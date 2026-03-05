Новини
Левски се изправя срещу Лудогорец в Разград с амбиция да прекъсне дългогодишната хегемония на "орлите"

5 Март, 2026 12:26 337 1

Срещата е от 18:30 часа днес

Левски се изправя срещу Лудогорец в Разград с амбиция да прекъсне дългогодишната хегемония на "орлите" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Вълнуващо дерби предстои тази вечер на стадион "Хювефарма Арена", където Лудогорец приема Левски в ключов сблъсък от 24-ия кръг на Първа лига. Двубоят, който стартира в 18:30 часа под съдийството на Васил Минев, обещава да бъде истински футболен спектакъл, изпълнен с напрежение и емоции.

Домакините от Разград, водени от Пер-Матиас Хьогмо, заемат втората позиция във временното класиране с актив от 44 точки. "Зелените" демонстрират стабилна форма на собствен терен – шест победи, четири равенства и само едно поражение, при впечатляваща голова разлика 21:9. В последните пет шампионатни срещи Лудогорец записа три успеха, а последният им сблъсък с Левски – за Купата на България през февруари – завърши с минимална победа 1:0 за разградчани.

Столичният гранд Левски, под ръководството на Хулио Веласкес, оглавява класирането с 56 точки и впечатляваща серия от пет поредни победи в първенството. "Сините" се представят отлично като гости – осем победи, едно равенство и две загуби, при забележителна голова разлика 22:0. Въпреки това, Левски не е успявал да надвие Лудогорец в последните пет директни двубоя, което допълнително засилва мотивацията на отбора да сложи край на негативната серия.

Феновете очакват с нетърпение този сблъсък, който може да се окаже решаващ за разпределението на силите в Първа лига.


