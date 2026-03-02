Новини
Шефът на СДВР: Засилихме охраната около летищата и на обекти с американско и израелско присъствие

Шефът на СДВР: Засилихме охраната около летищата и на обекти с американско и израелско присъствие

2 Март, 2026 13:14 1 080 44

Българската държава следи ситуацията в Близкия изток и има готовност за евакуация на българските граждани в региона, увериха вчера от служебното правителство

Шефът на СДВР: Засилихме охраната около летищата и на обекти с американско и израелско присъствие - 1
Активно взаимодействаме с другите ведомства, засилено е полицейското присъствие на обекти, касаещи израелско и американско присъствие, каза пред медиите директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) гл. комисар Любомир Николов във връзка със ситуацията в Близкия изток.

Той добави, че към настоящия момент са взети всички предохранителни мерки. Засилено е и присъствието на полицейски служители около летищата.

Българската държава следи ситуацията в Близкия изток и има готовност за евакуация на българските граждани в региона, увериха вчера от служебното правителство. В Министерския съвет бе проведено заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната.


  • 1 Някой

    46 3 Отговор
    Що така, бе? Да не би да се страхувате от нардоната любов? А кой плаща за това?

    Коментиран от #6

    13:16 02.03.2026

  • 2 Ясно

    54 1 Отговор
    Полицаите ще пазят да не падне някоя ракета..

    13:16 02.03.2026

  • 3 Сталин

    56 2 Отговор
    Значи цървулите да мрат ,а вие ще пазите кошерните терористи,тези уроди вкараха България във война ,тази власт в България е криминална и задължение на всеки е да излезе на бунт и се свалят тези терористи от власта в България

    13:18 02.03.2026

  • 4 Ягуар

    42 2 Отговор
    Назначили са няколко пенсионера на щат и си мислят, че ше опазят летището от иранската балистика!

    13:19 02.03.2026

  • 5 Зевс

    30 2 Отговор
    Ударете и по една бибитка на израелците и американците

    13:19 02.03.2026

  • 6 Сталин

    26 3 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Цървулите си плащат за въжето на което ги бесят

    Коментиран от #25

    13:19 02.03.2026

  • 7 Уха

    23 2 Отговор
    Зад всеки хамерикански самолет по един катаджия и по един от онези със стълбите на Семерджиев да имат бело

    13:20 02.03.2026

  • 8 си пън

    24 2 Отговор
    шефче,ами изчистете тяхното присъствие там,инак само пари за охрана ще плащаме а ги нямаме

    13:21 02.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    31 3 Отговор
    Нали не участваме във войната?

    13:23 02.03.2026

  • 10 Пич

    32 2 Отговор
    Що бе...?! Как така ще харчите пари да пазите нещо , за което твърдите - няма страшно !!! Кой и кога лъже...?!

    13:25 02.03.2026

  • 11 булгар

    20 3 Отговор
    Засилете охраната на цялата политическа клика подкрепяща сатанистите, защото скоро ние - Народът, ще ви засилим по нанадолнището.

    Коментиран от #26

    13:26 02.03.2026

  • 12 Гончар Романенко

    22 1 Отговор
    И колко военни самолета излетяха от летището в София тази нощ--три или четири?!

    13:29 02.03.2026

  • 13 Ако

    22 2 Отговор
    решат нещо , никаква охрана не може да помогне !

    13:31 02.03.2026

  • 14 Ива

    26 2 Отговор
    Това правителство трябва да си подаде оставката веднага, защото въвлече България във война и застана на страната на губещият кон. Неизбежено е това, защото може все момент да бъде обстрелвано, а некадърниците няма с какво да защитят страната. НАТО няма да направи нищо. 35 години лъжа и лицемерие стигат. Трябва да бъдат съдени да държавна измяна.

    13:31 02.03.2026

  • 15 Госъ

    15 2 Отговор
    Как ще ни пазите от иранските ракети ?? Помолихте ли се н Ердоган да ни пази?

    13:37 02.03.2026

  • 16 Гоуст

    16 2 Отговор
    Това е разхищение на ресурт. Нали няма никаква опасност???

    13:38 02.03.2026

  • 17 Сетихте се

    20 2 Отговор
    По-умните, гърци, поляци, турци и др., въобще не ги допуснаха..

    13:40 02.03.2026

  • 18 Петроханска лама

    16 2 Отговор
    Пазете ги тези слънчица еврейски, да не им падне косъм от главичките дoлни и мpъсни

    13:41 02.03.2026

  • 19 Мисира

    18 2 Отговор
    А ПВОто замина подарък!!! Ся ще ми пазите орехите.

    13:42 02.03.2026

  • 20 ВЪВ ВСЯКА КУПЕЙКА

    1 11 Отговор
    ДРЕМЕ ПОП КРЪСТЬО☝......

    Коментиран от #35

    13:46 02.03.2026

  • 21 Р Г В

    5 1 Отговор
    Този спец само като му фиксираш сънената физиономия по всички брифинги ти става ясно че е готов за депутат при изборите рамо до рамо с Кал... Ст..... , Мл.....Мар.... все ювелири от класа
    Уважаеми г-не ако засилиш охраната както при взривените складове в Елин Пелин жална ни майка..Всички видяхме как гражданин с колата си проби охраната и помогна да изнесе ранени и обгорени работници до екипите от медици.

    13:46 02.03.2026

  • 22 Азззззззз

    7 0 Отговор
    Ама защо бе?! Нали министрите на отбраната и на външните работи се кълнат, че няма никаква опасност. Хайде който лъже да си подава оставката!

    13:58 02.03.2026

  • 23 Любопитен

    6 0 Отговор
    А САЩ и Израел плащат ли си за засилената охрана и всичко е без пари пак на наш гръб??

    13:59 02.03.2026

  • 24 В такъв случай трябва да засилят

    3 0 Отговор
    и охраната на руски обекти,посолства и места за събиране на Руската общност в страната ни!?

    14:00 02.03.2026

  • 25 Ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Надежда Алилуева ,галош.

    Коментиран от #39

    14:02 02.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Боклк

    7 0 Отговор
    Защо не охранявате българите и българските деца, а сте се загрижили за терористите!
    Иран е джукнал резиденцията на Ебаняхо, а той е неотрализиран!
    Печата гърми!

    14:06 02.03.2026

  • 28 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Най важно е охраната около Петрохан да се засили там е пълно с евреи и 🐮 ри

    14:07 02.03.2026

  • 29 И с кво ще го спрете ракетите бе

    7 0 Отговор
    С голия си гАз!? Нещ--астни нищ-ож--ества, да се молим да не полетят ракети насам, но си ги заслужават, продажници ..

    14:07 02.03.2026

  • 30 Заплаха на сигурността

    9 0 Отговор
    Персоналът на Кипърската база в Акуртири е евакуиран. Едно е да евакуираш персонал на една база друго е да евакуираш гражданско летище на европейска столица. Ние имаме ли евакуационен план на летище София при една такава ситуация?!

    Ако България не участва в този военен конфликт, незабавно да поиска американските цистерни да напуснат българската територия.

    14:09 02.03.2026

  • 31 Ама, разбира се,

    7 0 Отговор
    Ние плащаме, за да пази нашата милиция мазните и противни на цял свят евреи и американци!

    14:11 02.03.2026

  • 32 Феникс

    5 0 Отговор
    Пазят хамериканските кошници, че всеки лумпен със дрон може да им види сметката в тази разградена нива! Ако пазеха така и българските граждани , цена нямаха да имат! :)

    14:15 02.03.2026

  • 33 Моарейн

    6 0 Отговор
    А нещо за защита на българското население предвидили ли сте? Някакви макар и мижави действия за привеждане на бомбоубежищата в що-годе приличен вид предприехте ли? Мерки за защита на АЕЦ, на язовири и ЖП инфраструктура взехте ли? Планове за евакуация имате ли? Или пак всичко се свежда до "да махнем Сарафов, пък после ще му мислим", типично по пъпко-д..., ох, пардон, за тия думички цензурират, типично по неумно-кресливски. Поне разбрахме, че преди два дни мазахте като кошаревски свидетели.

    Коментиран от #36

    14:16 02.03.2026

  • 34 Подарихте всички ПВО системи на 4О4,

    5 0 Отговор
    а нови няма. С какво пазите, бе идиоти?!

    Коментиран от #38

    14:17 02.03.2026

  • 35 Шекеларче неграмотно,

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "ВЪВ ВСЯКА КУПЕЙКА":

    какво е това "купейка"? Купува ли се с шекели?

    14:19 02.03.2026

  • 36 Банката и шишо са ти подготвили

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Моарейн":

    Ти само чакай

    14:19 02.03.2026

  • 37 Опа!

    5 0 Отговор
    Погрешно позициониране на силите. Трябва да пазят иранските обекти у нас, защото именно американци и евреи ги нападат. Прав ли съм?

    14:20 02.03.2026

  • 38 С пръдня

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Подарихте всички ПВО системи на 4О4,":

    С това!

    14:20 02.03.2026

  • 39 Народът

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ционист":

    Под Народ нямах предвид тебе цонистка изтривалко, а хората - Живите Човеци...

    14:28 02.03.2026

  • 40 Лама от ПП

    4 0 Отговор
    Лама Гюро нали каза че няма заплахи

    14:28 02.03.2026

  • 41 Волен

    2 0 Отговор
    Що ги пазите, за да не платят сметката ли?

    14:30 02.03.2026

  • 42 мда

    2 0 Отговор
    Циониското правителство жертва народа за чужди интереси.
    Държавата на проститутките върви срещу народа си. Забравиха, че със сила хубост не става.

    14:30 02.03.2026

  • 43 ПеПедофил от Петрохан

    1 0 Отговор
    Пазете Лорер и Паси че са напълнили памперса до горе

    14:30 02.03.2026

  • 44 Ясно

    1 0 Отговор
    Сега разбрах,защо ви вдигнаха заплатите!

    14:32 02.03.2026

