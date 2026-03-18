Посолството на ОАЕ в София с изявление относно конфликта в Иран

На фона на коварните ирански терористични атаки,, Обединените арабски емирства препотвърждават категоричното си несъгласие с всяка форма на агресия, насочена към тяхната сигурност или нарушаваща техния суверенитет. Страната подчертава своята устойчивост и решимост да защитава националните си интереси.

Под никакъв предлог Обединените арабски емирства няма да приемат посегателства срещу своята сигурност и териториална цялост. Държавата ще продължи да изпълнява своите национални задължения с пълна решителност и твърдост, с цел защита на своите граждани, жители и посетители, както и за опазване на постигнатите национални успехи.