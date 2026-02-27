Украинският министър на отбраната: Имаме критичен недостиг на ракети Patriot

Владимир Путин: Украйна иска да торпилира мирния процес! Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия

Руският президент Владимир Путин обвини Украйна на днешната четвърта годишнина от инвазията на силите на Москва в съседната държава, че се опитва д ...