • 3 Възраждане

    3 6 Отговор
    Тази надигаща се ос на злото трябва да бъде разсечена в зародиш

    Коментиран от #6

    15:07 25.02.2026

  • 4 Възраждане

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "БУХАХАХА":

    Нищо, лещници има достатъчно за цялото нацисткото ЕС

    15:08 25.02.2026

  • 5 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    Трябва да се затегне контрола .

    15:29 25.02.2026

  • 6 Копейкин Костя

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Кой ще я разсече? Матушката ти четвърта година гази калта в Донбас, а дори и Радьев не е толкова глупав да заеме страната на изконния ни враг Сърбия, дори и да му наредят от червената башня!

    Коментиран от #7

    15:41 25.02.2026

  • 7 Грешиш

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копейкин Костя":

    Матушка гази калта вече 5та година, не 4та

    15:48 25.02.2026

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор
    Преди много години...ВСВ насочва България,Албания,Хърватия да се борят с партизаните на Й.Б.Тото.Много свидни за страната ни жертви падат в планините завинаги.Ад.Хитлер не изпраща български войници на Източният фронт.За сметка на локални местни задачи жандармерията е ангажирана с окупационната си дейност срещу титовите партизани.Съвмесни действия се извършват със СС,,Скендербег,,иСС,,Принц Ойген,,подбрани от месното население на Албания и Хърватия.

    16:52 25.02.2026

