Бенямин Нетаняху отново призова иранците: Oтстранете политическите си лидери! (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова във видеообръщение, излъчено на персийски език, народа на Иран да отстрани политическото ръководство в Техеран, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Речта му очевидно беше преведена и дублирана на персийски чрез изкуствен интелект, отбелязва германската новинарска агенция.

"Граждани на Иран, не пропускайте тази възможност", каза Нетаняху. "Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад", призова израелският лидер. Той добави, че през следващите дни Израел ще атакува "хиляди обекти на тероричния режим... за да създаде условия за смелия ирански народ да се освободи от веригите на тиранията".

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит. "Помощта, за която сте се надявали... пристигна", каза Нетаняху.