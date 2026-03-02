Шефът на СДВР: Засилихме охраната около летищата и на обекти с американско и израелско присъствие

Активно взаимодействаме с другите ведомства, засилено е полицейското присъствие на обекти, касаещи израелско и американско присъствие, каза пред медиите директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) гл. комисар Любомир Николов във връзка със ситуацията в Близкия изток.
Той добави, че към настоящия момент са взети всички предохранителни мерки. Засилено е и присъствието на полицейски служители около летищата.
Българската държава следи ситуацията в Близкия изток и има готовност за евакуация на българските граждани в региона, увериха вчера от служебното правителство. В Министерския съвет бе проведено заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #6
13:16 02.03.2026
2 Ясно
13:16 02.03.2026
3 Сталин
13:18 02.03.2026
4 Ягуар
13:19 02.03.2026
5 Зевс
13:19 02.03.2026
6 Сталин
До коментар #1 от "Някой":Цървулите си плащат за въжето на което ги бесят
Коментиран от #25
13:19 02.03.2026
7 Уха
13:20 02.03.2026
8 си пън
13:21 02.03.2026
9 Последния Софиянец
13:23 02.03.2026
10 Пич
13:25 02.03.2026
11 булгар
Коментиран от #26
13:26 02.03.2026
12 Гончар Романенко
13:29 02.03.2026
13 Ако
13:31 02.03.2026
14 Ива
13:31 02.03.2026
15 Госъ
13:37 02.03.2026
16 Гоуст
13:38 02.03.2026
17 Сетихте се
13:40 02.03.2026
18 Петроханска лама
13:41 02.03.2026
19 Мисира
13:42 02.03.2026
20 ВЪВ ВСЯКА КУПЕЙКА
Коментиран от #35
13:46 02.03.2026
21 Р Г В
Уважаеми г-не ако засилиш охраната както при взривените складове в Елин Пелин жална ни майка..Всички видяхме как гражданин с колата си проби охраната и помогна да изнесе ранени и обгорени работници до екипите от медици.
13:46 02.03.2026
22 Азззззззз
13:58 02.03.2026
23 Любопитен
13:59 02.03.2026
24 В такъв случай трябва да засилят
14:00 02.03.2026
25 Ционист
До коментар #6 от "Сталин":Надежда Алилуева ,галош.
Коментиран от #39
14:02 02.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Боклк
Иран е джукнал резиденцията на Ебаняхо, а той е неотрализиран!
Печата гърми!
14:06 02.03.2026
28 И Киев е Руски
14:07 02.03.2026
29 И с кво ще го спрете ракетите бе
14:07 02.03.2026
30 Заплаха на сигурността
Ако България не участва в този военен конфликт, незабавно да поиска американските цистерни да напуснат българската територия.
14:09 02.03.2026
31 Ама, разбира се,
14:11 02.03.2026
32 Феникс
14:15 02.03.2026
33 Моарейн
Коментиран от #36
14:16 02.03.2026
34 Подарихте всички ПВО системи на 4О4,
Коментиран от #38
14:17 02.03.2026
35 Шекеларче неграмотно,
До коментар #20 от "ВЪВ ВСЯКА КУПЕЙКА":какво е това "купейка"? Купува ли се с шекели?
14:19 02.03.2026
36 Банката и шишо са ти подготвили
До коментар #33 от "Моарейн":Ти само чакай
14:19 02.03.2026
37 Опа!
14:20 02.03.2026
38 С пръдня
До коментар #34 от "Подарихте всички ПВО системи на 4О4,":С това!
14:20 02.03.2026
39 Народът
До коментар #25 от "Ционист":Под Народ нямах предвид тебе цонистка изтривалко, а хората - Живите Човеци...
14:28 02.03.2026
40 Лама от ПП
14:28 02.03.2026
41 Волен
14:30 02.03.2026
42 мда
Държавата на проститутките върви срещу народа си. Забравиха, че със сила хубост не става.
14:30 02.03.2026
43 ПеПедофил от Петрохан
14:30 02.03.2026
44 Ясно
14:32 02.03.2026