Обискират дома на брата на Чарлз Трети. Тръмп: Арестът е много позорен

20 Февруари, 2026 11:20 1 429 9

Андрю е първият висш член на британското кралско семейство в съвременната история, който е арестуван

Обискират дома на брата на Чарлз Трети. Тръмп: Арестът е много позорен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британските власти ще продължат претърсването на бившия дом на Андрю Маунтбатън-Уиндзор в Бъркшър след освобождаването му от ареста, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Бившият принц и брат на британския крал Чарлз Трети беше задържан вчера по обвинение в злоупотреба с власт - подозрение, което възникна след публикуването на документи, свързани с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Андрю е първият висш член на британското кралско семейство в съвременната история, който е арестуван. Той беше задържан за около 11 часа, след което бе пуснат от полицията в окръг Темз, която води разследването.

Полицията съобщи, че претърсването на имението, в което Андрю живее в момента, е приключило. Обиските продължават на адрес в Бъркшър - бившия дом на Андрю в имението Уиндзор. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че арестът е "много позорен". "Мисля, че това е много лошо за кралското семейство", каза Тръмп.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше задържан на 66-ия си рожден ден по обвинения, че е споделял чувствителна информация с Епстийн, докато е бил търговски пратеник на Великобритания. Според документи по случая "Епстийн", публикувани от министерството на правосъдието на САЩ, Андрю може да е споделял с Епстийн информация за свои официални посещения в Хонконг, Виетнам и Сингапур.

Имейл кореспонденция от декември 2010 г. разкрива, че Андрю е изпратил на Джефри Епстийн поверителен доклад за инвестиционни възможности в Афганистан. Крал Чарлз Трети посочи в изявление, че полицията може да разчита на "пълна и искрена подкрепа и съдействие" от кралския дворец. "Нека да кажа ясно: законът трябва да следва своя ход", добави монархът.


Великобритания
  • 1 Удри с лопатата

    17 2 Отговор
    "Арестът бил много позорен " ...а стига бе,...а като насилваше деца, за малко светец да до изкарате. Удри с лопатата.

    11:26 20.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кривоверен алкаш

    14 2 Отговор
    Тръмпоч,след 3 год.те чака същото...приготвяй се...

    11:39 20.02.2026

  • 4 Митко саллаков

    10 1 Отговор
    Тръмп е в кюпа. За сега ще го пазят.

    11:45 20.02.2026

  • 5 От Лондон

    13 3 Отговор
    “Ловът на вещици” е произлязъл от Западна Европа. От 25 години живея тук и съм установил, че средните англичани са ограничавани и с промити мозъци повече от нас, както уж беше по времето на соца. За компенсация са ги залъгвали с лъскави магазини и екзотични неща от колониите! И ние от това се подлъгахме. Грешката на Тато беше, че не пускаха свободно пътуване на Запад и не внасяха изобилно “консумативи”. Някои щяха да не се върнат, то стана масово и след “демокрацията”. Горкият принц, нарочиха го и ще го съсипят. Той ще бъде курбанът за заздравяване имиджа на кралското семейство, но това ще е временно. Младите вече не ходят с палатки за пренощуване пред места, където ще мине кралят, както беше при Елизабет! Не изключвам и братска завист, защото Чарлз си остана цял живот с едната Камила! А и Ендрю е най-готиният като визия от всички наследници. Всичко е за показност на някакъв измислен морал. А това, че някакви глупави девойки са се домогвали доброволно за пари и професионални облаги до постелята на видни мъже и след 50 години се сетили да оплакват е просто гнусно! Защото сега е само за пари….

    11:51 20.02.2026

  • 6 БОЧКО

    10 0 Отговор
    Е, как позорен? Това, което са вършили той, Тръпп и цялата плеяда безделници не е позорно според Тръмп, а, когато започне преследвсне за вършеното с години от тях, било позор?!!!

    11:53 20.02.2026

  • 7 Скарлет

    2 4 Отговор
    късият със токчетата, купи файловете на Епстийн и сега започна апокалипса със извращенията на милиардерите 💩

    12:23 20.02.2026

  • 8 Петричката леля

    2 0 Отговор
    В световният елит има едни нови, които искат да избутат някои от старите наследствени индивиди. Тези нови следват сценария, по който се набутаха някои в Холивуд.

    13:18 20.02.2026

  • 9 Ха Ха

    0 0 Отговор
    Позорен бил ареста, пък него го чака още по позорно задържане, сега не го пипат защото е президент но след мандата ще се превърне в гражданин, и тогава ще стане интересно!Все пак Ейпстин уреди визата на Мелания от Словакия

    17:58 20.02.2026

