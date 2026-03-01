Новини
The New York Times: ЦРУ на практика ликвидира аятолах Али Хаменей

1 Март, 2026 14:54

Според информация на изданието ЦРУ е следило Али Хаменей в продължение на месеци, като е получавало информация за местонахождението и навиците му

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ е играло значителна роля преди нападението срещу иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, пише в. "Ню Йорк Таймс", цитиран от БТА.

Според информация на изданието ЦРУ е следило Хаменей в продължение на месеци, като е получавало информация за местонахождението и навиците му. Твърди се, че ЦРУ е научило, че вчера сутринта е трябвало да се проведе среща на висши ирански служители в сграден комплекс в сърцето на Техеран и че Хаменей ще присъства там.

Вследствие на това САЩ и Израел са коригирали времето на атаките срещу Иран. Първоначалният план е бил да се атакува през нощта, пише още "Ню Йорк таймс".

Иранските държавни медии вече потвърдиха, че Хаменей е убит.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    9 1 Отговор
    Има логика. А смятай пък да излезе и вярно...😎

    14:57 01.03.2026

  • 2 не искам

    13 6 Отговор
    Не искам да съм на мястото на родата на Тръмп и Натаняху. Колко от тях ще оживеят?

    Коментиран от #11

    14:57 01.03.2026

  • 3 пусин

    7 9 Отговор
    джуджето хаяско пълни памперса в бункера

    Коментиран от #4, #9, #14

    14:57 01.03.2026

  • 4 мусин

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "пусин":

    Ти облиза ли го?

    Коментиран от #15

    14:58 01.03.2026

  • 5 Онзи

    16 1 Отговор
    Май нещо права на човека, женевски конституции, ООН всичко вече е ала бала. По силния си убива безнаказано и толкова . Някакви санкции нещо няма. Мадъро в затвора, там в Иран отрепаха лидера им. С една дума в средновековието сме

    14:58 01.03.2026

  • 6 Значи ЦРУ

    5 13 Отговор
    осигуриха свободата на иранския народ. Иранският народ винаги ще е благодарен на САЩ, че ги освободи от мракобесните аятоласи.

    14:58 01.03.2026

  • 7 Сила

    6 9 Отговор
    Предупредиха го ...многократно !!! До вчера го чакаха да миряса дъртия чалмар ...

    14:58 01.03.2026

  • 8 Онзи

    5 6 Отговор
    Прави ми впечатление как Китай си мълчат

    Коментиран от #16

    15:00 01.03.2026

  • 9 Шекелово тролче на Оземпика

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "пусин":

    В сектатана лама Мирчев и лама Василев сме много притеснени! Вече втори ден няма и ред в новините за нашия любим наркос Зеленко! Какво става?! Превзе ли вече Масквата? Да не умря от свръхдоза в бункера в Краков?

    15:00 01.03.2026

  • 10 И после реват

    6 4 Отговор
    че има 11.09.

    15:01 01.03.2026

  • 11 Сила

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "не искам":

    Всички !!! И живели дълго и щастливо ...и имали много деца и внуци !!! За разлика от чалмарите ...

    15:01 01.03.2026

  • 12 ......

    5 9 Отговор
    МОСАД и ЦРУ са най-добрите в света. Най-некадърното разузнаване е КГБ, отбор глупаци. Те подведоха Путин, следователно са виновни за фалита на Русия и за 2 000 000 убити руски войници.

    15:01 01.03.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    10 4 Отговор
    Убиха един старец на 86 години и се хвалят. Превърнаха аятолаха в мъченик , като го убиха със семейството му и по този начин ликвидираха опозицията на режима. Всеки , който защити в Иран тази мерзост , ще бъде ликвидиран от самият ирански народ. Убийството пък на ролкови много момичета в училище накара всеки опозиционер да осъзнае, какви са техните подстрекатели.

    15:01 01.03.2026

  • 14 оЦенител

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "пусин":

    По интересното е дали някой от най-близките му преторианци не е ЦРУ или още по хубаво Мосад
    Дано това да не му дава мира до края на дните му
    И айде дано е по-скоро....

    15:01 01.03.2026

  • 15 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "мусин":

    Ние ще участваме в този купон 🥳

    15:02 01.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сталин

    2 4 Отговор
    Предатели- талмудисти ,също като Мадуро

    15:03 01.03.2026

  • 18 Ходжа Копейкин

    3 4 Отговор
    Днес ,революционния съвет под ръководството на Цонка хатун,предложи 40-дена траур,тя получи писмо от великия аятоллах Путя бей. В писмото ,пишеше.9557Вааай вайй,Цонке хатун,евреите показаха как се прави специална операция ...

    15:03 01.03.2026

  • 19 медиите

    2 3 Отговор
    От самото начало си казваха, че аятолаха е отведен на сигурно място (а от пъкъла по-сигурно място не е измислено).

    15:03 01.03.2026

  • 20 МР.МОЛЛА КУПЕЙКИН

    2 4 Отговор
    О НЕПРЕЖЕЛИМИ АЙЙЯТОЛАХЕ
    НА КОЙ НИ ОСТАВИ....😱😱😱😱

    15:04 01.03.2026

  • 21 Дал фира

    3 5 Отговор
    Путин в обещавал многократно да защити иранците. Затова те отказаха на Тръмп! Даже е обещавал че целия БРИКС са коалиция на оказващи подкрепа! Метна ли ги?

    15:04 01.03.2026

  • 22 ЦЕЛИЯ

    5 0 Отговор
    СВЯТ Е ПЪЛЕН С ПРЕДАТЕЛИ,И ДОНОСНИЦИ
    БЕЗ ПРЕДАТЕЛИ ЩЕ ГО НАМЕРЯТ 2035 г

    15:05 01.03.2026

  • 23 Въх

    3 4 Отговор
    Ей абе много ги боли нашите копейки за иранският режим и чалмите бе. Иначе ако ги чуеш са по-православни и от папата (шегичка). А бе да не е щото първата и втората армия в света показват на тях колко ничтожна е тяхната Кърваво червена армия и Матушката им като цяло. И се вижда че освен че не можа да се справи с Украйна но и не може да защити верните си съюзници - агенти и клинти, като другаря Садам Хюсеин (доказан агент на КГБ), другаря Муамар Кадафи (предполагаем агент на КГБ) другаря Янукович- трипъти осъждан, два пъти лежал в затвора (доказан агент на КГБ), другаря Асад (татко му беше доказан агент на КГБ, синчето предполагаем), левичарския дебил другаря Мадуро (този дори за агент на КГБ не ставаше защото толкова беше изпушил че беше само агент на Кокаина) и ето сега тъм тоя ред руски съюзници на които кърваво червената армия не можа да помогне се присъедини и аятолха. Боли ви нали, копейки продажни. А колко още има да ви боли колко. Ето на съвсем скоро унгарския народ ще изхвърли на бунището поредния руски агент . Ех мъка мъка.....много мъка има по нашите земи, много....... русоробска

    Коментиран от #29

    15:05 01.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахахах

    3 1 Отговор
    Дубай скоро ще бъде изравнен с земята къде ли ще ходят после трафикантите на смърт (наркотици) и ядещите арабски фекалии примадони. Много ще бие мръсната палач ислямската революционна армия.

    Коментиран от #31

    15:07 01.03.2026

  • 26 Отец Дионисий

    1 3 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    15:07 01.03.2026

  • 27 Израел и краварите са терористи

    4 0 Отговор
    Варварството и убийствата са присъщи за краварите

    15:08 01.03.2026

  • 28 Горски

    4 1 Отговор
    Ако Путин гръмне Зеленския как ще се представи това на Запад, защото там приемат като нормално убийството на Хаменей? Капанът на „експортната демокрация“ под бомбите. Опитите да се оправдае чуждестранната агресия с желанието за сваляне на „жесток режим“ са стар имперски капан, в който не бива да се попада. Демокрацията не пристига на крилете на американски бомбардировачи; опитът от Ирак и Афганистан ясно показа, че следват само хаос и външен контрол. Обсъждането на вътрешните грехове на иранското правителство, докато страната е бомбардирана от израелската въздушна мощ, означава да се превърнеш в „полезен инструмент“ в ръцете на глобален агресор. Истинската цел на тази война не е свободата на иранския народ, а завземането на колосални ресурси: петрол, газ и редкоземни метали. Подкрепата за това незаконно клане не прави човек демократ; тя го прави съучастник в престъпление срещу суверенитета на цял регион.

    Коментиран от #32

    15:08 01.03.2026

  • 29 Копейка

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Въх":

    Сложихме чалмите, отворихме корана и се молим за здравето на аятолаха.

    15:09 01.03.2026

  • 30 така, така

    1 0 Отговор
    Голямото геройство на ЦРУ - убиха един 86 годишен старец. Не, че има ред в тия неща, ама сето се казва не се знае менталното му състояние и кой е действителния, който дърпа конците. Иначе е ясно, сега иранците ще търсят кой е къртицата и не ми се мисли какво го чака, ако го/ги намерят.
    Обикновено като махнеш водача се очаква деморализация и разсъгласуване в действията по вертикалата. Е персийците се бяха подготвили за такива моменти, въвеждайки ясна система за замяна на падналия. И това се видя по отговора им - нямаше паника или колебания какво да правят. Сега САЩ и Израел просто настроиха още по-силно гнева на вярващите да искат възмездие и отмъщение.
    Няма да се учудя, ако изведнъж маса клетки в САЩ и/или Европа се събудят да раздават справедливост. Абе да не си американец или евреин.

    15:10 01.03.2026

  • 31 ТелАвив гори

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахах":

    Факти пускат само лъженовини.

    15:10 01.03.2026

  • 32 Ами да, това е напълно естествено

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Горски":

    Хамас, Аятоласите, Русия, Хусите, Хизбула, ИДИЛ са терористи, а тяхното утилизиране не се счита за трагедия, а за спасение на човечеството от тероризъм.

    15:10 01.03.2026

