Мъск: Време е за мащабно завръщане на Луната

Основателят на SpaceX - Илон Мъск вярва, че е дошло времето за мащабно завръщане на Луната.

„Време е за мащабно завръщане на Луната“, написа Мъск на страницата си в социалните медии X.

Предприемачът коментира публикация на друг потребител, който посочва, че са изминали приблизително 66 години между първия полет на самолет (1903 г.) и първото кацане на човек на Луната (1969 г.).