Spotify ви съдейства за посмъртен плейлист - пусна на пазара урна за кремация с Bluetooth високоговорител

Стрийминг услугата Spotify, в партньорство с марката за напитки Liquid Death, пусна урна за кремация с Bluetooth високоговорител. Устройството ще бъде в лимитирана серия, като планираните бройки ще бъдат 150.

Ключовата характеристика на устройството е възможността за създаване на персонализиран „плейлист след смъртта“ в Spotify. За да направят това, потребителите трябва да попълнят кратка анкета, състояща се от няколко въпроса. Музикалните предпочитания на потребителя също се вземат предвид при създаването на плейлиста. Този плейлист се синхронизира с високоговорителя. Създателите на устройството твърдят, че по този начин „покойникът ще може да слуша любимите си мелодии завинаги“.

Устройството струва $495. Диаметърът му е 188 мм, а височината му е 290 мм. Високоговорителят е вграден в капака на урната. В нормалното си положение той възпроизвежда музика в контейнера. Високоговорителят извежда мощност 3 W, а капацитетът на батерията е 700 mAh. Устройството е водоустойчиво по стандарт IP67. За стрийминг на музика се използва Bluetooth 5.2.