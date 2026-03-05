Ирански дронове удариха летище в Нахчиван, Азербайджан

Три ирански дрона атакуваха пътническия терминал на летище Рази в Нахчиван, близо до границата с Иран, съобщава "Юронюз", предава News.bg.
Кадри от мястото на инцидента показват дрон, насочен към летището, щети по основния терминал и присъствие на аварийни екипи. Друг видеозапис заснема голяма експлозия и издигащ се облак дим след удара.
Нахчиван се намира непосредствено до границата между Азербайджан и Иран. Според "Баку пост" един от безпилотните апарати е от типа "Шахед". Това е първият път, в който Иран удря Азербайджан по време на последните си действия, свързани с конфликта със САЩ и Израел.
Азербайджанското външно министерство осъди предполагаемата атака срещу цивилни обекти. Според ведомството един от ударите поразил терминала на летището, при което са били ранени двама души, а друг дрон е паднал близо до училищна сграда в село.
Министерството подчерта, че нападението представлява нарушение на международното право и допринася за засилване на напрежението в региона. Баку поиска обяснение от Техеран и призова за разследване и мерки за предотвратяване на бъдещи инциденти. Освен това азербайджанското МВнР връчи официална протестна нота на иранския посланик.
По-рано днес иранските въоръжени сили отрекоха да са изстреляли ракети към Турция и заявиха, че уважават суверенитета на страната. Това следва изявлението на Турското министерство на отбраната, че системите за противовъздушна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие са прехванали балистична ракета, изстреляна от Иран, която е преминала през иракското и сирийското въздушно пространство.
Все още не е ясно каква е била крайната цел на ракетата. НАТО осъди инцидента, а министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет уточни, че прехващането на ракетата не задейства клаузата на член 5, която посочва, че атака срещу един член на Алианса се разглежда като атака срещу всички.
🔴 Iranian drones have crashed near #Nakhcivan airport (Republic of #Azerbaijan).— South Azerbaijan Observer (@ObserverSaze) March 5, 2026
It is reported that three Iranian drones fell in the area.#IranWar #Iran pic.twitter.com/TUt4QcfFGQ
