Ирански дронове удариха летище в Нахчиван, Азербайджан

Ирански дронове удариха летище в Нахчиван, Азербайджан

5 Март, 2026 11:52, обновена 5 Март, 2026 11:52

Атаката на три безпилотни апарата предизвика разрушения по терминала и рани двама души, като Баку поиска обяснение от Техеран

Ирански дронове удариха летище в Нахчиван, Азербайджан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Три ирански дрона атакуваха пътническия терминал на летище Рази в Нахчиван, близо до границата с Иран, съобщава "Юронюз", предава News.bg.

Кадри от мястото на инцидента показват дрон, насочен към летището, щети по основния терминал и присъствие на аварийни екипи. Друг видеозапис заснема голяма експлозия и издигащ се облак дим след удара.

Нахчиван се намира непосредствено до границата между Азербайджан и Иран. Според "Баку пост" един от безпилотните апарати е от типа "Шахед". Това е първият път, в който Иран удря Азербайджан по време на последните си действия, свързани с конфликта със САЩ и Израел.

Азербайджанското външно министерство осъди предполагаемата атака срещу цивилни обекти. Според ведомството един от ударите поразил терминала на летището, при което са били ранени двама души, а друг дрон е паднал близо до училищна сграда в село.

Министерството подчерта, че нападението представлява нарушение на международното право и допринася за засилване на напрежението в региона. Баку поиска обяснение от Техеран и призова за разследване и мерки за предотвратяване на бъдещи инциденти. Освен това азербайджанското МВнР връчи официална протестна нота на иранския посланик.

По-рано днес иранските въоръжени сили отрекоха да са изстреляли ракети към Турция и заявиха, че уважават суверенитета на страната. Това следва изявлението на Турското министерство на отбраната, че системите за противовъздушна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие са прехванали балистична ракета, изстреляна от Иран, която е преминала през иракското и сирийското въздушно пространство.

Все още не е ясно каква е била крайната цел на ракетата. НАТО осъди инцидента, а министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет уточни, че прехващането на ракетата не задейства клаузата на член 5, която посочва, че атака срещу един член на Алианса се разглежда като атака срещу всички.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 точно като луд с картечница

    16 17 Отговор
    И тия искали атомни бомби.

    Коментиран от #6, #23

    11:53 05.03.2026

  • 4 Друг път не давайте

    26 11 Отговор
    на ония боклуци САЩ да кацат и излитат от това летище!

    11:54 05.03.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    10 19 Отговор
    Удариха Азербайджан за да не могат руснаците да бягат от Иран!

    Коментиран от #28

    11:54 05.03.2026

  • 6 Дони

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "точно като луд с картечница":

    1939 год ПОЛЯЦИТЕ ИЗБИВАТ НЕМСКИ ГАРНИЗОН-и се ЗАПОЧВА без жокери

    Коментиран от #7

    11:54 05.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    23 11 Отговор
    Великите перси громят пуделите на световните терористи,скоро и България

    Коментиран от #20

    12:02 05.03.2026

  • 9 стратегия на аятоласи

    6 10 Отговор
    Настъпена змията хапе всичко наоколо, докъдето може да достигне.
    Тази стратегия разчита на пострадалите в едно да скочат срещу настъпилия я дончо с упреци, да не закача в бъдеще змията, че всички ще пострадат.

    Коментиран от #19

    12:04 05.03.2026

  • 10 Някой

    26 3 Отговор
    И в този случай, и в случая с ракетата над Турция от вчера, виждам операция под чужд флаг. Евреите са царе в този спорт. Идеята е да се настроят неутралните и неподкрепящи войната срещу Иран страни, чрез уж ирански враждебни действия. А в Иран не са глупаци и не биха нападнали такива страни, защото не искат всички да се обърнат срещу тях. Това, обаче, е идеята на тези удари под чужд флаг. И не е толкова трудно да се инсценират такива случки.

    12:04 05.03.2026

  • 11 Пуделите американски

    15 4 Отговор
    Не получиха нищо след като падна самолета на иранския президент , не получиха нищо и в миналогодишнота война , но сега дано не им се размине , да си платят греховете , такива съседи по добре да ги нямаш .

    12:07 05.03.2026

  • 12 Въх! Ужас!

    8 2 Отговор
    Веднага Радев да призове да се вземат мерки!
    И да се борим за мир!

    12:07 05.03.2026

  • 13 Русодебил

    10 12 Отговор
    Русодебилите наденаха чалми!
    По принцип еничари!

    12:07 05.03.2026

  • 14 Гост

    14 3 Отговор
    Може и провокация да е. При война се ползват подобни похвати.

    12:07 05.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ветеран от протеста

    2 3 Отговор
    Уудрий !

    12:10 05.03.2026

  • 17 Нищо ново

    5 6 Отговор
    Азербайджански предатели

    12:10 05.03.2026

  • 18 Иран

    8 6 Отговор
    стреля напосоки с цел да замеси всички в конфликта и така да почнат да е оплакват на Тръмпона да спре атаките срещу Иран.

    Наш Радню дори започна вече да се оплаква. Ей тъй!

    12:10 05.03.2026

  • 19 Определено

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "стратегия на аятоласи":

    Тази стратегия на аятоласите да атакуват безогледно , за да предизвикват страх, печели страховете на много от тук страхуващите се, изразен в постовете им..

    12:13 05.03.2026

  • 20 Нека да пиша

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Ти днес не умряли ,или възкръсна . А,народа в Иран иска светско управление ,не теократично .

    Коментиран от #26

    12:13 05.03.2026

  • 21 Пич

    7 3 Отговор
    Аз вярвам само на Тръмп!!! Той още онзи ден каза, че всички ракети и дронове на Иран са унищожени!!! Значи че това е израелска провокация! Поправили са няколко паднали в Ерусалим дрона , и бум - по Азербайджан!!!

    12:13 05.03.2026

  • 22 Е обясни ли някой

    6 2 Отговор
    ,,експерт” какъв е интереса на Иран да атакува Азербайджан? А Турция?

    12:13 05.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Епщайнци

    2 2 Отговор
    Са на колене,жестоко онодени

    12:18 05.03.2026

  • 25 плевен

    3 2 Отговор
    В Иран има район с компактно азерско население. САЩ ги въоръжават /заедно с кюрдите/за сепаратистки действия. Тези дронове са предупреждение към властите в Баку да си налягат парцалите.

    Коментиран от #27

    12:19 05.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "плевен":

    номинация за Оскар има ирански филм,в който главният герой е азербайджанец, чудех се какъв е тоя азербайджанец в Иран, филмът е "It was just an accident"

    12:30 05.03.2026

  • 28 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    И теб отпко ще те ударят, ама не по оня начин дето ти харесва!
    Само да ви осветлят вас троловите ферми, ще заприличате на гадинки под голям камък!!!

    12:30 05.03.2026

  • 29 Пръдльооо

    2 0 Отговор
    Кат си толкова нахъсан що не заминаваш.доброволец на фронта ,да мачкаш моллите или те притеснява на фронтовата линия как ще се епилираш или лакираш 💅 .

    12:32 05.03.2026

