Новини
Спорт »
Световен футбол »
Томас Мюлер блести с два гола при категоричния успех на Ванкувър Уайткапс

Томас Мюлер блести с два гола при категоричния успех на Ванкувър Уайткапс

1 Март, 2026 12:33 427 0

  • торонто -
  • млс-
  • омас мюлер-
  • ванкувър уайткапс-
  • мейджър лийг сокър -
  • mls

Тимът на ветерана постигна победа над Торонто в МЛС

Томас Мюлер блести с два гола при категоричния успех на Ванкувър Уайткапс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Немският ветеран Томас Мюлер изигра ключова роля за убедителната победа на Ванкувър Уайткапс с 3:0 над ФК Торонто в среща от американската Мейджър Лийг Сокър (MLS).

Още през първата част Мюлер демонстрира класата си, като откри резултата в 25-ата минута след точно изпълнена дузпа. Само дванадесет минути по-късно, в 37-ата, той отново намери пътя към мрежата на гостите, удвоявайки преднината на домакините и поставяйки Торонто в трудна позиция.

В самия край на първото полувреме, когато всички очакваха почивката, Брайън Уайт се възползва от разбъркване в наказателното поле и оформи класическото 3:0 в полза на Ванкувър. Така домакините затвърдиха доминацията си още преди почивката.

С този успех Ванкувър Уайткапс се изкачиха на трето място във временното класиране на Западната конференция, като записаха втора поредна победа от началото на сезона. Тимът показва отлична форма и амбиция за силно представяне в МЛС през тази кампания.

Следващото предизвикателство за момчетата на Ванкувър е гостуване на Портланд, което ще се състои идната събота.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове