Посолството на ОАЕ в София с изявление относно конфликта в Иран

Посолството на ОАЕ в София с изявление относно конфликта в Иран

18 Март, 2026 13:27 1 253 27

Емирствата препотвърждават категоричното си несъгласие с всяка агресия, насочена към тяхната сигурност

Посолството на ОАЕ в София с изявление относно конфликта в Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На фона на коварните ирански терористични атаки,, Обединените арабски емирства препотвърждават категоричното си несъгласие с всяка форма на агресия, насочена към тяхната сигурност или нарушаваща техния суверенитет. Страната подчертава своята устойчивост и решимост да защитава националните си интереси.

Под никакъв предлог Обединените арабски емирства няма да приемат посегателства срещу своята сигурност и териториална цялост. Държавата ще продължи да изпълнява своите национални задължения с пълна решителност и твърдост, с цел защита на своите граждани, жители и посетители, както и за опазване на постигнатите национални успехи.

Посолството на ОАЕ в София с изявление относно конфликта в Иран

Посолството на ОАЕ в София с изявление относно конфликта в Иран

Посолството на ОАЕ в София с изявление относно конфликта в Иран

Посолството на ОАЕ в София с изявление относно конфликта в Иран


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    30 6 Отговор
    Е добре, ама нещо за еврейската и краварската агресия да кажат .....

    Коментиран от #5

    13:31 18.03.2026

  • 2 Атина Палада

    22 5 Отговор
    Уж препотвърждаване агресия срещу тях...Обаче от кого е тази агресия? Ако е от Иран,защо тогава си изтеглят активите от САЩ ? Активи в трилиони

    Коментиран от #7

    13:31 18.03.2026

  • 3 Иран нека тераристи

    21 3 Отговор
    Персите се защитават от военен терор

    13:32 18.03.2026

  • 4 Аха

    25 4 Отговор
    Като са си дали задника под наем на краварите да стрелят от там защо плачат

    13:34 18.03.2026

  • 5 Европеец

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Що ли питам..... Не казаха нищо за геноцида над палестинците в ивицата Газа, не казаха и нещо за убитите 165 тирански момичета от началното училище, не казаха и нищо за убийството на ето аятолаха-86-годишен възрастен човек, с парализа на едната ръка, изявена Богослов признаци от сунитите, да не говоря че ѝ беше ръководител на суверенната държава ИРан....

    Коментиран от #18

    13:35 18.03.2026

  • 6 гост

    24 4 Отговор
    Уважаеми арабски приятели, вас ви излъгаха САЩ, че ще ви защитават срещу влагането на печалбите ви в американската икономика и даване на военни бази. С тези бази те фактически са ви окупирали заради петрола. САЩ използват базите си на ваша територия за удари срещу Иран, което ги прави легитимна цел, а другите американски учреждения са разположени в правителствените и жилищните ви квартали. Така, че имате много теми за размисъл и важното е какви действия ще предприемете. Току виж Тръмп в един момент да ви пожелае приятелски и да прави с вас каквото си поиска.

    Коментиран от #8

    13:37 18.03.2026

  • 7 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Така е, но с едно уточнение,, активите се изтеглят не толкова бързо, нещата са доста по-сложни....

    Коментиран от #14

    13:38 18.03.2026

  • 8 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Така е ,прав си....

    13:40 18.03.2026

  • 9 що ми се струва

    4 19 Отговор
    че всички в региона ще се надигнат и смажат скапаните ирнаци които се държат като маймуна с картечница. Накрая ще има подялба на иранската земя. Вчера се събраха и хич убави думи не казаха за иранските терористи.

    Коментиран от #13

    13:41 18.03.2026

  • 10 Тия гадни

    19 2 Отговор
    Тарамбуки не разбраха ли ,че САЩ не могат да защитят никой даже и самите тях.

    13:42 18.03.2026

  • 11 Иван

    19 2 Отговор
    Щом ударите са коварни, значи коварния Израел стои зад тях.

    13:43 18.03.2026

  • 12 Алоо арабеско

    19 2 Отговор
    Агресията не касае вас,а вашите гости с базата.

    Коментиран от #16

    13:44 18.03.2026

  • 13 Иран не са терористи

    17 2 Отговор

    До коментар #9 от "що ми се струва":

    Няма да стане.
    Забравяш,че Русия и Китай са все още пасивни участници във войната но не се знае до кога

    Коментиран от #15, #17

    13:44 18.03.2026

  • 14 Мдаа

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Към март 2026 г. се появиха съобщения и анализи, че държавите от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия, обмислят сериозно преразглеждане и потенциално изтегляне на своите мащабни инвестиции от САЩ.
    Основните аспекти на тази ситуация включват:
    Мащаб на активите: Страните от региона държат активи в САЩ на стойност над 2 трилиона долара, инвестирани в технологични гиганти, банковия сектор, недвижими имоти и енергетика.
    Причини за напрежението: Обсъжданията за изтегляне на капитали са провокирани основно от геополитически различия и военните конфликти в Близкия изток.
    Рискове за икономиката: Анализатори предупреждават, че дори частично изтегляне на тези капитали може да окаже сериозен икономически натиск върху американския финансов пазар.
    Диверсификация: Наблюдава се тенденция към пренасочване на инвестиции към други региони като Европа и Азия в опит за намаляване на зависимостта от долара и американската икономика. 

    Коментиран от #20

    13:44 18.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Алоо арабеско":

    Няма да е лошо и тях да касае, защото са ислямистки сунитски джихадисти.

    13:50 18.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 каунь

    6 1 Отговор
    да изгонят американците от базите им и летищата от дет излитат самолети да бомбят Иран???

    13:51 18.03.2026

  • 20 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа":

    Какви 2 трилиона..Преди няколко дни четох,че само за две седмици ОАЕ са изтеглили от САЩ 2,4 трилиона долара...Само за две седмици...
    Изпразват се банки в САЩ, инв.фондове са в паника ,а Блек рок наложи мораториум..Само до 5% от активите си могат да теглят..Гледах в ютуб ,американец от корпоративният свят разказва,че никога до сега не е имало подобно изтичане на капитали от САЩ,както е сега ..

    Коментиран от #25

    14:00 18.03.2026

  • 21 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "ха ха ха ха":

    Кой ти каза ,че ги мразят? Л.ибер@стките медии ли ти го написаха и ти го прочете? :)))

    Коментиран от #22

    14:04 18.03.2026

  • 22 ха ха ха ха

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    На тебе винаги ли някой ти казва? То е ясно на всички които следят политиката последните 30 години.

    Коментиран от #23

    14:22 18.03.2026

  • 23 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "ха ха ха ха":

    Който е следил политиката ,знае ,че не е така.И резултата сега показва отлично кой кого мрази.....

    14:32 18.03.2026

  • 24 Признайте си

    3 0 Отговор
    Американските бази ще ви излязат скъпо... може и монархиите да паднат...
    Или сами си ги разрушете или те сами ще се разрушат... трета възможност няма,
    като магнит са за ракети и дронове...

    14:42 18.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 "Злобното Джуджи"

    0 1 Отговор
    Хи хи хи
    не само ОАЕ,
    клоакаМаксима., софиа де също ще си получи по "заслуги". Спомнете си най после за подаръците от-горе пускани от ингилизите и ианките и особено за играчките, истински играчки, които гърмяха и осакатиха стотици деца, и не забравяйре оня "мил" пияница дет искаше да праи от бъгария Картофена нива, Уинстън Чърчил де........

    14:48 18.03.2026