Александър Вучич: Сърбия никога няма да стане част от НАТО

Сърбия няма да се присъедини към НАТО, заяви президентът на страната Александър Вучич, цитиран от ТАСС.

Той подчерта, че Белград поддържа връзки с Алианса, но страната иска да запази неутралния си статут.

Вучич посочи, че се предвижда сръбски въоръжени сили да участват в съвместни учения със страни от НАТО през месец май.

Сръбският президент отбеляза, че Белград няма да забрави агресията на алианса срещу Югославия през 1999 г.