Иван Иванов: Неуместно е да се повишава цената на водата в момент, когато държавата се опитва да ограничи инфлацията

Решението за евентуално увеличение на цената на водата не е "заложена бомба" от редовното правителство, а възможност, дадена от Комисия за енергийно и водно регулиране на ВиК-операторите. Това заяви в кулоарите на парламента бившият министър на регионалното развитие и благоустройството и депутат от БСП-Обединена левица Иван Иванов, цитиран от news.bg.
Той отговори на обвинения от страна на "Продължаваме промяната - Демократична България", че увеличението на цените е резултат от действия на предходния редовен кабинет. "Никаква бомба не сме залагали", подчерта Иванов и уточни, че решението на КЕВР е давало опция за повишаване на цените, но не е било задължително.
По думите му по време на редовното правителство той и председателят на ресорната парламентарна комисия са отправили призив към ВиК-дружествата да не пристъпват към увеличение - призив, с който операторите са се съобразили. "И нищо не пречи сега да се направи същото", заяви той, като призова политическото ръководство на МРРБ отново да апелира към ВиК-операторите да не се възползват от възможността за поскъпване.
Иванов определи като "крайно неуместно" повишаването на цената на водата в момент, когато държавата се опитва да ограничи инфлацията и ценовия натиск върху гражданите. Той посочи, че в някои региони увеличението би било драстично, при положение че качеството на услугата не е на необходимото ниво.
Бившият министър подчерта, че предстоят сериозни инвестиции във ВиК-сектора по програма "Околна среда" и Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му са подписани договори за над 1 млрд. лева с Министерството на околната среда и водите, а общата необходима сума за реформи в сектора възлиза на 3,7 млрд. лева, заложени в проектобюджета за 2026 г., който не е бил приет.
Иванов отхвърли и твърденията, че Националният борд по водите е провел само едно заседание. Според него бордът е заседавал над 10 пъти и са били изготвени доклади и конкретни мерки за реформи в сектора.
По отношение на евентуални искания за оставки във ВиК-холдинга, той заяви, че това е в правомощията на ресорния министър, но ако мотивът е повишаването на цената на водата, "по-разумно е да се проведе разговор и да се изчака подходящ момент".
"В момента е социално оправдано да не се увеличава цената на водата. Това е мярка в защита на българските граждани", заключи Иванов.
