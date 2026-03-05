Правителството на ОАЕ потвърждава, че сигурността на държавата и стабилността на обществото остават основен приоритет

Правителството на Обединените арабски емирства проведе медиен брифинг с участието на представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на икономиката и туризма и Националната служба за управление на извънредни ситуации, кризи и бедствия.



Беше подчертан единният институционален подход, основан на прозрачност, координация и висока степен на готовност. ОАЕ потвърдиха своя ангажимент към защитата на националния суверенитет, сигурността на гражданите и жителите, икономическата стабилност и непрекъснатото функциониране на основните услуги.



### Отбрана и сигурност



Министерството на отбраната съобщи, че страната остава в най-високо ниво на оперативна готовност. Интегрираните многослойни системи за противовъздушна отбрана функционират ефективно, подкрепени от достатъчни стратегически резерви за устойчивост на отбранителните операции.



От началото на атаките:

- 186 балистични ракети са били изстреляни, от които 172 са прехванати;

- 812 дрона са засечени, като 755 са неутрализирани;

- 8 крилати ракети са били открити и унищожени.



В резултат има 3 загинали и 68 леко ранени, както и ограничени материални щети. Повечето от пораженията са вследствие на операции по прехващане.



Министерството на вътрешните работи потвърди, че обстановката във всички емирства остава стабилна, като са мобилизирани над 3 200 специализирани превозни средства и повече от 4 100 патрулни и бързореагиращи екипа.



### Дипломатически мерки



ОАЕ потвърдиха, че тяхната територия няма да бъде използвана за военни действия срещу Иран и че запазват правото си на самозащита съгласно член 51 от Устава на ООН.



Предприети са следните дипломатически действия:

- Закриване на посолството на ОАЕ в Техеран;

- Изтегляне на дипломатическата мисия;

- Призоваване на иранския посланик;

- Връчване на официална протестна нота.



Страната призова международната общност да поеме своята отговорност за предотвратяване на по-нататъшна ескалация.



### Икономика, туризъм и авиация



Икономиката на ОАЕ остава устойчива, подкрепена от диверсифицирани търговски партньорства и проактивни политики. Стратегическите резерви от основни стоки са достатъчни за период от четири до шест месеца.



Туристическият сектор продължава да функционира нормално, като хотелите и туристическите обекти работят при пълно спазване на стандартите за безопасност.



Активирани са аварийни въздушни коридори, а правителството поема разходите за настаняване и издръжка на засегнатите пътници.



### Непрекъснатост на основните услуги



Енергоснабдяването, водоснабдяването, телекомуникациите, транспортът, здравеопазването и веригите на доставките функционират без прекъсване. Образованието продължава чрез дистанционни платформи, а плановете за непрекъсваемост на бизнеса са активирани превантивно.



---



Правителството на ОАЕ потвърждава, че сигурността на държавата и стабилността на обществото остават негов основен приоритет. Страната действа с увереност, единство и стратегическа яснота в управлението на текущата ситуация.

