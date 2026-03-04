Иранец, избягал в България: Хората там се радват за ударите, искат режимът да се махне

От 47 години върху хората в Иран има натиск, там няма свобода. Не можеш да имаш собствено мнение, трябва да си съгласен с режима. Трябва да живееш по начин, по който ти налагат от режима. Не е лесно. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ иранецът Медиан Мосадав, избягал в България от режима на аятоласите.

Той коментира и започналата на 28 февруари военна операция на Израел и САЩ срещу Иран.

Хората се радват за ударите. Хората очакват помощ от Америка и Израел. Хората приемат войната. Животът им е толкова тежък, че дори са съгласни да има война, за да се махне този режим, заяви Мосадав.

В момента хората в Иран не са религиозни. След като са живели толкова години в религиозен режим, избягват религията. Искат демокрация. Почти никой не иска религията да диктува начина им на живот, добави той.

Преди 47 години хората бяха измамени, беше им обещан по-добър режим от този на шах Пахлави. Но аятоласите влязоха с лъжа в държавата, взеха всичкото богатство и оръжие, хората са беззащитни, не могат да се борят с режима, отнеха им свободата. Преди режима Иран беше модерна държава, хората бяха много свободни, живееха както в Европа, посочи иранецът.

По думите му около 40 000 души са убити при протестите в Иран от края на декември 2025 година, които продължиха и през януари 2026 година, когато бяха потушени брутално от режима.

Това са хора, излезли на протест, защото хора искат да имат добро бъдеще. Стреляно е дори и по деца. Протестиращи са убивани с всякакви оръжия – пушки, пистолети, автомати. Някои от убитите са намерени с вързани ръце. Този режим е много опасен, той уби 40 000 души от собствения си народ – представете си, ако имат сериозни оръжия, какво ще направят на целия свят, каза още Медиан Мосадав, като добави, че според него режимът се приближава към края си.