Иван Иванов: Неуместно е да се повишава цената на водата в момент, когато държавата се опитва да ограничи инфлацията

Иван Иванов: Неуместно е да се повишава цената на водата в момент, когато държавата се опитва да ограничи инфлацията

27 Февруари, 2026 11:20 670 14

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Решението за евентуално увеличение на цената на водата не е "заложена бомба" от редовното правителство, а възможност, дадена от Комисия за енергийно и водно регулиране на ВиК-операторите. Това заяви в кулоарите на парламента бившият министър на регионалното развитие и благоустройството и депутат от БСП-Обединена левица Иван Иванов, цитиран от news.bg.

Той отговори на обвинения от страна на "Продължаваме промяната - Демократична България", че увеличението на цените е резултат от действия на предходния редовен кабинет. "Никаква бомба не сме залагали", подчерта Иванов и уточни, че решението на КЕВР е давало опция за повишаване на цените, но не е било задължително.

По думите му по време на редовното правителство той и председателят на ресорната парламентарна комисия са отправили призив към ВиК-дружествата да не пристъпват към увеличение - призив, с който операторите са се съобразили. "И нищо не пречи сега да се направи същото", заяви той, като призова политическото ръководство на МРРБ отново да апелира към ВиК-операторите да не се възползват от възможността за поскъпване.

Иванов определи като "крайно неуместно" повишаването на цената на водата в момент, когато държавата се опитва да ограничи инфлацията и ценовия натиск върху гражданите. Той посочи, че в някои региони увеличението би било драстично, при положение че качеството на услугата не е на необходимото ниво.

Бившият министър подчерта, че предстоят сериозни инвестиции във ВиК-сектора по програма "Околна среда" и Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му са подписани договори за над 1 млрд. лева с Министерството на околната среда и водите, а общата необходима сума за реформи в сектора възлиза на 3,7 млрд. лева, заложени в проектобюджета за 2026 г., който не е бил приет.

Иванов отхвърли и твърденията, че Националният борд по водите е провел само едно заседание. Според него бордът е заседавал над 10 пъти и са били изготвени доклади и конкретни мерки за реформи в сектора.
По отношение на евентуални искания за оставки във ВиК-холдинга, той заяви, че това е в правомощията на ресорния министър, но ако мотивът е повишаването на цената на водата, "по-разумно е да се проведе разговор и да се изчака подходящ момент".

"В момента е социално оправдано да не се увеличава цената на водата. Това е мярка в защита на българските граждани", заключи Иванов.


България
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уместно е само да се

    7 1 Отговор
    Вдига данък смет !!!

    Защото пълни нашите джобове...

    11:32 27.02.2026

  • 2 Неуместно е да се повишава цена на вода

    15 0 Отговор
    пък уместно е да се повишава цената на тока

    аман от връмбари
    нищоправещи

    11:36 27.02.2026

  • 3 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    16 2 Отговор
    Не думай, ва бастун! А сектата на лама Гюро само ще констатирете, вместо да вземете мерки срещу монополите кръвопойци!

    Коментиран от #5

    11:37 27.02.2026

  • 4 честен ционист

    5 5 Отговор
    Централата на Skynet пие много вода, която Ганчо ще трябва да плати от джоба си, а плевенчани ще трябва да се бръкнат и за парфюми това лято, за да скрият вонята.

    11:38 27.02.2026

  • 5 ,Не се притеснявай....

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    ..."пазарът ще регулира" всичко!

    11:39 27.02.2026

  • 6 Стига геноцид!

    12 1 Отговор
    36 години вие "политици " грабите обикновените хора, всички министри и депутати независимо от кои партии, сглобки и коалиции са, умишлено и целенасочено въвеждат увеличения на всички стоки и услуги.

    11:39 27.02.2026

  • 7 разумен човек

    3 0 Отговор
    главче и денкоооу не виждаха инфлация 6 години . затова резултатите от планираните дейности финансирани са полувинчати . половината са демагогия . украсят ораторството . после няма дейност . елените са в кал . вода нямат 300 000 бегейци и помаци . при силен дъжд се наводняват по 30 села и бедстват . тръбите 50 процента не са подменяни никога . в германия е различно . ешмички, водопади, фунтани , басейни повечко .

    11:40 27.02.2026

  • 8 Водопатка

    9 0 Отговор
    Всичко се вдигна двойно още миналата година по това време, като поискаха извънреден доклад за еврозоната. Този пак се прави на луд.

    11:41 27.02.2026

  • 9 Дориана

    6 6 Отговор
    Това са заложените мини от коалиция Магнитски. Трябва да има оставки във всички завладени институции От Борисов, Пеевски и от техните съюзници ИТН и БСП ОЛ. Тези завладени институции са носители и проводници на корупция, която трябва да бъде унищожена.

    11:49 27.02.2026

  • 10 ЛАМЯ ПЕЕВСКИ

    3 0 Отговор
    Аз вода не пия. Само кръвчица

    11:59 27.02.2026

  • 11 зъб

    5 0 Отговор
    в момента вода има да ни удави....лошото е че алчните ВИК дружества не харчат пари за възобновяване на преносната система...

    12:02 27.02.2026

  • 12 МУТРИТЕ ВЪН!

    2 0 Отговор
    Да се клати правителството през цените е филм, който вече сме гледали.
    Спомняте си растящата цена на олиото през март 2022 г., нали?

    Коментиран от #14

    12:27 27.02.2026

  • 13 Даката

    1 1 Отговор
    Сега се опитайте да ги разберете русофилите, стоящи зад тези поскъпвания, това е перфектно създадено, за появата на "месията" Румен Радев и кликата му от руски партии-пионки, защото ако цените са нормални няма да има същия ефект върху хората.. друго си е да се пипнат електромерите, водата и всичко най-необходимо, за да гласуват "правилно"... нищо че русофила безподобен Радев, източва държавата ни с подставените му пионки, подписващи договори, като този с "Боташ", заробващ ни за 13 години. Как някой би гласувал, за това русофилско същество, след като се знае, че е предател на българските интереси.

    А можеше да имаме лустрация навремето и руските пионки, като Румен Радев да изтекат в канала.

    12:37 27.02.2026

  • 14 Даката

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "МУТРИТЕ ВЪН!":

    Искаш да кажеш русофилите вън, защото всичкото което се случва в българия и цените е сценарий на русофилските предатели, целящи това да се отрази благоприятно на Румен Радев.

    12:41 27.02.2026

