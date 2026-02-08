Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мъск: Време е за мащабно завръщане на Луната

Мъск: Време е за мащабно завръщане на Луната

8 Февруари, 2026 15:55 1 633 82

  • луна-
  • елон мъск-
  • посещение

Изминали са 66 години от първото кацане на човек на Луната

Мъск: Време е за мащабно завръщане на Луната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Основателят на SpaceX - Илон Мъск вярва, че е дошло времето за мащабно завръщане на Луната.

„Време е за мащабно завръщане на Луната“, написа Мъск на страницата си в социалните медии X.

Предприемачът коментира публикация на друг потребител, който посочва, че са изминали приблизително 66 години между първия полет на самолет (1903 г.) и първото кацане на човек на Луната (1969 г.).


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 12 Отговор
    За да се завърнат на Луната -
    трябва да да били вече там❗

    15:59 08.02.2026

  • 4 Е нали на марс ше ходи мъска

    25 8 Отговор
    Даже беше казал че до 2030 трябва да прати 1 милион човека на марс😂😂😂😂😂което прави 50 000 полета до марс със средно 20 човека на борда за следващите 4 години което прави грубо по над 1000 полета месечно и то без нито 1 авария или взрив на ракета носител което е невъзможно

    Коментиран от #81

    15:59 08.02.2026

  • 5 Тръмп

    8 12 Отговор
    САЩ ще колонизират Марс!

    16:00 08.02.2026

  • 6 си дзън

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Взели са двигателя от Т-99 - летящият танк с ядрен двигател.

    16:00 08.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    23 8 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Моят телефон има по голяма памет от всички компютри на НАСА през шейсетте години

    16:01 08.02.2026

  • 9 Интересно ми е какво ше търси мъск там

    14 5 Отговор
    Нали са били преди 70 години и от тогава все пари немали🤣🤣🤣🤣или ултиматума от извънземните вече е изтекъл времево и пак ше ходат да дират камъни там.....

    16:02 08.02.2026

  • 10 Баба Гошка

    22 8 Отговор
    вЕрваме Ви, смешшници измамни, че сте били на луната в холиууд. Да ви натоваряг вси милиардери и еднопосочно да ви изстреллят натам и с 200 по 100 да ви се наблъскаа ракетата у луната и кратера да се нарече милиардерската дуппкка и никога повече да не се позволи такова разслояване на една шепа милиардери и милиони уупоени бездоммници, спящи в кашони и по паркинги.

    16:03 08.02.2026

  • 11 да питам

    8 14 Отговор
    верно ли най-новата руска космическа станция е катастрофирала на луната ?

    16:03 08.02.2026

  • 13 Дмитрий Рогозин, батута

    11 8 Отговор
    Русия може помогне със сламени батути и УКВ транзистори !!! 😆

    16:03 08.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Преди 66 години е 1960 г.Това е било много тайна мисия.

    Коментиран от #27

    16:03 08.02.2026

  • 15 Тома

    22 2 Отговор
    Мъск ако е мъж първо трябва да изпрати на луната 240 български депутати за да му кажем евала че ни отърва

    16:04 08.02.2026

  • 16 Юрий Гагарин, космонавт

    8 17 Отговор
    Аз съм първия космонафт !!!
    За жалост ми се счупи фотоапаратчето, изпуснах го но пода в Мосфильм......

    16:06 08.02.2026

  • 18 ужас

    21 8 Отговор
    Кога сте били на луната, та ще се завръщате пак. Аааа, когато правехте снимките в холивуд с люлеещото се знаме ли.

    16:08 08.02.2026

  • 19 Слънчасалия

    11 4 Отговор
    Тесльо.Имам билет до Марс и с нетърпение очаквам да отлетим.

    16:10 08.02.2026

  • 21 Явно отдавна се возиш

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На Руската Ракета .

    Затова си цъфнал като Червен Розичка .

    16:14 08.02.2026

  • 23 1234

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Руснаците първи доставиха лунна проба, много преди американците. И даже разхождаха луноход по луната.

    Коментиран от #52, #73

    16:16 08.02.2026

  • 25 Юрий Гагарин, космонавт

    7 8 Отговор

    До коментар #22 от "1234":

    ".. ще..."

    В космонавтиката и нАуката няма ЩЕ !!!
    Ще имат руснаците и комунистите, затова са на ниво магарета, батути и картинки пред Американското посолство 😁

    16:18 08.02.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Така е когато четеш БЕЗ РАЗБИРАНЕ-❗
    " .... са изминали приблизително 66 години между първия полет на самолет (1903 г.)
    и първото кацане на човек на Луната като (1969.г.)"

    16:21 08.02.2026

  • 28 Фокс

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Може и да си прав но преди толкова години да са ходили а сега не може да кацнат там и да направят поне една база . Всичко това е много странно

    Коментиран от #30

    16:21 08.02.2026

  • 29 айсикт

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Приятел в смартфона, който държиш в ръцете си има 1 руско откритие и 10 изобретения. Виж за какво получи нобелова награда през 2000 г руския физик ЖОРЕС АЛФЕРОВ. За създаването на свръхбързия транзистор. Без него нямаше да има нито смартфони, нито сателитни връзки.

    Коментиран от #53

    16:23 08.02.2026

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Фокс":

    може би ти хващам мисълта , и честно да ти кажа при положение че има ПОЧТИ безкрай число планети , както твърдят учените , ми се струва твърде НАУЧНО да се изразя , че не сме сами във Вселената! още повече , че всичко ни е готово-храна , вода , въглероди да стигнем до Луната и там хелийй да я прескочим//логиката говори , че ние сме ОТГЛЕДАНИ

    Коментиран от #33

    16:27 08.02.2026

  • 33 Логиката говори че

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Човек е ограничен да си стойна планетата земя и да не ходи по Космос и планети да прави злини и да разпространява малоумието си

    16:38 08.02.2026

  • 34 Чакай, чакай,

    7 1 Отговор
    всичко по ред, първо Марс нали така каза, хи, хи…

    16:39 08.02.2026

  • 35 Усраула Лайненс

    8 1 Отговор
    тоя па
    нали изстрелваш 20та ракета и до сега си постигнал полет 500 метра и 1 минута
    и твоите служители цвърчат неистово че изобщо твоята тенекия не е гръмнала на замята да ги изтрепа

    16:41 08.02.2026

  • 38 Дмитрий Рогозин, батута

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "кой му дреме":

    Преди Четири Года и аз се смях и предлагах слама и батути на Мъск. Днес вече предлагам сироп на улицата и гледам как Спейс Х уцелва петаче при приземяването си.

    16:45 08.02.2026

  • 39 Някой

    5 1 Отговор
    Мъск уж щеше да ходи на екскурзия до Марс. Сега страно вместо екскурзия да Марс, ще се завръща на Луната.
    Какво ще спечели човечеството от завръщането на Луната? Безмислено прахосване на огромни ресурси, ресурси, с които Земята може да стане Рай за всички хора, а не като сега само за 1 млн КЪСМЕТЛИИ и семействата им.

    16:46 08.02.2026

  • 40 А50

    7 1 Отговор
    Мъск изпрати група желаещи рейнджъри на Марс сега ще овладява Луната, но ще шма неразрешими проблеми с макетата

    Коментиран от #82

    16:47 08.02.2026

  • 42 Име

    8 1 Отговор
    Хайде пращайте го тоя на луната(еднопосочно), и да се кротне!

    16:57 08.02.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Смешник, от 378 уж докарани от Луната килограма, американците са дали на СССР 2 грамма!!! , а на Китай-1 грамм,, хахахаххх

    Коментиран от #47, #48

    17:02 08.02.2026

  • 45 Радо

    5 1 Отговор
    Илонката го апи щъркела с 200.

    17:02 08.02.2026

  • 46 Левски

    10 1 Отговор
    Мъжки, няма завръщане, защото никой не е бил там. Клипа на Щатите е фалшив, правен в специално студио. Гледах го по "Дискавъри".

    17:03 08.02.2026

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    млъкни малко бе , ру сосп ия побесняла!! не знаеш ли че може и да се покаже някак си умен , ако мълчи

    Коментиран от #49, #51, #54

    17:05 08.02.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    СССР е докарал преди американците 324 гр грунт от Луната.

    17:05 08.02.2026

  • 49 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    глупа ка!

    17:06 08.02.2026

  • 50 Сатаната и lainata му

    1 0 Отговор
    .. са хвърлени на земята и оттука ще може да отидете само в ада и никъде другаде...В Библията Бог ви е е информирал подробно...

    17:07 08.02.2026

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да те оставя да лъжеш ли бе, хахахах, т 1 пак?

    17:07 08.02.2026

  • 52 Китаец от Сибир

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "1234":

    Това е било СССР ,а не Русия.И какво значение има кой го е направил първи след като в днешно време Русия дори не се води космическа държава и не участва в космоса ?

    Коментиран от #67

    17:08 08.02.2026

  • 53 Владимир Путин, президент

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "айсикт":

    "...Без него нямаше да има нито смартфони, нито сателитни връзки...."

    Уцели в десятката, спасибо !!!
    Не знаю кво са измислили руснаците, ама тук в окопите няма нито смартфони, нито сателити, нито връзка. Само кал и магарета 😁

    Коментиран от #56

    17:10 08.02.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На жена си ще викаш урос ПИЯ, неграмотен. Има интернет, търсачки, чети, учи

    17:10 08.02.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "Владимир Путин, президент":

    Искал да кажеш, че руснаците, с маргарета и калашници ви оставиха без ток? Значи украина има много слаба армия

    Коментиран от #59, #60, #71

    17:12 08.02.2026

  • 59 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Някъде на Края на Света забравени от Бога живеят две диви първобитни племена - руси и укри. Нека се избиват, пък като се изтепат ще дойдем ние Белите хора 👍

    Коментиран от #62

    17:14 08.02.2026

  • 60 хххх

    4 2 Отговор

    До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Е то Украйна никога не е твърдяла ,че е силна армия.Подобно нещо твърдяха иж "вторите" в света ама се оказа ,че са втори в Украйна.Руската армия явно е много силна щом разчита на американските технологии и без тях се върнаха в 19 яек.Сега вече и магаретата им на фронта нямат комуникация

    Коментиран от #65

    17:15 08.02.2026

  • 61 ,,,,,,

    1 1 Отговор
    Бе кога си бил там, за да се завръщаш, евентуално можеш да стъпиш.

    Коментиран от #64

    17:16 08.02.2026

  • 63 въпросче

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И ? То и само САЩ са кацали с роувъри на Марс.Само САЩ са пратили апарати дълбоко из цялата ни слънчева система ,че даже и извън нея. И ?? Въобще какво се опита да напишеш и ти не знаеш.Единстяената разлика е ,че в СССР имаше 15 републики които им правеха технологиите ,а онея скотяни обираха пвациите

    Коментиран от #70

    17:19 08.02.2026

  • 64 Нийл Армстронг, астронавт

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от ",,,,,,":

    Само вметна че Земята не е плоска, Луната не е от сиренье и Русия не е червена, като на картите !!!
    Понятно ?

    17:20 08.02.2026

  • 65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "хххх":

    Втори са щото не могат да стигнат първите, кои-то бягат към Киев

    17:20 08.02.2026

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Китаец от Сибир":

    До преди година 2 , американците нямаха ракети да отидат до Космическата станция

    17:23 08.02.2026

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "въпросче":

    Руски апарат е стигал до Марс, а американски до Венера - не. Почети за условията на Венера. А на Марс са като на Луната.

    Коментиран от #77

    17:35 08.02.2026

  • 71 Руската кавалерия е най-добрата.

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎.🐎.🐎.🐎.🐎

    17:39 08.02.2026

  • 72 .......😂

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "цирк московски":

    "Ракетата-носител „Союз-2.1б“ с автоматичната станция „Луна-25“ бе изстреляна на 11 август 2023 г. в 02:10 ч. московско време от космодрума „Восточний“. Това беше първата лунна мисия на съвременна Русия, насочена към отработване на технологии за кацане на Луната, но апаратът се разби при опит за кацане"

    😂

    17:42 08.02.2026

  • 73 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "1234":

    Абе, руснака не може да направи два еднакви пирона.

    17:44 08.02.2026

  • 74 Чечо

    1 1 Отговор
    Абе щом Мъск го казва ще стане. Аама друг път де. Просто трябва Тръмп ментата да му подари едни милиарди и да чака. Работата е сигурна.

    17:47 08.02.2026

  • 75 Никой

    0 2 Отговор
    Луната е Македонска собственост.

    17:48 08.02.2026

  • 76 Копейка

    2 0 Отговор
    Сега за кой да викаме, объркани сме ?

    17:50 08.02.2026

  • 77 .......😂

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Никога Русия не е стигала до Марс. Правила много опити ама всичко е провалено и разбито.

    😂

    17:58 08.02.2026

  • 78 Бъзиктар

    5 0 Отговор
    Американците пак ще забият знамето си на лунната повърхност и то ще се развее гордо както първия път от вятъра.

    18:12 08.02.2026

  • 79 Цвете

    1 1 Отговор
    ЧУДЕСНА НОВИНА. НЕКА ДАДЕ ПРИМЕР СЪС СЕБЕ СИ. 👍🙄🤔ПЪРВО ТИ И СЛЕД ТОВА ЩЕ ТЕ ПОСЛЕДВАТ СЛЕДВАЩИТЕ СМЕЛЧАЦИ.

    18:54 08.02.2026

  • 80 Цвете

    1 1 Отговор
    ЧУДЕСНА НОВИНА. НЕКА ДАДЕ ПРИМЕР СЪС СЕБЕ СИ. 👍🙄🤔ПЪРВО ТИ И СЛЕД ТОВА ЩЕ ТЕ ПОСЛЕДВАТ СЛЕДВАЩИТЕ СМЕЛЧАЦИ.

    18:57 08.02.2026

  • 81 Лунен Пътешественик

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Е нали на марс ше ходи мъска":

    До Марс полета трае между 3 и 6 месеца. Така поне е предвидено. За мен най малко ще трае 6 месеца или няколко дни по малко . Направи си сам сметка как ще се осъществи мечтата му.

    21:37 08.02.2026

  • 82 и аз

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "А50":

    Това мислех да напиша. Тя е тяхна територия . Както и цялата Вселена!

    21:41 08.02.2026