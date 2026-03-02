Белгия: Ударите срещу Иран - нарушение на международното право, но оправдани за сигурността

Външният министър на Белгия Максим Прево определи американско-израелските удари по Иран като нарушение на международното право, но „оправдани от гледна точка на глобалната сигурност“, съобщава националната агенция Белга, предава БТА.

Прево подчерта, че международното право трябва първо да защитава хората, като припомни потисническия характер на иранския режим. Той заяви, че принципите на правото трябва да се претеглят спрямо реалността, тъй като рискът от криза и широкомащабен конфликт в региона трябва да бъде избегнат.

Министърът подчерта, че военните действия могат да бъдат използвани само като крайна мярка, ако дипломацията се провали, и призова за деескалация и възстановяване на дипломатическия диалог. Той обърна внимание и на призива на лидера на Реформаторското движение Жорж-Луи Буше за изгонване на иранския посланик, като посочи, че подобни действия могат да застрашат белгийските дипломати и граждани в Иран.

В момента в региона се намират около 26 000 белгийци, включително 2 450 блокирани туристи, предимно в Дубай. Прево увери, че се водят консултации с други европейски държави за възстановяване на полетите и призова пътниците да проявят търпение и да спазват правилата за сигурност.