Френският външен министър е смутен от разкритията за аферата „Епстийн“

11 Февруари, 2026 13:19 1 042 24

Забранявам ви да правите внушения, че това би опетнило репутацията на служителите на Министерството на външните работи, каза Баро

Френският външен министър е смутен от разкритията за аферата „Епстийн“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Франция Жан-Ноел Баро заяви днес, че е смутен и възмутен от разкрити факти около френския дипломат Фабрис Едан, чието име се появява на няколко пъти в разсекретените досиетата "Епстийн", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Когато научих за тази информация, бях смутен и направих това, което всеки на моето място би предприел - подадох сигнал до съдебните власти и започнах административно разследване, както и дисциплинарна процедура", заяви министърът пред радио Ер Те Ел.

Той увери, че е узнал за разкритата информация едва вчера и тя го е възмутила.

"Изнесените факти са много сериозни", допълни Баро. "Забранявам ви обаче да правите внушения, че това би опетнило репутацията на служителите на Министерството на външните работи, които нямат нищо общо със случая", заяви министърът, като поясни, че въпреки това "не изключва" възможността и други френски дипломати да са замесени.

Понастоящем Фабрис Едан е "секретар по въпросите на външната политика в неплатен отпуск по лични причини", написа външният министър в социалната мрежа "Екс". Едан е работил в енергийната компания "Анжи" (Engie), от която е уволнен поради разкритията в медиите, съобщава предприятието пред журналисти на АФП.

Според документите, до които АФП е получила достъп, Фабрис Едан е изпратил десетки имейли в продължение на няколко години до бизнесмена и сексуален престъпник Джефри Епстийн, починал в затвора през 2019 г.

Според "Медиапар" и "Радио Франс", които публикуваха разкритията Фабрис Едан е споделял с Джефри Епстийн "дипломатическа информация и му е предоставял услуги и международни контакти".

Първата документирана кореспонденция между двамата е от 2010 г. когато дипломатът е бил командирован в ООН, където е бил съветник на норвежкия дипломат Терие Рьо-Ларшен, срещу когото също се води разследване в Норвегия, както и срещу съпругата на Ларшен Мона Юл, по обвинения за "съучастие в сериозни корупционни практики" заради връзките им с Джефри Епстийн.

"Публикуването на досиетата "Епстийн" повдига сериозни въпроси по отношение на престъпленията, извършени от отделни лица, но също и за влияние и намеса в политическия живот на европейски страни, сред които и Франция", заяви още Жан-Ноел Баро в интервюто си за Ер Те Ел.

"Според мен тези документи трябва да попаднат в съдилищата, а не в социалните мрежи", допълни Баро.

Според "Медиапар" ООН е предупредила ФБР през 2013 г. за съществуването на разследване, което може да изобличи Фабрис Едан в това, че е посещавал педопорнографски сайтове в Ню Йорк. Говорител на френското Външно министерство разясни пред "Медиапар", че по това време американските съдебни власти не са повдигнали никакво обвинение на Едан, а във Франция не е било предвидено да му бъдат наложени санкции.

Жан-Ноел Баро отказа да коментира тази тема пред Ер Те Ел.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този Епстийн

    9 0 Отговор
    посмъртно завладя света.😂

    13:22 11.02.2026

  • 2 честен ционист

    8 1 Отговор
    В досиетата Епстийн хиляди пъти се споменава някой си "Bubba", което си е като Буда ако го погледнеш от различен ъгъл.

    13:23 11.02.2026

  • 3 хайде козяци

    11 0 Отговор
    Всички на амбразурата да защитавате педофилите от западащия западен "демократичен" свят!

    Коментиран от #18

    13:24 11.02.2026

  • 4 гост

    12 0 Отговор
    Когато човек натрупа толкова пари, че не знае какво да ги прави той тотално деградира, а парвенютата за да не останат по назад му подражават! Ако е хитър като Епщайн в случая той събира компромати, чрез тях започва да ги изнудва и да се чувства като властелин на света.
    Другия случай е когато човек концентрира прекомерна власт в ръцете си той също започва да се чувства като властелин на света.
    И в двата случая нарцисизма и обсебването са страшна психопатия!

    13:25 11.02.2026

  • 5 Наблюдател

    10 0 Отговор
    Като му гледам физиономията, най-вероятно и той е замесен. Хич да не се прави на смутен. Обаче ми прави впечатление, че не само в България министрите научават винаги последни като се случи нещо.

    13:26 11.02.2026

  • 6 ъхъ

    12 0 Отговор
    Ти да видиш цялата педофилска сган ни учи на демократични ценности

    13:26 11.02.2026

  • 7 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    И тоя си е поръчвал не пълнолетни момчета.Да го уб.е Господ .Дано

    Коментиран от #9

    13:28 11.02.2026

  • 8 Механик

    4 5 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    13:29 11.02.2026

  • 9 Омазна ватенка

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    Абе нали копейките щяха да умиргате за лева? Гледам още мърдате.

    Коментиран от #11, #15, #16

    13:33 11.02.2026

  • 10 И Киев е Руски

    7 2 Отговор
    Англосаксонскитете педофили са като врабчетата .Само на луната ги няма

    Коментиран от #20

    13:33 11.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Жбръц

    7 0 Отговор
    Престанете с това Епстийн.Епщайн,това е правилната му фамилия.И там пускат димна пелена,пустите му дългоноси.Епстийн,звучи неутрално, англосаксонски.Но когато чуеш Епщайн, ти светва лампата ,че е от породата на дългоносите.Номер който прилагат от век назад.Според региона,си монтира име.Залегнало е дори във техните писания.. Господ ти разрешава,до осем пъти,да си сменяш името.В името на велик сраел.Не може да им се отрече, гъвкавостта и уменията да се нагаждат и инфилтрират.Реалният им брой в цял свят е над 48 милиона.Както шеговито се говори,че сраел е само главният им офис!

    Коментиран от #19

    13:40 11.02.2026

  • 13 Пак аз

    5 3 Отговор
    Две руски агенции са набрали малолетни рускинчета за Епщайн.

    Коментиран от #17

    13:43 11.02.2026

  • 14 Хи хи хи

    8 0 Отговор
    То и макарона е в списъка ......затуй яде шамари от жена си ......подавай и за него !!!!!

    13:43 11.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ехааааааа

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пак аз":

    Защо не пишеш и за нашите агенции , които изпращат в несвяст момичета ......????

    13:48 11.02.2026

  • 18 не може да бъде

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "хайде козяци":

    Няма събитие което да е нанесло такава морална и политическа щета на елитите на колективния Запад от случая Епщайн!?Разкритията за разврата в Холивуд надминаващи далече увлечението от секса и отклоненията в него наркозависимостта и алкохола не е нанесоха такава вреда -това бяха неща които отдавна се знаят ....какво представляват холивудските актриси и !?сега става дума първо за страшни работи -сатанински ритуали страшни извращения мъчения педофилия и т.н от хора които би трябвало да са морален стожер на обществото !?Второ замесени са хора именно от каймака на това общество!?Трето замесени са твърде много хора отвсякъде ...просто проказата е проникнала навсякъде няма незасегнат сектор !?И затова според мен съвършено обяснимо и логично някои са изпаднали в нервна криза в ступор а други напр.работещи в издания като Дойче веле са изпаднали в такава ярост и объркване от случващото се че искат да припишат тези пороци на всички ...е вижте те всички са такива особено в Русия!?....Има въпрос към специалните служби които със сигурност са знаели за какво става дума...умишлено ли са мълчали или някой им е наредил да мълчат!?...Според мен този случай ще има много ама много тежки последствия ...и пожарът тепърва ще се разгаря!?Симптом за това ще бъдат изборите в различни държави -ако не се случи нищо значи е вярно е лудостта е повсеместна!?

    Коментиран от #24

    13:48 11.02.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Жбръц":

    Знаеш ли , че МИХАЕЛ Шумахер и МАЙКЪЛ Джексън са АДАШИ❓
    Но никъде няма да срещнеш МАЙКЪЛ Шумахер и МИХАЕЛ Джексън❗
    В Чехия няма да чуеш ПраГа, а във Франция няма да чуеш ПариЖ ❗

    13:54 11.02.2026

  • 20 Розовото пони Путин 🦄

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    13:57 11.02.2026

  • 21 Луд

    2 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето,,Мафиотска игра.Първо са ги дрогирали и напивали после им пускат малолетна или малолетен снимат и после изнудват.Нашите мафиоти даже им слагаха в багажника трупът на момичето след това учтиво му помагаха и големецът политик беше вечният длъжник .Стара практика нищо ново и със ЕПЩАИН.Еди нашенец казваше ,,ПУНТА МАРА,,

    14:17 11.02.2026

  • 22 любопитен

    0 0 Отговор
    Този на снимката във връзката си какъв го играе, м.р. или ж.р.?

    14:25 11.02.2026

  • 23 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Считам че е уместно този министър вместо за забранява да обясни има ли още цивилизоционни евроатлантически демократични ценности и кой ги практикува тези ценности ...дали те са само за баламите и за хвърляне прах в очите!?

    14:42 11.02.2026

  • 24 Разкрит!

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "не може да бъде":

    Руски фейк!

    14:53 11.02.2026

Новини по държави:
