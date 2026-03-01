Новини
Лондон: Иранската армия изстреляля две ракети в посока към Кипър

1 Март, 2026 15:24 2 445 56

Кипърският му колега Василис Палмас обаче категорично отрече тези информации

Лондон: Иранската армия изстреляля две ракети в посока към Кипър - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Две ирански ракети са били изстреляни в посока към Кипър, заяви днес британският министър на отбраната Джон Хийли, като уточни, че те са били прехванати. Тази информация обаче беше отречена от кипърския му колега Василис Палмас, както и от президента Никос Христодулидис, съобщава електронното издание "Сайпръс мейл", цитирано от БТА.

В Кипър има две британски военни бази, уточнява изданието.

Хийли каза, че все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова. "Не сме сигурни дали са били насочени умишлено към нашите бази", посочи той за Скай Нюз.

Кипърският му колега Василис Палмас обаче категорично отрече тези информации. Говорейки пред националната информационна агенция КНА, той отхвърли твърденията за предполагаемо насочване на ракети към Кипър.

Същевременно правителственият говорител Константинос Летимбиотис написа в мрежата Екс: "Няма индикации да е имало заплаха за Кипър". "Компетентните органи следят внимателно ситуацията през цялото време", добави той.

КНА съобщава още, че президентът Никос Христодулидис е свикал за днес следобед заседание на Съвета за национална сигурност в контекста на събитията в Близкия изток.

Христодулидис заяви също така, че е разговарял с британския премиер Киър Стармър, който е потвърдил категорично, че Кипър не е бил мишена на Иран.

В публикация в мрежата Екс президентът на Кипър посочи, че властите и в двете страни наблюдават ситуацията, съобщава "Сайпръс мейл".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    44 5 Отговор
    Иран удари държава от ЕС.А нас ни лъжат че няма да посмее да ни удари понеже сме в ЕС

    Коментиран от #3, #12, #13, #18, #20, #21

    15:26 01.03.2026

  • 2 А по самолетоносачите кога?

    45 4 Отговор
    Чакаме с нетърпение.

    Коментиран от #8, #10, #29, #56

    15:26 01.03.2026

  • 3 00000000

    38 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Politico предупреди Зеленски: Не очаквайте ракети „Пейтриът“, Иран атакува, няма с какво да защитим базите.
     

    15:27 01.03.2026

  • 4 ТелАвив гори

    34 4 Отговор
    Факти пускат само лъженовини.

    Коментиран от #49

    15:27 01.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хименей

    23 3 Отговор
    Днес 2 утре 200

    15:27 01.03.2026

  • 7 обяснение

    6 25 Отговор
    Не е имало ракети над Кипър, понеже са свалени още над Израел.

    Коментиран от #15

    15:27 01.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    27 2 Отговор

    До коментар #2 от "А по самолетоносачите кога?":

    Ейбрахам Линкълн потънал.

    Коментиран от #16

    15:28 01.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БОЛШЕВИК

    38 4 Отговор

    До коментар #2 от "А по самолетоносачите кога?":

    Лудия говедар запали голям конфликт, където няма да може да го спре и потуши

    Коментиран от #17, #27

    15:29 01.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Споко

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    паникьосан софиянецо , Ердо има С400 и ги сваля още над Сирия.

    Коментиран от #19

    15:29 01.03.2026

  • 13 Има много

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    българи в Кипър.

    15:30 01.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тоалетна Хартия

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "обяснение":

    Проба...1..2...проба..

    15:30 01.03.2026

  • 16 555

    5 12 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    "Ейбрахам Линкълн потънал." --- Достоверен източник на информация? Щото на война най-много се лъже (което е нормално, де). Лъжата е в основата на войната.

    Коментиран от #22

    15:31 01.03.2026

  • 17 Не е проблем

    7 9 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    Миналото лято пак го гледахме този филм. Обичайната акция на САЩ.

    Коментиран от #32

    15:32 01.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Последния Софиянец

    21 3 Отговор

    До коментар #12 от "Споко":

    Ердоган помага на Иран.

    Коментиран от #33

    15:32 01.03.2026

  • 20 На коя пропаганда да вярваме

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Никозия отрече информацията, че ирански ракети са изстреляни към Кипър
    Британският и кипърският военен министър си противоречат за предполагаемата ракетна заплаха / / БГНЕС
    Британският и кипърският военен министър си противоречат за предполагаемата ракетна заплаха
    Британското и кипърското правителство влязоха в задочно противоречие днес относно възможна ракетна заплаха за средиземноморския остров. Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли съобщи за две прехванати ирански ракети, летящи към Кипър, докато кипърският му колега Василис Палмас категорично отхвърли тази информация.

    15:33 01.03.2026

  • 21 Ха,ха

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Чакаме да те нацелят, ще ни направят услуга.

    15:33 01.03.2026

  • 22 Голям майтап ще е

    19 2 Отговор

    До коментар #16 от "555":

    Ако наистина потъне.Ще гледаме шоу.

    Коментиран от #25

    15:34 01.03.2026

  • 23 Последния Софиянец

    27 3 Отговор
    Тел авив и Йерусалим са в развалини.И други градове в Израел.Стотици убити.

    15:34 01.03.2026

  • 24 Соваж бейби

    8 6 Отговор
    Ами Макрон не е зле да си конментрира вниманието тука да остави Украйна и да помага на Америка ги кротне малко иранците ,както Дьо Гол им охлаждаше страстите на алжирци .

    15:35 01.03.2026

  • 25 555

    22 2 Отговор

    До коментар #22 от "Голям майтап ще е":

    Определено ще е голям удар по САЩ. И чисто военен, и репутационен и психологически. Ако се случи, разбира се.

    15:35 01.03.2026

  • 26 Славянин

    5 9 Отговор
    Шопски и македонски регион трябва да се отцепят от тази азиатска бананова република създадена от ционисти и масони наречена българия.

    15:36 01.03.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    22 4 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    По този начин се опитва да отклони вниманието на обществото от доклада за връзките му с Епщайн. Всички в САЩ осъзнаха какъв извратеняк е Тръмп. Едно време Клинтън направи войната в Югославия, заради скандала с Моника Люински. Нищо ново под слънцето.

    15:36 01.03.2026

  • 28 Смешник

    26 3 Отговор
    Ингилизите отново лъжат и гледат да нажежат обстановката както правят между впрочем и в Украйна и са една от причините за продължаване на войната

    15:36 01.03.2026

  • 29 Вакуумиран въздух под налягане

    2 15 Отговор

    До коментар #2 от "А по самолетоносачите кога?":

    Когато изплува МАсква....

    15:36 01.03.2026

  • 30 Евгени от Алфапласт

    12 2 Отговор
    С вдовицата сме на секскурзия в Аспровалта, тук нещата са спокойни. Чудя се дали да не изчакаме екшъна с летището в София и тогава да се прибираме.

    Коментиран от #53

    15:37 01.03.2026

  • 31 онзи

    21 4 Отговор
    Преди време писах тук , че персите са корави пичо..ве ....Оказах се прав , поне засега....

    Коментиран от #42, #45

    15:37 01.03.2026

  • 32 БОЛШЕВИК

    29 3 Отговор

    До коментар #17 от "Не е проблем":

    Миналата година не убиха Аятолаха и членове от семейството и нямаше толкова цивилни жертви като сега. Сега ще има голям конфликт, обедняване на хората от Европа, инфлация, грабеж и мизерия, което ще доведе до разпад на сборищата като ЕС и НАТО.

    15:37 01.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 нъц нъц

    20 3 Отговор
    Имало е, ама гърчолята ги е страх да признаят, да не има се развали летния сезон.

    15:41 01.03.2026

  • 35 Джи

    19 2 Отговор
    Иран подготвя съкрушителен отговор И той не е с ракети: става на въпрос за две ядрени бомби които са в търговски кораби и в момента ги подготвят за тръгване от Северна Корея към източното и западното крайбрежие на САЩ! След две седмици ще стане интересно да не кажа страшно! Оказа се че Иран има един истински съюзник в лицето на Северна Корея! По-голямата част от ядрения материал е преместен там!

    15:42 01.03.2026

  • 36 Където им

    25 1 Отговор
    Американски бази, всичките са под прицел! Английските мекерета са много тъпи!

    15:42 01.03.2026

  • 37 ЦРУ

    18 2 Отговор
    Лъжат.Търсят начин да се намесят.И като винаги ,на всяко гърне са похлупак.Чудя се защо още Москва ги търпи.

    15:43 01.03.2026

  • 38 На жълтите павета да слагат каските

    24 2 Отговор
    След Кипър следва България. България като съучастник в оста на злото САЩ-Израел няма да остане ненаказана! След като дарихме на клоуна сс300 и цялото си пво сега сме по бели гащи .

    15:43 01.03.2026

  • 39 Запомнете

    15 3 Отговор
    До 2027 година, Сащ няма да съществува!

    15:43 01.03.2026

  • 40 ало писарите дремете ли

    19 2 Отговор
    Светът се събуди в нова, плашеща реалност на 1 март 2026 г. Ескалацията в Близкия изток достигна критична точка, след като Иран разшири обхвата на своите атаки.

    Ад в ОАЕ: „Бурж Ал Араб“ пламна, жертви на летищата


    Луксозният символ на Дубай – хотелът „Бурж Ал Араб“ – пострада, след като отломки от ирански дрон предизвикаха пожар по фасадата му. Експлозии разтърсиха и изкуствения остров „Палм Джумейра“.



    Равносметката от нощта е тежка:

    Абу Даби: Жертва и седем ранени на международното летище „Зайед“.

    Дубай: Летището (DXB) претърпя сериозни щети на един от терминалите си, четирима души са ранени.
    Катар: 44 ракети и 8 дрона удариха страната, повреждайки радарната система на американската база „Ал Удейда“. Осем души са ранени. Общо Иран е изстрелял над 137 ракети и 209 дрона само по територията на Емирствата.


    Авиационен колапс: Небето е празно
    Въздушното пространство над Близкия изток е практически затворено. Гигантите „Emirates“, „Etihad“ и „FlyDubai“ прекратиха всички полети. Хиляди пътници, включително много българи, остават блокирани по международните летища без ясна перспектива за прибиране.



    ООН: Хуманитарна катастрофа и обвинения в „престъпления срещу човечеството“
    В Ню Йорк Съветът за сигурност се събра на извънредно заседание. Иранският представител Амир Сайед Иравани обвини САЩ и Израел в „умишлени атаки срещу цивилна инфраструктура“. Според тях жертвите в Иран вече са стотици.



    Посланикът на САЩ Майк

    Коментиран от #47

    15:43 01.03.2026

  • 41 мдъъъъ

    22 3 Отговор
    Гледах карта на обсега на иранските ракети, цяла Гърция, България, част от Сърбия и половин Румъния са в обсега. Да му мислят софиянци, че там бяха краварските самолети.

    Коментиран от #48, #52

    15:44 01.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 555

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Споко":

    "Но Ердо си пази небето от чужди (дори ирански) ракети, а руски изстребители сваля след минута и дванадесет секунди навлизане в въздушното му пространство." ----- Че кой е луд да му навлиза във въздушното пространство ако не му е унищожил първо ПВО-то? Затова използват ракети и дронове. Пък и Израел и Иран нямат обща граница, самолети едва ли ще се използват срещу Израел, поне на този етап.

    15:46 01.03.2026

  • 44 Жълтoпаважен клoшaр от ППДБ

    10 2 Отговор
    В сектатана лама Мирчев и лама Василев сме много притеснени! Вече втори ден няма и ред в новините за нашия любим наркос Зеленко! Какво става?! Превзе ли вече Масквата? Да не умря от свръхдоза в бункера в Краков?

    Коментиран от #46

    15:46 01.03.2026

  • 45 ганю

    12 3 Отговор

    До коментар #31 от "онзи":

    Саладин разказа играта на Кръстоносците
    сега е ред Древните Перси за запукат израелтяните...

    15:47 01.03.2026

  • 46 ганю

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Жълтoпаважен клoшaр от ППДБ":

    казва се ПП-ЛГБТ гьотверения

    15:48 01.03.2026

  • 47 ганю

    10 2 Отговор

    До коментар #40 от "ало писарите дремете ли":

    започна 3-тата световна
    който се прибрал прибрал

    15:50 01.03.2026

  • 48 ЧБМ

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "мдъъъъ":

    софиянци мислят и се чудят и присмиват на естествения интелект.

    15:50 01.03.2026

  • 49 Нагла Копейка

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "ТелАвив гори":

    Горят ти хemороидите след среща с 🍌🍌🍌

    16:01 01.03.2026

  • 50 Чърчил

    4 1 Отговор
    Английска лъжа

    16:10 01.03.2026

  • 51 Гадняр

    6 0 Отговор
    Англичаните се оптват да се изкарат герои, за да оправдаят военните разходи свързани с поддържането на британските военни бази на остров Кипър. Кипърците обаче хич не са на кеф, защото без туризъм са обречени.

    16:22 01.03.2026

  • 52 ЦРУ

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "мдъъъъ":

    Ами аз от кога ви го казвам това.Обаче до сега се криеше.
    И лъжеха,че цистерните на летище,Васил Левски да само на "паркинг".Нападенията срещу Иран от Израел продължават.Вероятно,САЩ изчакват сега за да се изчерпат
    израелците и тогава ще започнат с техните самолети да бомбандират там и ще трябва тези самолети цистерни да ги зареждат с гориво във въздуха.Тогсес вече БГ-тото ще стане легитимна цел за ракети.И не се знае от къде ще дойдат.Може и от Хутите или пък и от Сърбия,уж да си защитят територията от тях а всъщност да
    ударят летището.БОГ знае,какво може да се случи през следващите седмици.Но няма да е за добро.Никой не може да гарантира нищо в такава ситуация.Още по малко пък да се защитим сами.Като гледам пораженията и в Иран и е Израел,просто няма с какво срещу тия мощни оръжия.Ф-ките да само за украса, пък и нямат бойно снаряжение,а друго няма,доколкото ми е известно.

    16:31 01.03.2026

  • 53 Не зная

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Евгени от Алфапласт":

    Къде е това?

    16:35 01.03.2026

  • 54 Тома

    1 0 Отговор
    Американският самолетоносач е в района на Кипър

    16:40 01.03.2026

  • 55 КотАКА - Варньенският Пиночет

    1 0 Отговор
    Ракетите не са изстреляни към Кипър, а към английските военни бази там - има огромна разлика!

    16:46 01.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.