Съпругата на Кание Уест, Бианка Ченсори, шокира с нова скандална визия (СНИМКИ)

Съпругата на Kanye West – Бианка Ченсори – отново прикова всички погледи, този път с драматична промяна във външния си вид. 31-годишната австралийска архитектка беше засечена на разходка в Лос Анджелис, където новата ѝ визия предизвика истинска сензация, пише marica.bg.

Ченсори изненада феновете си, като се раздели с характерната си гарвановочерна коса и дебютира с къса пикси прическа в ярко розово. Смелата метаморфоза рязко контрастира с визията ѝ от Свети Валентин, когато тя се появи с по-дълги и тъмни кичури.

Новият ѝ стил веднага се превърна в тема номер едно в социалните мрежи, а мнозина го определиха като още едно доказателство за провокативния ѝ имидж.

Освен дръзкия цвят на косата, Бианка отново шокира с разголеното си облекло. Тя беше облечена в бял сутиен, който подчертаваше деколтето и изваяния ѝ корем, комбиниран със сребърна мини пола. Визията беше допълнена от бели чорапи и високи токчета – комбинация, която привлече вниманието на папараците.

Архитектката се отправяше към художествена изложба в хотел „Рузвелт“, демонстрирайки увереност и стил, който вече се е превърнал в нейна запазена марка.

Появата ѝ идва на фона на слухове за сериозни сътресения в брака ѝ с Кание Уест. Според близки до двойката, Бианка е поставила ултиматум, за да спаси връзката им, след като рапърът потърсил помощ за нестабилното си поведение в лечебен център в Испания.

Уест се опитва да възстанови имиджа си след серия от скандали, включително противоречиви публични изказвания и обвинения, че контролира гардероба на съпругата си.

Въпреки напрежението, Бианка е решила да даде още една възможност на връзката им. Източници твърдят, че тя е ключовата фигура, която го е насърчила да потърси помощ и да се справи с кризите. Говори се, че преди година двойката е била на ръба на развод, но силната им емоционална връзка ги е събрала отново.