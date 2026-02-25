Новини
Иран обвини Тръмп, че изрича огромни лъжи

25 Февруари, 2026 13:50 1 666 43

  • иран-
  • сащ-
  • ядрена програма-
  • доналд тръмп

Всичко, което внушават по повод иранската ядрена програма, не е нищо повече от повтаряне на едни големи лъжи, обяви Техеран след речта на Тръмп

Иран обвини Тръмп, че изрича огромни лъжи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран отхвърли днес твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че разработва ракети, способни да ударят Съединените щати, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Всичко, което внушават по повод иранската ядрена програма, балистичните ракети на Иран и многото жертви по време на размириците през януари, не е нищо повече от повтаряне на едни големи лъжи", заяви в социалната мрежа "Екс" говорителят на министерството на външните работи Есмаил Багаи.

Иран "вече е разработил ракети, които могат да застрашат Европа и нашите бази", и работи върху създаването на ракети, "способни да достигнат и Съединените щати", заяви броени часове по-рано Тръмп в речта си "За състоянието на Съюза" пред американския Конгрес.

"Те [...] преследват понастоящем своите зловещи ядрени амбиции", каза още американският президент.

"Аз предпочитам решение на този проблем по пътя на дипломацията, но едно нещо е сигурно: няма да позволя на основния поддръжник на тероризма на света [...] да се сдобие с ядрено оръжие", изтъкна Тръмп.

"Те искат да сключат споразумение, но още не сме чули ключовите думи: "Никога няма да имаме ядрено оръжие", заяви американският президент.

Техеран твърди, че няма амбиции да се сдобие с ядрени оръжия, но настоява на правото си да разполага с ядрена програма за мирни цели.

На 6 февруари в оманската столица Маскат бе подновен диалогът между Иран и САЩ, след като миналата година ядрените преговори между двете страни бяха преустановени след началото на 12-дневната война между Израел и Иран през юни, по време на която Вашингтон бомбардира ирански ядрени обекти.

Доналд Тръмп заяви също, че властите в Иран са убили 32 000 души при протестите там наскоро. Иранските власти признават смъртта на повече от 3000 души при тези демонстрации.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръмп

    11 40 Отговор
    Иран е най-големият спонсор на тероризма

    Коментиран от #4, #12, #13

    13:51 25.02.2026

  • 2 ФАКТ

    11 32 Отговор
    Путлер е руският Тодор Живмов само че по-глупав и 1000 пъти по-страхлив.

    Коментиран от #9

    13:51 25.02.2026

  • 3 Атина Палада

    36 10 Отговор
    И защо Иран да не разработва ракети?

    Коментиран от #7, #21, #23

    13:51 25.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    31 12 Отговор
    Украйна прави ядрени оръжия с помощта на Франция и Англия.Тръмп да прати самолетите от летище София да ударят Украйна.

    13:51 25.02.2026

  • 6 Аятолаха

    19 5 Отговор
    Само до София стигат ракетите.

    13:52 25.02.2026

  • 7 ВВП

    8 18 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Защото има за съюзник един мухлеж в лицето на кгб джуджето.

    Коментиран от #17

    13:52 25.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путин

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Сорос каза да сме многоходови хахах

    13:53 25.02.2026

  • 10 Сатана Z

    17 5 Отговор
    Тръмп е обещал на Израел да ги пази от Иран както опази палестинците в Га за

    13:55 25.02.2026

  • 11 Шопо

    10 6 Отговор
    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия

    Коментиран от #15

    13:55 25.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 777

    10 20 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Русия никога не е била по-смешна. 5-та година не може да превземе руските области на Украйна. Буахахаха

    13:56 25.02.2026

  • 14 Ъъъъъ

    25 8 Отговор
    "Иран е най-големият спонсор на тероризма"

    Глупости! В това отношение, САЩ нямат равни.

    Коментиран от #16

    13:56 25.02.2026

  • 15 Путин

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    Не са. Сорос не ни разрешава, копейка. Децата ни се рат в Англия.

    Коментиран от #19

    13:57 25.02.2026

  • 16 ВВП

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъъ":

    САЩ казват на миризливия матрял кой какъв е чрез свободните си медии.

    13:58 25.02.2026

  • 17 Атина Палада

    22 5 Отговор

    До коментар #7 от "ВВП":

    И какво ви интересува кой с кой е съюзник? Трябва да налагате на всеки с кой да бъде съюзник,с кой да търгува ,какво да произвежда и пр. ли? Ами светът ви каза баста! Финансовият министър на Байдън отиде в Китай и им каза да не произвеждали соларни панели и ел.автомобили и да не продават на вън,защото това трябвало САЩ да го прави..Планова икономика :)) Китай й показаха среден пръст на плановата й икономика :)

    Коментиран от #22

    13:59 25.02.2026

  • 18 Тома

    23 3 Отговор
    Тръмп ако не беше лъжец нямаше да е милиардер.

    14:00 25.02.2026

  • 19 Атина Палада

    19 6 Отговор

    До коментар #15 от "Путин":

    Ти в днешно време къде си видял бял човек в Англия? Кви руски деца те гонят теб?:))

    14:02 25.02.2026

  • 20 анонимен

    17 3 Отговор
    Като знам какво излезе накрая от биологичното ли беше, химичното ли оръжие на Ирак , Иран може и да са прави.

    14:08 25.02.2026

  • 21 Мнение

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Защото комунистите са лоши хора и е времето земята да се отърве от диалектическите марксисти.

    Коментиран от #28

    14:13 25.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Защото

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Защото са терористи

    Коментиран от #29

    14:16 25.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да се видим

    9 2 Отговор
    Сега вече, нестабилния оранжев клуон ще се побърка, изкараха го лъжец.

    14:18 25.02.2026

  • 26 Конфети "Земя-въздух-земя "

    4 2 Отговор
    Започвайте се и да видим коя от двете тер0ристични държави ще остане.

    14:18 25.02.2026

  • 27 Ей,Патрашкова?

    1 2 Отговор
    Няма ден, в който да не ми изтриеш коментар, фца.

    14:19 25.02.2026

  • 28 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    То се видя земята от кои се отърва....което по твоя ред на мисли са лошите хора....

    14:20 25.02.2026

  • 29 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "Защото":

    Терористите са на Запад ..и вече в предсмъртна агония ....

    Коментиран от #31

    14:21 25.02.2026

  • 30 Аятолаха

    1 4 Отговор
    да не ги глътне?

    14:22 25.02.2026

  • 31 Путинова

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    лада :)))

    Коментиран от #33

    14:23 25.02.2026

  • 32 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Московска":

    И кое не ти хареса в коментара ми,който съдържа единствено факти? Не помниш ли оная лелка (финансовият министър на САЩ) в Китай?

    Коментиран от #35

    14:24 25.02.2026

  • 33 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Путинова":

    Нова лада пред твоя голф двойка :))) където е набор на баба ти:))))

    14:26 25.02.2026

  • 34 Ядрен физик

    3 0 Отговор
    Иранската програма е само за мирни цели!Не знам какви,но ще разбера!

    Коментиран от #42

    14:42 25.02.2026

  • 35 Ако

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    си вярваш,живееш в паралелна реалност!

    14:44 25.02.2026

  • 36 Забелязал!

    4 1 Отговор
    Тръмп оспорва първото място на Путлер по дърти лъжи, но за момента изостава.

    15:06 25.02.2026

  • 37 Пате в калчища

    6 1 Отговор
    Завалията Тръмп толкова се е оплел в измислици и фантазии, че изобщо не знае, къде са посоките истина и лъжа.

    15:06 25.02.2026

  • 38 Лечител

    5 1 Отговор
    Тръмп има симптоми на фронтотемпорална деменция . Затова трябва да го сменят.

    15:15 25.02.2026

  • 39 ЗОРАПодари на дрехите си перфектнаМишел

    3 1 Отговор
    Тези, които използват на ядрената енергия само за мирни цели, са обект на непрекъснат натиск и заплахи от САЩ . Северна Корея създаде ядрени оръжия и носители за тях и САЩ не смее да й прави цветни революции, да й отвлича президента, да й прилага американски методи за демократизиране. Северна Корея ще има последователи- няколко десетки държави в света са в състояние да създадат ЯО.

    15:16 25.02.2026

  • 40 Мишел

    3 1 Отговор
    Тези, които използват на ядрената енергия само за мирни цели, са обект на непрекъснат натиск и заплахи от САЩ . Северна Корея създаде ядрени оръжия и носители за тях и САЩ не смее да й прави цветни революции, да й отвлича президента, да й прилага американски методи за демократизиране. Северна Корея ще има последователи- няколко десетки държави в света са в състояние да създадат ЯО.

    15:18 25.02.2026

  • 41 Трол

    5 1 Отговор
    Глупостите на Тръмп нямат край, евреите боклуци командват рижавия палячо идиот

    Коментиран от #43

    15:26 25.02.2026

  • 42 художник

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ядрен физик":

    Върху ядрените бомби ще рисуват гълъбчето на мира. Това им е програмата за мирни цели.

    15:29 25.02.2026

  • 43 наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Трол":

    Така ли изглеждат нещата откъм егрека???

    15:32 25.02.2026

Новини по държави:
