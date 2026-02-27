Новини
Украинският министър на отбраната: Имаме критичен недостиг на ракети Patriot

Украинският министър на отбраната: Имаме критичен недостиг на ракети Patriot

27 Февруари, 2026 17:12

Михаил Федоров смята, че Украйна има голям потенциал самостоятелно да произвежда противобалистични комплекси и ракети

Украинският министър на отбраната: Имаме критичен недостиг на ракети Patriot - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Украйна има остра нужда от ракети за системите Patriot, за да се предпази от руска балистика. Това заяви днес министърът на отбраната Михаил Федоров, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.

''Имаме критичен недостиг на ракети PAC-3 (за Patriot.) за противовъздушна отбрана, за да се предпази от руска балистика. Говорихме и с президента за създаване на съвместни консорциуми с партньори за по-бързо производство на противобалистични ракети'', отбеляза ръководителят на Министерството на отбраната.

Федоров смята, че Украйна има голям потенциал самостоятелно да произвежда противобалистични комплекси и ракети.

''За това е необходим отделен проект - математиката там е сложна, отнема повече време. Но Украйна определено трябва да разработи свои собствени проекти'', категоричен е министърът.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 3 Отговор
    Аз мога да участвам с четири прашки, два лъка и шестнадесет стрели ! Дайте адрес да пращам Еконт !!!

    Коментиран от #6

    17:14 27.02.2026

  • 2 име

    5 3 Отговор
    А с пусковите установки как сте, останаха ли?

    Коментиран от #10, #14

    17:15 27.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    На летище София разположиха 20 комплекса NASAMS.Толкова много няма даже в Украйна.Чакат страшен удар от Иран.Търсете си скривалища.

    Коментиран от #15, #17

    17:15 27.02.2026

  • 4 Сета

    9 3 Отговор
    Дано руснаците ви р а з м а ж а т ! Украйна премахната от картат.

    Коментиран от #16

    17:15 27.02.2026

  • 5 604

    9 3 Отговор
    Вейте белия байряк и немъ да ви трябват!

    17:16 27.02.2026

  • 6 бандерата

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Иска ракети за да ги продава, че му трябват златни тоалетни за апартаментите. Тези лъкове и стрели не струват.

    Коментиран от #18

    17:16 27.02.2026

  • 7 ПВО ракети

    4 2 Отговор
    ----Украйна определено трябва да разработи свои собствени проекти-----
    Тоя извод би трябвало да го направят още през 2014г., вместо да разчитат на международно право и гаранции.

    17:16 27.02.2026

  • 8 Русофил

    6 1 Отговор
    Е те свършват от 4 години и пак има.Трябва да се обадим на Бащицата

    17:16 27.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    На летище София докараха и Пейтриът.Става страшно.

    17:16 27.02.2026

  • 10 варна

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    установки има достатъчно, ракети -не.

    17:16 27.02.2026

  • 11 Лопата Орешник

    4 4 Отговор
    Така се води война!! Обявяваш по всички медии,че нямаш муниции! Истинско пиршество на тактическата мисъл! Орките се чувстват длъжни да водят отбраната си като риалити формат!! За изнасяне на критична информация по време на войната, ешафод!!!

    17:17 27.02.2026

  • 12 Дориана

    6 3 Отговор
    На корумпирана Украйна не трябва да се дават никакви пари и оръжия. Някои европейски лидери вече се усетиха. Украйна води Европа към война и икономическа криза. Тя вече е унищожена.

    Коментиран от #19

    17:17 27.02.2026

  • 13 Мишел

    3 5 Отговор
    "Руски Z-блогъри - Русия е слаба и не може без промяна. Четири години война са чудовищно дълго и обезсърчително време. Тези резултати са крайно разочароващи и унизителни- за четири години загубихме страната си и сега живеем в друга, която все още се казва Русия, разположена на същото място, но... е различна страна". Тези думи са на Никита Третяков - един от т.нар. Z-военни кореспонденти, който е мобилизиран като десантчик в руските ВВС и участва във войната в Украйна. "Нашата страна е, преди всичко, образ, който пазим в главите и сърцата си, но няма нищо общо с това, което ни предствят и което е реално. Русия вече не може да съществува в този й вид, трябва фундаментална промяна. "

    Коментиран от #25

    17:17 27.02.2026

  • 14 604

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Вече ги пускът с прашки....кът нарисуваното фламинго!

    17:17 27.02.2026

  • 15 Ами руските кюнци С400

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ли да разположат?

    17:17 27.02.2026

  • 16 Град Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сета":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #22, #27

    17:18 27.02.2026

  • 17 щооо

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Да му мислят печенегите, които не са пукнали и една пушка за освобождението на България. Няма да ни липсва село София ако изчезне от земята.

    17:18 27.02.2026

  • 18 Що бе

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "бандерата":

    Знаеш ли колко съм се мъчил докато ги направя за моите любимци бандери?! Като им ги пратя ще превземат Русия до Китай, после и Китай, и златни тоалетни ще има за всички!

    17:19 27.02.2026

  • 19 Няма друг начин

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    това е единствения път към траен мир в региона.

    17:19 27.02.2026

  • 20 Тома

    0 3 Отговор
    Дайте пари дайте пари

    17:19 27.02.2026

  • 21 Мишел

    2 1 Отговор
    "Огромен руски химически завод е изгорял след удар с поне 20 дрона. В нощта на 27 февруари е поразен е руския химически завод "Дорогобуж" в Смоленск. Седем души са загинали при атаката. Сред тях - петима служители на завода и двама членове на пожарната и спасителна служба на предприятието, като те са починали от отравяне с амоняк. Амонякът е изключително токсичен газ, който причинява отравяне и химически изгаряния на дихателните пътища. При атаката се е запалило и товарно съоръжение, съдържащо 70 тона амониев нитрат. "

    Коментиран от #24

    17:20 27.02.2026

  • 22 А от

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй":

    Паветник травеститстава!

    17:22 27.02.2026

  • 23 Вашето мнение

    1 1 Отговор
    Да вземат чука и теслата и да си сковат. Писна ми от тия бандеровски нацистчета, цял сввят им помага и пак реват.

    Коментиран от #26

    17:22 27.02.2026

  • 24 Ти с

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Женското име си умен като египетска мумия!

    17:24 27.02.2026

  • 25 Вашето мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Мишел, виж къде има прайд, та да ти олабят жилата. Не се занимавай с неща дето не вдяваш.

    17:25 27.02.2026

  • 26 Ами който е

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Вашето мнение":

    недоволен от положението, може да напише едно писмо на Путин и да му се скара защо е започнал войната.

    17:25 27.02.2026

  • 27 тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй":

    Кои трепят бандери вече 4г? Нищо не остана от над 700 хил.армия. Редовни с резервисти и неонацистките батальони, които вкараха в редовната армия за да заобиколят забраната в конгреса в ДАЩ да се финансират, обучават и въоръжават, всички бяха над 700 хиляди, боГилизацията не е спирала, по 30 хил. мобилизират на месец, 10 хил дезертират и са си постовавили таргет 40 хил. Щом руснаците не стават запвойници, кой моГилизира по 20 хил бандери на месец?

    17:25 27.02.2026

