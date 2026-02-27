Новини
Паметникът на свободата на връх Шипка ще бъде с вход свободен и удължено работно време на 3 март

Паметникът на свободата на връх Шипка ще бъде с вход свободен и удължено работно време на 3 март

27 Февруари, 2026

Тази година домакин на Националното честване на 3 март е Община Казанлък

Паметникът на свободата на връх Шипка ще бъде с вход свободен и удължено работно време на 3 март - 1
Снимка: БГНЕС
На 3 март Паметникът на свободата на връх Шипка ще бъде с вход свободен и с удължено работно време. Това съобщи за БТА директорът на Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов. Всички, които желаят да разгледат постоянната експозиция, ще могат да го направят веднага след края на официалната церемония по повод Националния празник на Република България, която се очаква да приключи около 12:30 часа.

В празничния ден монументът ще е с удължено работно време и ще остане отворен за посетители до 19:00 часа, като в случай, че и в този час има струпване на хора, Паметникът на свободата ще остане отворен до 20:00 часа.

Официалната церемония по отбелязване на 148 години от Освобождението на България ще се състои на площадката непосредствено под Паметника на свободата, след което пред монумента ще бъдат поднесени венци и цветя, допълни д-р Ангелов. В културната програма ще участват ансамбъл „Българе“, трио „Тримата български тенори“ и фолклорен ансамбъл „Детелини“, които ще разиграят тематичен спектакъл на различни локации на върха.

Д-р Чавдар Ангелов напомни още, че по повод Националния празник още от вечерта на 2 март ще бъде въведена временна организация на движението с ограничаване на транзитния трафик през прохода Шипка. Той подчерта, че гостите на празника не бива да подценяват зимната обстановка в планината и призова всички, желаещи да се включат в тържествата, да бъдат подготвени.

Тази година домакин на Националното честване на 3 март е Община Казанлък, като празничните прояви ще започнат от 2 март с тържествена заря-проверка на централния площад „Севтополис“.


