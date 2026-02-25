Вучич: Военното сътрудничество между Косово, Албания и Хърватия повишава напрежението

Сръбският президент Александър Вучич заяви в разговор със специалния представител на ЕС за диалога Белград-Прищина Петер Сьоренсен, че задълбочаването на военното сътрудничество между Косово, Албания и Хърватия създава допълнително напрежение и поставя под заплаха сигурността на сръбския народ, предава БТА.

По-рано тази година албанският министър на отбраната Пиро Венгу обяви, че през 2026 г. ще се проведе първо тристранно военно учение между трите държави, в рамките на споразумение за сътрудничество, подписано през 2024 г. На 18 март 2025 г. Косово, Албания и Хърватия подписаха декларация в Тирана за засилване на партньорството в областта на отбраната, включително чрез съвместни обучения и координация срещу хибридни заплахи.

Белград реагира остро на инициативата, като изрази опасения, че тя е насочена срещу Сърбия. Вучич посочи, че е получил уверение от хърватския премиер Андрей Пленкович, че сътрудничеството не е насочено срещу сръбската държава.

В разговора със Сьоренсен сръбският президент е призовал международната общност да обърне внимание на положението на сърбите в Косово. Той изрази тревога от намерението на Прищина да приложи от 15 март нови закони, които според него са дискриминационни и могат да застрашат оцеляването на сръбската общност.

Става дума за пълното въвеждане на закони за чужденците и за правилата за движение по пътищата, които според медийни информации ще засегнат сърбите, използващи автомобили със сръбски регистрационни табели или без косовски документи.

Сърбия не признава независимостта на Косово, обявена през 2008 г., а от 2011 г. двете страни водят диалог под егидата на ЕС за нормализиране на отношенията. Част от договореностите - включително създаването на Съюз на сръбските общини - все още не са изпълнени.

Вучич отново подчерта необходимостта от формиране на този съюз, предвиден в споразумението от 2013 г., и настоя за пълно изпълнение на поетите ангажименти с посредничеството на ЕС, за да се гарантират мирът и стабилността в региона.