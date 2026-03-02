Новини
Ще има ли скок на горивата заради ситуацията в Близкия изток

2 Март, 2026

Според Димитър Хаджидимитров паника няма

Цените на международните пазари вече са реагирали с ръст - фючърсите са се повишили с около 170 долара след отварянето на борсите, а като цяло увеличението достига около 20% на фона на конфликта. Въпреки това към момента това не се отразява съществено на цените по бензиностанциите. Това коментира председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров в „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Той обясни как геополитическото напрежение в Близкия изток се отразява на пазара на горива и какви са краткосрочните и средносрочните очаквания.

„За тази седмица едва ли ще видим повече от 1 евроцент нагоре, максимум 2“, посочи той и увери, че без гориво страната няма да остане. Рафинерията е обезпечена и разполага с необходимите количества за следващите месеци, допълни Хаджидимитров.

Според него ключов фактор е продължителността на напрежението. Ако фючърсите на дизела се задържат над 900-930 долара и тенденцията продължи повече от две седмици, тогава може да се очаква увеличение от 10 до 15 цента на едро, което впоследствие ще се отрази и на крайните цени.

При сценарий, в който пазарът надхвърли 1000 долара за барел фючърс, ръстът по колонките може да надхвърли 20 цента. „Но това е при най-лошия вариант и ако ситуацията се задържи около месец“, уточни той.

Хаджидимитров отбеляза, че в момента няма масово поведение на потребители, които да зареждат резервоарите си от страх. Повишеното търсене е по-скоро сезонно и свързано с празниците.

Той подчерта, че през последните седмици вече е имало леко увеличение на цените - с 2 до 3 цента - което се дължи на покачването на петрола, а не на спекулативен натиск на вътрешния пазар.

По неговата оценка, дори при по-остра реакция на пазарите, ефектът ще бъде временен. „В рамките на месец ситуацията вероятно ще се успокои и цените плавно ще тръгнат надолу“, каза той, като направи аналогия с периода след началото на войната в Украйна, когато първоначалният шок постепенно отшумя.

Средните нива, към които пазарът би се върнал, са около 0,25 евро за бензин и около 0,30 евро за дизел, посочи експертът, подчертавайки, че колебанията са част от динамиката на международните енергийни пазари.


  • 1 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Вече има.

    13:16 02.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    15 2 Отговор
    И какво се очаква от нас сега...?! Да се възхитим на поредния кретен, който си сипе глупостите и нагло ни лъже в очите...?! Който не си е изхвърлил велосипеда - печели !!!

    13:21 02.03.2026

  • 4 Не е на добре

    12 3 Отговор
    Експлоатацията на 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ беше прекъсвана няколко пъти миналата зима. Това се дължи на подмяната на руски/съветски компоненти с алтернативни, по-специално предпазните устройства с разкъсваема мембрана МПУРС-250-16 за сепараторните прегреватели СПП-1000. Впоследствие беше установено, че инсталираните алтернативи не гарантират надеждна и стабилна работа на оборудването и биха могли да доведат до опасни последици.

    13:22 02.03.2026

  • 5 Тома

    11 1 Отговор
    Каква паника бе батко.Виж цените на краставиците пък се сещай за бензина и нафтата

    Коментиран от #11, #18

    13:22 02.03.2026

  • 6 Сталин

    5 7 Отговор
    Аз напълних резервоара догоре и още 5 туби по 20 литра и сега дори Русия няма да ви спасява мизерните з@дници , освен ако не плащате със злато ,ооо чакай то златото е в ръцете на канадските мародери

    Коментиран от #19

    13:24 02.03.2026

  • 7 Сталин

    4 7 Отговор
    Аз напълних резервоара догоре и още 5 туби по 20 литра и сега дори Русия няма да ви спасява мизерните з@дници , освен ако не плащате със злато ,ооо чакай то златото е в ръцете на канадските мародери

    Коментиран от #10

    13:24 02.03.2026

  • 8 Един друг

    9 1 Отговор
    Защо трябва да има увеличение тази седмица, това са цени на петрола за след 2 месеца. Ами ако сега цената на петрола падне до 50 долара, нали този ще излезе и каже, че горивата ще паднат след 2 месеца.

    13:26 02.03.2026

  • 9 На бензиностанция

    4 0 Отговор
    Господине... ВИЕ СТЕ последния клиент който ще зарежда на старите цени... Така ли... Пълни до горе, ето и още 8бр. туби по 20л......Зареждат му, а той пита:А какви са новите цени?!?!... Ами... 20 ст. Надолу....

    13:33 02.03.2026

  • 10 Точно заради вас

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Ще скочат цените.....

    13:34 02.03.2026

  • 11 На батко

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Давам мойта краставица без пари

    13:35 02.03.2026

  • 12 Трол

    2 1 Отговор
    Няма да има повишение, така казаха всички експерти по националните телевизии.

    13:39 02.03.2026

  • 13 Паника няма

    4 3 Отговор
    Скок на цените вече има.
    Стадото да си стои дома в кошарата и да не ща към много много с автомобили.

    13:39 02.03.2026

  • 14 Как

    4 3 Отговор
    няма да има ? Навсякъде в Европа скача драстично , и не само в Европа !

    13:39 02.03.2026

  • 15 Просто от любопитство

    5 1 Отговор
    Къде ги намерихте тези прогнозни цени от по 1000 $ за барел?
    И повишение с 170$ за барел, при текуща цена от около 70-80$ за барел?

    Коментиран от #17

    13:44 02.03.2026

  • 16 Юруш

    3 1 Отговор
    Бай Ганчо не може да не вдигне цените още днес.Бай Ганчо е Ентелегентен!

    13:48 02.03.2026

  • 17 Просто от любопитство

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Просто от любопитство":

    Моя грешка, ставало дума за цена на дизела .....

    13:51 02.03.2026

  • 18 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Какви краставици зимата бе?!? Кой е луд да яде пластмаси?!?!?

    13:58 02.03.2026

  • 19 „Наполеон”

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Колега
    Как те пуснаха в карлуково с толкова
    Екстремистки количества гориво....
    Мен ми взеха даже само запалката....??🤔

    14:08 02.03.2026

  • 20 Интересното

    7 0 Отговор
    е, че у нас няма значение варианта който ще се случи ! 😀
    Ние и винаги и за всичко плащаме като за най лошия вариант ! От край време е така ! За момента явно обаче всичко е препълнено с горива и това личи от промоциите ! Това ако нещо ни поспаси, иначе ........ е ясно !

    14:10 02.03.2026

  • 21 Започват промоциите

    5 1 Отговор
    Примерно - Ако заредите пълен резервоар, то ние ще ви допълним безплатно още 5 литра ! 😀😀😀

    14:14 02.03.2026

  • 22 Ормузкия пролив е блокиран

    2 0 Отговор
    Гответе се за 100 левро за литър безнин и хиперинфлация в клуба на богатите. И да не забравите да благодарите на ционистктие си господари! И тоя път няма да има демократични купони за гориво, брашно и захар както направиха комунягите през изкуствено създадената от тях българска криза в началото на 90-те. В момента се гласи голям гладомор, най-вече за скъсаняците в еврозоната.

    14:21 02.03.2026

  • 23 ЦИРК

    0 0 Отговор
    Иран започна удари върху всички нефтени съоръжения (кладенци, складове, рафинерии) принадлежащи на компании от САЩ. Тази война няма да свърши след седмици и месеци, а след години, а създаденият хаос от нея ще продължи да създава проблеми поне още толкова време.

    Хаджидимитров, вместо да разчита на имагинерни варианти, да вземе да свика членовете на асоциацията и да помислят за планове за действие при различни сценарии на развитие. Не след като се обърне каруцата тогава да се мисли какво да правим.

    14:31 02.03.2026

