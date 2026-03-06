Самолет със 157 хърватски граждани, евакуирани от Дубай, кацна тази сутрин в Загреб

Самолет на „Кроейша Еърлайнс“ със 157 хърватски граждани, евакуирани от Дубай, кацна рано тази сутрин на летището в хърватската столица Загреб, съобщава регионалната телевизия Ен1, предава БТА.

Хърватското правителство и Министерството на външните работи на страната са заявили, че следят ситуацията и при необходимост могат да изпратят още три самолета през следващите дни, за да помогнат за репатрирането на граждани от Близкия изток.

По информация на Ен1, друг самолет на „Кроейша Еърлайнс“, който превозваше общо 39 хървати, 13 непалци, 11 германци, девет румънци и девет поляци, кацна вчера в Загреб. Със самолета са евакуирани и граждани на Босна и Херцеговина, Австрия, Сърбия, Индия, Франция, Обединеното кралство и САЩ, отбелязва медията.

За днешния ден са планирани два чартърни полета между Дубай и Загреб с общ капацитет около 300 места, посочва Ен1.

Преди последната ескалация на напрежението в Близкия изток, в Обединените арабски емирства са пребивавали постоянно около 2 000 хърватски граждани. До момента около 300 от тях са поискали да бъдат репатрирани, а заедно с временно пребиваващите туристи броят на кандидатите за евакуация надвишава 450 души.