Новини
България »
Иранец, избягал в България: Хората там се радват за ударите, искат режимът да се махне

Иранец, избягал в България: Хората там се радват за ударите, искат режимът да се махне

4 Март, 2026 19:10 1 256 83

  • иран-
  • иранец-
  • режим

След като са живели толкова години в религиозен режим, хората избягват религията. Искат демокрация, каза той

Иранец, избягал в България: Хората там се радват за ударите, искат режимът да се махне - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 47 години върху хората в Иран има натиск, там няма свобода. Не можеш да имаш собствено мнение, трябва да си съгласен с режима. Трябва да живееш по начин, по който ти налагат от режима. Не е лесно. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ иранецът Медиан Мосадав, избягал в България от режима на аятоласите.

Той коментира и започналата на 28 февруари военна операция на Израел и САЩ срещу Иран.

Хората се радват за ударите. Хората очакват помощ от Америка и Израел. Хората приемат войната. Животът им е толкова тежък, че дори са съгласни да има война, за да се махне този режим, заяви Мосадав.

В момента хората в Иран не са религиозни. След като са живели толкова години в религиозен режим, избягват религията. Искат демокрация. Почти никой не иска религията да диктува начина им на живот, добави той.

Преди 47 години хората бяха измамени, беше им обещан по-добър режим от този на шах Пахлави. Но аятоласите влязоха с лъжа в държавата, взеха всичкото богатство и оръжие, хората са беззащитни, не могат да се борят с режима, отнеха им свободата. Преди режима Иран беше модерна държава, хората бяха много свободни, живееха както в Европа, посочи иранецът.

По думите му около 40 000 души са убити при протестите в Иран от края на декември 2025 година, които продължиха и през януари 2026 година, когато бяха потушени брутално от режима.

Това са хора, излезли на протест, защото хора искат да имат добро бъдеще. Стреляно е дори и по деца. Протестиращи са убивани с всякакви оръжия – пушки, пистолети, автомати. Някои от убитите са намерени с вързани ръце. Този режим е много опасен, той уби 40 000 души от собствения си народ – представете си, ако имат сериозни оръжия, какво ще направят на целия свят, каза още Медиан Мосадав, като добави, че според него режимът се приближава към края си.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за предател

    60 18 Отговор
    наказанието е едно

    Коментиран от #11, #12, #66, #78

    19:12 04.03.2026

  • 2 ФАКТ

    30 59 Отговор
    Свга целият свят видя какъв страхлив ге й е Путин многоходовия. Когаъо Русия беше окопирана от Украйна, Иран прати дронове и ракети. Когато нападнаха Иран(член на Брикс), Путлер каза Съболезнования.

    Коментиран от #8, #9, #10

    19:13 04.03.2026

  • 3 Азз

    51 10 Отговор
    Почна се с опорките

    Коментиран от #18, #40

    19:13 04.03.2026

  • 4 Пилотът Гошу

    60 8 Отговор
    Странно как все иранци се радват, които не живеят там 😂😂😂

    Иначе не казва кой им натресе аятоласите, с КОЙ Джими Картър се договори, КОЙ прати Саддам срещу Иран и му даде даже ОМП...
    Паметта е къса, когато изнася 😉

    19:14 04.03.2026

  • 5 Не е важно

    10 38 Отговор
    какво иска иранскиа народ, важно е какво иска Копейкин

    19:15 04.03.2026

  • 6 Този българин е от Тел Авив аве моше

    40 6 Отговор
    Медиан Мосадав

    19:15 04.03.2026

  • 7 Факт

    17 3 Отговор
    И ние тука така, но никой не помага отвън, като при вас.

    19:15 04.03.2026

  • 8 Гост

    17 9 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    А кога е била окупирана Русия от Украйна?

    Коментиран от #15

    19:15 04.03.2026

  • 9 Азз

    31 5 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Ти от къде знаеш какво са дали руснаците на Иран? А как иранците имат свръхзвукови ракети, или координати на американските цели - замислял ли си се?

    Коментиран от #58

    19:15 04.03.2026

  • 10 Пилотът Гошу

    27 4 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Русия е била окупирана от Украйна???🤔🤔🤔
    Я ни налей и на нас от туй, дето пиеш... Много знаем въобще какво е дадено ... Иран да не ги е подарил я ... Дрънкаш колкото да не заспиш...

    Коментиран от #19

    19:16 04.03.2026

  • 11 тоя сoроcианец,

    29 9 Отговор

    До коментар #1 от "за предател":

    ако стъпне обтатно в родината си, ще подскача на автокрана за последно

    19:16 04.03.2026

  • 12 Неподписан

    28 4 Отговор

    До коментар #1 от "за предател":

    За 2000€ какъв предател,без пари разказвам какво правят в РБ...

    19:16 04.03.2026

  • 13 Наблюдател

    39 7 Отговор
    Никакъв иранец не си ти. Предател като нашите сороcoиди

    Коментиран от #49, #61

    19:18 04.03.2026

  • 14 пешо

    31 7 Отговор
    ако е иранец нямаше да бяга

    19:18 04.03.2026

  • 15 чети копейка

    6 25 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Миналата година. 1 година беше окупирана руска област

    Коментиран от #22

    19:18 04.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да,бе

    37 6 Отговор
    Точно ме интересуваше мнението на някакъв страхлив регенерат
    ,който много иска да се бори със системата, но избягал,защото няма желание...Това само показва,че не му е там мястото,тъй като мнозинството не е като него.

    Коментиран от #37, #48, #74

    19:19 04.03.2026

  • 18 Тръмп

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Азз":

    Що не ходиш в Иран а?

    19:20 04.03.2026

  • 19 с 3ти клас образование ли си

    6 13 Отговор

    До коментар #10 от "Пилотът Гошу":

    1 година Украйна окупира руската област Курск

    Коментиран от #50

    19:20 04.03.2026

  • 20 Боруна Лом

    20 4 Отговор
    ТОЗИ Е ПО ЗЛЕ И ОТ НАШИТЕ ГЕЙЗЕРИИИИ!

    19:20 04.03.2026

  • 21 Звездоброец

    29 4 Отговор
    Да ,да хората се радват там , че им избиха едно училище деца !!! Гнусен предател !!!

    19:21 04.03.2026

  • 22 Анани

    16 6 Отговор

    До коментар #15 от "чети копейка":

    Ти си луд бе брат. Да не си пепераз? Какво ти става? Родители ли си нямал? Трудно детство ли? Или наркомания?

    19:21 04.03.2026

  • 23 Продажник

    18 11 Отговор
    От къде го изровиха този продажник да ни лъже и той...малко ли ни лъжат нашите политически продукти и л..а...й...на пък и този долник

    Коментиран от #30

    19:23 04.03.2026

  • 24 Байрактар"70

    15 4 Отговор
    За бесилката си, поп Кръстьо! Такива нямат място под слънцето!

    Коментиран от #33

    19:23 04.03.2026

  • 25 Странно,

    8 11 Отговор
    копейците пък страдат.

    19:25 04.03.2026

  • 26 хаха

    4 16 Отговор
    Ватнишките путлерастки пислямисти пак са се разквичали.
    ХАХАХА
    Ае марш първо да си смените миризливите гащи покрай иранските ракети които летяха на две хиляди километра.

    19:25 04.03.2026

  • 27 Грозната истина

    12 3 Отговор
    Браво на щастливия предател Алах да те прибере

    Коментиран от #32

    19:25 04.03.2026

  • 28 Анонимен

    12 1 Отговор
    И тука отиваме натам да нямаш право на различно мнение. А в Германия вече арестуват хора заради туит за смърфове.

    19:25 04.03.2026

  • 29 Костадинов

    6 3 Отговор
    В Максуда всичко е спокойно ,там иранци да искаш

    19:25 04.03.2026

  • 30 хаха

    4 10 Отговор

    До коментар #23 от "Продажник":

    Я реви още бе обосрал се ватнишки кухоглав пислямист !

    ХАХАХА

    19:26 04.03.2026

  • 31 Така е

    4 10 Отговор
    И нашите копеи ще се радват на руските атаки

    19:26 04.03.2026

  • 32 хаха

    3 10 Отговор

    До коментар #27 от "Грозната истина":

    Я реви още бе обосрал се ватнишки кухоглав пислямист !

    ХАХАХА

    19:27 04.03.2026

  • 33 хаха

    2 9 Отговор

    До коментар #24 от "Байрактар"70":

    Я реви още бе обосрал се смрадлив ватнишки кухоглав пислямист !

    ХАХАХА

    19:27 04.03.2026

  • 34 Емигрант

    10 14 Отговор
    Иранецът говори истината, щом е избягал от там и е намерил живот в България, а не в З.Европа всеки нормален може сам да разбере колко е тежко при тези аятолаци, а БЪЛГАРСКИЯ АЯТОЛАХ КОПЕЙКИН щял да оправи бъркотията там и да не закачали България ха ха ха ? Имитира поредния си "патриотизъм" този български ха ха ха "АЯТОЛАХ" Копейкин ! Удариха дъното окончателно за разумните българи тези интриганти от Възраждане, това е опит за сплашване и разделяне на населението ! Докато има опростачени българи тези копейки ще мърсуват в НС !

    19:28 04.03.2026

  • 35 Дааа

    6 10 Отговор
    И Костя иска да целува корана

    19:28 04.03.2026

  • 36 Булпсихопатъ

    9 6 Отговор
    Най радостни са родителите на над 150 момиченца.

    Коментиран от #44

    19:28 04.03.2026

  • 37 хаха

    3 13 Отговор

    До коментар #17 от "Да,бе":

    Мен пък какво ме интересува някаква неграмотна ватнишка пислямистка подлога като теб бе?
    ХАХАХА

    Коментиран от #69

    19:28 04.03.2026

  • 38 Анонимен

    16 3 Отговор
    За удара по девическото училище ли се радват, казваш? Лесно ти е да говориш, когато не си там!

    19:29 04.03.2026

  • 39 Бикът от Шри Ланка

    4 8 Отговор
    САМО ТАКА И МАЗНИ КЮЧЕЦИ ДА СЕ ПУКАТ ПУТИНИСТИТЕ

    19:29 04.03.2026

  • 40 Абе папгал африкански

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Азз":

    знаеш ли какво е това "опорка" или това си чул това написа ?

    19:30 04.03.2026

  • 41 Бесен - Язовец

    11 4 Отговор
    Винаги има продажна мъ.рша

    19:31 04.03.2026

  • 42 пропагандно

    10 4 Отговор
    НЕ СЕ УЧУДВАМ , И У НАС Е ПЪЛНО С ПРОДАЛИ СЕ НА ДЯВОЛА ,......ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩУ ОСРЕБРЯВАНЕ

    Коментиран от #59

    19:31 04.03.2026

  • 43 Софиянец

    11 6 Отговор
    Брей, че бързи и колко удобно се изнамери наякъв измекяр да храчи по държавата си!
    И аз познавам еврей дето се кефат на макс, че иранците пукат по фашисткия исраел на откченяху 🤭

    19:32 04.03.2026

  • 44 Ебонитовата пръчка

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Булпсихопатъ":

    ястребинчетата са по радостни чиче

    Коментиран от #60

    19:32 04.03.2026

  • 45 000

    10 7 Отговор
    Гола пропоганда. Фиаското на сащ показва техния край като глобален фактор номер 1.

    19:33 04.03.2026

  • 46 Украйнка

    7 9 Отговор
    И се радвам на Руските удари по украйне! Ай наздраве 🍻

    19:33 04.03.2026

  • 47 Шах и Ман

    7 2 Отговор
    Иранецът по-бял от Копейкин, който прилича на тъмнокож беглец от Южна Индия.

    19:34 04.03.2026

  • 48 А ти бе мишок,

    6 11 Отговор

    До коментар #17 от "Да,бе":

    като си останал в България какво си постигнал, каква борба проведе срещу беднотията и срещу корупцията или и ти като дръглив мишок мечтаеш патриот да се издокараш ! Човекът е избягал и това му дава достойнство след като е разбрал, че срещу такава ислямска система няма как малцинството да я премахне ! Иранецът е с достойнство, а ти ще си останеш една дръглива мишка !

    Коментиран от #73

    19:36 04.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Копейка

    12 7 Отговор
    И ние се радваме на режима на Аятолаха избил над 30 000 протестиращи ,и ние се радваме, че Путлер изби 2 милиона православни от двете страни, и ние се радваме, че С.корейците гладуват с една паника ориз и който погледне лошо дебелия Ким цялата рода в конц.лагер.
    Въобще ние се радваме на всички зли диктатори и важното за нас е да се лее кръв човешка.

    Коментиран от #83

    19:37 04.03.2026

  • 52 рамбо силек

    5 1 Отговор
    Ние също ще се радваме ако ударят летището и искаме режимът да се махне

    19:38 04.03.2026

  • 53 Тъй като сит на гладен не вярва,

    4 5 Отговор
    налага се спешна обмяна на опит. Пращаме възмутените копейки да добруват в Иран, а на тяхно място вземаме иранци, които не харесват режима на аятоласите. Ще е справедливо. Копейките не щат да живеят в ЕС. А иранците не щат при тоя режим дадат в Иран.
    Готово.

    19:39 04.03.2026

  • 54 Плавославен

    4 3 Отговор
    Брей нашите православни радетели станаха най-големите любители на ислямския режим.

    Бацета, дядовците ви да не са били еничари?

    19:39 04.03.2026

  • 55 Напротив

    2 3 Отговор
    Искат да отмъстят на изродите унили децата им.а този да ходи в Петрохан на чайче 8 там да ги дрънка тия тъпотии

    19:40 04.03.2026

  • 56 Гост

    2 1 Отговор
    Учудващо е, че Светла не си чисти статиите от цинични коментари.

    19:40 04.03.2026

  • 57 Маркс и Ленин

    3 3 Отговор
    Русофиле, и ти ли целуна Корана, сине? Peзак ли стана. Предаде род и вяра и стана брадата чалма.

    19:40 04.03.2026

  • 58 Висящият от колесник

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Азз":

    той няма чак такъв капацитет
    имайте усещане

    19:40 04.03.2026

  • 59 Не се учудвам,

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "пропагандно":

    че си един от тях

    19:41 04.03.2026

  • 60 Булпсихопатъ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ебонитовата пръчка":

    Смучи си ебонита ,но си извади първо главата оТ3@dНика и виж новините които се премълчават.

    Коментиран от #65

    19:41 04.03.2026

  • 61 Роза

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Наблюдател":

    Защо пък да е предател?!Ами ако просто се страхува за живота си и не иска да живее все в "наведено" положение и да го правят насила религиозен?!Нас задължава ли ни някой насила да вярваме в християнския Бог?!Броил ли е някой колко атеисти има в БГ?!

    19:43 04.03.2026

  • 62 Ами

    7 2 Отговор
    За първи път чувам някой да се радва за това че го бомбандират.
    Не съм чул и някой да се е върнал, след както смениха режимите в Ирак и Либия.
    Явно се опитват да ни убедят в нещо ... само че не им се получава :)

    19:44 04.03.2026

  • 63 Бай онзи

    5 2 Отговор
    Радват ли се за 160 убити невинни деца????Искате демокрация.Ще получите такава като в Либия,Сирия,Ирак,Афганистан и др.страни които са получили вносна американска демокрация.

    Коментиран от #68

    19:47 04.03.2026

  • 64 Булпсихопатъ

    1 0 Отговор
    ООН изрази "дълбоко безпокойство" от смъртта на над 160 момичета в бомбардирано училище в Иран

    Заглавие от българска новинарска платформа. И веселите им родители.

    Коментиран от #72

    19:48 04.03.2026

  • 65 Ти наред ли

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Булпсихопатъ":

    си с главата ? Как да видиш нещо което не се вижда и сам казваш, че е премълчано ! Все едно да чуеш ням човек какво ти говори ха ха ха ? Отиди на преглед при специалиста Копейкин, той може всичко !

    19:51 04.03.2026

  • 66 Всеки който има собственно мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "за предател":

    Е Предател!!

    19:56 04.03.2026

  • 67 Защо ли…

    0 0 Отговор
    …някак не ти вярвам…

    19:56 04.03.2026

  • 68 Като не ти харесва

    5 5 Отговор

    До коментар #63 от "Бай онзи":

    американската демокрация защо не заминеш при Путинската демокрация или си такъв червей, че ти е все едно къде ще се гърчиш ? Знаеш ли защо България е най-бедна, защото такива червеи като теб са мнозинство и гърченето им е вродено, а чрез "умнотиите" си заблуждават, че нямат страх и имитират патриотизъм !

    Коментиран от #77

    19:57 04.03.2026

  • 69 Да,бе

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "хаха":

    Важното е,че майка ти се интересува...Даже търпение няма.

    19:57 04.03.2026

  • 70 ПРОГРЕСИВЕН КИРЯК СТЕФЧОВ

    2 1 Отговор
    ВЪВ ВСЯКА КУПЕЙСКА ПАЗВА СЕ КРИЕ ФЕС.☝..
    ВЖ.КОМ.ПО ГОРЕ.....

    19:57 04.03.2026

  • 71 Край

    3 4 Отговор
    Само да напомним "режима на аятоласите" в Иран го наложиха ... наложиха ... Сащ го наложиха.

    19:58 04.03.2026

  • 72 Хмм

    2 3 Отговор

    До коментар #64 от "Булпсихопатъ":

    някакъв иранец казва, че това е култът на Епстайн, жертва на малки деца, за да успеят във войната, това училище било първата цел на бомбардировките

    19:59 04.03.2026

  • 73 Да,бе

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "А ти бе мишок,":

    Отдавна се отказах да съм патриот в тоя мишкарник..Не си струвате усилията.На вашата чета и войводата е предател...

    20:00 04.03.2026

  • 74 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Да,бе":

    Чети по съвестно Корана съвет от мен

    20:00 04.03.2026

  • 75 Още един предал страната си

    2 1 Отговор
    Много се "радват" иранците, домовете им се разрушават, хората умират.... Разрухата, бедността и ограбени народи и страни е истинското лице на демокрацията.

    20:12 04.03.2026

  • 76 Деций

    2 0 Отговор
    Тя ще ви налази демокрацията ,и вие ще имате банани!

    20:12 04.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "за предател":

    Предатели сте копеецuтe.......

    20:16 04.03.2026

  • 79 ха ха

    2 2 Отговор
    иранец с местожителство в американското посолство

    20:17 04.03.2026

  • 80 Ами,да

    2 0 Отговор
    Настанала е всенародна радост!...

    20:17 04.03.2026

  • 81 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Те и украинците се радват, че Русия ги освобождава от еврейско робство 😏😉

    20:21 04.03.2026

  • 82 Иранец

    0 0 Отговор
    Когато предател говори за родината си, имайте едно на ум…

    20:24 04.03.2026

  • 83 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Копейка":

    Тъкмо щях да напиша , че никой не коментира, че в края на2025 година са избити 40 000 протестиращи. Копейките няма да го напишат защо ли, защото са безмозъчни същества и те не знаят ,че медузата има повече мозък от тях.
    Даже се радват на диктатурите ,че налагат геносид на собственият си народ. Всичките диктатури са такива, но Сталин не може да го мине никой. Сигурно държи рекорда на Гинес.
    Това са медузите🪼🪼🪼👍👍👍👈

    20:25 04.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове