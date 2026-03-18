Невиждано чудо в Северна Корея! За първи път не всички гласуваха за Ким Чен-ун

В статистическо "чудо", което изпълни социалните мрежи с черен хумор, севернокорейският лидер Ким Чен-ун си осигури победа на 15-ото Върховно народно събрание с почти невъзможните 99,93% гласове, пише Wion.
Това цифра, различна от 99,99% избирателна активност.
Докато Работническата партия твърди, че е получила 99,93% от общия брой гласове, държавната медия KCNA направи безпрецедентен ход, като призна 0,07% несъгласие. Това е първият път, когато гласовете "Не" биват допуснати от 1957 г. насам.
Числата накараха потребителите в интернет да пощуреят, като потребителите в X се пошегуваха за "летен спад на населението" за смелите 0,07%.
JUST IN: 🇰🇵 Kim Jong Un wins North Korea's parliamentary election with 99.93% of the vote. pic.twitter.com/6T5KfznUFD— BRICS News (@BRICSinfo) March 17, 2026
На изборите, проведени за избиране на членове на 15-то Върховно народно събрание - законодателния орган на страната, гласува почти всеки, имащ такова право.
Според официалните данни само малка част - 0,0037%, не са могли да гласуват, защото са били в чужбина или на море. Още по-малък дял - 0,00003%, са се въздържали.
Резултатът от гласуването беше също толкова убедителен. От гласувалите 99,93% подкрепиха кандидатите, а едва 0,07% гласуваха против.
Кои обаче са тези 0,07%? Северна Корея допуска гласове с "Не" за първи път от 69 години.
Тази цифра, колкото и малка да е, се откроява по друга причина. За първи път от 1957 г. насам севернокорейските държавни медии признават да има опозиция - колкото и малка да е тя - на избори за Върховно народно събрание.
Външни наблюдатели отдавна описват тези избори като строго контролирани упражнения, а не като конкурентен вот. Но дори и в този контекст признаването на несъгласие, колкото и незначително да е то, е необичайно.
Числото предизвика буря от мемета в социалните мрежи, като хората се шегуваха за съдбата на въпросните 0,07%, които не са гласували за върховния лидер на Северна Корея Ким Чен-ун.
"Минута мълчание за 0,07%", написа един потребител. Друг се пошегува: "Тези 0,07% току-що станаха най-издирваните хора в страната".
"Бог чака да приеме 0,07%, които не са гласували за него", отбеляза трети.
1 Разстрел на момента
Коментиран от #21
22:20 18.03.2026
2 Путин има да
22:20 18.03.2026
3 Другият кандидат Путин ли е?
22:21 18.03.2026
22:22 18.03.2026
22:22 18.03.2026
6 Мдаа!🤔
22:23 18.03.2026
22:31 18.03.2026
8 Така е
22:32 18.03.2026
22:32 18.03.2026
10 Владимир Путин, президент
22:33 18.03.2026
11 Майсторски блъф
22:33 18.03.2026
12 Значи
22:34 18.03.2026
13 Ердоган
22:34 18.03.2026
Коментиран от #16, #22
22:34 18.03.2026
22:35 18.03.2026
16 гост
До коментар #14 от "гост":Припомняме, че се множат видеа от Сибир, в които отчаяни хора обясняват как местните власти им конфискуват и колят добитъка под предлог за епидемия от пастьорелоза. Те роптаят, че властите не представят официални документи за заболяването и в много случаи изпращат силите за сигурност, които избиват и изгарят добитъка в отсъствието на стопаните и без да се направят изследвания на животните. На този фон се увеличават подозрения, че има по-сеизна причина, която властите крият. А някои потърпевши подозират, че истинската причина може да е опитът на властите да лишат хората от препитание, за да ги принудят да търсят такова в руската армия.
Коментиран от #20, #28
22:35 18.03.2026
22:37 18.03.2026
20 гост
До коментар #16 от "гост":Според жителка на село Новие Ключи, например, в дома й, когато там не е имало никой, са пристигнали военни от силите за сигурност и са заколили животните в частната ѝ ферма.
Още: Нов жесток метод да станеш войник на Путин: Колят "санитарно" добитъка ти и препитание остава само руската армия (ВИДЕО)
Изземването и унищожаването на добитъка продължава вече поредна седмица, а дотук, според съобщенията, това се случва вече в шест региона на Русия. Последният такъв регион е Чувашия.
22:37 18.03.2026
До коментар #1 от "Разстрел на момента":Могат да гласуват само за Ким с Да или Не.
Тези 0,07 са гласували с Не.
То това нещо не знам защо го наричат избори, по скоро е даване на съгласие.
Коментиран от #24
22:40 18.03.2026
22 Гледал - недогледал
До коментар #14 от "гост":Там едни "юнаци" са взели пари за ваксиниране на въпросните крави, но не са ги ваксинирали и сега са пламнали огнища, но скоро тези "герои" ще са на първа линия.... иначе в Сибирските дисципзаведения ги чака.... трака-лака...
22:40 18.03.2026
22:43 18.03.2026
24 През 1981
До коментар #21 от "Няма друг кандидат!":Едно време бе така и в България.
Един кандидат червена и зелена бюлетина
Коментиран от #26, #27
22:47 18.03.2026
22:52 18.03.2026
26 след 1989
До коментар #24 от "През 1981":стана много хубаво. Няма значение как гласуваш, печели този, който е удобен на Запада. Не знам как стават тези работи, обаче резултатът се получава. Няколко пъти ГЕРБ беше свалян от власт с многохилядни протести в цяла Бълтария и пак печелеше избори. Как става тази работа, ако не с манипулации? И каква е разликата между България и Северна Корея, освен тази, че Северна Корея е държава, с която всички се съобразяват, а България е колония, с която всички се подиграват?
22:53 18.03.2026
27 Атина Палада
До коментар #24 от "През 1981":Еми в САЩ как е? Там е двупартийна системата..Или за единия или за другия...Трети избор немаш...В Корея е един...САЩ са с една стъпка пред Северна Корея:)))) щом имат двама
22:59 18.03.2026
28 Атина Палада
До коментар #16 от "гост":Това с изтребването на добитъка не беше ли в България? Където хората ревеха пред камерите?
23:03 18.03.2026
23:07 18.03.2026
23:08 18.03.2026