Украинският министър на отбраната: Имаме критичен недостиг на ракети Patriot

Украйна има остра нужда от ракети за системите Patriot, за да се предпази от руска балистика. Това заяви днес министърът на отбраната Михаил Федоров, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.
''Имаме критичен недостиг на ракети PAC-3 (за Patriot.) за противовъздушна отбрана, за да се предпази от руска балистика. Говорихме и с президента за създаване на съвместни консорциуми с партньори за по-бързо производство на противобалистични ракети'', отбеляза ръководителят на Министерството на отбраната.
Федоров смята, че Украйна има голям потенциал самостоятелно да произвежда противобалистични комплекси и ракети.
''За това е необходим отделен проект - математиката там е сложна, отнема повече време. Но Украйна определено трябва да разработи свои собствени проекти'', категоричен е министърът.
27 Февруари, 2026 17:12
Михаил Федоров смята, че Украйна има голям потенциал самостоятелно да произвежда противобалистични комплекси и ракети
1 Пич
17:14 27.02.2026
2 име
17:15 27.02.2026
3 Последния Софиянец
17:15 27.02.2026
4 Сета
17:15 27.02.2026
5 604
17:16 27.02.2026
6 бандерата
До коментар #1 от "Пич":Иска ракети за да ги продава, че му трябват златни тоалетни за апартаментите. Тези лъкове и стрели не струват.
17:16 27.02.2026
7 ПВО ракети
Тоя извод би трябвало да го направят още през 2014г., вместо да разчитат на международно право и гаранции.
17:16 27.02.2026
8 Русофил
17:16 27.02.2026
9 Последния Софиянец
17:16 27.02.2026
10 варна
До коментар #2 от "име":установки има достатъчно, ракети -не.
17:16 27.02.2026
11 Лопата Орешник
17:17 27.02.2026
12 Дориана
17:17 27.02.2026
13 Мишел
17:17 27.02.2026
14 604
До коментар #2 от "име":Вече ги пускът с прашки....кът нарисуваното фламинго!
17:17 27.02.2026
15 Ами руските кюнци С400
До коментар #3 от "Последния Софиянец":ли да разположат?
17:17 27.02.2026
16 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Сета":От руснак войник не става, в това е проблема.
17:18 27.02.2026
17 щооо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Да му мислят печенегите, които не са пукнали и една пушка за освобождението на България. Няма да ни липсва село София ако изчезне от земята.
17:18 27.02.2026
18 Що бе
До коментар #6 от "бандерата":Знаеш ли колко съм се мъчил докато ги направя за моите любимци бандери?! Като им ги пратя ще превземат Русия до Китай, после и Китай, и златни тоалетни ще има за всички!
17:19 27.02.2026
19 Няма друг начин
До коментар #12 от "Дориана":това е единствения път към траен мир в региона.
17:19 27.02.2026
20 Тома
17:19 27.02.2026
21 Мишел
17:20 27.02.2026
22 А от
До коментар #16 от "Град Козлодуй":Паветник травеститстава!
17:22 27.02.2026
23 Вашето мнение
17:22 27.02.2026
24 Ти с
До коментар #21 от "Мишел":Женското име си умен като египетска мумия!
17:24 27.02.2026
25 Вашето мнение
До коментар #13 от "Мишел":Мишел, виж къде има прайд, та да ти олабят жилата. Не се занимавай с неща дето не вдяваш.
17:25 27.02.2026
26 Ами който е
До коментар #23 от "Вашето мнение":недоволен от положението, може да напише едно писмо на Путин и да му се скара защо е започнал войната.
17:25 27.02.2026
27 тогава
До коментар #16 от "Град Козлодуй":Кои трепят бандери вече 4г? Нищо не остана от над 700 хил.армия. Редовни с резервисти и неонацистките батальони, които вкараха в редовната армия за да заобиколят забраната в конгреса в ДАЩ да се финансират, обучават и въоръжават, всички бяха над 700 хиляди, боГилизацията не е спирала, по 30 хил. мобилизират на месец, 10 хил дезертират и са си постовавили таргет 40 хил. Щом руснаците не стават запвойници, кой моГилизира по 20 хил бандери на месец?
17:25 27.02.2026