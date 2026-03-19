Големи китайски компании искат да купят руски петрол
  Тема: Украйна

Големи китайски компании искат да купят руски петрол

19 Март, 2026 07:10 1 731 27

Временното облекчаване на санкциите би могло да даде възможност на Китай да закупува стоки от Русия на по-ниски цени

Големи китайски компании искат да купят руски петрол - 1
Големите китайски петролни компании може да проявят интерес към закупуването на петрол от Русия, което би позволило както на Китай, така и на Русия да се възползват от решението на САЩ от 12 март за временно отменяне на санкциите срещу руския петрол, блокиран в морето.

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

Пет търговски източника съобщиха на Ройтерс на 1 март, че големите китайски петролни компании Sinopec и PetroChina са отправили запитвания към доставчици относно възможни покупки на руски петрол, за да смекчат недостига на доставки, причинен от войната в Близкия изток.

Източници съобщиха на Ройтерс, че тези покупки ще бъдат първите, които компаниите правят на руски петрол от ноември 2025 г. насам, а два източника посочиха, че покупките "вероятно са предстоящи".

Източник, ангажиран в търговията с руски петрол и запознат с търговските операции на PetroChina, съобщи на Ройтерс, че компаниите биха могли да се опитат да закупят петрол от посредници или търговци, които вече разполагат със запаси от петрол с руски произход.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент в момента се търгуват на цена от 109,68 долара за барел, а такива високи цени, ако се запазят, биха могли да обърнат тенденцията на над една година на намаляващи приходи от руски петрол, както отбеляза ISW.

ISW продължава да оценява, че решението на САЩ за временно отменяне на санкциите срещу Русия ще бъде от полза за руската военна икономика, като ще позволи на Русия да продължи да финансира войната си в Украйна в краткосрочен план.

Временното облекчаване на санкциите би могло да даде възможност на Китай да закупува стоки от Русия на по-ниски цени.

Руските сили продължават кампанията си за въздушно прекъсване на комуникациите на бойното поле (BAI) срещу украински военни и граждански цели в непосредствения тил и тестват алтернативи на Starlink за управление на дронове.

Европейските съюзници на Украйна продължават да предоставят помощ на страната, включително подкрепа за отбранителната промишлена база на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна е изпратила 201 военни експерти, за да подпомогнат страните от Близкия изток в отбраната им срещу ударите с ирански дронове "Шахед", и че украинската отбранително-промишлена база е готова да подкрепи усилията за противовъздушна отбрана в региона.

Руските сили наскоро напреднаха в близост до Славянск и Покровск.

Руските сили изстреляха 147 дрона срещу Украйна, включително в областите Чернигов, Миколаив и Одеса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 2 Отговор
    Путин и Тръмп ще направят пачки а ЕС ще плати сметката.

    07:11 19.03.2026

  • 2 Софиянец

    32 2 Отговор
    Зеля пак ще плачка в ъгъла 😂

    Русия прави бизнес с цял свят, дори с "партньорите" на клоуна, а украйна проси от където може, бухахаха

    07:14 19.03.2026

  • 3 Опааа

    21 1 Отговор
    Слава! 🇷🇺

    07:17 19.03.2026

  • 4 Мишел

    26 2 Отговор
    Китай купува непрекъснато, от десетилетия, руски петрол в големи количества.
    Всеки купува това, което му е най- изгодно.

    Коментиран от #8

    07:23 19.03.2026

  • 5 ТАЗИ СТАТИЯ

    5 11 Отговор
    Е от серията ТЪПА ПРОПАГАНДА

    07:25 19.03.2026

  • 6 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    2 18 Отговор
    РАЗРЕШИХА на Китай да копуват петрол от Путин...

    Коментиран от #10, #13

    07:28 19.03.2026

  • 7 Каунь

    20 2 Отговор
    Руси и китайци имат хиляди км граница и Ко се пише за санкции е ава гъ.а отделно има тръбопроводи. Американците си заврат санкциите на топло задно място

    07:29 19.03.2026

  • 8 Бомж

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Ти като си толкова умен и знаещ, защо си на такава ниска заплата?

    07:30 19.03.2026

  • 9 Хаха

    14 2 Отговор
    Никой няма нужда от разрешение от издънките сащ. А Русия вече ще си продава ресурсите само след сключване на 10 годишен договор с предплата за 5 години.

    07:30 19.03.2026

  • 10 НЕГРАМОТНИК

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Майка ти да ти беше купила една граматика навремето.

    07:32 19.03.2026

  • 11 Хохохо

    2 9 Отговор
    Демек Китай ще трябва да плаща в долари .

    07:32 19.03.2026

  • 12 Ко стана ..

    13 2 Отговор
    Русия спечели от войната в Иран. Санкциите работят, само за Европа, отслабиха Европа, много яко.

    07:33 19.03.2026

  • 13 Госあ

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    ха ха ха ха ха

    07:36 19.03.2026

  • 14 Ххахахах

    4 5 Отговор
    Китай ще пита 🐮🐮🐄 от кого да си купят петрол хайахахйа

    07:39 19.03.2026

  • 15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 7 Отговор
    РАЗРЕШИ на СИ и ПУТИН да търгуват с петрол

    Коментиран от #20

    07:47 19.03.2026

  • 16 Госあ

    10 1 Отговор
    Всъщност, за 2024 и 2025 Русия измести Саудитска Арабия като най голям доставчик на петрол за Китай. Силата на Сибир работи на пълен капацитет, а строежа на втората тръба към Синдзян е започнал. Руснаците действително продават на по-ниски цени за Китай, но това се базира на дългосрочните договори и предвидени доставки, което е съвсем в реда на нещата за този тип търговия. Освен това Китай пое риска да понесе санкциите към различни китайски компании за тези доставки, както и по-скъпите застраховки.

    07:48 19.03.2026

  • 17 Ватманяк

    8 0 Отговор
    Те са го купили вече, претоварват и разтоварват.

    07:51 19.03.2026

  • 18 Госあ

    12 0 Отговор
    Наскоро разбрах, че европейската научна програма Хоризонт е издала забрани за участието на Китай като международен партньор. Европейците цензурират политически не само спорта, но и науката ! Няма да се учудя скоро не само в бивша Украйна но и в ЕС да бъдат забранени руските класици и китайски мислители.

    07:53 19.03.2026

  • 19 Първо

    9 0 Отговор
    Китай не се интересува от санкциите и си купува руски енергоресурси и преди войната в Иран. А тоя институт подвеждащо премълчава че става въпрос за тези китайски фирми които са купували от Иран . А че ще купуват с отстъпка е ясно но отстъпка от сегашната цена която е двойна

    07:58 19.03.2026

  • 20 Конникът без глава

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    САЩ не разреши, а клекна. Хахаха.

    Коментиран от #25

    07:58 19.03.2026

  • 21 ех журналя

    6 0 Отговор
    Заглавие - Искат да купят
    Текст - Могат да проявят интерес

    08:02 19.03.2026

  • 22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 7 Отговор
    Путин ма помоли да продаде малко петрол, че Русия яко го е закъсал....

    08:02 19.03.2026

  • 23 Ка Путин

    0 6 Отговор
    Аз па си мислих че са голяма сила и не им пука от санкциите. Че и приятели даже и заедно уж мачкаме запада. А то се оказа че те мачкат с ду пе Дончовия

    08:04 19.03.2026

  • 24 Путин

    0 4 Отговор
    Скача от радост...Тръмп му разрешил да си поиграем малко с черното злато.

    08:27 19.03.2026

  • 25 Я пъ тоа

    0 6 Отговор

    До коментар #20 от "Конникът без глава":

    Бомби аятоласите до откат САЩ....лее се аятоласи кръв, не американска....кой ли кляка

    Коментиран от #27

    08:29 19.03.2026

  • 26 а бг-тата..

    5 2 Отговор
    Пак стъпиха на кривио,оти ще чекат дъртио джендър урсуль да им докара барело през босфоро на 110 $ барело,а нефтохимо им е само на 500 км от границите на кремля дека вчера беше 47$..а бе будала племе,хитрото ягне цица от две овци..вижте маджарите

    08:30 19.03.2026

  • 27 Аха, Тръмп каза ,че ги е

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Я пъ тоа":

    победил вече тотално, разгромил окончателно и затова цената на нефта скача.😃

    08:42 19.03.2026

