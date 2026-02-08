Мъск: Време е за мащабно завръщане на Луната

Основателят на SpaceX - Илон Мъск вярва, че е дошло времето за мащабно завръщане на Луната.
„Време е за мащабно завръщане на Луната“, написа Мъск на страницата си в социалните медии X.
Предприемачът коментира публикация на друг потребител, който посочва, че са изминали приблизително 66 години между първия полет на самолет (1903 г.) и първото кацане на човек на Луната (1969 г.).
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
трябва да да били вече там❗
15:59 08.02.2026
4 Е нали на марс ше ходи мъска
Коментиран от #81
15:59 08.02.2026
5 Тръмп
16:00 08.02.2026
6 си дзън
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Взели са двигателя от Т-99 - летящият танк с ядрен двигател.
16:00 08.02.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Моят телефон има по голяма памет от всички компютри на НАСА през шейсетте години
16:01 08.02.2026
9 Интересно ми е какво ше търси мъск там
16:02 08.02.2026
10 Баба Гошка
16:03 08.02.2026
11 да питам
16:03 08.02.2026
13 Дмитрий Рогозин, батута
16:03 08.02.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #27
16:03 08.02.2026
15 Тома
16:04 08.02.2026
16 Юрий Гагарин, космонавт
За жалост ми се счупи фотоапаратчето, изпуснах го но пода в Мосфильм......
16:06 08.02.2026
18 ужас
16:08 08.02.2026
19 Слънчасалия
16:10 08.02.2026
21 Явно отдавна се возиш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На Руската Ракета .
Затова си цъфнал като Червен Розичка .
16:14 08.02.2026
23 1234
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Руснаците първи доставиха лунна проба, много преди американците. И даже разхождаха луноход по луната.
Коментиран от #52, #73
16:16 08.02.2026
25 Юрий Гагарин, космонавт
До коментар #22 от "1234":".. ще..."
В космонавтиката и нАуката няма ЩЕ !!!
Ще имат руснаците и комунистите, затова са на ниво магарета, батути и картинки пред Американското посолство 😁
16:18 08.02.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Така е когато четеш БЕЗ РАЗБИРАНЕ-❗
" .... са изминали приблизително 66 години между първия полет на самолет (1903 г.)
и първото кацане на човек на Луната като (1969.г.)"
16:21 08.02.2026
28 Фокс
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Може и да си прав но преди толкова години да са ходили а сега не може да кацнат там и да направят поне една база . Всичко това е много странно
Коментиран от #30
16:21 08.02.2026
29 айсикт
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Приятел в смартфона, който държиш в ръцете си има 1 руско откритие и 10 изобретения. Виж за какво получи нобелова награда през 2000 г руския физик ЖОРЕС АЛФЕРОВ. За създаването на свръхбързия транзистор. Без него нямаше да има нито смартфони, нито сателитни връзки.
Коментиран от #53
16:23 08.02.2026
30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #28 от "Фокс":може би ти хващам мисълта , и честно да ти кажа при положение че има ПОЧТИ безкрай число планети , както твърдят учените , ми се струва твърде НАУЧНО да се изразя , че не сме сами във Вселената! още повече , че всичко ни е готово-храна , вода , въглероди да стигнем до Луната и там хелийй да я прескочим//логиката говори , че ние сме ОТГЛЕДАНИ
Коментиран от #33
16:27 08.02.2026
33 Логиката говори че
До коментар #30 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Човек е ограничен да си стойна планетата земя и да не ходи по Космос и планети да прави злини и да разпространява малоумието си
16:38 08.02.2026
34 Чакай, чакай,
16:39 08.02.2026
35 Усраула Лайненс
нали изстрелваш 20та ракета и до сега си постигнал полет 500 метра и 1 минута
и твоите служители цвърчат неистово че изобщо твоята тенекия не е гръмнала на замята да ги изтрепа
16:41 08.02.2026
38 Дмитрий Рогозин, батута
До коментар #32 от "кой му дреме":Преди Четири Года и аз се смях и предлагах слама и батути на Мъск. Днес вече предлагам сироп на улицата и гледам как Спейс Х уцелва петаче при приземяването си.
16:45 08.02.2026
39 Някой
Какво ще спечели човечеството от завръщането на Луната? Безмислено прахосване на огромни ресурси, ресурси, с които Земята може да стане Рай за всички хора, а не като сега само за 1 млн КЪСМЕТЛИИ и семействата им.
16:46 08.02.2026
40 А50
Коментиран от #82
16:47 08.02.2026
42 Име
16:57 08.02.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Смешник, от 378 уж докарани от Луната килограма, американците са дали на СССР 2 грамма!!! , а на Китай-1 грамм,, хахахаххх
Коментиран от #47, #48
17:02 08.02.2026
45 Радо
17:02 08.02.2026
46 Левски
17:03 08.02.2026
47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":млъкни малко бе , ру сосп ия побесняла!! не знаеш ли че може и да се покаже някак си умен , ако мълчи
Коментиран от #49, #51, #54
17:05 08.02.2026
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":СССР е докарал преди американците 324 гр грунт от Луната.
17:05 08.02.2026
49 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":глупа ка!
17:06 08.02.2026
50 Сатаната и lainata му
17:07 08.02.2026
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Да те оставя да лъжеш ли бе, хахахах, т 1 пак?
17:07 08.02.2026
52 Китаец от Сибир
До коментар #23 от "1234":Това е било СССР ,а не Русия.И какво значение има кой го е направил първи след като в днешно време Русия дори не се води космическа държава и не участва в космоса ?
Коментиран от #67
17:08 08.02.2026
53 Владимир Путин, президент
До коментар #29 от "айсикт":"...Без него нямаше да има нито смартфони, нито сателитни връзки...."
Уцели в десятката, спасибо !!!
Не знаю кво са измислили руснаците, ама тук в окопите няма нито смартфони, нито сателити, нито връзка. Само кал и магарета 😁
Коментиран от #56
17:10 08.02.2026
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На жена си ще викаш урос ПИЯ, неграмотен. Има интернет, търсачки, чети, учи
17:10 08.02.2026
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #53 от "Владимир Путин, президент":Искал да кажеш, че руснаците, с маргарета и калашници ви оставиха без ток? Значи украина има много слаба армия
Коментиран от #59, #60, #71
17:12 08.02.2026
59 Владимир Путин, президент
До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Някъде на Края на Света забравени от Бога живеят две диви първобитни племена - руси и укри. Нека се избиват, пък като се изтепат ще дойдем ние Белите хора 👍
Коментиран от #62
17:14 08.02.2026
60 хххх
До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Е то Украйна никога не е твърдяла ,че е силна армия.Подобно нещо твърдяха иж "вторите" в света ама се оказа ,че са втори в Украйна.Руската армия явно е много силна щом разчита на американските технологии и без тях се върнаха в 19 яек.Сега вече и магаретата им на фронта нямат комуникация
Коментиран от #65
17:15 08.02.2026
61 ,,,,,,
Коментиран от #64
17:16 08.02.2026
63 въпросче
До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И ? То и само САЩ са кацали с роувъри на Марс.Само САЩ са пратили апарати дълбоко из цялата ни слънчева система ,че даже и извън нея. И ?? Въобще какво се опита да напишеш и ти не знаеш.Единстяената разлика е ,че в СССР имаше 15 републики които им правеха технологиите ,а онея скотяни обираха пвациите
Коментиран от #70
17:19 08.02.2026
64 Нийл Армстронг, астронавт
До коментар #61 от ",,,,,,":Само вметна че Земята не е плоска, Луната не е от сиренье и Русия не е червена, като на картите !!!
Понятно ?
17:20 08.02.2026
65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "хххх":Втори са щото не могат да стигнат първите, кои-то бягат към Киев
17:20 08.02.2026
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #52 от "Китаец от Сибир":До преди година 2 , американците нямаха ракети да отидат до Космическата станция
17:23 08.02.2026
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #63 от "въпросче":Руски апарат е стигал до Марс, а американски до Венера - не. Почети за условията на Венера. А на Марс са като на Луната.
Коментиран от #77
17:35 08.02.2026
71 Руската кавалерия е най-добрата.
До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎.🐎.🐎.🐎.🐎
17:39 08.02.2026
72 .......😂
До коментар #66 от "цирк московски":"Ракетата-носител „Союз-2.1б“ с автоматичната станция „Луна-25“ бе изстреляна на 11 август 2023 г. в 02:10 ч. московско време от космодрума „Восточний“. Това беше първата лунна мисия на съвременна Русия, насочена към отработване на технологии за кацане на Луната, но апаратът се разби при опит за кацане"
😂
17:42 08.02.2026
73 Механик
До коментар #23 от "1234":Абе, руснака не може да направи два еднакви пирона.
17:44 08.02.2026
74 Чечо
17:47 08.02.2026
75 Никой
17:48 08.02.2026
76 Копейка
17:50 08.02.2026
77 .......😂
До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Никога Русия не е стигала до Марс. Правила много опити ама всичко е провалено и разбито.
😂
17:58 08.02.2026
78 Бъзиктар
18:12 08.02.2026
79 Цвете
18:54 08.02.2026
80 Цвете
18:57 08.02.2026
81 Лунен Пътешественик
До коментар #4 от "Е нали на марс ше ходи мъска":До Марс полета трае между 3 и 6 месеца. Така поне е предвидено. За мен най малко ще трае 6 месеца или няколко дни по малко . Направи си сам сметка как ще се осъществи мечтата му.
21:37 08.02.2026
82 и аз
До коментар #40 от "А50":Това мислех да напиша. Тя е тяхна територия . Както и цялата Вселена!
21:41 08.02.2026