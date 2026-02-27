Историческата местност Петрова нива е превърната в дърводобивен терен, алармира кмет

Историческата местност Петрова нива е превърната в дърводобивен терен, написа в официалната си фейсбук страница кметът на Малко Търново Илиян Янчев. Той е публикувал снимки и видеа, от които се виждат камиони, натоварени с нарязана дървесина, преминаващи по пътя към местността.
Според него заради дейности, свързани с дърводобив, районът и пътят към него са сериозно увредени, с дълбоки коловози и разрушения заради преминаващите камиони.
Той заявява, че не приема национална светиня да бъде третирана като временен дърводобивен терен и настоява за проверка и възстановяване на щетите за сметка на отговорните институции.
Кметът пише също, че не желае писмени обяснения от служители и настоява министърът на земеделието и храните лично да се ангажира със случая. Той алармира, че достъпът до Петрова нива се унищожава пред очите на всички и очаква бързи действия.
В публикацията си Янчев подчертава, че Петрова нива е сред най-свещените места в България и мястото, където е обявено Преображенското въстание - символ на държавност и саможертва, посочва БТА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
11:12 27.02.2026
2 ТРАДИЦИЯТА Е ЖИВА
11:21 27.02.2026
3 Анонимен
11:21 27.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Потурлаците на дъпъсъ
11:24 27.02.2026
6 Актуално!
11:24 27.02.2026
7 Герп боклуци
11:25 27.02.2026
8 ЯСНО!
Дано не съм прав,но живеем в бандитска държава която е разграден двор...!
А уж увеличиха заплатите на МВР,за да бъдат...,,мотивирани"...?!?!
11:27 27.02.2026
9 Преди избори е така...
Мафията си има държава.
11:28 27.02.2026
10 Там
11:33 27.02.2026
11 така е и в америка, австралия, африка
Коментиран от #17
11:34 27.02.2026
12 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
11:34 27.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:38 27.02.2026
14 мерзости
11:43 27.02.2026
15 ПРАВ Е КМЕТА
11:49 27.02.2026
16 ГОСПОДИН КМЕТЕ
11:51 27.02.2026
17 Софийски селянин,
До коментар #11 от "така е и в америка, австралия, африка":Ей това унищожаване на природата и на всичко останало типично по български в Беларус при батька Лукашенко е невъзможно!!
Защото там законите са строги,от което следва че има ред и правила!!
Който не вярва да провери види как изглежда тяхната държава и сбъркана европейска България...
11:59 27.02.2026
18 ...
12:01 27.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Един от Теслим
12:39 27.02.2026