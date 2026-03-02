Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Белгия: Ударите срещу Иран - нарушение на международното право, но оправдани за сигурността

2 Март, 2026 15:27, обновена 2 Март, 2026 15:28 680 17

Външният министър Максим Прево призовава за дипломация и деескалация, докато белгийските граждани в региона остават под защита

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Външният министър на Белгия Максим Прево определи американско-израелските удари по Иран като нарушение на международното право, но „оправдани от гледна точка на глобалната сигурност“, съобщава националната агенция Белга, предава БТА.

Прево подчерта, че международното право трябва първо да защитава хората, като припомни потисническия характер на иранския режим. Той заяви, че принципите на правото трябва да се претеглят спрямо реалността, тъй като рискът от криза и широкомащабен конфликт в региона трябва да бъде избегнат.

Министърът подчерта, че военните действия могат да бъдат използвани само като крайна мярка, ако дипломацията се провали, и призова за деескалация и възстановяване на дипломатическия диалог. Той обърна внимание и на призива на лидера на Реформаторското движение Жорж-Луи Буше за изгонване на иранския посланик, като посочи, че подобни действия могат да застрашат белгийските дипломати и граждани в Иран.

В момента в региона се намират около 26 000 белгийци, включително 2 450 блокирани туристи, предимно в Дубай. Прево увери, че се водят консултации с други европейски държави за възстановяване на полетите и призова пътниците да проявят търпение и да спазват правилата за сигурност.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    26 0 Отговор
    За едните правото важи, за другите не важи... После ни обесняват демокрация, тинтири минтири...

    15:29 02.03.2026

  • 2 Свиневъд

    9 1 Отговор
    Европлъшотината квичи с екстаза на ритнато дръгливо пуделче

    15:30 02.03.2026

  • 3 Ха Ха

    18 1 Отговор
    Евро.ейски атлантически васали. И Гренлания, и Гренландия ще замине за сигурността

    15:30 02.03.2026

  • 4 Лост

    8 1 Отговор
    А,ако ударят Брюксел?

    15:30 02.03.2026

  • 6 Българин

    19 0 Отговор
    Цинично изказване. Значи няма международно право.

    15:32 02.03.2026

  • 7 Лопата Орешник

    9 0 Отговор
    Тогава защо да не напънем цялата ти рода в разрез със закона но в интерес на личните ми интереси?! Тия закони за кого са правени бе?

    15:33 02.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    е няма по-малоумно оправдание от това :D :D :D
    Белгия с какво точно беше заплашена от Иран, че немея?!!!

    15:35 02.03.2026

  • 9 Лопата Орешник

    9 0 Отговор
    Официално вече не съществува международно право! Мъпет с мъпет! Яжте сега шахедите и гълтайте!

    15:35 02.03.2026

  • 10 ЕСССР

    11 2 Отговор
    Иран нямат ядрени ракети ,с какво заплашват ФАЩ ?? Който не е васал на ФАЩ е заплаха !!!!

    Коментиран от #12

    15:38 02.03.2026

  • 11 Ами съгласен съм

    7 0 Отговор
    С белгиеца. Само са допълня че и Путин по същия начин наруши международното право но е оправдан защото така повиша сигурността на Русия и защитава руснаците в Украйна от асимилация

    15:40 02.03.2026

  • 12 Ами то

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "ЕСССР":

    И Украйна не заплашваше Русия защото не беше в НАТО а само се подготвяше...както се подготвяше и иран.ни в двата случая намесата е оправдана

    15:44 02.03.2026

  • 14 Американците се евакуират

    4 1 Отговор
    от военна база в Обединените арабски емирства с цел сигурност, но се счита, че те позорно бягат от Иранските дронове и ракети.
    Не разбирам, защо не се задейства член 5 от НАГО, ама сампо плямпосват. Иран от жертва се превръща в звяр, който безмилостно разкъсва нападателите си.

    Коментиран от #16

    15:49 02.03.2026

  • 15 О-оооо

    2 0 Отговор
    Точно сигурността загубихте с двойния аршин, който прилагате. И точно това ще ви види сметката след броени години. Кратък поглед в сърцето на Брюксел и нещата си идват на мястото - не заплаха отвън, а заплахата е в брюкселското кметство. Купувайте килимчета.

    15:50 02.03.2026

  • 16 Член 5

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Американците се евакуират":

    Е за защита когато си нападнат....а както пишеш Америка е нападател а не жертва и там член 5 не важи

    15:57 02.03.2026

  • 17 На запада

    0 0 Отговор
    Всичко което не е в негов интерес, дори и нарушение на всякакъв вид ценности, е оправдано! Нека утре си говорят за някакви ценности, просто ще дрънкат като празни тенекий!

    16:02 02.03.2026

