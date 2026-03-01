Ламин Ямал блести с първи хеттрик: „Не съм машина за голове, но сега се наслаждавам на футбола“

18-годишният Ламин Ямал написа нова страница в своята млада кариера, след като реализира първия си хеттрик при категоричната победа с 4:1 над Виляреал в 26-ия кръг на Ла Лига. След финалния съдийски сигнал талантливият нападател сподели откровено за напрежението, очакванията и личното си развитие.

„Мнозина мислеха, че на 18 ще бележа по сто гола на сезон, но реалността е различна. Имаше моменти, в които не се чувствах щастлив, но сега отново се усмихвам и изпитвам истинско удоволствие от играта“, разкри Ямал пред испанските медии.

Младият ас не скри радостта си от успеха срещу силния тим на Виляреал, който до този момент заемаше трето място в класирането.

„Изключително съм доволен от представянето на отбора. Виляреал е сериозен противник, но ние показахме характер и заслужено останахме на върха. Разбира се, щастлив съм за головете, но най-важни са трите точки“, подчерта той.

Един от най-запомнящите се моменти в срещата бе второто попадение на Ямал, което впечатли с изключителна техника и самообладание.

„Тайната е да запазиш хладнокръвие. В крайна сметка аз решавам посоката, защото топката е в моите крака. А завършващият удар… беше въпрос на време да се получи“, сподели младият нападател.

В заключение Ямал не пропусна да похвали съотборника си Педри, който се включи от резервната скамейка и допринесе за успеха. „След като Педри влезе, той пое контрола върху играта. Асистенцията му за третия ми гол беше феноменална – въпреки не най-доброто ми първо докосване, пасът му ме изведе сам срещу вратаря и успях да реализирам“, завърши с усмивка Ямал.