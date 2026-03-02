Ще има ли скок на горивата заради ситуацията в Близкия изток

Цените на международните пазари вече са реагирали с ръст - фючърсите са се повишили с около 170 долара след отварянето на борсите, а като цяло увеличението достига около 20% на фона на конфликта. Въпреки това към момента това не се отразява съществено на цените по бензиностанциите. Това коментира председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров в „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Той обясни как геополитическото напрежение в Близкия изток се отразява на пазара на горива и какви са краткосрочните и средносрочните очаквания.

„За тази седмица едва ли ще видим повече от 1 евроцент нагоре, максимум 2“, посочи той и увери, че без гориво страната няма да остане. Рафинерията е обезпечена и разполага с необходимите количества за следващите месеци, допълни Хаджидимитров.

Според него ключов фактор е продължителността на напрежението. Ако фючърсите на дизела се задържат над 900-930 долара и тенденцията продължи повече от две седмици, тогава може да се очаква увеличение от 10 до 15 цента на едро, което впоследствие ще се отрази и на крайните цени.

При сценарий, в който пазарът надхвърли 1000 долара за барел фючърс, ръстът по колонките може да надхвърли 20 цента. „Но това е при най-лошия вариант и ако ситуацията се задържи около месец“, уточни той.

Хаджидимитров отбеляза, че в момента няма масово поведение на потребители, които да зареждат резервоарите си от страх. Повишеното търсене е по-скоро сезонно и свързано с празниците.

Той подчерта, че през последните седмици вече е имало леко увеличение на цените - с 2 до 3 цента - което се дължи на покачването на петрола, а не на спекулативен натиск на вътрешния пазар.

По неговата оценка, дори при по-остра реакция на пазарите, ефектът ще бъде временен. „В рамките на месец ситуацията вероятно ще се успокои и цените плавно ще тръгнат надолу“, каза той, като направи аналогия с периода след началото на войната в Украйна, когато първоначалният шок постепенно отшумя.

Средните нива, към които пазарът би се върнал, са около 0,25 евро за бензин и около 0,30 евро за дизел, посочи експертът, подчертавайки, че колебанията са част от динамиката на международните енергийни пазари.