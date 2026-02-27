Новини
Spotify ви съдейства за посмъртен плейлист - пусна на пазара урна за кремация с Bluetooth високоговорител

27 Февруари, 2026 11:14 494 2

Устройството струва $495

Spotify ви съдейства за посмъртен плейлист - пусна на пазара урна за кремация с Bluetooth високоговорител - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Стрийминг услугата Spotify, в партньорство с марката за напитки Liquid Death, пусна урна за кремация с Bluetooth високоговорител. Устройството ще бъде в лимитирана серия, като планираните бройки ще бъдат 150.

Ключовата характеристика на устройството е възможността за създаване на персонализиран „плейлист след смъртта“ в Spotify. За да направят това, потребителите трябва да попълнят кратка анкета, състояща се от няколко въпроса. Музикалните предпочитания на потребителя също се вземат предвид при създаването на плейлиста. Този плейлист се синхронизира с високоговорителя. Създателите на устройството твърдят, че по този начин „покойникът ще може да слуша любимите си мелодии завинаги“.

Устройството струва $495. Диаметърът му е 188 мм, а височината му е 290 мм. Високоговорителят е вграден в капака на урната. В нормалното си положение той възпроизвежда музика в контейнера. Високоговорителят извежда мощност 3 W, а капацитетът на батерията е 700 mAh. Устройството е водоустойчиво по стандарт IP67. За стрийминг на музика се използва Bluetooth 5.2.


  • 1 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Слафчо да си я поръча и да си сложи тайсън кючек в плейлиста и шат на патката главата

    11:26 27.02.2026

  • 2 БПЦ

    0 0 Отговор
    Плейлист с траурни песни ще излезе по-евтино от участие на поп на живо, обаче със свещички за торта няма да стане. Пак ще трябва да купите от църквата.

    11:48 27.02.2026