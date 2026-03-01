Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бенямин Нетаняху отново призова иранците: Oтстранете политическите си лидери! (ВИДЕО)

1 Март, 2026 14:24

Речта му очевидно беше преведена и дублирана на персийски чрез изкуствен интелект, отбелязва германската новинарска агенция ДПА

Бенямин Нетаняху отново призова иранците: Oтстранете политическите си лидери! (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова във видеообръщение, излъчено на персийски език, народа на Иран да отстрани политическото ръководство в Техеран, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Речта му очевидно беше преведена и дублирана на персийски чрез изкуствен интелект, отбелязва германската новинарска агенция.

"Граждани на Иран, не пропускайте тази възможност", каза Нетаняху. "Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад", призова израелският лидер. Той добави, че през следващите дни Израел ще атакува "хиляди обекти на тероричния режим... за да създаде условия за смелия ирански народ да се освободи от веригите на тиранията".

Нетаняху отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит. "Помощта, за която сте се надявали... пристигна", каза Нетаняху.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А защо теб

    50 9 Отговор
    Не те отстранят? Вие там сте най-големият проблем... Постоянни войни, от както Израел се е появил там.

    14:25 01.03.2026

  • 2 Сатана Z

    36 5 Отговор
    Хитлеряху разруши Израел,това което дори Иран не можа да направи

    14:25 01.03.2026

  • 3 мошЕто

    12 11 Отговор
    ,,Oтстранете политическите си лидери ", за да не ги отстранявам аз ....!

    14:26 01.03.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    42 7 Отговор
    Иранците не са ганьовците, където им казаха след 1989г. въведете демокрацията и капитализма и ние ще ви оправим.

    14:26 01.03.2026

  • 5 Европеец

    36 6 Отговор
    Лудите Бени и Дончо са заплаха за целия свят....

    14:27 01.03.2026

  • 6 хахаха

    18 10 Отговор
    смелия ирански народ да отиде да посрещне еврейските и американските си освободители

    14:27 01.03.2026

  • 8 Няма ли кой

    35 5 Отговор
    да го преключи тоя, с дългите уши?

    14:27 01.03.2026

  • 9 Сатана Z

    22 5 Отговор
    Иран изстрелва ракети по Йерусалим и неговите предградия, включително местата за събиране на резервисти.
    В Йерусалим постъпват съобщения за експлозии. Иранските медии съобщават за атаки срещу командни пунктове и резервни бази на израелската армия. Има съобщения за жертви и ранени в град Бейт Шемеш, на около 12 километра западно от Йерусалим. Иран твърди, че ударът е засегнал израелски войски.
    Продължаващите удари на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) причиниха широко разпространени разрушения в ОАЕ. Пожар обхвана най-голямата индустриална зона на Дубай. Качеството на въздуха там се е влошило значително поради пожари в различни части на града, включително индустриалните му райони. Въздушни удари са регистрирани и в Шарджа.

    14:28 01.03.2026

  • 10 Виснали

    4 6 Отговор
    по стълбовете ще има ли?

    14:28 01.03.2026

  • 11 Махараминдри баба

    22 5 Отговор
    Ха ха, биби що така не те еб...а. ват. иранците? Няма савак вече

    14:28 01.03.2026

  • 12 Бай Дън

    37 6 Отговор
    Убиеца Нетаняхо извършил най големия геноцид призовава хора на държава която напада да сменят лидерите си! Трябва да ти изравнят държавицата наглец долен!

    14:28 01.03.2026

  • 13 СССРБарета

    20 5 Отговор
    Ей сега ще ти забият една иранска ракета От....з ад!

    14:28 01.03.2026

  • 14 Стана

    25 3 Отговор
    от Нетаняху на Сатаняху - дяволът се е вселил в него.

    Чака го израелското и международното правосъдие.

    14:29 01.03.2026

  • 15 Бинарен алтернатор

    26 3 Отговор
    Съмнявам се,че Иран ще направи преврат, а и от удара срещу девическото училище, шанса им намаля.

    14:29 01.03.2026

  • 16 СССРБарета

    26 4 Отговор
    Нетанвху няма кой да го чуе, че в момента иранците изкарват тежките ракети от складовете и се прицелват! Интернета е спрян и цялата държава се мобилизира като един юмрук!

    14:30 01.03.2026

  • 17 Политическите лидери на Иран:

    16 2 Отговор
    И6 @ли сме та

    14:30 01.03.2026

  • 18 Теслатъ

    26 2 Отговор
    Ами то това се отнася и до тебе, бе, Бени, в Израел не могат да те понасят, хората пишат по форумите, че само като ти видят физиономията по ТВ-то и ти чуят гласа по радиото и сменят канала и станцията!!!

    14:30 01.03.2026

  • 19 Сатана Z

    18 2 Отговор
    Иранският аятолах Ширази обяви джихад срещу САЩ и Израел
    Иранският аятолах Насер Макарем Ширази обяви джихад срещу САЩ и Израел. Това е посочено във фетва, която той издаде, адресирана до мюсюлманите, според информационната агенция Mehr. В документа той нарече бившия президент на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху „врагове на Аллах“ и призова за конфронтация с тях.

    По-рано беше обявена смъртта на върховния лидер Али Хаменей. Аятолах Алиреза Арафи е назначен за изпълняващ длъжността лидер.

    Разпраят,че САШТ били убили аятоласите

    14:31 01.03.2026

  • 20 хаха 🤣

    17 4 Отговор
    Цялата ционистка върхушка начело със сатаниста Нетаняху трябва да бъдат живи вкарани в коремите на свини и оставени за храна на живи свини, , който ще се радва на тази новина като изключим нашите атлантици, които доброволно ще се присъединят към свините, хранещи се със ционистите. това ще е благо за целият Свят.🤣🤣🤣

    14:31 01.03.2026

  • 21 Ей,Стайков?

    13 4 Отговор
    Ционистки и6рик

    14:31 01.03.2026

  • 22 президент херцог

    16 4 Отговор
    един бъдещ затворник по-добре да си търси добър адвокат,вместо да излага целия израел на опасност!

    14:32 01.03.2026

  • 23 Да се радва

    15 2 Отговор
    Нетеняху,че е жив. Има много силна опозиция в самия Израел по отношение на Нетеняху. Анализатори очакват от там да изкопчи потенциален кръг , искаш смя на режима или даже по-крайна мярка

    14:33 01.03.2026

  • 24 тоя

    11 2 Отговор
    Трябва Путин да взима уроци от Нетаняху - последният като тръгне и помита всичко , а Путин - те са ,,наши ,, и ....все още бави укрите ....Да видим докога .

    14:34 01.03.2026

  • 25 СССРБарета

    23 1 Отговор
    Натаняхо ще цвили още дълго време!!! Убиха Аятолаха но държавата Иран е цяла и контратакува свирепо! Продължават да обстрелват американски военни обекти! От вчера загубите в милиарди за ционистите на ден са сериозни! А тепърва започват и загубите през червено море които ще нанесат ХУТИТЕ!

    Коментиран от #34

    14:34 01.03.2026

  • 26 Къде беше

    13 3 Отговор
    Тоа цървул! Сатаняу!

    Коментиран от #28

    14:35 01.03.2026

  • 27 СССРБарета

    18 2 Отговор
    Ще отнема известно време докато 150 милиона шийти се организират и въоръжът добре за започването на така наречената им "СВЕЩЕНА ВОЙНА" (ДЖИХАД) Краварника и ционистите настъпиха големия!

    Коментиран от #30

    14:36 01.03.2026

  • 29 оня дето иска и едните и другите........

    2 16 Отговор
    да се озоват на дъното океанско!дано поне сте разбрали ,защо китай не се намесва и просия тоже......Като ви писах ,че технологиите ИИ на америка са 100години напред вие се смеехте , а аз просто цитирах сина ми ,който в тези технологии нямаше равен нийде вероятно и на по-добрия свят.Чат ЖПТ не е ИИ.......

    14:37 01.03.2026

  • 30 ха-ха

    1 12 Отговор

    До коментар #27 от "СССРБарета":

    и ония със ,, Свещената война ,, - още повече ! Ще хвърчат чалми и пушек ще се вдига !

    Коментиран от #33

    14:38 01.03.2026

  • 32 СССРБарета

    16 1 Отговор
    Не се съмнявайте че ще има обстрел по петролните съоръжения на Катар, Саудитска Арабия, Кувейт, и на достига на петрол ще започна да се усеща! Путин ще продава на промоция 99,99 за барел 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 рижавият пед оф. ил затова плаши Иран че ако отговорят щял да ги бие още по-сериозно! Ама Путин чака и обявява промоция! И тя промоцията важи до края на пролетта след това промоцията става 199,99 за барел!?

    Коментиран от #39

    14:39 01.03.2026

  • 33 СССРБарета

    15 2 Отговор

    До коментар #30 от "ха-ха":

    Абе от вчера на кадрите от Бахрейн се виждат как хвърчат краварски л.. ай. На засега! Пък ще видим занапред как ще е!

    14:40 01.03.2026

  • 34 иран ще бъде смачкан до седмица или 10дн

    0 14 Отговор

    До коментар #25 от "СССРБарета":

    И...Фантазията ти "Контраатакува!След иран ,ще рухне и обичният ти кремъл!

    Коментиран от #42

    14:41 01.03.2026

  • 35 Доктор

    14 1 Отговор
    Престъпник ръководещ държава терорист. Израел е злокачествен тумор.

    14:41 01.03.2026

  • 36 Хаменей беше много силен символ

    18 1 Отговор
    На 86 год. той обаче няма особено значение за отбраната на Иран. Власта в Иран е обречена и нищо не губи. Ето защо отвръща на удара и ще го прави докато им свършат ракетите. Но те имали около 2000 ракети. Китай ще им даде още толкова. Може да не сполучи този път славата на Израел и САЩ.

    14:41 01.03.2026

  • 37 Русия

    14 1 Отговор
    Само когато този из.од чифу... и рижавият кравар изчезнат от лицето на земята ще настъпи Мир.

    14:41 01.03.2026

  • 38 ЦРУ

    15 1 Отговор
    Около Клепоухия почва да мирише.Нищо чудно и той да даде фира.На Тръмп гласът му започна да трепери.ВКонгресс го чакат да даде показания и да обясни,какво става в Близкия изток.Твърде големи се оказват загубите на тая авантюра,на фона на финансовата криза,която се задава в САЩ.И пак ще им каже:-" пари няма,действайте".Този път обаче протестите там ще заприличат на гражданска война.И вместо в Иран ,власта там може да падне с гръм и трясък.Като че ли за да се задържи във власта,е тая какафония по Света Поляците се броят на есен.Дано лятото бъде по-спокойно ,че да си отдъхне поне за малко Светът от простотиите им.

    Коментиран от #52

    14:43 01.03.2026

  • 40 Аква

    4 0 Отговор
    Кой пръв ще използва ядрения синтез? Демокрацията или демокрацията?

    14:45 01.03.2026

  • 41 Свали си каскета

    2 10 Отговор
    Да ни ти спарава мозъка.
    САЩ след дни ще контролират иранския петрол и цените ще паднат. Да му мисли пуs ито и на 20 долара ще се радва.

    Коментиран от #50

    14:45 01.03.2026

  • 42 БОЛШЕВИК

    9 0 Отговор

    До коментар #34 от "иран ще бъде смачкан до седмица или 10дн":

    САЩ са на хиляди километри от дома си. Тактиката им е, да разпалят конфликта и стане ли напечено да бягат. Как виждаш говедарите да водят война с Русия и да я победят за да падне Кремъл?

    14:47 01.03.2026

  • 43 А50

    7 0 Отговор
    Юдеи, а това не е ли намеса във вътрешните работи на друга страна. Призовава иранците да станат като в Либия

    14:47 01.03.2026

  • 44 БАЙ СТАВРИ

    7 0 Отговор
    И аз призовавам израелците да направят същото-свалете БИБИ.

    14:48 01.03.2026

  • 45 Цвете

    5 0 Отговор
    А ТЕБ, КОГА ЩЕ ОТСТРАНЯТ? ОКОЛО ВАС ОТ КОЛКО ГОДИНИ СЕ ВОДИ ВОЙНА ЗА ТЕРИТОРИИ? СНИШЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО ВЗЕХТЕ ДА ОТБЛЪСКВАТЕ МАСА НАРОД ОТ СЕБЕ СИ. КАКВА НАЦИЯ? 😉🤔🙃

    14:49 01.03.2026

  • 46 Призив

    6 0 Отговор
    Към хората, които желаят мир

    Отстранете бесните кучета от управлението на страната ви

    14:49 01.03.2026

  • 48 Цвете

    4 0 Отговор
    А ТЕБ, КОГА ЩЕ ОТСТРАНЯТ? ОКОЛО ВАС ОТ КОЛКО ГОДИНИ СЕ ВОДИ ВОЙНА ЗА ТЕРИТОРИИ? СНИШЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО ВЗЕХТЕ ДА ОТБЛЪСКВАТЕ МАСА НАРОД ОТ СЕБЕ СИ. КАКВА НАЦИЯ? 😉🤔🙃

    14:51 01.03.2026

  • 50 епилирай се добре

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Свали си каскета":

    А батко СИ какво каза на рижавото клуонче?

    14:52 01.03.2026

  • 51 КОЛЬО ПАРЪМА

    4 0 Отговор
    Най лъжливата медия факти смърт за еврейте

    14:52 01.03.2026

  • 52 Грешката е верна

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "ЦРУ":

    Дано евроатлантиците до есента да си намерят майстора.

    14:53 01.03.2026

  • 53 Лудият

    5 0 Отговор
    евреин не знае, че персийската държавност съществува от над 2700 години. А неговата полузаконна държавица няма и 80 години. Глупак.

    14:54 01.03.2026

  • 54 Вече

    3 0 Отговор
    никой освен правителството на САЩ не слуша глупостите на евреите.
    Най пък малко иранците.

    14:56 01.03.2026

  • 55 Американците

    3 0 Отговор
    ще се приберат обратно на континента си.
    по някое време. Побърканият натаниау няма нито стратегия, нито план какво ще прави Израел после.
    Няма кой да го спаси вече. След Тръмп всичко приключва.

    14:58 01.03.2026

  • 56 ТелАвив гори

    2 0 Отговор
    Факти пускат само лъженовини.

    14:59 01.03.2026

  • 57 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Кой е този и за какъв се мисли да дава команди на хората какво да правят. Веднъж разгради ли се един двор, става като Либия, Иракк, Сиррия - разруха, открит грабеж, дегррадация, упадък, упояване на популциятта да няма воля да се бори за правата си и т.н.

    15:00 01.03.2026

  • 58 Арчи

    1 2 Отговор
    Ей абе много ги боли нашите копейки за иранският режим и чалмите бе. Иначе ако ги чуеш са по-православни и от папата (шегичка). А бе да не е щото първата и втората армия в света показват на тях колко ничтожна е тяхната Кърваво червена армия и Матушката им като цяло. И се вижда че освен че можа да се справи с Украйна но и не може да защити верните си съюзници - агенти и клинти, като другаря Садам Хюсеин (доказан агент на КГБ), другаря Муамар Кадафи (предполагаем агент на КГБ) другаря Янукович- трипъти осъждан, два пъти лежал в затвора (доказан агент на КГБ), другаря Асад (татко му беше доказан агент на КГБ, синчето предполагаем), левичарския дебил другаря Мадуро (този дори за агент на КГБ не ставаше защото толкова беше изпушил че беше само агент на Кокаина) и ето сега тъм тоя ред руски съюзници на които кърваво червената армия не можа да помогне се присъедини и аятолха. Боли ви нали, копейки продажни. А колко още има да ви боли колко. Ето на съвсем скоро унгарския народ ще изхвърли на бунището поредния руски агент . Ех мъка мъка.....много мъка има по нашите земи, много русоробска мъка.

    15:00 01.03.2026

  • 59 Този

    2 0 Отговор
    си вярва, че управлява света. Едно е да управляваш САЩ, съвсем друго е да управляваш целия свят. Поредният еврейски лунатик. Дните там са им преброени. Ще ги върнат се Европа.

    15:01 01.03.2026

  • 60 Еврейският Бай Ставри

    2 0 Отговор
    Биби, яха биби, чекам те. Специално за теб южното крило.

    15:01 01.03.2026

  • 61 Иран

    2 0 Отговор
    е правова държава. Не е като ционисткия режим в Израел. Няма как да отстранят държавността си.

    15:04 01.03.2026

  • 62 Този

    1 0 Отговор
    сложи основите на заличаването на еврейската държавност. Арабите и иранците ще ги разкарат оттам след по-малко отт 20 години. Американосите започнаха да се пробуждат.

    15:07 01.03.2026

  • 64 Бибо

    0 0 Отговор
    е много глупав и безпросветен евреин, което е рядкост. Не осъзнава на къде води народа си.

    15:09 01.03.2026