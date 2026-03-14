Александър Вучич: Сърбия никога няма да стане част от НАТО

14 Март, 2026 11:51 675 34

Сръбският президент отбеляза, че Белград няма да забрави агресията на алианса срещу Югославия през 1999 г.

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Сърбия няма да се присъедини към НАТО, заяви президентът на страната Александър Вучич, цитиран от ТАСС.

Той подчерта, че Белград поддържа връзки с Алианса, но страната иска да запази неутралния си статут.

Вучич посочи, че се предвижда сръбски въоръжени сили да участват в съвместни учения със страни от НАТО през месец май.

Сръбският президент отбеляза, че Белград няма да забрави агресията на алианса срещу Югославия през 1999 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто правило

    6 8 Отговор
    Никога не казвай никога!

    Коментиран от #5

    11:52 14.03.2026

  • 2 Aлфа Вълкът

    6 8 Отговор
    Тихо там наркодилър, че да не се повтори случката.
    Ако Черна гора шавне срещу вас и за 3 дни ще се върнете 30г назад.

    11:54 14.03.2026

  • 3 койдазнай

    6 5 Отговор
    Вучич казва, че Сърбия никога няма да стане част от НАТО, най-вероятно защото вече е подал документи за присъединяване към алианса.

    Коментиран от #20

    11:54 14.03.2026

  • 4 хахахха

    9 6 Отговор
    тази агресия сигурно беше непредизвикана а копейки?

    Коментиран от #12

    11:55 14.03.2026

  • 5 Сила

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Просто правило":

    Еле па ако си сърбин ....те са толкова "принципни" и "честни" хора !!!

    11:55 14.03.2026

  • 6 Вучич пак се прави на утепан!

    9 5 Отговор
    Сърбите избиха десетки хиляди бошняци, хървати, касовари. ООН призна тази политика като ГЕНОЦИД!
    На всички предупреждения от НАТО изобщо не отговориха. Така че, бомбардировките бяха съвсем нормално нещо за да се спре агресията на Милошевич. Вучич, нали знаеш каква е съдбата на всички диктатори!

    11:55 14.03.2026

  • 7 Нормално

    6 4 Отговор
    Сърбите не са мазохисти като управляващите в България.

    11:57 14.03.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    6 3 Отговор
    Абе, никога не каз ай никога. Never say never. Помня когато в шадравана на НДК едно босоного студентче, на име Мони Паси, каза, че България трябва да влезе в НАТО. Такъв вой беше на другия ден. Годината беше 1990 . Народът подскочи, как има някой наглостта да иска да ни вкарат в този фашистки съюз. А сега де сме?

    Коментиран от #14

    11:57 14.03.2026

  • 9 касата

    10 6 Отговор
    Вучич е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин

    11:58 14.03.2026

  • 10 Някой

    5 6 Отговор
    да ви е канил?

    11:59 14.03.2026

  • 11 намирате ли още от бомбите на демокрация

    5 2 Отговор
    още има бомби със уран във сърбия от демокрацията на краварника

    Коментиран от #34

    11:59 14.03.2026

  • 12 Също така

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "хахахха":

    както и твоите родители непредизвикано са те родили не-умен.

    11:59 14.03.2026

  • 13 пиночет

    4 5 Отговор
    Ако някой някой се опита да нападне НАТО, трябва да изчезне от картата на света.

    12:00 14.03.2026

  • 14 Сила

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    И добре , че сме там ....иначе сега да сме в положението на Приднестровието или на Донецк и Луганск !!!

    Коментиран от #18, #19

    12:00 14.03.2026

  • 15 През крив макарон

    4 1 Отговор
    Също и от ЕС

    12:01 14.03.2026

  • 16 хвала друже

    6 3 Отговор
    Истински достоен народ.Дълбок поклон от цялото ни робско население.

    12:01 14.03.2026

  • 17 Само да попитам

    3 3 Отговор
    Този масковски приятел спомня ли си защо го ядоха 1999 Малко им беше но ще им е обеца на ухото

    12:01 14.03.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    Абе Сармат като тръгне насам , ще видиш колко си добре. Басма няма да ти цепят. Москва не вярва на сълзи.

    Коментиран от #21

    12:02 14.03.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    Ако сега беше Варшавския договор,българи трябваше да ходят да умират за някакъв ботоксов кремълски убиец-педофил с токчета.

    Коментиран от #24, #29, #33

    12:02 14.03.2026

  • 20 Никога

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    То и ние никога евро ,но каква стана тя.

    12:04 14.03.2026

  • 21 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    Ма бегай си в Москва и се крий там бе копейко ....кой те държи насила тука ???!!!???

    12:05 14.03.2026

  • 22 Карта Панти

    3 0 Отговор
    Издаде книга в Швейцария за войната в Югославия.
    Тя беше гл.прокурор в тази област.
    Публикувала е експертиза на 8 немски криминалисти изследвали труповете в Сребреница.67% от телата са на сърби.

    Коментиран от #26

    12:05 14.03.2026

  • 23 Eвгени

    4 0 Отговор
    Нямам никакви симратии към сърбите, като знам как винаги са били срещу нас и какви злини са ни причивявали

    12:05 14.03.2026

  • 24 арбалета 🎯

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    А по-добре ли щеше да е, ако отидеш да се биеш за зеления просяк ?! Ха-ха , щраус непоръбен !

    Коментиран от #30

    12:06 14.03.2026

  • 25 Мишел

    2 1 Отговор
    Колективната отбрана е безсмислена при конфликт с ядрена сила. Няма държава,която да влезе в ядрен конфликт заради нападната друга държава.

    12:06 14.03.2026

  • 26 Поправка

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Карта Панти":

    КАРЛА ПОНТИ

    12:06 14.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Смешник

    1 2 Отговор
    Браво на Вучич

    12:07 14.03.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    Ако беше Варшавския договор, САЩ щяха да си седят на задните части и нямаше да разпалват войни по света. Украйна щеше да си е най-богатата съветска република, а сега е в развалини.

    12:08 14.03.2026

  • 30 Наритай руснак

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "арбалета 🎯":

    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване

    Коментиран от #32

    12:09 14.03.2026

  • 31 Проверете

    0 0 Отговор
    Кои световни фирми инвестираха в заводи в Сърбия и след това си изтрескайте Ганювските тикви в Паметника на уса летците, освободители на България

    12:10 14.03.2026

  • 32 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Наритай руснак":

    Извади Сибирският кол от дирника си

    12:11 14.03.2026

  • 33 Евгени

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    Ако беше Варшавския даговор, до сега държавите членки да са фалирали, и 60% от населението да е умряло ат глад

    12:11 14.03.2026

  • 34 "Демократичният" обеднен уран на САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "намирате ли още от бомбите на демокрация":

    доведе до епитемия от рак не само в Сърбия, в Черна Гора, в измислената бандитска държавица Косово, но и в България.

    Помня как в Северозападна България пролетните насаждения през април и май 1999 г. просто се скапаха.

    Една демократична противозенитна ракета "hell fire" отнесе един софийски покрив на къща в кв. Горна Баня. Празният варел избран за прецедент от едноклетъчните седесарки беше в щура паника и застана като Матросов на медийната амразура, за да защити с нищо непровокираната американска бомбардировка на София през недалечната 1999 г.!

    За награда столичани не го подкрепиха на втори тур срещу другия измамник - на бай Седефчо момчето - и така подлото Гоце надви Пешо коня, който пет години кънтеше на празно.

    12:12 14.03.2026

