Големи китайски компании искат да купят руски петрол

Големите китайски петролни компании може да проявят интерес към закупуването на петрол от Русия, което би позволило както на Китай, така и на Русия да се възползват от решението на САЩ от 12 март за временно отменяне на санкциите срещу руския петрол, блокиран в морето.
Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).
Пет търговски източника съобщиха на Ройтерс на 1 март, че големите китайски петролни компании Sinopec и PetroChina са отправили запитвания към доставчици относно възможни покупки на руски петрол, за да смекчат недостига на доставки, причинен от войната в Близкия изток.
Източници съобщиха на Ройтерс, че тези покупки ще бъдат първите, които компаниите правят на руски петрол от ноември 2025 г. насам, а два източника посочиха, че покупките "вероятно са предстоящи".
Източник, ангажиран в търговията с руски петрол и запознат с търговските операции на PetroChina, съобщи на Ройтерс, че компаниите биха могли да се опитат да закупят петрол от посредници или търговци, които вече разполагат със запаси от петрол с руски произход.
Фючърсите на суровия петрол тип Брент в момента се търгуват на цена от 109,68 долара за барел, а такива високи цени, ако се запазят, биха могли да обърнат тенденцията на над една година на намаляващи приходи от руски петрол, както отбеляза ISW.
ISW продължава да оценява, че решението на САЩ за временно отменяне на санкциите срещу Русия ще бъде от полза за руската военна икономика, като ще позволи на Русия да продължи да финансира войната си в Украйна в краткосрочен план.
Временното облекчаване на санкциите би могло да даде възможност на Китай да закупува стоки от Русия на по-ниски цени.
Руските сили продължават кампанията си за въздушно прекъсване на комуникациите на бойното поле (BAI) срещу украински военни и граждански цели в непосредствения тил и тестват алтернативи на Starlink за управление на дронове.
Европейските съюзници на Украйна продължават да предоставят помощ на страната, включително подкрепа за отбранителната промишлена база на Украйна.
Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна е изпратила 201 военни експерти, за да подпомогнат страните от Близкия изток в отбраната им срещу ударите с ирански дронове "Шахед", и че украинската отбранително-промишлена база е готова да подкрепи усилията за противовъздушна отбрана в региона.
Руските сили наскоро напреднаха в близост до Славянск и Покровск.
Руските сили изстреляха 147 дрона срещу Украйна, включително в областите Чернигов, Миколаив и Одеса.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
07:11 19.03.2026
2 Софиянец
Русия прави бизнес с цял свят, дори с "партньорите" на клоуна, а украйна проси от където може, бухахаха
07:14 19.03.2026
3 Опааа
07:17 19.03.2026
4 Мишел
Всеки купува това, което му е най- изгодно.
Коментиран от #8
07:23 19.03.2026
5 ТАЗИ СТАТИЯ
07:25 19.03.2026
6 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
Коментиран от #10, #13
07:28 19.03.2026
7 Каунь
07:29 19.03.2026
8 Бомж
До коментар #4 от "Мишел":Ти като си толкова умен и знаещ, защо си на такава ниска заплата?
07:30 19.03.2026
9 Хаха
07:30 19.03.2026
10 НЕГРАМОТНИК
До коментар #6 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":Майка ти да ти беше купила една граматика навремето.
07:32 19.03.2026
11 Хохохо
07:32 19.03.2026
12 Ко стана ..
07:33 19.03.2026
13 Госあ
До коментар #6 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":ха ха ха ха ха
07:36 19.03.2026
14 Ххахахах
07:39 19.03.2026
15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #20
07:47 19.03.2026
16 Госあ
07:48 19.03.2026
17 Ватманяк
07:51 19.03.2026
18 Госあ
07:53 19.03.2026
19 Първо
07:58 19.03.2026
20 Конникът без глава
До коментар #15 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":САЩ не разреши, а клекна. Хахаха.
Коментиран от #25
07:58 19.03.2026
21 ех журналя
Текст - Могат да проявят интерес
08:02 19.03.2026
22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
08:02 19.03.2026
23 Ка Путин
08:04 19.03.2026
24 Путин
08:27 19.03.2026
25 Я пъ тоа
До коментар #20 от "Конникът без глава":Бомби аятоласите до откат САЩ....лее се аятоласи кръв, не американска....кой ли кляка
Коментиран от #27
08:29 19.03.2026
26 а бг-тата..
08:30 19.03.2026
27 Аха, Тръмп каза ,че ги е
До коментар #25 от "Я пъ тоа":победил вече тотално, разгромил окончателно и затова цената на нефта скача.😃
08:42 19.03.2026