Новини
Свят »
Северна Корея »
Невиждано чудо в Северна Корея! За първи път не всички гласуваха за Ким Чен-ун

18 Март, 2026 22:18 1 504 30

  • ким чен-ун-
  • северна корея-
  • южна корея-
  • корейски полуостров-
  • пхенян

Невиждано чудо в Северна Корея! За първи път не всички гласуваха за Ким Чен-ун - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
WION WION

В статистическо "чудо", което изпълни социалните мрежи с черен хумор, севернокорейският лидер Ким Чен-ун си осигури победа на 15-ото Върховно народно събрание с почти невъзможните 99,93% гласове, пише Wion.

Това цифра, различна от 99,99% избирателна активност.

Докато Работническата партия твърди, че е получила 99,93% от общия брой гласове, държавната медия KCNA направи безпрецедентен ход, като призна 0,07% несъгласие. Това е първият път, когато гласовете "Не" биват допуснати от 1957 г. насам.

Числата накараха потребителите в интернет да пощуреят, като потребителите в X се пошегуваха за "летен спад на населението" за смелите 0,07%.

На изборите, проведени за избиране на членове на 15-то Върховно народно събрание - законодателния орган на страната, гласува почти всеки, имащ такова право.

Според официалните данни само малка част - 0,0037%, не са могли да гласуват, защото са били в чужбина или на море. Още по-малък дял - 0,00003%, са се въздържали.

Резултатът от гласуването беше също толкова убедителен. От гласувалите 99,93% подкрепиха кандидатите, а едва 0,07% гласуваха против.

Кои обаче са тези 0,07%? Северна Корея допуска гласове с "Не" за първи път от 69 години.

Тази цифра, колкото и малка да е, се откроява по друга причина. За първи път от 1957 г. насам севернокорейските държавни медии признават да има опозиция - колкото и малка да е тя - на избори за Върховно народно събрание.

Външни наблюдатели отдавна описват тези избори като строго контролирани упражнения, а не като конкурентен вот. Но дори и в този контекст признаването на несъгласие, колкото и незначително да е то, е необичайно.

Числото предизвика буря от мемета в социалните мрежи, като хората се шегуваха за съдбата на въпросните 0,07%, които не са гласували за върховния лидер на Северна Корея Ким Чен-ун.

"Минута мълчание за 0,07%", написа един потребител. Друг се пошегува: "Тези 0,07% току-що станаха най-издирваните хора в страната".

"Бог чака да приеме 0,07%, които не са гласували за него", отбеляза трети.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разстрел на момента

    8 4 Отговор
    А другият кандидат между другото кой е?

    Коментиран от #21

    22:20 18.03.2026

  • 2 Путин има да

    8 10 Отговор
    му завижда на Кимчо...

    22:20 18.03.2026

  • 3 Другият кандидат Путин ли е?

    4 13 Отговор
    Че не е заклан предварително

    22:21 18.03.2026

  • 4 хъхъ

    2 12 Отговор
    Лошо, изглежда другарите изпускат юздите. Ще има перестройка.

    22:22 18.03.2026

  • 5 баба Вуна

    5 3 Отговор
    Това е истинска народна демокрация!

    22:22 18.03.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    12 1 Отговор
    Значи е време байДончо да сваля режима! До тук нищо никъде не му се е отдало, но нищо не му пречи да опитва!😂😂😂

    22:23 18.03.2026

  • 7 ти да видиш

    2 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣и тва ако не е фейк,здраве му кажи!

    22:31 18.03.2026

  • 8 Така е

    4 2 Отговор
    За умствено спрелите всичко е - чудо невиждано! Но веднага бързат да го коментират!3

    22:32 18.03.2026

  • 9 604

    2 2 Отговор
    ако в бг участваще Ким Чен пак щеше да спечели поне с 50%+

    22:32 18.03.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор
    При мен в Русия апазицията заминава при Навални и Пригожин. Ако много се молат и покаят може да гостуват на Гиркин.

    22:33 18.03.2026

  • 11 Майсторски блъф

    3 1 Отговор
    за Големият ни Брат, за да си изтегли Patriot и TAAD системите от ЮКорея, че вече го сърбят ръцете да ги почеше с 600 мм реактивни снаряди, които покриват цялата им територия ок. 400 км.

    22:33 18.03.2026

  • 12 Значи

    2 0 Отговор
    Умрях от смях! Горките чавенца…

    22:34 18.03.2026

  • 13 Ердоган

    4 0 Отговор
    за тях или добро или нищо. Съболезнования

    22:34 18.03.2026

  • 14 гост

    3 7 Отговор
    Фермери в Новосибирска област са записали послание към руските войници на фронта в Украйна с призив да се върнат в Русия да ги защитават от Владимир Путин. Това казва журналистът и международен анализатор Александър Демченко във видео, публикувано на 18 март в неговия канал в YouTube. "Да, не се шегувам, целият Сибир в момента е на ръба, в Новосибирск е пълен ужас. Жителите призовават руските военни, руския окупатор да се върне и да ги защити от Путин. А хората на Путин, на Медведев им вземат добитъка, затварят фермите, блокират пътищата и унищожават и последното, което имат хората - масово изгаряне на добитъка в цял Сибир. Подобно нещо Русия не е виждала", казва Демченко.

    Коментиран от #16, #22

    22:34 18.03.2026

  • 15 Хъх

    2 2 Отговор
    Абе важното е, че и те като Русия още си правят цирк който наричат "избори", щото можеше и изобщо да няма такива "глупости".

    22:35 18.03.2026

  • 16 гост

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Припомняме, че се множат видеа от Сибир, в които отчаяни хора обясняват как местните власти им конфискуват и колят добитъка под предлог за епидемия от пастьорелоза. Те роптаят, че властите не представят официални документи за заболяването и в много случаи изпращат силите за сигурност, които избиват и изгарят добитъка в отсъствието на стопаните и без да се направят изследвания на животните. На този фон се увеличават подозрения, че има по-сеизна причина, която властите крият. А някои потърпевши подозират, че истинската причина може да е опитът на властите да лишат хората от препитание, за да ги принудят да търсят такова в руската армия.

    Коментиран от #20, #28

    22:35 18.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 сащисан кравар

    2 0 Отговор
    Самият Ким не е гласувал за себе си, прави мамkа на пат0kа Дончо😉

    22:37 18.03.2026

  • 20 гост

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Според жителка на село Новие Ключи, например, в дома й, когато там не е имало никой, са пристигнали военни от силите за сигурност и са заколили животните в частната ѝ ферма.
    Още: Нов жесток метод да станеш войник на Путин: Колят "санитарно" добитъка ти и препитание остава само руската армия (ВИДЕО)
    Изземването и унищожаването на добитъка продължава вече поредна седмица, а дотук, според съобщенията, това се случва вече в шест региона на Русия. Последният такъв регион е Чувашия.

    22:37 18.03.2026

  • 21 Няма друг кандидат!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Разстрел на момента":

    Могат да гласуват само за Ким с Да или Не.
    Тези 0,07 са гласували с Не.
    То това нещо не знам защо го наричат избори, по скоро е даване на съгласие.

    Коментиран от #24

    22:40 18.03.2026

  • 22 Гледал - недогледал

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Там едни "юнаци" са взели пари за ваксиниране на въпросните крави, но не са ги ваксинирали и сега са пламнали огнища, но скоро тези "герои" ще са на първа линия.... иначе в Сибирските дисципзаведения ги чака.... трака-лака...

    22:40 18.03.2026

  • 23 Бам

    1 0 Отговор
    Който не е гласувал за, директно в казана!

    22:43 18.03.2026

  • 24 През 1981

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Няма друг кандидат!":

    Едно време бе така и в България.
    Един кандидат червена и зелена бюлетина

    Коментиран от #26, #27

    22:47 18.03.2026

  • 25 Мисирки за "чудо и приказ"

    2 0 Отговор
    Чудо в Северна Корея! Направо за малко да свалят Ким от власт на тези избори.

    22:52 18.03.2026

  • 26 след 1989

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "През 1981":

    стана много хубаво. Няма значение как гласуваш, печели този, който е удобен на Запада. Не знам как стават тези работи, обаче резултатът се получава. Няколко пъти ГЕРБ беше свалян от власт с многохилядни протести в цяла Бълтария и пак печелеше избори. Как става тази работа, ако не с манипулации? И каква е разликата между България и Северна Корея, освен тази, че Северна Корея е държава, с която всички се съобразяват, а България е колония, с която всички се подиграват?

    22:53 18.03.2026

  • 27 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "През 1981":

    Еми в САЩ как е? Там е двупартийна системата..Или за единия или за другия...Трети избор немаш...В Корея е един...САЩ са с една стъпка пред Северна Корея:)))) щом имат двама

    22:59 18.03.2026

  • 28 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Това с изтребването на добитъка не беше ли в България? Където хората ревеха пред камерите?

    23:03 18.03.2026

  • 29 Ха Ха

    0 0 Отговор
    Най-опасни са враговете с партиен билет - те трябва да се издирват. Знаем какво направиха такива лицемери след 10.11.1989 в БГ - основаха СДС и взеха да квичат за лустрация. Най-верни се оказаха комунистите без партиен билет

    23:07 18.03.2026

  • 30 .....

    1 0 Отговор
    как може в една държава някой да управлява повече от два мандата. това не мога да си го обясня, не е нормално....

    23:08 18.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания