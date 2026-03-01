Томас Мюлер блести с два гола при категоричния успех на Ванкувър Уайткапс

Немският ветеран Томас Мюлер изигра ключова роля за убедителната победа на Ванкувър Уайткапс с 3:0 над ФК Торонто в среща от американската Мейджър Лийг Сокър (MLS).

Още през първата част Мюлер демонстрира класата си, като откри резултата в 25-ата минута след точно изпълнена дузпа. Само дванадесет минути по-късно, в 37-ата, той отново намери пътя към мрежата на гостите, удвоявайки преднината на домакините и поставяйки Торонто в трудна позиция.

В самия край на първото полувреме, когато всички очакваха почивката, Брайън Уайт се възползва от разбъркване в наказателното поле и оформи класическото 3:0 в полза на Ванкувър. Така домакините затвърдиха доминацията си още преди почивката.

С този успех Ванкувър Уайткапс се изкачиха на трето място във временното класиране на Западната конференция, като записаха втора поредна победа от началото на сезона. Тимът показва отлична форма и амбиция за силно представяне в МЛС през тази кампания.

Следващото предизвикателство за момчетата на Ванкувър е гостуване на Портланд, което ще се състои идната събота.