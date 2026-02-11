Френският външен министър е смутен от разкритията за аферата „Епстийн“

Министърът на външните работи на Франция Жан-Ноел Баро заяви днес, че е смутен и възмутен от разкрити факти около френския дипломат Фабрис Едан, чието име се появява на няколко пъти в разсекретените досиетата "Епстийн", предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Когато научих за тази информация, бях смутен и направих това, което всеки на моето място би предприел - подадох сигнал до съдебните власти и започнах административно разследване, както и дисциплинарна процедура", заяви министърът пред радио Ер Те Ел.
Той увери, че е узнал за разкритата информация едва вчера и тя го е възмутила.
"Изнесените факти са много сериозни", допълни Баро. "Забранявам ви обаче да правите внушения, че това би опетнило репутацията на служителите на Министерството на външните работи, които нямат нищо общо със случая", заяви министърът, като поясни, че въпреки това "не изключва" възможността и други френски дипломати да са замесени.
Понастоящем Фабрис Едан е "секретар по въпросите на външната политика в неплатен отпуск по лични причини", написа външният министър в социалната мрежа "Екс". Едан е работил в енергийната компания "Анжи" (Engie), от която е уволнен поради разкритията в медиите, съобщава предприятието пред журналисти на АФП.
Според документите, до които АФП е получила достъп, Фабрис Едан е изпратил десетки имейли в продължение на няколко години до бизнесмена и сексуален престъпник Джефри Епстийн, починал в затвора през 2019 г.
Според "Медиапар" и "Радио Франс", които публикуваха разкритията Фабрис Едан е споделял с Джефри Епстийн "дипломатическа информация и му е предоставял услуги и международни контакти".
Първата документирана кореспонденция между двамата е от 2010 г. когато дипломатът е бил командирован в ООН, където е бил съветник на норвежкия дипломат Терие Рьо-Ларшен, срещу когото също се води разследване в Норвегия, както и срещу съпругата на Ларшен Мона Юл, по обвинения за "съучастие в сериозни корупционни практики" заради връзките им с Джефри Епстийн.
"Публикуването на досиетата "Епстийн" повдига сериозни въпроси по отношение на престъпленията, извършени от отделни лица, но също и за влияние и намеса в политическия живот на европейски страни, сред които и Франция", заяви още Жан-Ноел Баро в интервюто си за Ер Те Ел.
"Според мен тези документи трябва да попаднат в съдилищата, а не в социалните мрежи", допълни Баро.
Според "Медиапар" ООН е предупредила ФБР през 2013 г. за съществуването на разследване, което може да изобличи Фабрис Едан в това, че е посещавал педопорнографски сайтове в Ню Йорк. Говорител на френското Външно министерство разясни пред "Медиапар", че по това време американските съдебни власти не са повдигнали никакво обвинение на Едан, а във Франция не е било предвидено да му бъдат наложени санкции.
Жан-Ноел Баро отказа да коментира тази тема пред Ер Те Ел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този Епстийн
13:22 11.02.2026
2 честен ционист
13:23 11.02.2026
3 хайде козяци
Коментиран от #18
13:24 11.02.2026
4 гост
Другия случай е когато човек концентрира прекомерна власт в ръцете си той също започва да се чувства като властелин на света.
И в двата случая нарцисизма и обсебването са страшна психопатия!
13:25 11.02.2026
5 Наблюдател
13:26 11.02.2026
6 ъхъ
13:26 11.02.2026
7 И Киев е Руски
Коментиран от #9
13:28 11.02.2026
8 Механик
13:29 11.02.2026
9 Омазна ватенка
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Абе нали копейките щяха да умиргате за лева? Гледам още мърдате.
Коментиран от #11, #15, #16
13:33 11.02.2026
10 И Киев е Руски
Коментиран от #20
13:33 11.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Жбръц
Коментиран от #19
13:40 11.02.2026
13 Пак аз
Коментиран от #17
13:43 11.02.2026
14 Хи хи хи
13:43 11.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ехааааааа
До коментар #13 от "Пак аз":Защо не пишеш и за нашите агенции , които изпращат в несвяст момичета ......????
13:48 11.02.2026
18 не може да бъде
До коментар #3 от "хайде козяци":Няма събитие което да е нанесло такава морална и политическа щета на елитите на колективния Запад от случая Епщайн!?Разкритията за разврата в Холивуд надминаващи далече увлечението от секса и отклоненията в него наркозависимостта и алкохола не е нанесоха такава вреда -това бяха неща които отдавна се знаят ....какво представляват холивудските актриси и !?сега става дума първо за страшни работи -сатанински ритуали страшни извращения мъчения педофилия и т.н от хора които би трябвало да са морален стожер на обществото !?Второ замесени са хора именно от каймака на това общество!?Трето замесени са твърде много хора отвсякъде ...просто проказата е проникнала навсякъде няма незасегнат сектор !?И затова според мен съвършено обяснимо и логично някои са изпаднали в нервна криза в ступор а други напр.работещи в издания като Дойче веле са изпаднали в такава ярост и объркване от случващото се че искат да припишат тези пороци на всички ...е вижте те всички са такива особено в Русия!?....Има въпрос към специалните служби които със сигурност са знаели за какво става дума...умишлено ли са мълчали или някой им е наредил да мълчат!?...Според мен този случай ще има много ама много тежки последствия ...и пожарът тепърва ще се разгаря!?Симптом за това ще бъдат изборите в различни държави -ако не се случи нищо значи е вярно е лудостта е повсеместна!?
Коментиран от #24
13:48 11.02.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Жбръц":Знаеш ли , че МИХАЕЛ Шумахер и МАЙКЪЛ Джексън са АДАШИ❓
Но никъде няма да срещнеш МАЙКЪЛ Шумахер и МИХАЕЛ Джексън❗
В Чехия няма да чуеш ПраГа, а във Франция няма да чуеш ПариЖ ❗
13:54 11.02.2026
20 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #10 от "И Киев е Руски":И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
13:57 11.02.2026
21 Луд
14:17 11.02.2026
22 любопитен
14:25 11.02.2026
23 не може да бъде
14:42 11.02.2026
24 Разкрит!
До коментар #18 от "не може да бъде":Руски фейк!
14:53 11.02.2026