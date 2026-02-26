Новини
България »
Вигенин организира дискусия: „Европейският съюз на две скорости? Предизвикателствата пред България“

Вигенин организира дискусия: „Европейският съюз на две скорости? Предизвикателствата пред България“

26 Февруари, 2026 17:07 474

  • кристиан вигенин-
  • дискусия-
  • европейски съюз

Събитието се реализира по инициатива на ПП АБВ – Алтернатива за Българско Възраждане, част от коалицията „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“

Вигенин организира дискусия: „Европейският съюз на две скорости? Предизвикателствата пред България“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 27 февруари 2026 г. от 10:00 до 12:00 ч. в Дом на Европа в София /ул. „Георги С. Раковски“ № 124/ ще се проведе публична дискусия на тема „Европейският съюз на две скорости? Предизвикателствата пред България“.

Събитието се реализира по инициатива на ПП АБВ – Алтернатива за Българско Възраждане, част от коалицията „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, организатор е българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Кристиан Вигенин и със съдействието на Фондация „Център за европейски и международни изследвания“ (ЦЕМИ).

Дискусията ще се проведе в контекста на активните дебати в Европейския съюз за неговото бъдещо развитие и различните възможности за интеграция между държавите членки. Тези процеси поставят важни въпроси пред България относно нейната роля, приоритети и участие в европейските политики и механизми за вземане на решения.

Целта на форума е да събере представители на дипломатическата общност, академичните среди, местната власт, неправителствения сектор, синдикатите, работодателските организации и студентското самоуправление, както и експерти и общественици, за провеждане на задълбочена дискусия за бъдещето на Европейския съюз и мястото на България в него.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu

Вигенин организира дискусия: „Европейският съюз на две скорости? Предизвикателствата пред България“


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове