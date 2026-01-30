Ръководството на водещата американска мисия за Газа се оттегля на фона на несигурност

Висшите военни и цивилни ръководители на водещата американска мисия за Газа напускат постовете си, а техните наследници все още не са публично обявени. Това се случва на фона на нарастваща несигурност около бъдещата роля на инициативата и на преоценка на ангажимента от страна на европейски държави, съобщават дипломати, цитирани от „Ройтерс“, предава News.bg.

Става дума за Civil-Military Command Center (CMCC) - структура, създадена през октомври като първа фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа. Центърът трябваше да наблюдава примирието между Израел и „Хамас“, да улеснява доставките на хуманитарна помощ и да участва в оформянето на бъдещата политика за анклава.

По информация на дипломати най-високопоставеният военен в CMCC - тризвезден генерал-лейтенант - ще бъде заменен от американски командир с по-нисък ранг. Досегашният ръководител на мисията Патрик Франк, който командва американските сухопътни сили в Близкия изток, се очаква да напусне още следващата седмица, след като беше обявено повишението му за заместник-ръководител на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM).

Цивилният ръководител на CMCC, кариерният дипломат Стив Фейгин, вече се е върнал към длъжността си на посланик на САЩ в Йемен, потвърдиха от Държавния департамент. Към момента не е ясно кой ще го замени.

Преструктурирането идва в момент, в който западни официални представители и дипломати поставят под съмнение ефективността на центъра. По думите им CMCC не е успял нито значително да увеличи потока на хуманитарна помощ, нито да постигне осезаем политически напредък, което кара някои партньори на Вашингтон да преразглеждат участието си.

Междувременно първата фаза на примирието доведе до спиране на мащабните бойни действия, размяна на заложници срещу затворници и изтегляне на израелски сили от близо половината от Ивицата Газа. Въпреки това страните взаимно се обвиняват в нарушения, а след началото на примирието са загинали над 400 палестинци и трима израелски войници. Повече от два милиона жители на Газа са струпани в ограничена територия извън зоните под израелски контрол, предимно във временни лагери и силно повредени сгради.

По-рано този месец президентът Тръмп обяви и втората фаза от плана си, която предвижда допълнително изтегляне на Израел и предаване на ежедневното управление на Газа на международно подкрепена администрация, при условие че „Хамас“ се откаже от контрола върху анклава.