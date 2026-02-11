Френският външен министър е смутен от разкритията за аферата „Епстийн“

Министърът на външните работи на Франция Жан-Ноел Баро заяви днес, че е смутен и възмутен от разкрити факти около френския дипломат Фабрис Едан, чието име се появява на няколко пъти в разсекретените досиетата "Епстийн", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Когато научих за тази информация, бях смутен и направих това, което всеки на моето място би предприел - подадох сигнал до съдебните власти и започнах административно разследване, както и дисциплинарна процедура", заяви министърът пред радио Ер Те Ел.

Той увери, че е узнал за разкритата информация едва вчера и тя го е възмутила.

"Изнесените факти са много сериозни", допълни Баро. "Забранявам ви обаче да правите внушения, че това би опетнило репутацията на служителите на Министерството на външните работи, които нямат нищо общо със случая", заяви министърът, като поясни, че въпреки това "не изключва" възможността и други френски дипломати да са замесени.

Понастоящем Фабрис Едан е "секретар по въпросите на външната политика в неплатен отпуск по лични причини", написа външният министър в социалната мрежа "Екс". Едан е работил в енергийната компания "Анжи" (Engie), от която е уволнен поради разкритията в медиите, съобщава предприятието пред журналисти на АФП.

Според документите, до които АФП е получила достъп, Фабрис Едан е изпратил десетки имейли в продължение на няколко години до бизнесмена и сексуален престъпник Джефри Епстийн, починал в затвора през 2019 г.

Според "Медиапар" и "Радио Франс", които публикуваха разкритията Фабрис Едан е споделял с Джефри Епстийн "дипломатическа информация и му е предоставял услуги и международни контакти".

Първата документирана кореспонденция между двамата е от 2010 г. когато дипломатът е бил командирован в ООН, където е бил съветник на норвежкия дипломат Терие Рьо-Ларшен, срещу когото също се води разследване в Норвегия, както и срещу съпругата на Ларшен Мона Юл, по обвинения за "съучастие в сериозни корупционни практики" заради връзките им с Джефри Епстийн.

"Публикуването на досиетата "Епстийн" повдига сериозни въпроси по отношение на престъпленията, извършени от отделни лица, но също и за влияние и намеса в политическия живот на европейски страни, сред които и Франция", заяви още Жан-Ноел Баро в интервюто си за Ер Те Ел.

"Според мен тези документи трябва да попаднат в съдилищата, а не в социалните мрежи", допълни Баро.

Според "Медиапар" ООН е предупредила ФБР през 2013 г. за съществуването на разследване, което може да изобличи Фабрис Едан в това, че е посещавал педопорнографски сайтове в Ню Йорк. Говорител на френското Външно министерство разясни пред "Медиапар", че по това време американските съдебни власти не са повдигнали никакво обвинение на Едан, а във Франция не е било предвидено да му бъдат наложени санкции.

Жан-Ноел Баро отказа да коментира тази тема пред Ер Те Ел.