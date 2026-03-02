Ще има ли скок на горивата заради ситуацията в Близкия изток

Цените на международните пазари вече са реагирали с ръст - фючърсите са се повишили с около 170 долара след отварянето на борсите, а като цяло увеличението достига около 20% на фона на конфликта. Въпреки това към момента това не се отразява съществено на цените по бензиностанциите. Това коментира председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров в „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
Той обясни как геополитическото напрежение в Близкия изток се отразява на пазара на горива и какви са краткосрочните и средносрочните очаквания.
„За тази седмица едва ли ще видим повече от 1 евроцент нагоре, максимум 2“, посочи той и увери, че без гориво страната няма да остане. Рафинерията е обезпечена и разполага с необходимите количества за следващите месеци, допълни Хаджидимитров.
Според него ключов фактор е продължителността на напрежението. Ако фючърсите на дизела се задържат над 900-930 долара и тенденцията продължи повече от две седмици, тогава може да се очаква увеличение от 10 до 15 цента на едро, което впоследствие ще се отрази и на крайните цени.
При сценарий, в който пазарът надхвърли 1000 долара за барел фючърс, ръстът по колонките може да надхвърли 20 цента. „Но това е при най-лошия вариант и ако ситуацията се задържи около месец“, уточни той.
Хаджидимитров отбеляза, че в момента няма масово поведение на потребители, които да зареждат резервоарите си от страх. Повишеното търсене е по-скоро сезонно и свързано с празниците.
Той подчерта, че през последните седмици вече е имало леко увеличение на цените - с 2 до 3 цента - което се дължи на покачването на петрола, а не на спекулативен натиск на вътрешния пазар.
По неговата оценка, дори при по-остра реакция на пазарите, ефектът ще бъде временен. „В рамките на месец ситуацията вероятно ще се успокои и цените плавно ще тръгнат надолу“, каза той, като направи аналогия с периода след началото на войната в Украйна, когато първоначалният шок постепенно отшумя.
Средните нива, към които пазарът би се върнал, са около 0,25 евро за бензин и около 0,30 евро за дизел, посочи експертът, подчертавайки, че колебанията са част от динамиката на международните енергийни пазари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:16 02.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
13:21 02.03.2026
4 Не е на добре
13:22 02.03.2026
5 Тома
Коментиран от #11, #18
13:22 02.03.2026
6 Сталин
Коментиран от #19
13:24 02.03.2026
7 Сталин
Коментиран от #10
13:24 02.03.2026
8 Един друг
13:26 02.03.2026
9 На бензиностанция
13:33 02.03.2026
10 Точно заради вас
До коментар #7 от "Сталин":Ще скочат цените.....
13:34 02.03.2026
11 На батко
До коментар #5 от "Тома":Давам мойта краставица без пари
13:35 02.03.2026
12 Трол
13:39 02.03.2026
13 Паника няма
Стадото да си стои дома в кошарата и да не ща към много много с автомобили.
13:39 02.03.2026
14 Как
13:39 02.03.2026
15 Просто от любопитство
И повишение с 170$ за барел, при текуща цена от около 70-80$ за барел?
Коментиран от #17
13:44 02.03.2026
16 Юруш
13:48 02.03.2026
17 Просто от любопитство
До коментар #15 от "Просто от любопитство":Моя грешка, ставало дума за цена на дизела .....
13:51 02.03.2026
18 Ко речи?
До коментар #5 от "Тома":Какви краставици зимата бе?!? Кой е луд да яде пластмаси?!?!?
13:58 02.03.2026
19 „Наполеон”
До коментар #6 от "Сталин":Колега
Как те пуснаха в карлуково с толкова
Екстремистки количества гориво....
Мен ми взеха даже само запалката....??🤔
14:08 02.03.2026
20 Интересното
Ние и винаги и за всичко плащаме като за най лошия вариант ! От край време е така ! За момента явно обаче всичко е препълнено с горива и това личи от промоциите ! Това ако нещо ни поспаси, иначе ........ е ясно !
14:10 02.03.2026
21 Започват промоциите
14:14 02.03.2026
22 Ормузкия пролив е блокиран
14:21 02.03.2026
23 ЦИРК
Хаджидимитров, вместо да разчита на имагинерни варианти, да вземе да свика членовете на асоциацията и да помислят за планове за действие при различни сценарии на развитие. Не след като се обърне каруцата тогава да се мисли какво да правим.
14:31 02.03.2026