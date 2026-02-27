Новини
България »
Бургас »
Историческата местност Петрова нива е превърната в дърводобивен терен, алармира кмет

Историческата местност Петрова нива е превърната в дърводобивен терен, алармира кмет

27 Февруари, 2026 11:09 1 468 20

  • петрова нива-
  • дърводобив-
  • дървена мафия-
  • дърва

Кметът пише също, че не желае писмени обяснения от служители и настоява министърът на земеделието и храните лично да се ангажира със случая

Историческата местност Петрова нива е превърната в дърводобивен терен, алармира кмет - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Историческата местност Петрова нива е превърната в дърводобивен терен, написа в официалната си фейсбук страница кметът на Малко Търново Илиян Янчев. Той е публикувал снимки и видеа, от които се виждат камиони, натоварени с нарязана дървесина, преминаващи по пътя към местността.

Според него заради дейности, свързани с дърводобив, районът и пътят към него са сериозно увредени, с дълбоки коловози и разрушения заради преминаващите камиони.

Той заявява, че не приема национална светиня да бъде третирана като временен дърводобивен терен и настоява за проверка и възстановяване на щетите за сметка на отговорните институции.

Кметът пише също, че не желае писмени обяснения от служители и настоява министърът на земеделието и храните лично да се ангажира със случая. Той алармира, че достъпът до Петрова нива се унищожава пред очите на всички и очаква бързи действия.

В публикацията си Янчев подчертава, че Петрова нива е сред най-свещените места в България и мястото, където е обявено Преображенското въстание - символ на държавност и саможертва, посочва БТА.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    22 4 Отговор
    Лишите комунисти построиха язовири ,напоителни системи и канали залесиха милиони декари гори и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    11:12 27.02.2026

  • 2 ТРАДИЦИЯТА Е ЖИВА

    18 0 Отговор
    ТОВА СА ДНЕШНИТЕ ХАЙДУЦИ.МАЛКА РАЗЛИКА-ОНИЯ СА СЪЗДАВАЛИ ДЪРЖАВАТА , А ДНЕШНИТЕ Я РАЗГРАБВАТ

    11:21 27.02.2026

  • 3 Анонимен

    15 4 Отговор
    А като се поразтърсиш за т. нар. "евроцървули", излиза че всичките са с комунистическа жилка.

    11:21 27.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Потурлаците на дъпъсъ

    12 0 Отговор
    Такова ха ма ма та на българската гора

    11:24 27.02.2026

  • 6 Актуално!

    5 2 Отговор
    Историческата местност Петроханова нива е превърната в сектантско-педофилски терен, алармира кмет...!

    11:24 27.02.2026

  • 7 Герп боклуци

    14 0 Отговор
    Пак да гласувате за герб и гробищата бяха изринали в едно населено място

    11:25 27.02.2026

  • 8 ЯСНО!

    13 0 Отговор
    И за тоя кмет,скоро ще прочетем,че са му запалили колата...
    Дано не съм прав,но живеем в бандитска държава която е разграден двор...!
    А уж увеличиха заплатите на МВР,за да бъдат...,,мотивирани"...?!?!

    11:27 27.02.2026

  • 9 Преди избори е така...

    10 0 Отговор
    Ден година храни....


    Мафията си има държава.

    11:28 27.02.2026

  • 10 Там

    5 2 Отговор
    Някъде наблизо е гробницата на Бастет! Както и някои от тайниците на Вълчан войвода!

    11:33 27.02.2026

  • 11 така е и в америка, австралия, африка

    3 0 Отговор
    пожари, лесовъдство, дърводобив . половината джунгла е унищожена . но е нормално . дърва трябват . при нас горите са 70 процента от страната . всичко е с наблюдаване и корекции . всеки парк, писта, къмпинг и гора си има служба лесничейска . Ходят въоръжени , ловджии са . рибари . повечето заслони , хижи и пейки и маси са от дървета . секат, сглобяват , лакират . не са от пластмаса или от тухли от отпадъци . дървесината е незаменима .

    Коментиран от #17

    11:34 27.02.2026

  • 12 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    1 6 Отговор
    Няма ги вече горските НПО рейнджъри начело с лама Калушев да пазят природата от бракониери и дървосекачи.

    11:34 27.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    А Цънци чете лекции в СУ🤔

    11:38 27.02.2026

  • 14 мерзости

    3 0 Отговор
    невиждани, небивали безобразия с най-грозни кощунства с/у човека и Бога, срив и потрес е вредом на територията кат нивга до днес....

    11:43 27.02.2026

  • 15 ПРАВ Е КМЕТА

    4 0 Отговор
    НЕ СЕ НАКРАДОХА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ ТОЕС ГРОБ И ДВЕТЕ ПРАСЕТА .

    11:49 27.02.2026

  • 16 ГОСПОДИН КМЕТЕ

    3 0 Отговор
    РЕШЕНИЕТО 7/62/25 ПРОИЗВОДСТВО 1933г. ПРОБИВА ТИКВИ,ПРАСЕТА,МАФИОТИ,НЕМСКИ КАСКИ И НАЙ ВЕЧЕ ТИКВИ.

    11:51 27.02.2026

  • 17 Софийски селянин,

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "така е и в америка, австралия, африка":

    Ей това унищожаване на природата и на всичко останало типично по български в Беларус при батька Лукашенко е невъзможно!!
    Защото там законите са строги,от което следва че има ред и правила!!
    Който не вярва да провери види как изглежда тяхната държава и сбъркана европейска България...

    11:59 27.02.2026

  • 18 ...

    3 0 Отговор
    Кво пише в Наказателния Кодекс?

    12:01 27.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Един от Теслим

    0 0 Отговор
    Този още ли е кмет?

    12:39 27.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове