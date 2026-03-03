Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Съпругата на Кание Уест, Бианка Ченсори, шокира с нова скандална визия (СНИМКИ)

Съпругата на Кание Уест, Бианка Ченсори, шокира с нова скандална визия (СНИМКИ)

3 Март, 2026 09:28 2 994 15

  • кание уест-
  • бианка ченсори-
  • визия

Новият ѝ стил веднага се превърна в тема номер едно в социалните мрежи

Съпругата на Кание Уест, Бианка Ченсори, шокира с нова скандална визия (СНИМКИ) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съпругата на Kanye West – Бианка Ченсори – отново прикова всички погледи, този път с драматична промяна във външния си вид. 31-годишната австралийска архитектка беше засечена на разходка в Лос Анджелис, където новата ѝ визия предизвика истинска сензация, пише marica.bg.

Ченсори изненада феновете си, като се раздели с характерната си гарвановочерна коса и дебютира с къса пикси прическа в ярко розово. Смелата метаморфоза рязко контрастира с визията ѝ от Свети Валентин, когато тя се появи с по-дълги и тъмни кичури.

Новият ѝ стил веднага се превърна в тема номер едно в социалните мрежи, а мнозина го определиха като още едно доказателство за провокативния ѝ имидж.

Освен дръзкия цвят на косата, Бианка отново шокира с разголеното си облекло. Тя беше облечена в бял сутиен, който подчертаваше деколтето и изваяния ѝ корем, комбиниран със сребърна мини пола. Визията беше допълнена от бели чорапи и високи токчета – комбинация, която привлече вниманието на папараците.


Архитектката се отправяше към художествена изложба в хотел „Рузвелт“, демонстрирайки увереност и стил, който вече се е превърнал в нейна запазена марка.

Появата ѝ идва на фона на слухове за сериозни сътресения в брака ѝ с Кание Уест. Според близки до двойката, Бианка е поставила ултиматум, за да спаси връзката им, след като рапърът потърсил помощ за нестабилното си поведение в лечебен център в Испания.

Уест се опитва да възстанови имиджа си след серия от скандали, включително противоречиви публични изказвания и обвинения, че контролира гардероба на съпругата си.

Въпреки напрежението, Бианка е решила да даде още една възможност на връзката им. Източници твърдят, че тя е ключовата фигура, която го е насърчила да потърси помощ и да се справи с кризите. Говори се, че преди година двойката е била на ръба на развод, но силната им емоционална връзка ги е събрала отново.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще си

    10 0 Отговор
    почеша дупето и лягам да спя , след нощна съм а тази новина ми оправи деня.Благодаря фриткиБг

    09:33 03.03.2026

  • 2 Обикновен човек

    13 0 Отговор
    Ужасно!Винаги съм си мислил че изглежда значително по-добре.

    09:35 03.03.2026

  • 3 ГОЛЕМИТЕ ПАРИ

    12 0 Отговор
    СА ОГРОМНА ТЕЖЕСТ ЗА НЯКОИ И ЗАТОВА СЕ СТИГА ДО ИЗВРАЩЕНИЯ И ПОЛУДЯВАНЕ.

    09:36 03.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някаква крава която

    7 0 Отговор
    за нищо не става.
    Само за половинка
    на че.....ка.

    09:39 03.03.2026

  • 7 гост

    8 0 Отговор
    бе тези двамата няма ли кой да ги посвести?!

    09:40 03.03.2026

  • 8 незнайко

    9 1 Отговор
    Господи ако това е стил, накъде отива света ?

    09:42 03.03.2026

  • 9 Гретиния

    3 2 Отговор
    Ако се охрани стабилно с кюфтета, може и да стане готина като Деми Роуз, но засега е гола вода!

    Коментиран от #14

    09:48 03.03.2026

  • 10 ИИнтеуект

    7 0 Отговор
    След като от 20-30 години има бърз интернет и безплатно порно, никой никого с никаква визия не може да впечатли.

    10:03 03.03.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Сега е модерно всяка безвкусица да се нарича стил...

    10:06 03.03.2026

  • 12 Този

    6 0 Отговор
    докога ще ни го навирате в носовете с неговата надуваема кукла?
    Какво е направил за човечеството?
    То и аз не съм направил много, но поне не съм вредил като него.
    Пууууу, аман…

    10:17 03.03.2026

  • 13 типично по хамерикански

    3 0 Отговор
    облякла се е в стил тротоарна труженичка

    10:44 03.03.2026

  • 14 ти като имаш

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гретиния":

    наклонности към свине защо си мислиш че са готини? да си видял на конкурс за красота свине? или покрай някой милионер/милиардер да грухка прасенце?

    Коментиран от #15

    10:45 03.03.2026

  • 15 Гретиния

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ти като имаш":

    Виждам че го приемаш лично, затова се извинявам, въпреки че не знам какво точно те е засегнало. Но няма да си ти човека, който ще ми каже какви жени да харесвам! Пълнички или слабички си е моя работа.

    10:53 03.03.2026