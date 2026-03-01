Лондон: Иранската армия изстреляля две ракети в посока към Кипър

Две ирански ракети са били изстреляни в посока към Кипър, заяви днес британският министър на отбраната Джон Хийли, като уточни, че те са били прехванати. Тази информация обаче беше отречена от кипърския му колега Василис Палмас, както и от президента Никос Христодулидис, съобщава електронното издание "Сайпръс мейл", цитирано от БТА.

В Кипър има две британски военни бази, уточнява изданието.

Хийли каза, че все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова. "Не сме сигурни дали са били насочени умишлено към нашите бази", посочи той за Скай Нюз.

Кипърският му колега Василис Палмас обаче категорично отрече тези информации. Говорейки пред националната информационна агенция КНА, той отхвърли твърденията за предполагаемо насочване на ракети към Кипър.

Същевременно правителственият говорител Константинос Летимбиотис написа в мрежата Екс: "Няма индикации да е имало заплаха за Кипър". "Компетентните органи следят внимателно ситуацията през цялото време", добави той.

КНА съобщава още, че президентът Никос Христодулидис е свикал за днес следобед заседание на Съвета за национална сигурност в контекста на събитията в Близкия изток.

Христодулидис заяви също така, че е разговарял с британския премиер Киър Стармър, който е потвърдил категорично, че Кипър не е бил мишена на Иран.

В публикация в мрежата Екс президентът на Кипър посочи, че властите и в двете страни наблюдават ситуацията, съобщава "Сайпръс мейл".