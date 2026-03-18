Невиждано чудо в Северна Корея! За първи път не всички гласуваха за Ким Чен-ун

В статистическо "чудо", което изпълни социалните мрежи с черен хумор, севернокорейският лидер Ким Чен-ун си осигури победа на 15-ото Върховно народно събрание с почти невъзможните 99,93% гласове, пише Wion.

Това цифра, различна от 99,99% избирателна активност.

Докато Работническата партия твърди, че е получила 99,93% от общия брой гласове, държавната медия KCNA направи безпрецедентен ход, като призна 0,07% несъгласие. Това е първият път, когато гласовете "Не" биват допуснати от 1957 г. насам.

Числата накараха потребителите в интернет да пощуреят, като потребителите в X се пошегуваха за "летен спад на населението" за смелите 0,07%.

На изборите, проведени за избиране на членове на 15-то Върховно народно събрание - законодателния орган на страната, гласува почти всеки, имащ такова право.

Според официалните данни само малка част - 0,0037%, не са могли да гласуват, защото са били в чужбина или на море. Още по-малък дял - 0,00003%, са се въздържали.

Резултатът от гласуването беше също толкова убедителен. От гласувалите 99,93% подкрепиха кандидатите, а едва 0,07% гласуваха против.

Кои обаче са тези 0,07%? Северна Корея допуска гласове с "Не" за първи път от 69 години.

Тази цифра, колкото и малка да е, се откроява по друга причина. За първи път от 1957 г. насам севернокорейските държавни медии признават да има опозиция - колкото и малка да е тя - на избори за Върховно народно събрание.

Външни наблюдатели отдавна описват тези избори като строго контролирани упражнения, а не като конкурентен вот. Но дори и в този контекст признаването на несъгласие, колкото и незначително да е то, е необичайно.

Числото предизвика буря от мемета в социалните мрежи, като хората се шегуваха за съдбата на въпросните 0,07%, които не са гласували за върховния лидер на Северна Корея Ким Чен-ун.

"Минута мълчание за 0,07%", написа един потребител. Друг се пошегува: "Тези 0,07% току-що станаха най-издирваните хора в страната".

"Бог чака да приеме 0,07%, които не са гласували за него", отбеляза трети.