Съпругата на Кание Уест, Бианка Ченсори, шокира с нова скандална визия (СНИМКИ)

Съпругата на Kanye West – Бианка Ченсори – отново прикова всички погледи, този път с драматична промяна във външния си вид. 31-годишната австралийска архитектка беше засечена на разходка в Лос Анджелис, където новата ѝ визия предизвика истинска сензация, пише marica.bg.
Ченсори изненада феновете си, като се раздели с характерната си гарвановочерна коса и дебютира с къса пикси прическа в ярко розово. Смелата метаморфоза рязко контрастира с визията ѝ от Свети Валентин, когато тя се появи с по-дълги и тъмни кичури.
Новият ѝ стил веднага се превърна в тема номер едно в социалните мрежи, а мнозина го определиха като още едно доказателство за провокативния ѝ имидж.
Освен дръзкия цвят на косата, Бианка отново шокира с разголеното си облекло. Тя беше облечена в бял сутиен, който подчертаваше деколтето и изваяния ѝ корем, комбиниран със сребърна мини пола. Визията беше допълнена от бели чорапи и високи токчета – комбинация, която привлече вниманието на папараците.
Архитектката се отправяше към художествена изложба в хотел „Рузвелт“, демонстрирайки увереност и стил, който вече се е превърнал в нейна запазена марка.
Появата ѝ идва на фона на слухове за сериозни сътресения в брака ѝ с Кание Уест. Според близки до двойката, Бианка е поставила ултиматум, за да спаси връзката им, след като рапърът потърсил помощ за нестабилното си поведение в лечебен център в Испания.
Уест се опитва да възстанови имиджа си след серия от скандали, включително противоречиви публични изказвания и обвинения, че контролира гардероба на съпругата си.
Въпреки напрежението, Бианка е решила да даде още една възможност на връзката им. Източници твърдят, че тя е ключовата фигура, която го е насърчила да потърси помощ и да се справи с кризите. Говори се, че преди година двойката е била на ръба на развод, но силната им емоционална връзка ги е събрала отново.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ще си
09:33 03.03.2026
2 Обикновен човек
09:35 03.03.2026
3 ГОЛЕМИТЕ ПАРИ
09:36 03.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някаква крава която
Само за половинка
на че.....ка.
09:39 03.03.2026
7 гост
09:40 03.03.2026
8 незнайко
09:42 03.03.2026
9 Гретиния
Коментиран от #14
09:48 03.03.2026
10 ИИнтеуект
10:03 03.03.2026
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:06 03.03.2026
12 Този
Какво е направил за човечеството?
То и аз не съм направил много, но поне не съм вредил като него.
Пууууу, аман…
10:17 03.03.2026
13 типично по хамерикански
10:44 03.03.2026
14 ти като имаш
До коментар #9 от "Гретиния":наклонности към свине защо си мислиш че са готини? да си видял на конкурс за красота свине? или покрай някой милионер/милиардер да грухка прасенце?
Коментиран от #15
10:45 03.03.2026
15 Гретиния
До коментар #14 от "ти като имаш":Виждам че го приемаш лично, затова се извинявам, въпреки че не знам какво точно те е засегнало. Но няма да си ти човека, който ще ми каже какви жени да харесвам! Пълнички или слабички си е моя работа.
10:53 03.03.2026