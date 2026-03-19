Големи китайски компании искат да купят руски петрол

Големите китайски петролни компании може да проявят интерес към закупуването на петрол от Русия, което би позволило както на Китай, така и на Русия да се възползват от решението на САЩ от 12 март за временно отменяне на санкциите срещу руския петрол, блокиран в морето.

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

Пет търговски източника съобщиха на Ройтерс на 1 март, че големите китайски петролни компании Sinopec и PetroChina са отправили запитвания към доставчици относно възможни покупки на руски петрол, за да смекчат недостига на доставки, причинен от войната в Близкия изток.

Източници съобщиха на Ройтерс, че тези покупки ще бъдат първите, които компаниите правят на руски петрол от ноември 2025 г. насам, а два източника посочиха, че покупките "вероятно са предстоящи".

Източник, ангажиран в търговията с руски петрол и запознат с търговските операции на PetroChina, съобщи на Ройтерс, че компаниите биха могли да се опитат да закупят петрол от посредници или търговци, които вече разполагат със запаси от петрол с руски произход.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент в момента се търгуват на цена от 109,68 долара за барел, а такива високи цени, ако се запазят, биха могли да обърнат тенденцията на над една година на намаляващи приходи от руски петрол, както отбеляза ISW.

ISW продължава да оценява, че решението на САЩ за временно отменяне на санкциите срещу Русия ще бъде от полза за руската военна икономика, като ще позволи на Русия да продължи да финансира войната си в Украйна в краткосрочен план.

Временното облекчаване на санкциите би могло да даде възможност на Китай да закупува стоки от Русия на по-ниски цени.

Руските сили продължават кампанията си за въздушно прекъсване на комуникациите на бойното поле (BAI) срещу украински военни и граждански цели в непосредствения тил и тестват алтернативи на Starlink за управление на дронове.

Европейските съюзници на Украйна продължават да предоставят помощ на страната, включително подкрепа за отбранителната промишлена база на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна е изпратила 201 военни експерти, за да подпомогнат страните от Близкия изток в отбраната им срещу ударите с ирански дронове "Шахед", и че украинската отбранително-промишлена база е готова да подкрепи усилията за противовъздушна отбрана в региона.

Руските сили наскоро напреднаха в близост до Славянск и Покровск.

Руските сили изстреляха 147 дрона срещу Украйна, включително в областите Чернигов, Миколаив и Одеса.