Лондон: Иранската армия изстреляля две ракети в посока към Кипър

Две ирански ракети са били изстреляни в посока към Кипър, заяви днес британският министър на отбраната Джон Хийли, като уточни, че те са били прехванати. Тази информация обаче беше отречена от кипърския му колега Василис Палмас, както и от президента Никос Христодулидис, съобщава електронното издание "Сайпръс мейл", цитирано от БТА.
В Кипър има две британски военни бази, уточнява изданието.
Хийли каза, че все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова. "Не сме сигурни дали са били насочени умишлено към нашите бази", посочи той за Скай Нюз.
Кипърският му колега Василис Палмас обаче категорично отрече тези информации. Говорейки пред националната информационна агенция КНА, той отхвърли твърденията за предполагаемо насочване на ракети към Кипър.
Същевременно правителственият говорител Константинос Летимбиотис написа в мрежата Екс: "Няма индикации да е имало заплаха за Кипър". "Компетентните органи следят внимателно ситуацията през цялото време", добави той.
КНА съобщава още, че президентът Никос Христодулидис е свикал за днес следобед заседание на Съвета за национална сигурност в контекста на събитията в Близкия изток.
Христодулидис заяви също така, че е разговарял с британския премиер Киър Стармър, който е потвърдил категорично, че Кипър не е бил мишена на Иран.
В публикация в мрежата Екс президентът на Кипър посочи, че властите и в двете страни наблюдават ситуацията, съобщава "Сайпръс мейл".
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #12, #13, #18, #20, #21
15:26 01.03.2026
2 А по самолетоносачите кога?
Коментиран от #8, #10, #29, #56
15:26 01.03.2026
3 00000000
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Politico предупреди Зеленски: Не очаквайте ракети „Пейтриът“, Иран атакува, няма с какво да защитим базите.
15:27 01.03.2026
4 ТелАвив гори
Коментиран от #49
15:27 01.03.2026
6 Хименей
15:27 01.03.2026
7 обяснение
Коментиран от #15
15:27 01.03.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #2 от "А по самолетоносачите кога?":Ейбрахам Линкълн потънал.
Коментиран от #16
15:28 01.03.2026
10 БОЛШЕВИК
До коментар #2 от "А по самолетоносачите кога?":Лудия говедар запали голям конфликт, където няма да може да го спре и потуши
Коментиран от #17, #27
15:29 01.03.2026
12 Споко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":паникьосан софиянецо , Ердо има С400 и ги сваля още над Сирия.
Коментиран от #19
15:29 01.03.2026
13 Има много
До коментар #1 от "Последния Софиянец":българи в Кипър.
15:30 01.03.2026
15 Тоалетна Хартия
До коментар #7 от "обяснение":Проба...1..2...проба..
15:30 01.03.2026
16 555
До коментар #8 от "Последния Софиянец":"Ейбрахам Линкълн потънал." --- Достоверен източник на информация? Щото на война най-много се лъже (което е нормално, де). Лъжата е в основата на войната.
Коментиран от #22
15:31 01.03.2026
17 Не е проблем
До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":Миналото лято пак го гледахме този филм. Обичайната акция на САЩ.
Коментиран от #32
15:32 01.03.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Споко":Ердоган помага на Иран.
Коментиран от #33
15:32 01.03.2026
20 На коя пропаганда да вярваме
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Никозия отрече информацията, че ирански ракети са изстреляни към Кипър
Британският и кипърският военен министър си противоречат за предполагаемата ракетна заплаха / / БГНЕС
Британският и кипърският военен министър си противоречат за предполагаемата ракетна заплаха
Британското и кипърското правителство влязоха в задочно противоречие днес относно възможна ракетна заплаха за средиземноморския остров. Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли съобщи за две прехванати ирански ракети, летящи към Кипър, докато кипърският му колега Василис Палмас категорично отхвърли тази информация.
15:33 01.03.2026
21 Ха,ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Чакаме да те нацелят, ще ни направят услуга.
15:33 01.03.2026
22 Голям майтап ще е
До коментар #16 от "555":Ако наистина потъне.Ще гледаме шоу.
Коментиран от #25
15:34 01.03.2026
23 Последния Софиянец
15:34 01.03.2026
24 Соваж бейби
15:35 01.03.2026
25 555
До коментар #22 от "Голям майтап ще е":Определено ще е голям удар по САЩ. И чисто военен, и репутационен и психологически. Ако се случи, разбира се.
15:35 01.03.2026
26 Славянин
15:36 01.03.2026
27 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":По този начин се опитва да отклони вниманието на обществото от доклада за връзките му с Епщайн. Всички в САЩ осъзнаха какъв извратеняк е Тръмп. Едно време Клинтън направи войната в Югославия, заради скандала с Моника Люински. Нищо ново под слънцето.
15:36 01.03.2026
28 Смешник
15:36 01.03.2026
29 Вакуумиран въздух под налягане
До коментар #2 от "А по самолетоносачите кога?":Когато изплува МАсква....
15:36 01.03.2026
30 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #53
15:37 01.03.2026
31 онзи
Коментиран от #42, #45
15:37 01.03.2026
32 БОЛШЕВИК
До коментар #17 от "Не е проблем":Миналата година не убиха Аятолаха и членове от семейството и нямаше толкова цивилни жертви като сега. Сега ще има голям конфликт, обедняване на хората от Европа, инфлация, грабеж и мизерия, което ще доведе до разпад на сборищата като ЕС и НАТО.
15:37 01.03.2026
34 нъц нъц
15:41 01.03.2026
35 Джи
15:42 01.03.2026
36 Където им
15:42 01.03.2026
37 ЦРУ
15:43 01.03.2026
38 На жълтите павета да слагат каските
15:43 01.03.2026
39 Запомнете
15:43 01.03.2026
40 ало писарите дремете ли
Ад в ОАЕ: „Бурж Ал Араб“ пламна, жертви на летищата
Луксозният символ на Дубай – хотелът „Бурж Ал Араб“ – пострада, след като отломки от ирански дрон предизвикаха пожар по фасадата му. Експлозии разтърсиха и изкуствения остров „Палм Джумейра“.
Равносметката от нощта е тежка:
Абу Даби: Жертва и седем ранени на международното летище „Зайед“.
Дубай: Летището (DXB) претърпя сериозни щети на един от терминалите си, четирима души са ранени.
Катар: 44 ракети и 8 дрона удариха страната, повреждайки радарната система на американската база „Ал Удейда“. Осем души са ранени. Общо Иран е изстрелял над 137 ракети и 209 дрона само по територията на Емирствата.
Авиационен колапс: Небето е празно
Въздушното пространство над Близкия изток е практически затворено. Гигантите „Emirates“, „Etihad“ и „FlyDubai“ прекратиха всички полети. Хиляди пътници, включително много българи, остават блокирани по международните летища без ясна перспектива за прибиране.
ООН: Хуманитарна катастрофа и обвинения в „престъпления срещу човечеството“
В Ню Йорк Съветът за сигурност се събра на извънредно заседание. Иранският представител Амир Сайед Иравани обвини САЩ и Израел в „умишлени атаки срещу цивилна инфраструктура“. Според тях жертвите в Иран вече са стотици.
Посланикът на САЩ Майк
Коментиран от #47
15:43 01.03.2026
41 мдъъъъ
Коментиран от #48, #52
15:44 01.03.2026
43 555
До коментар #33 от "Споко":"Но Ердо си пази небето от чужди (дори ирански) ракети, а руски изстребители сваля след минута и дванадесет секунди навлизане в въздушното му пространство." ----- Че кой е луд да му навлиза във въздушното пространство ако не му е унищожил първо ПВО-то? Затова използват ракети и дронове. Пък и Израел и Иран нямат обща граница, самолети едва ли ще се използват срещу Израел, поне на този етап.
15:46 01.03.2026
44 Жълтoпаважен клoшaр от ППДБ
Коментиран от #46
15:46 01.03.2026
45 ганю
До коментар #31 от "онзи":Саладин разказа играта на Кръстоносците
сега е ред Древните Перси за запукат израелтяните...
15:47 01.03.2026
46 ганю
До коментар #44 от "Жълтoпаважен клoшaр от ППДБ":казва се ПП-ЛГБТ гьотверения
15:48 01.03.2026
47 ганю
До коментар #40 от "ало писарите дремете ли":започна 3-тата световна
който се прибрал прибрал
15:50 01.03.2026
48 ЧБМ
До коментар #41 от "мдъъъъ":софиянци мислят и се чудят и присмиват на естествения интелект.
15:50 01.03.2026
49 Нагла Копейка
До коментар #4 от "ТелАвив гори":Горят ти хemороидите след среща с 🍌🍌🍌
16:01 01.03.2026
50 Чърчил
16:10 01.03.2026
51 Гадняр
16:22 01.03.2026
52 ЦРУ
До коментар #41 от "мдъъъъ":Ами аз от кога ви го казвам това.Обаче до сега се криеше.
И лъжеха,че цистерните на летище,Васил Левски да само на "паркинг".Нападенията срещу Иран от Израел продължават.Вероятно,САЩ изчакват сега за да се изчерпат
израелците и тогава ще започнат с техните самолети да бомбандират там и ще трябва тези самолети цистерни да ги зареждат с гориво във въздуха.Тогсес вече БГ-тото ще стане легитимна цел за ракети.И не се знае от къде ще дойдат.Може и от Хутите или пък и от Сърбия,уж да си защитят територията от тях а всъщност да
ударят летището.БОГ знае,какво може да се случи през следващите седмици.Но няма да е за добро.Никой не може да гарантира нищо в такава ситуация.Още по малко пък да се защитим сами.Като гледам пораженията и в Иран и е Израел,просто няма с какво срещу тия мощни оръжия.Ф-ките да само за украса, пък и нямат бойно снаряжение,а друго няма,доколкото ми е известно.
16:31 01.03.2026
53 Не зная
До коментар #30 от "Евгени от Алфапласт":Къде е това?
16:35 01.03.2026
54 Тома
16:40 01.03.2026
55 КотАКА - Варньенският Пиночет
16:46 01.03.2026
