Правителството на ОАЕ потвърждава, че сигурността на държавата и стабилността на обществото остават основен приоритет

Правителството на Обединените арабски емирства проведе медиен брифинг с участието на представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на икономиката и туризма и Националната служба за управление на извънредни ситуации, кризи и бедствия.
Беше подчертан единният институционален подход, основан на прозрачност, координация и висока степен на готовност. ОАЕ потвърдиха своя ангажимент към защитата на националния суверенитет, сигурността на гражданите и жителите, икономическата стабилност и непрекъснатото функциониране на основните услуги.
### Отбрана и сигурност
Министерството на отбраната съобщи, че страната остава в най-високо ниво на оперативна готовност. Интегрираните многослойни системи за противовъздушна отбрана функционират ефективно, подкрепени от достатъчни стратегически резерви за устойчивост на отбранителните операции.
От началото на атаките:
- 186 балистични ракети са били изстреляни, от които 172 са прехванати;
- 812 дрона са засечени, като 755 са неутрализирани;
- 8 крилати ракети са били открити и унищожени.
В резултат има 3 загинали и 68 леко ранени, както и ограничени материални щети. Повечето от пораженията са вследствие на операции по прехващане.
Министерството на вътрешните работи потвърди, че обстановката във всички емирства остава стабилна, като са мобилизирани над 3 200 специализирани превозни средства и повече от 4 100 патрулни и бързореагиращи екипа.
### Дипломатически мерки
ОАЕ потвърдиха, че тяхната територия няма да бъде използвана за военни действия срещу Иран и че запазват правото си на самозащита съгласно член 51 от Устава на ООН.
Предприети са следните дипломатически действия:
- Закриване на посолството на ОАЕ в Техеран;
- Изтегляне на дипломатическата мисия;
- Призоваване на иранския посланик;
- Връчване на официална протестна нота.
Страната призова международната общност да поеме своята отговорност за предотвратяване на по-нататъшна ескалация.
### Икономика, туризъм и авиация
Икономиката на ОАЕ остава устойчива, подкрепена от диверсифицирани търговски партньорства и проактивни политики. Стратегическите резерви от основни стоки са достатъчни за период от четири до шест месеца.
Туристическият сектор продължава да функционира нормално, като хотелите и туристическите обекти работят при пълно спазване на стандартите за безопасност.
Активирани са аварийни въздушни коридори, а правителството поема разходите за настаняване и издръжка на засегнатите пътници.
### Непрекъснатост на основните услуги
Енергоснабдяването, водоснабдяването, телекомуникациите, транспортът, здравеопазването и веригите на доставките функционират без прекъсване. Образованието продължава чрез дистанционни платформи, а плановете за непрекъсваемост на бизнеса са активирани превантивно.
Правителството на ОАЕ потвърждава, че сигурността на държавата и стабилността на обществото остават негов основен приоритет. Страната действа с увереност, единство и стратегическа яснота в управлението на текущата ситуация.
