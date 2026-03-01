Малена Замфирова с бронзов медал в Криница

Талантливата българска сноубордистка Малена Замфирова зае трето място във втория старт в паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Криница (Полша), предаде БТА.

Подиумът е трети в кариерата на 16-годишната Замфирова, която се нареди на десето място в същата дисциплина на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

В малкия финал българката се наложи над Рамона Терезия Хофмайстер от Германия.

Именно Хофмайстер я отстрани в първия кръг на директните елиминациите на Олимпиадата.